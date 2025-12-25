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Bem-vindos ao "Aveiro One", o podcast de cultura da Câmara Municipal de Aveiro. Vem aí 2026 e um trimestre intenso de cultura no Teatro Aveirense. No dia 1, às 18h, e dia 2, às 21h30, o concerto de Ano Novo pela Orquestra das Beiras, com as valsas e polcas intemporais de Johannes Strauss. Direção musical do maestro Henrique Constância. O ano arranca com música, mas no Teatro Aveirense cabem todas as expressões artísticas. No teatro, destaque para William Shakespeare, o dramaturgo inglês vai estar em destaque no mês de janeiro. Luís Souto Miranda, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, com a pasta da Cultura.

Eu destacaria aqui as comemorações relativas ao Shakespeare. Neste caso, nós temos duas propostas. Uma que faz dramaturgia contemporânea com associação ao clássico, logo em 24 de janeiro.

É às 21h30. "Hamlet", a história do príncipe da Dinamarca, que tenta vingar a morte de seu pai, pela Escola do Largo, encenação de Marcos Barbosa. E a pensar nos mais novos, há ainda três espetáculos em torno do universo shakespeariano.

E depois temos uma trilogia de Shakespeare pelo Teatro de Praga, com uma versão mais para crianças. Portanto, também é muito importante. William Shakespeare é um autor intemporal e toda a gente tem assistido, certamente, a diferentes formas de pegar nas obras de Shakespeare e dar-lhes um conteúdo e uma forma mais atrativa para os tempos em que vivemos.

É nos dias 3 e 5 de fevereiro, "Hamlet sou eu", no dia 3, e no dia 5, "Romeu e Julieta", e ainda a vida e obra de Shakespeare em formato vídeo de inspiração tiktokiana. Os primeiros meses do ano no Teatro Aveirense trazem ainda música em português.

Vamos ter artistas importantes e bem conhecidos, como os Delfins, temos o Camané também. Depois haverá o Festival Montepio, que ocorre aqui em Aveiro para o Dia dos Namorados e que fará uma homenagem ao romântico José Pinhal.

É uma programação variada, pensada para todas as idades, incluindo os mais pequeninos.

Tem que haver realmente espetáculos para diferentes públicos-alvo. Por exemplo, dia 25 de janeiro teremos a Playlist dos Bebés, de Paulo Lameiro, que vai procurar aproximar as crianças em relação à música clássica.

Vai ser um trimestre preenchido. Consulte a programação do Teatro Aveirense em www.teatroaveirense.pt. Estamos em contagem decrescente para a noite mais longa do ano. Aveiro vai dar as boas-vindas a 2026 com concertos e um grande espetáculo multimídia no centro da cidade. Rossio e Canal Central. Às 21h30, sobe ao palco a banda Goose. Os Goose vêm do Porto, são compostos por nove instrumentistas de sopro e percussão. Ao estilo marching band e recriam o ambiente musical de uma discoteca. Depois, a noite segue com a música da Orquestra Bamba Social, grupo portuense unido pelo amor ao samba, que vai tocar clássicos da música brasileira cruzados com novas sonoridades como o funk e o hip-hop. Às 23h55, arranca a contagem decrescente para a chegada do novo ano. 2026 chega ao som do espetáculo de multimídia e fogo de artifício. Já em 2026, DJ Kamala aquece a noite com música a partir do palco no Rossio. Para acolher as celebrações do novo ano, vai ser necessário condicionar o trânsito em algumas ruas do centro da cidade. Venha com tempo para a noite mais comprida do ano. Fica por aqui o "Aveiro One", o último de 2025. Feliz 2026.