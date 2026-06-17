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Começa agora mais uma Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje, é nosso convidado João Pedro Pais, dispensa apresentações. Olá, João, bom dia. Bem-vindo.

Bom dia.

Obrigada por teres aceitado o nosso convite. São cinco perguntas, cinco pontos por cada resposta certa, ou então dois pontos se precisares da nossa ajuda para acertar. Eu acho que estás mais nervoso por cantares o hino.

Isso é muito mais complicado. É cantar o hino às quase 10h ou responder a estas cinco perguntas.

Não sei quais são as perguntas, mas

Vamos ver. Hoje vens cantar uma versão do hino nacional para apoiar a estreia da nossa seleção no jogo mais logo frente ao Congo. Por isso, temos de começar por falar sobre futebol. Antes de partirem para os Estados Unidos, na sexta-feira, a equipa foi recebida por dezenas de pessoas no Aeroporto de Lisboa. CR7, Cristiano Ronaldo, falou à imprensa. O que na sua indumentária chamou a atenção e deu azo a vários memes? O que ele tinha que chamou a atenção?

Eu penso que ele tinha um brinco.

Está certo!

Está certo.

Maior do que aquele que costuma usar.

Do que o habitual, sim, como um pendente.

E uns óculos.

Em diamantes.

Os óculos.

Os óculos. Foi o brinco. João Pedro Pais, quando recebeste o convite para cantar o hino, o primeiro pensamento foi: "Uau, que orgulho!" Ou foi o pânico de pensar: "Deixa-me cantar isto direitinho pra não me acontecer o mesmo que aconteceu aos Anjos"?

Eu pensei: "Esta pergunta vale um milhão". Claro, fica-se nervoso, porque é uma responsabilidade.

É sempre, não é?

É sempre uma responsabilidade, claro que sim.

E as pessoas são mais exigentes, não é?

Claro que sim.

Sabem todas.

Porque todas sabem, aprendemos na escola.

Claro.

Eu lembro-me de, na década de 70, haver um livro que tinha o hino, e o hino continuava. A letra é maior do que aquela que nós sabemos.

Exatamente.

E era essa a memória que eu tenho da letra do hino ser maior.

Desculpa, Carlo. Como é que se prepara uma versão com identidade própria, com o teu cunho?

A ensaiar às 02:00.

Até às 02:00.

A ver a Argentina e com a viola. A ver o jogo da Argentina, que começou às 02:00, ia ver a primeira parte enquanto espreitava.

Mas já o tinhas feito antes, cantar assim o hino como vais cantar aqui?

Na viola. Tinha feito, porque o Nuno Bettencourt, dos Extreme, também fez quando eu toquei com ele em Providence, no IPMA, International Portuguese Music Awards. E o Nuno tocou o hino, porque é comunidade portuguesa, em Providence. E depois eu também tentei.

Mas já vão uns aninhos.

Foi em 2019. Esse momento foi em 2019.

É uma canção especial de cantar. Podemos pensar que é um bocadinho intocável.

É, porque conta, de uma forma, a nossa história, a nossa identidade, a nossa pátria. E aí não há volta a dar. Nós somos o hino, nós somos Portugal. E seja em tudo. Eu tenho essa memória também do hino, porque eu fiz desporto, alta competição, e estive ali à porta dos Jogos Olímpicos em 92 pra Barcelona, porque tinha ficado nos 10 primeiros.

Era na luta livre?

Luta greco-romana.

Luta greco-romana.

Eu tinha ficado nos 10 primeiros logo a seguir a Seul, em Martigny, na Suíça, Campeonato do Mundo. E naquele tempo, quem ficasse nos 10 primeiros tinha acesso direto aos Jogos Olímpicos. Só que, pra meu azar ou minha sorte, eu fico nos 10 primeiros logo a seguir aos Jogos Olímpicos de Seul. Então a FILA, Federação Internacional de Lutas Amadoras, na altura, mandou-me repetir um bom resultado. Mas eu já não queria saber de Olimpíadas. Se calhar, tinha outros pensamentos. Não sabia que ia ser aquilo que sou hoje, musicalmente, de todo, mesmo. Não tenho nenhuma bola de cristal.

Sim, mas já havia um sonho maior.

Havia. Se calhar, havia eu não me querer comprometer, porque era muito rígido o treino, era de manhã, era à tarde. E eu sempre fui um pássaro livre. Gosto de viajar e gosto de andar nos meus pensamentos e no meu mundo.

Olha, vamos a pensar.

Muito bem. Vamos lá, então.

Cinco pontos já são teus.

Cinco pontos, João. Vamos à segunda questão. Vamos falar em Ronaldo ainda, pra perguntar: em que década que ele se estreou na seleção?

Eu penso que o Cristiano estreou-se no Mundial 2002. Não me lembro de ele ter jogado, que foi na Coreia, penso eu.

É provável que ainda não tenha jogado em 2002.

Exato. Ele estreia-se, se foi um mundial. Não.

Não, estreou-se na seleção, não foi no mundial. Por acaso, foi num jogo amistoso e foi contra o Cazaquistão.

Na seleção, 2004.

A década aqui só. Basta a década.

2000.

É essa década, 2000, claro. Tu estavas quase a ir ao ano mesmo, que foi 2003.

Sim.

Certíssimo. Ele, na altura, tinha 18 anos, agora tem 41. Anda aí uma grande discussão sobre se ele deve ser titular ou não. Tens opinião formada sobre isso ou não?

O Messi ontem foi titular e marcou. Hoje de madrugada foi titular e marcou três gols. O Messi tem 38, 39 anos.

Mas a diferença não é muita.

Eu penso que o Cristiano vai marcar. Não sei quais serão os jogos. Isso é que é importante, é marcar.

E achas que vai ficar mais motivado até depois de ver o Messi marcar um hat-trick?

Sim, se o Cristiano conseguir marcar hoje ao Congo, é meio caminho andado pra triunfar nos outros jogos. Os grupos não são muito difíceis. Todos os grupos. Eu estive a ver os grupos, não são muito difíceis. Portugal

Sim, há vencedores óbvios em cada um dos grupos.

Sim, claro que sim. Até o terceiro melhor passa.

Até o terceiro melhor?

Sim, o terceiro melhor passa.

Os seis melhores. Não ficam pelo caminho.

Seria muito difícil ficarmos em quarto.

Sim, depois a guerra começa nos quartos-final. A partir daí, tudo vai depender do resultado. Aonde Portugal poderá chegar, tudo vai depender como estará a Alemanha no seu melhor, como estará a Argentina, como estará a França. Vai por aí.

Já estão bem. No primeiro jogo estiveram bem.

Portugal é candidato.

Para Portugal é importante também começar bem. É o que se diz sempre nestas grandes competições, era importante hoje começar a entrar com o pé direito.

Claro que sim. Eu acho que tem todas as condições para isso. Despoletaram os miúdos, o João Neves está a fazer uma época fantástica, o Vitinha. Eu acho que isso ajuda tudo. Há uma cumplicidade muito grande entre os jogadores neste momento.

Muito bem. Agora vamos mudar completamente de assunto.

Domina. O João Pedro Pais domina.

Sim, está à cãmara. Vai fazer noitadas a ver jogos do mundial. Agora vamos mudar para te perguntar quem é o autor da canção de intervenção "A Cantiga é uma Arma".

"A Cantiga é uma Arma"? E é um cantor interventivo?

É.

Uau! Talvez José Mário Branco?

Perfeitíssimo. Muito bem. Isso é a jeito? Não sabias mesmo?

Não sabia. Mas calma, quando eu era miúdo, na década de 70.

Ouvia-se esta canção.

Eu ouvia Zé Mário Branco a cantar: "Eu vim de longe, de muito longe. O que eu andei para aqui chegar". Mas a primeira música que eu ouço dele era: "Casa comigo, Marta, que eu contigo quero casar. Casar contigo, não, magana, não te metes comigo, deixa-me da mão".

Não é fácil.

Não, não é. Isto é década de 70. Eu ouvia o que os grandes me mostravam.

Claro.

Eles são os grandes. E concordas, um músico tem também um dever de intervenção.

Tem. Todas as canções são interventivas. Há uma diferença, nem que seja no amor.

Umas têm um cariz mais político.

Então é protesto. Aí, às vezes, pode ser música de protesto, a condição de protestar. Agora, interventivo, sim, o Zé Mário Branco, o Fausto, Sérgio Godinho.

José Afonso.

José Ca Afonso, sim, fazem outro tipo de música, mas muito rico, muito nobre. Eu lembro uma vez o Fausto. Eu cantei no projeto Voz e Guitarra, no segundo álbum de Voz e Guitarra, e eu fui mostrar ao Fausto. Eu gravei o "Lembra-me um Sonho Lindo", com Mário Delgado na viola.

Deu.

E eu fui ter com o Fausto, onde havia uma tertúlia à quarta-feira, no Passo do Lumiar, e mostrei-lhe o tema. Eu disse: "Olha, eu quero a sua permissão para a música sair".

Boa pressão.

E ele disse-me assim: "João, ambos escrevemos coisas diferentes. Tu escreves coisas diferentes de mim e eu de ti, mas o que tu fazes, fazes muito bem. E eu quero que tu graves essa canção, que é minha". E ele queria que eu gravasse mais coisas, "Os Soldados de Baco", nós falámos nisso, mas depois eu dispersei-me e não o continuei a procurar no Passo do Lumiar. No Museu do Traje, era onde ele parava à quarta-feira.

Dá um grande ânimo ter um nome como Fausto a reconhecer o nosso trabalho.

Ele foi aos meus 40 anos. Ficou tudo, desculpem-me a expressão, parvo, quando o viram entrar. Porque o Fausto era visto no mato, não era um homem muito usado.

Não era uma pessoa de trato fácil.

E eu lembro-me que fiz uma festa dos 40 anos e o Fausto apanhou um táxi e foi lá ter. Quando o viram entrar, eu lembro que o meu manager na altura, e o Represa estava lá também, disse: "Tu conseguiste trazer o Fausto". Eu lembro-me disso.

Mesmo os espetáculos que ele dava já eram muito raros, nos últimos anos.

E por falar em espetáculo, João Pedro Pais, por onde é que vais andar nos próximos semanas?

Vou andar por muitos sítios.

Muitos sítios. Se calhar não sabes por onde. Eu tenho aqui alguns.

Aqui é que pregas a rasteira. Eu respondo. Eu é que devia estar mais à vontade.

3 de julho, Festas de São Pedro da Afurada, Vila Nova de Gaia. 10 de julho.

10 de julho vou estar em Évora, no festival EA Live.

Não tocas há mais de 20 anos em Évora.

Em Évora, sim, mas noutros sítios.

Isso sabemos nós. Isto era a curiosidade só por Évora, não é?

Sim, Évora.

Vais regressar a Évora.

Vou gostar de regressar a Évora.

E depois 14 de agosto, Sol da Caparica.

Sol da Caparica, exatamente.

Não paras. Há quantos anos é que tu andas nisto?

Faço 30 anos no próximo ano, 2027. Gravei o primeiro álbum em 1997. Para o ano farei 30 anos.

30 anos de carreira.

E sei que depois direi qualquer coisa de especial.

Como é que vais assinalar? Já estás a pensar na hora H.

Claro que sim.

Muito bem, João Pedro Pais, vamos avançar para a quarta pergunta. Esta é facílima. Quem venceu a segunda edição do "Chuva de Estrelas"?

Inês Santos, Sheena O'Connor.

É verdade. Participaste nessa segunda edição.

Fiquei em segundo.

Foi em 1994.

1995, a final. 24 de março de 1995.

E só lançaste o teu primeiro álbum-

Mais cinco pontos.

Só lançaste o teu primeiro álbum, dizias, em 1997.

3 de novembro, 4 de novembro de 1997.

Portanto, houve aí ainda um intervalo entre chegares à final, participares na final do "Chuva de Estrelas" e lançares o teu primeiro álbum. Esse processo de afirmação, de descolares da imagem de um concorrente, de um concurso de talentos, foi fácil?

Quando eu participo, o Ramón Galarza, que foi músico do Rui Veloso, era o baterista do Rui Veloso.

E era um dos membros do júri.

O Ramón Galarza disse-me "Tu aqui não estás a fazer nada". Eu lembro que ele me disse isto: "Isto é um concurso de imitação e tu não imitas. Já tens um cunho pessoal".

Tu imitaste no Chuva de Estrelas os Elfins.

De elfins, o Miguel Ângelo. Eu para mim disse: "Ok, mas já que estou aqui, eu quero passar". Os concursos são injustos. Por quê? Porque havia pessoas muito melhores do que eu na interpretação. Havia uma do meu ano que foi cantar Janis Joplin, Bobby McKee.

Sim.

Uma coisa do outro mundo, mesmo similar. E essa miúda devia ter passado, em vez de eu.

Claro, aquilo era um concurso de imitação.

De se chegar mais próximo da interpretação do original principal.

Esse processo depois foi difícil de te firmares ou já tinhas esse cunho pessoal?

Sim, porque eu tocava em bares, eu tocava músicas de outros. Isso dá background, dá mais experiência, dá maturidade. Tive que ouvir mais música e ler. Eu tive um professor que me dizia: "Amigo João". Ele tinha uma voz muito peculiar, tem uma biblioteca em casa de 14 mil livros. E ele dizia: "Amigo João, se você não ler, não vai a lado nenhum". Eu lembro que ele me dizia isto. Ele fez o doutoramento em Saramago e dizia: "Amigo João, você tem jeito para isto, mas se não ler, não vai a lado nenhum".

E é verdade.

Não vai a lado nenhum.

Essa imitação não deve ser má.

Estamos na última pergunta antes do hino, antes de ouvirmos o João Pedro Pais cantar o hino.

Brian Adams. Fiz esta primeira parte de uma digressão dele na Península Ibérica.

Foi ele que fotografou o meu último álbum, o "Imediate Provocateur".

Exatamente. E a pergunta é sobre ele. Sabes o nome do álbum que o levou ao sucesso mundial? Foi o quarto álbum dele. Estava lá o "Run to You", o "Heaven", "Summer of 69". Como é que se chamava esse álbum? Isto foi 84.

"Waking".

Esse é posterior.

"The Neighbors". Pode pedir ajuda.

Queres três hipóteses? Estás a ver a capa?

Eu sei o primeiro single, "Tonight".

O "Tonight".

"Tonight" é o primeiro single de 1981, 82. Eu teria que perguntar isso ao Keith Scott, que é o guitarrista dele, que é um grande amigo meu. Aí eu tinha que falar. Peço ajuda.

Três hipóteses. Chamava-se "Heaven", "Brian Adams" ou "Reckless".

"Reckless".

Exatamente.

Tem o "Run to You".

E tem o "Run to You". Tem o "Summer of 69" também. Foi o álbum que o trouxe para o primeiro lugar dos tops. É a tua maior referência ou uma das grandes referências que tens?

Não, é uma grande referência. Tenho outras referências.

O que ouves?

Tenho Sting, tenho Faust. Eu misturo muito. Tenho Eddie Vedder, Pearl Jam. Adoro Eddie Vedder, acho que é um músico surreal. Ainda ontem fui treinar e levava Eddie Vedder, uma música chamada "Invincible", que eu nunca tinha ouvido. Não sei por quê, passou-me. 2023, passou-me. Mas Sting para mim é-

É um artista completo

...Springsteen. Sim, Sting talvez seja o mais completo. Uma vez o meu filho perguntou-me isso: "Pai, qual é o melhor intérprete do mundo ou músico?" E eu disse: "Não podemos definir assim, porque existe a música clássica, a música jazz, existe o rock, o pop, o funk, o soul, o Clapton, mais soul, mais intimista". E eu disse-lhe: "Mas o Sting talvez seja dos mais completos". Depois de eu ter dito isso, um ano ou dois depois, houve um programa na National Geographic que os cientistas estudavam como é que a mente faz música. E quem foi escolhido para estudarem foi o Sting.

Foi o Sting. Interessante.

Achei piada a isso.

Claro.

João Pedro Pais, vens cá cantar o hino. Antes disso, como é que vais ver o jogo frente ao Congo? Comigos, em casa.

Vou ver o jogo a treinar.

A treinar?

A treinar. Combinei com a pessoa com quem eu treino.

Passadeira?

Não. CrossFit.

É a mesma série.

Exercícios variados. Então levo o meu iPad, vejo a primeira parte um bocadinho em casa, a segunda parte no iPad.

Então em casa depois como é que celebras? Estás ali no meio do CrossFit.

É assim mesmo.

O cansaço é tanto que apenas vou tentar respirar.

E prognósticos, como é que é? Vamos vencer? Vamos começar com uma grande vitória, uma modesta vitória?

Acho que sim. O Congo terá bons jogadores. Hoje o futebol é muito díspar, está tudo muito distribuído.

Como se tem visto nestas Copas.

Se vocês repararem na equipa da Argélia, há muitos jogadores-

São conhecidos, jogam na Europa

...exatamente, a jogar na Europa. Hoje o Congo também é assim, não foge à regra. Por isso é que estão no Mundial. Vão haver jogadores mais fortes que outros, mais talentosos, mas Portugal, a nível individual, terá mais capacidade.

Vamos esperar que assim seja. João Pedro Pais, o palco é teu.

Obrigado.

O palco e a guitarra.

A guitarra também, sim. Vai cantar e tocar também, aqui ao vivo e quase sem ensaio. Foram 30 segundos de ensaio. Aqui o teste. E tão cedo a esta hora da manhã é ainda mais notável. Não sei se queres pôr os fones para tu ouvires, estão aí embaixo.

Pronto.

Aqui, aguardar o momento para o Hino Nacional de Portugal.

Cantado por João Pedro Pais.

Interpretado, exatamente.

Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó Pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há-de guiar-te à vitória. Às armas, às armas, sobre a terra, sobre o mar, às armas, às armas, pela Pátria lutar, contra os canhões marchar, marchar.

Que maravilha! Parabéns, João Pedro Pais.

Muito obrigado.

Correu bem? Correu como esperavas?

Caros ouvintes da Rádio Observador, um grande abraço. Sejam muito felizes. Obrigado.

Obrigada, João Pedro Pais. Foi um gosto receber-te na Rádio Observador.

Muito obrigado. É uma honra vir aqui ter convosco.