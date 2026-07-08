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Começa agora mais uma Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje é nossa convidada Rute Agulhas, psicóloga e coordenadora do Grupo Vita. Bom dia, bem-vinda.

Bom dia.

Obrigada por ter aceitado o nosso convite, sobretudo porque não sabe ao que vem. Portanto, tem ainda mais valor. São cinco perguntas, cinco pontos por cada resposta certa. Se pedir a nossa ajuda, damos-lhe escolha múltipla. Se acertar, recebe dois pontos. Se não acertar em nada, não pontua. Portanto, em causa estão 25 pontos.

Qual é o castigo final se não pontuar?

Ui, nem quero saber. Nem revelamos em antena, dizemos em off.

E o prêmio, se chegar aos 25, nem imagino. E depois conversamos um pouco sobre isso.

Exato. Começamos pelo cinema. Há uns aninhos, poucos, só 35, portanto foi em 1991, estreou um dos thrillers psicológicos mais premiados de sempre, em que uma jovem estagiária do FBI, Jodie Foster, para conseguir apanhar um criminoso, tinha de entrevistar um psiquiatra brilhante, mas que era também um perigoso predador e psicopata, Anthony Hopkins. Que filme é este?

O Hannibal, the Cannibal, não sei se era assim o nome do filme.

É o primeiro.

É o primeiro.

É o primeiro deles.

Exatamente. Como é que se chamava?

Então não me lembro.

É o de 1991.

É que eu tenho 35 anos de idade, eu nem estava para nascer nessa altura.

Pois, esse é o problema.

Então eu vou dar-lhe três opções.

Exato. É melhor.

Vamos lá. Seven: Os Sete Pecados Mortais.

Não.

O Silêncio dos Inocentes ou Psicopata Americano?

É O Silêncio dos Inocentes.

Silence of the Lambs. O Grupo Vita também lida com predadores, mas de outra natureza, os abusadores dentro da Igreja Católica. Ao fim de tantos anos a lidar com casos destes, sente que a Igreja está hoje genuinamente empenhada em afastar estes predadores ou o processo interno ainda esbarra muito na autoproteção da instituição?

Acho que não podemos generalizar, porque a Igreja é um mundo. Eu diria que de uma forma geral, sim, está comprometida, não apenas em reparar o passado, mas em capacitar as estruturas hoje e em prevenir no futuro. Naturalmente, há sempre alguns setores, se calhar, que andam a ritmos diferentes. E, portanto, há aqui um caminho que ainda tem que ser feito.

Isso é igual em Portugal ou fora de Portugal?

É igual em Portugal e fora de Portugal. O Grupo Vita esteve em Roma há duas semanas e eu estive no Brasil na semana passada, exatamente com parceiros do mundo inteiro, e percebemos que o panorama que assistimos aqui em Portugal não é assim tão diferente daquele que vemos nos outros países, de facto.

E aquilo que pode dizer, tendo esse conhecimento por experiência, é que tem havido um esforço da Igreja, não só em enfrentar o problema, mas também em criar os mecanismos de prevenção para evitar que estas situações aconteçam.

Sim, é exatamente esse o caminho que está a ser trilhado, porque neste momento estamos numa fase a nível mundial, não só em Portugal também, em que já está mais que identificado o problema, as situações de risco. Já há um conjunto de informação disponibilizado, documentação já não falta. Agora, neste momento, é garantir que estas metodologias e estes procedimentos são de facto implementados, cumpridos, que há aqui um compromisso com os três grandes princípios do safeguarding ou da salvaguarda, que são efetivamente esta transparência que se deseja, a prestação de contas, o termo accountability não tem assim propriamente uma boa tradução, e o conjunto de regras e de normas, o chamado compliance, que também tem que existir. Portanto, estes são os três pilares do safeguarding, e neste momento é na consolidação destes pilares que estamos a trabalhar.

E existe por parte da Igreja abertura às sugestões que vêm de fora, dos especialistas, dos psicólogos que têm acompanhado estes casos, em relação a essas normas também?

De uma forma geral, sim, mas repito, não posso generalizar. Não posso dizer que em todos os setores da Igreja há essa mesma disponibilidade e abertura, porque não há. Portanto, há de facto ainda alguns setores da Igreja mais conservadores, se calhar mais resistentes ao processo de mudança. Sabemos que muitas vezes os processos de mudança também são sentidos como alguma ameaça ao funcionamento.

Aquilo que a Maria João falava desse sentimento também, essa sensação ou essa vontade de autopreservação da instituição. Isso ainda se nota muito?

Nota-se ainda em alguns setores em concreto, e é um bocadinho esta dificuldade em aceitar que há um processo de mudança que tem que ser operacionalizado e que é um processo de mudança estrutural, não é pela rama, não é à superfície. Portanto, há aqui questões estruturais que têm que ser alteradas. E efetivamente sentimos um ritmo, por exemplo, nas dioceses, sentimos outro ritmo em algumas congregações. Portanto, eu diria que estamos ainda um bocadinho assimétricos em termos de ritmos e desse processo de reconhecimento.

Muito bem, vamos avançar para a segunda pergunta. Vamos manter-nos aqui dentro do mesmo tema. E a pergunta é: qual o verdadeiro nome do Papa Francisco? Como é que se chamava o homem que depois se tornou Papa Francisco?

Preciso das alternativas. Eu tenho melhor memória de reconhecimento.

Então vamos lá.

Aí vai chegar logo lá.

Diego Maradona, Lionel Messi ou Jorge Bergoglio?

Sim, é a terceira, acabei óbvio.

Estivemos aqui a falar-

Mostra o conhecimento sobre futebol.

Não, eu sou péssima de futebol, mas pronto.

Mas estes dois conhecia suficiente para saber que não foram papas.

Estávamos aqui a falar das questões estruturais da Igreja e da forma como também tem respondido ao problema dos abusos sexuais Mas o Papa Francisco, enquanto figura, foi fundamental também em contribuir para que a Igreja, também em Portugal, começasse a enfrentar de uma forma mais sistemática o problema dos abusos sexuais.

Sim, já havia algumas orientações prévias ao Papa Francisco, desde Bento XVI, mas efetivamente foi com o Papa Francisco, com a publicação de algumas cartas por motu próprio e com esta obrigatoriedade que passa a existir desde 2018, 2019, quando ele convoca todos os bispos do mundo e há esta obrigatoriedade da criação das comissões diocesanas em cada diocese. Há aqui um ponto de viragem que não podemos ignorar e que é atribuído ao Papa Francisco. E depois durante todo o tempo em que ainda esteve naturalmente empenhado nesta missão, o tema dos abusos sexuais na Igreja era um tema muito prioritário, era um tema ao qual ele dava uma visibilidade também muito grande. O facto de ir a cada país em que ia procurar escutar as vítimas, tal como fez aqui em Portugal, em 2023, que escutou 13 vítimas, o grupo Vita esteve com essas vítimas e com o Papa. São momentos reparadores também muito importantes. Ou seja, eu diria que o Papa Francisco tinha, por um lado, este aspecto mais de dar orientações claras à Igreja e a todos os dirigentes da Igreja, no sentido de caminharem num determinado sentido. E, ao mesmo tempo, tínhamos aqui o outro lado do Papa Francisco, muito acolhedor, muito humano, na forma como escutava, na forma como olhava para as vítimas, como as abraçava. Aqui, um momento que é depois sentido como muito reparador para as vítimas.

E tem essas duas dimensões.

Tem.

Sobre a forma como a Igreja ou as Igrejas, porque distingue vários setores, como é evidente, uma organização tão grande tem reações a várias velocidades. Como reagiram? Nota na reação do Papa Francisco um caráter verdadeiramente genuíno e preocupado com isso e noutros lados da Igreja, uma reação mais pragmática em função da midiatização do tema.

Sim, claramente. Aquilo que eu senti sempre do Papa Francisco, não só tudo aquilo que lia e observava, mas sobretudo aquele momento presencial em que estivemos ali com as 13 vítimas a conversar com ele, senti que isto era um assunto muito importante para ele. Ele no final, quando nos despedimos, virou-se para nós, estávamos três elementos do grupo Vita, e disse: "Não deixem pedra sobre pedra". Isto foi uma frase muito marcante para nós, que é como quem diz: "Lutem contra todas as adversidades que encontrarem pela frente, que não são poucas, mas não deixem de escavar". Não fiquemos pela superfície. E é um bocadinho essa a missão que nós assumimos. Não vale a pena ficarmos todos muito tranquilos, porque uma determinada congregação ou paróquia, ou diocese, ou o que seja, ou uma escola, tem, por exemplo, um código de conduta, ou tem um canal de denúncias, ou tem um fluxograma fixado na parede sobre o que deve ser feito se houver uma suspeita, se depois não houver todo um conjunto de procedimentos, mas sobretudo uma mudança cultural. É esta mudança.

Isso é o mais difícil.

É, isto é mais difícil.

Mas nota que está a ser feita de alguma forma ou há muita maquilhagem na reação da Igreja em Portugal a este tema, em função da midiatização e da pressão da opinião pública?

Ainda há setores que se maquilham muito bem. E há outros que efetivamente estão mais genuinamente empenhados em lidar com esta situação. Nós estamos agora também numa fase de transição em Portugal, com uma nova presidência da Conferência Episcopal Portuguesa, e sabemos também, neste momento ainda estamos aqui a tentar perceber como é que vamos funcionar para a frente, agora no futuro, mas sabemos que há aqui um compromisso da Igreja em Portugal, tal como temos a pastoral juvenil, a pastoral da deficiência, a pastoral da família, etc. Que este tema da proteção de crianças, jovens e adultos vulneráveis, também é um tema para ficar. Ou é uma área que vai requerer sempre uma resposta permanente. Agora, a forma como esta resposta vai ser operacionalizada, quais é que são as prioridades, de facto, é algo que está a ser visto neste momento. Mas eu venho muito inspirada, eu acho que esta é a palavra, quer de Roma, quer do Brasil, porque percebi, por um lado, às vezes estamos sempre a pensar que nós somos os piores do mundo. Não somos. Há países que nos disseram: "Mas nós ainda não conseguimos chegar a esse patamar. Vocês estão num patamar em Portugal muito mais à frente do que nós estamos". E também vimos muito inspirados, porque trouxemos modelos inspiradores, por exemplo, da Austrália, do Canadá, da Irlanda, até alguns países africanos estão a fazer um caminho também muito interessante. Portanto, eu diria que é este olhar global também que precisamos, não ficarmos aqui na nossa quintinha e perceber um bocadinho e aprendermos uns com os outros, sobretudo.

Claro. Ruta Gulhas, até ao momento quatro pontos. Vamos para a terceira pergunta. Esta eu acho que será um pouco mais-

Não é zero, são quatro.

Vamos ver o copo meio cheio.

Sempre.

Então, em que ano foi criada a Ordem dos Psicólogos Portugueses?

Bem, eu fiz parte desse processo, deixe-me pensar.

Recuar a sua memória.

Vá pensando alto, pode ser que ajude.

Pense no que estava a fazer nessa altura.

Eu estava grávida da minha filha quando estávamos, isto é por associação externa, quando estávamos a fazer o código deontológico, a proposta de código deontológico, ainda foi antes da Ordem ser criada. Ela nasceu em 2006. Estávamos a fazer o código deontológico.

Portanto, ainda não havia.

Exatamente. Portanto, foi um pouco depois. Não foi muito tempo depois. Eu diria que 2007, 2008.

É isso.

Muito sobressaíu aí.

Foi, exactamente.

A 4 de setembro de 2008 foi oficialmente criada. Há poucos meses, foi noticiado que algumas vítimas de abuso sexual dentro da Igreja teriam apresentado queixa na Ordem dos Psicólogos contra si, Ruta Goulhas, pela forma como foram conduzidas algumas entrevistas. Como é que reagiu a estas notícias, a estas queixas?

Antes de mais, reagi com muita tranquilidade, porque tenho a consciência tranquila e sei exatamente como é que as entrevistas foram conduzidas. Em segundo lugar, não sei se essa queixa existe ou não, até ao momento não fui informada de qualquer queixa, não fui notificada por parte da Ordem dos Psicólogos sobre qualquer queixa e continuo a aguardar. Não sei se efetivamente essa queixa existe, qual o teor da queixa, para depois, naturalmente, caso exista e depois de a conhecer, poder responder.

Independentemente se estivermos a falar dos abusos na Igreja ou não, é sempre muito delicado este processo de entrevista, falar com vítimas que foram vítimas de abusos já há muitos anos. São necessários cuidados especiais na preparação destas entrevistas?

Sim, naturalmente que são necessários esses cuidados e há protocolos de entrevista que são devidamente estudados e validados e são esses protocolos de entrevista que o psicólogo deve usar. Acho que é importante salientar aqui uma questão, que é: uma coisa é o psicólogo, no seu consultório clínico, na sua clínica privada, a ouvir uma vítima. Aí a vítima tem todo o tempo do mundo, podemos estar três sessões, 30 sessões, um ano, 10 anos em terapia e a pessoa vai relatando as coisas ao seu ritmo e não há qualquer pressa, porque é um contexto terapêutico. Outra coisa é quando estamos num contexto forense ou num contexto judicial.

Portanto, tem de se apurar os factos.

Exatamente. Ou, neste caso da Igreja, era extrajudicial, mas havia um propósito. Aquelas entrevistas não eram simplesmente para deixar a pessoa falar livremente, falar se o quisesse e depois acabava.

Não eram simplesmente terapêuticas.

Não era apenas uma escuta, era uma recolha de informação para permitir depois ao segundo grupo poder decidir se efetivamente era atribuído o montante ou não àquela pessoa. E para ser atribuído o montante de uma compensação financeira, estavam definidos critérios, era preciso saber o que é que tinha acontecido, quando é que tinha acontecido, durante quanto tempo é que tinha acontecido, com quem é que tinha acontecido, onde é que tinha acontecido.

Portanto, havia um formalismo muito próprio.

Exatamente. A estas respostas que era preciso obter com um determinado tempo.

Um prazo para esse processo.

Exatamente, porque nós tínhamos o prazo para recolher informação, para fazer os pareceres e para o segundo grupo depois se pronunciar. Tivemos inclusive várias pessoas que vieram do estrangeiro de propósito para estas entrevistas e, portanto, também não podíamos pensar, e mesmo assim cheguei a estar com uma senhora nos Açores, um dia de manhã, depois um dia à tarde e no outro dia de manhã, exatamente para rentabilizar a viagem dela e minha. Mas isso para que as pessoas também percebam que de facto há informação sem a qual, se ficasse omissa, essa pessoa não receberia compensação financeira.

E estariam estas vítimas, todas elas, cientes das particularidades destas entrevistas?

Todas as entrevistas começavam pela explicação do protocolo, do modelo, do regulamento que estava a orientar estas entrevistas. Depois era assinado um termo de consentimento, que era lido, em que nós explicávamos o que é que a pessoa consentia que nós recolhêssemos informação, que fôssemos escrevendo e tirando notas à medida que a pessoa ia falando, qual é que ia ser o uso a dar a essa informação, quem é que teria acesso à informação, qual o objetivo e que essa informação agora no final será destruída. Portanto, tudo isto era explicado, a pessoa assinava e sem toda esta explicação e a pessoa assinar confirmando que tinha percebido o objetivo daquela entrevista, a entrevista nem sequer se iniciava. Agora, também percebo que é um momento de tensão, é um momento de angústia, que são situações muito delicadas.

Poderão reagir, ter reações.

Naturalmente reagem de forma diferente e que possam ter-se sentido mais desconfortáveis, naturalmente que admito isso. Tivemos esse feedback, claro, da pessoa dizer: "Eu não me senti bem, não foi propriamente um momento tranquilo", talvez de quatro ou cinco pessoas. A esmagadora maioria das pessoas disseram-nos verbalmente, por mensagem, por e-mail, após a entrevista, que foi um momento positivo, que foi um momento reparador e que se sentiram pela primeira vez escutadas. Há aqui uma experiência que é diferente de pessoa para pessoa, o que é natural, porque as pessoas são todas diferentes.

Ruta Goulhas, tem nove pontos. Vamos agora para a quarta pergunta. Vamos aqui mudar um bocadinho o âmbito da nossa conversa. A pergunta é: quem é considerado o pai do termo psicologia clínica?

O Freud? É mais da psicanálise, não é?

Exato. Posso dizer que há três opções. Quer opções? Sigmund Freud, Leitner Wittner ou Pierre Janet.

Sinceramente. E eu sou psicóloga clínica, atenção.

Acontece. A minha pesquisa deu-me Leitner Wittner, que foi o primeiro a usar o termo psicologia clínica em 1896.

Pronto.

Foi há muitos anos. Mas isto serve-nos para seguir para este tema precisamente, que é se ainda temos caminho para fazer, para haver um acesso generalizado à psicoterapia no nosso sistema de saúde. O que é que ainda é preciso fazer?

Pois, ainda é preciso fazer, de facto, muito E por acaso estava agora a entrar aqui nos estudos e estava a ler esta notícia positiva do alargamento do cheque psicólogo e do cheque nutricionista a jovens que não eram apenas jovens universitários. Efetivamente, a saúde mental é uma problemática que tem estado cada vez mais premente desde as crianças, adolescentes, jovens adultos e adultos em geral. Portanto, eu diria que isto é muito transversal a todas as faixas etárias e efetivamente a pandemia foi também um catalisador destas dificuldades. E em rigor, o nosso sistema nacional de saúde não tem capacidade de resposta. Temos alguma resposta, por exemplo, nas escolas, mas o psicólogo que está na escola não é suposto estar a fazer um trabalho clínico, mas muitas vezes faz, e faz porque não há resposta no sistema nacional de saúde, não há nenhuma entidade que garanta essa resposta e portanto eu ouço muitos colegas que trabalham em escolas, que me pedem supervisão de processos clínicos, e a minha primeira resposta é: "Mas esse processo não é para si. É uma psicóloga ou é um psicólogo escolar, tem outros objetivos." "Pois, mas se eu deixo de acompanhar esta criança, ela não tem mais resposta."

Não tem outro acompanhamento. Então ainda é um luxo, por assim dizer, este tipo de acompanhamento.

Não devia ser, mas na prática, com a falta de respostas a um nível mais generalizado e mais acessível, dito de uma forma muito clara, quem tem dinheiro para pagar as consultas, pode garantir esse apoio psicoterapêutico. Quem não tem esse dinheiro, de facto, tem mais dificuldade, tem listas de espera para enfrentar, tem serviços com critérios de entrada mais apertados. Aí muitas vezes inicia-se um processo e a regularidade das consultas não é a regularidade desejável, porque não há capacidade de resposta. E portanto, em vez de terem um acompanhamento semanal, por exemplo, ou quinzenal, há serviços que conseguem garantir uma consulta de três em três meses.

Será que são precisos mais psicólogos no SNS?

São precisos mais psicólogos no SNS, mas não só no SNS. Precisamos de mais estruturas de resposta, depois também mais específicas para as várias áreas. Vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, na área da violência doméstica, nós temos uma rede nacional relativamente abrangente, geograficamente falando, e que vai dando resposta, quer às crianças, quer aos adultos vítimas de violência doméstica, mas depois se vamos para outras áreas da violência, essa rede não dá resposta, porque não é sua missão. E depois nós não temos essa rede. Não existem estruturas geograficamente dispersas, gratuitas.

Que cubram o país todo.

E que cubram o país todo. Portanto, não só é preciso ter dinheiro, como também muitas vezes é preciso estar no código postal certo para poder ter acesso a essa resposta.

Muito bem, vamos fechar, Rute Agulhas, com a quinta pergunta. Começámos com cinema, regressamos ao cinema.

Agora vai correr melhor.

Bem, eu fui ao Brasil e no avião vi seis filmes, três para lá, três para cá. Pode ser que seja algum deles.

Será que viu um filme do final da década de 80?

Ainda não tinha nascido.

Certo, é verdade. Mas temos que ir aos clássicos às vezes. Este é um clássico.

Estou a brincar.

Um dos protagonistas deste filme é interpretado por Dustin Hoffman, que sofre de autismo.

Sim.

No fundo, é um filme sobre a relação dele com o irmão, que era interpretado pelo Tom Cruise. Sabe qual é o nome deste filme?

Pois, eu não me lembro do nome do filme. Eles são irmãos, não sei se tinha a ver com irmãos.

Sim, há uma declinação para português, que é aceitável aqui na resposta, que inclui a palavra irmãos. Quer tentar? Três alternativas.

Quando o Paulo disser, vai logo acertar.

Pois, porque eu estou a ver o filme.

São dois irmãos que se encontram.

Sim, reencontro de irmãos ou alguma coisa do gênero.

Estamos considerando.

Exatamente.

É o "Rain Man: Encontro de Irmãos".

"Encontro de Irmãos", pronto.

O transtorno do espectro autismo não é uma doença mental, é uma perturbação de desenvolvimento. De qualquer maneira, olhando para toda esta grande área que inclui a saúde mental, estamos hoje a dar-lhe mais atenção do que estávamos no passado. Deixa de ser um tabu, de alguma maneira.

Sim, estamos a dar-lhe mais atenção. Estamos a compreender melhor também todas estas neurodivergências, esta diversidade. E é sobretudo importante também pensar a forma como olhamos para estas pessoas do ponto de vista, por exemplo, das suas competências para processos de tomada de decisão. E cada vez mais, quer na neurodivergência, quer na deficiência, quer nas várias dificuldades que as pessoas podem ter, cada vez mais se fala menos numa tomada de decisão substituta, alguém que se substitui à pessoa no processo de tomada de decisão, mas numa tomada de decisão apoiada. Ou seja, tentar partir daquilo que a pessoa consegue decidir, que são as suas vontades, são os seus interesses, e ter alguém que apoie esse processo. E quando falamos em tomada de decisão, é muito global, desde ao nível da intervenção terapêutica, desde ao nível onde a pessoa vai viver, desde em que condições quer continuar a viver na sua casa, se vai viver numa casa com algum tipo de cuidados assistidos, enfim. Portanto, é este processo, de facto, também este olhar, não é menos estigmatizante, mas que efetivamente ainda continua a haver aqui um estigma, um rótulo, e depois associados aos rótulos vêm todos os estereótipos e todos os preconceitos e todas as expectativas. E, portanto, é preciso tirar aqui este rótulo e olhar, de facto, para a pessoa, para as suas competências, perceber que barreiras é que o ambiente tem que possam ser minimizadas para que essa pessoa consiga, de facto, exercer melhor.

Fazer a sua vida.

No seu dia a dia, exatamente. E portanto, abandonar também aquele funcionamento dicotômico, que é: a pessoa consegue ou a pessoa não consegue. A pessoa consegue isto ou não consegue. Não, a pessoa se calhar pode conseguir mais se o ambiente, se as pessoas que estão à sua volta também se ajustarem.

Claro!

Portanto, o problema deixa de estar só dentro da pessoa, e passa a ser um problema que também se expressa na relação com os outros, com o ambiente. E é preciso este olhar mais diferente, diria eu, mas que teoricamente falando, faz todo sentido e é um bocadinho esse o trabalho que tem vindo a ser conduzido, mas depois na prática, ainda enfrenta aqui um conjunto de obstáculos.

Que é preciso remover. Muito bem.

Rute Agulhas, sai daqui com 14 pontos.

É, já não é mau. É positivo.

É positivo, claro.

Obrigada por ter vindo, Sátira.

Muito obrigado.

Obrigada. Bom dia. Muito obrigada.