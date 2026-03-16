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Começa agora mais uma Comissão de Inquérito das manhãs 360. Hoje, é nosso convidado o socialista Pedro Costa. Olá, bom dia, bem-vindo. Já sei que tem recomendações a fazer, não é?

Não, não tenho recomendações.

Diga lá, estava curiosa.

Eu só quero agradecer este convite para vir ao único concurso do mundo onde não se ganha nada. O convidado só pode perder. É uma oportunidade única.

Pode ganhar a nossa gratidão, estima por vir cá.

Já várias pessoas tiveram 22, 25, é um prestígio.

Não é? Vamos ver.

Dá direito a ir para o Rifi Cut.

Eu detesto concursos e sou péssimo nesse tipo de perguntas.

Não, vai ver que não. O último a ter 25 pontos foi o deputado do Partido Socialista, Pedro Vaz, na semana passada.

Já ouvi dizer.

O Pedro Costa é que sabe como é que vai deixar isto. Cinco perguntas, cada resposta certa vale cinco pontos. Se tiver a nossa ajuda e acertar, recebe dois. Vamos a isto?

Vamos.

Esta tem a ver com a coisa mais atual possível. É fresquinha. De acordo com os números divulgados pelo Partido Socialista, com que percentagem foi reeleito José Luís Carneiro como líder do partido?

Isto tem escolha múltipla ou não tem escolha múltipla?

Tem.

Pode ter.

Mas acho que não preciso. 97.

Pronto.

E algo, não decorei.

Virgula um.

E qualquer coisa, como diria o outro.

Exato.

97 e tal.

Este foi um ótimo arranque.

Exatamente.

Esta reeleição significa que José Luís Carneiro será o candidato natural do PS a primeiro-ministro?

O secretário-geral do Partido Socialista em funções é sempre o candidato natural às eleições legislativas. Sempre. Primeiro, porque não sabemos quando serão. Eu diria que, tendo em conta o que temos ouvido, tanto do senhor primeiro-ministro como do senhor presidente da República, recentemente eleito, o mais provável é que tenhamos uma longa legislatura e que este não seja o último congresso do Partido Socialista antes das eleições legislativas. No entanto, aquilo que o Partido Socialista tem que ter é estar preparado para ir a eleições. E isso é verdade na eleição do seu líder, como é verdade na construção da sua plataforma política. Eu tenho visto alguma discussão em torno de matérias pessoais. Temos tido uma tendência para personalizar excessivamente a política, não é só em Portugal, mas em Portugal, em concreto, perdemos muito tempo a pensar: "Este é assim, o outro é assado." Os amores e os desamores dos políticos, dos jornalistas, dos jornalistas com os políticos, dos políticos uns com os outros. Acho tudo bastante desinteressante, sinceramente, e acho que o país também acha. O que era muito importante é o Partido Socialista crie uma estrutura, e isso vem do seu líder, vem da sua direção, que consiga criar uma plataforma política nova, que consiga refrescar a agenda com que o Partido Socialista se apresenta ao país, coisa que ainda não conseguiu fazer, e assim reconquistar a oportunidade de voltar a merecer a confiança dos eleitores. Se vamos só numa lógica de reformar os últimos programas de governo do Partido Socialista e acrescentar um 2.0 às medidas que se repetem pela segunda vez, um 6.0 às medidas que se repetem pela sexta vez, não vamos lá, de certeza.

E o congresso no fim do mês vai ser importante para isso?

É bom que seja. É muito importante que seja.

Para haver mais discussão do que o que houve para as diretas.

Exato. O grande problema das diretas, e eu na altura disse que achava que o partido devia ter feito uma reflexão mais profunda. Não foi essa a decisão, que me parece relativamente maioritária dentro do partido, é que o partido fez bem em não seguir esse caminho de fazer um debate mais alargado antes das autárquicas. E vamos lá ver, depois do resultado das autárquicas e do resultado das presidenciais, até eu tenho dificuldade em achar que tinha razão na altura. Agora, com uma legislatura longa pela frente, o partido tem tempo pra fazer esse debate. E, portanto, é muito importante que comece no congresso.

Está fora da tal reflexão interna depois da derrota nas legislativas do Partido Socialista.

Sim, mas mais do que procurar causas, eu acho que as causas estão relativamente encontradas, nós sempre as soubemos. Em primeiro lugar, há uma parte que depende do ar dos tempos. A esquerda está em crise em todo o mundo. Mais uma vez, não tem só a ver com o amor que o universo tem a Pedro Nuno Santos. Isso é uma forma de procurar justificar uma coisa muito mais difícil com um caminho muito simples. Não vamos encontrar nenhuma resposta aí. O debate que é importante ser feito é: de que forma é que os eleitores voltarão a confiar no Partido Socialista? Se há coisa que o Partido Socialista tem sorte em Portugal, e é uma sorte que não tem em todo o mundo, é que recebeu dos seus antecessores uma grande confiança histórica dos seus eleitores, ou pra governar ou pra liderar a oposição. Coisa que não é verdade neste momento, infelizmente, mas isso não significa que o Partido Socialista não consiga ocupar esse espaço político, mesmo que numericamente não tenha o maior número de deputados na Assembleia da República. Até porque grande parte dos portugueses, felizmente, não sabe bem o que se passa no Parlamento, coisa que é uma enorme vantagem, porque grande parte do que se passa no Parlamento não tem especial interesse. E há um espaço que é político e mediático que o Partido Socialista pode ocupar, mas só pode ocupar se tiver uma proposta que reforme o país. Esta ideia que a esquerda permitiu que a direita se apoderasse da palavra reforma. Reforma é tudo que seja mudar a vida das pessoas, mudar o país, mudar o país pra melhor. A ideia de que toda a reforma é a liberalização dos despedimentos e os cortes das pensões é que eu nunca vi, não há nada no dicionário que nos leve pra aí.

O PS nos oito anos que esteve no poder, perdeu a oportunidade para implementar essas reformas? Perdeu o ímpeto reformista?

Toda a gente que está há oito anos no poder há de ter perdido oportunidades. Até quem está há oito meses no poder perderá oportunidades, naturalmente. Se a pergunta que me faz é se o final do ciclo governativo do PS estava obviamente cansado, eu acho que isso é claro. É óbvio que o governo da maioria absoluta não teve a energia que todos gostaríamos que tivesse tido. Se o Partido Socialista não mudou nada, como às vezes vamos ouvindo, também não vejo como. Acho que as pessoas se esqueceram qual era o país em 2015 onde viviam. Acho que se olharmos para os números do salário médio, porque também ouço muitas vezes que só o salário mínimo é que subiu, as pessoas ou não percebem de números ou ignoraram a estatística. O salário médio praticamente duplicou em Portugal durante esses oito anos do Partido Socialista. O que não significa que o aumento das rendas, em especial nas grandes cidades, não tenha comido grande parte desse aumento. Esta, por exemplo, é uma reflexão que eu acho que o partido tem que fazer. E o Partido Socialista teve um grande foco bem-sucedido no aumento dos rendimentos. Se o aumento do custo de vida e a matéria da inflação e do impacto das guerras na inflação é algo que nenhum governo pode controlar, mas o estado do mercado da habitação em Portugal, em particular em Lisboa e no Porto, é óbvio que merecia uma atenção diferente. Se era evidente para toda a gente quando o fenómeno começou a descontrolar-se, o aquecimento descontrolado do mercado era evidente que ia acabar onde acabou? Não, claro que não. Que no governo da maioria absoluta, o Partido Socialista devia ter tido uma resposta mais acutilante para este problema. Eu acho que sim, aliás, tenho-o dito muitas vezes.

Muito bem, Pedro Costa, cinco pontos pra começar. Vamos à segunda questão e vamos continuar a falar de reformas. E a pergunta é esta: aquela rácula que todos conhecemos como a Guerra do Solnado tem o nome mais completo, aliás, faz referência a uma guerra específica com o ano. Sabe qual é esse ano?

Na guerra de 1908.

Perfeito. A história da minha ida à guerra de 1908.

Para quem não gostava de concursos, está a ir muito bem.

Isto também é fácil.

Isto foi uma imagem que o Pedro Costa utilizou este fim de semana na CNN, comparou esta guerra de Solnado com a governação de Luís Montenegro. No fundo, aquela procura-se soldado que mate depressa. Montenegro não está a reformar depressa. Passos Coelho tem razão?

Passos Coelho tem razão. Todos nós vivemos para ter momentos surpreendentes de alinhamento político. Se há coisa que não estava no meu bingo pra 2026 era dar por mim a concordar com Passos Coelho. Raramente me acontece, mas neste caso claro que acontece. O problema de Luís Montenegro é muito mais sério do que esse. Luís Montenegro não só não tem reformas, como eu também não noto que tenha alguma solução nem pra problemas circunstanciais. Nós vemos isso na matéria da saúde. Eu nem sabia, confesso, ouvi agora na vossa síntese, já aqui estava sentado e, portanto, ouvi. Continuamos à espera que se consiga organizar as urgências do distrito de Setúbal. O primeiro-ministro prometeu há dois anos, em campanha eleitoral, há dois anos e meio, que resolveria o problema em 60 dias. O PS avisou que aquilo era uma promessa ou vazia ou ridícula. Passados dois anos de governo, o governo de Luís Montenegro tem praticamente tanto tempo como o governo da maioria absoluta do Partido Socialista que o antecedeu. Continuamos exatamente no mesmo sítio, mas o maior problema não é esse. Nós já há mais de um ano, com o primeiro-ministro em funções, sabíamos que na matéria da saúde, tínhamos problema nas urgências. A ministra fez aquela promessa surpreendente que ia resolver o problema das urgências no verão, a partir do início do inverno. O problema é que já estamos novamente a chegar à primavera, o verão irá voltar e continuamos à espera dessa solução do verão passado. É muito difícil, mas mesmo nos sítios onde o governo aparece com propostas de reforma, como o Paulo aqui perguntou, Luís Montenegro apareceu com um anúncio que pôs no jornal que é: procura-se ministra que reforma depressa. O problema é que a ministra não reforma, nem sequer assim, assim, ao contrário do soldado de Solnado, que matava assim, assim, a ministra nem assim, assim reforma. Tem uma proposta que é uma proposta académica, eu aliás tenho ideia que é algo datada. Eu fui aluno da ministra do Trabalho há bastante tempo. Já não me lembro bem há quanto, mas talvez há uns 10 anos. E eu acho que a ministra já achava uma coisa muito parecida. Portanto, é uma proposta acadêmica, bastante datada, que não conseguiu negociar com ninguém e, portanto, aparece com uma proposta de reforma laboral que ninguém pediu e por isso também não ganha um voto sequer ao governo, que não tem nenhum estudo científico, não há base dos impactos positivos na economia desta proposta. O que a economia portuguesa precisa é de inovação pra lhe devolver crescimento. Esse é o caminho. Esse caminho, aliás, já foi percebido por todos os governos da direita da Europa.

De flexibilidade não precisa.

Não, eu não vejo onde. Especialmente numa altura em que estamos desesperados por mão de obra pra praticamente todos os setores, precisamos de flexibilizar o mercado de trabalho pra quê? E depois ouvimos a sonsice, e aí, por exemplo, Cotrim de Figueiredo é mestre nesta sonsice, que é dizer assim: "Não, mas é que precisamos de criar dinâmica no mercado." Sim, como se os trabalhadores se quisessem sair hoje, já não pudessem sair, como se houvesse muitos obstáculos à saída dos trabalhadores do ponto A pro ponto B. Não é isso. Esta proposta não tem isso, nem nós precisamos disto. Era fundamental que o governo tivesse outras preocupações mais importantes pra reformar o país. Numa legislatura longa, mais uma vez, voltamos ao mesmo desafio, é o desafio do PS, mas é também do PSD, é o que o governo vai conseguir fazer numa legislatura que se prevê durar três anos.

Vamos voltar à saúde, Pedro Costa. Quem era o primeiro-ministro?

Primeiro é que era os meus cinco pontos da pergunta.

Já estão, já vem 10.

Ninguém lhe espera. E agora vêm outros. Quem era o primeiro-ministro quando foi inaugurado o Hospital de Loures, o Beatriz Ângelo?

Ou era o Passos Coelho ou era o José Sócrates. Era o Passos Coelho, acho eu.

Era sim. Está a ver que eu sei antes. Pedro Vaz, neste momento está aqui a tremer. Já aqui falou da concentração de urgências

Concorda com a forma como está a correr? É que só houve um outro ministro que enfrentou uma situação destas, foi o ministro socialista Correia de Campos, a encerrar blocos de partes.

Eu acho que ninguém pode concordar com a forma como está a correr. Há uma parte que não podemos culpar a ministra da Saúde, isso é verdade, que é o grande problema. Nós temos dois problemas no nosso SNS que não têm uma solução em 60 dias, coisa que o Partido Socialista tentou explicar ao primeiro-ministro quando era líder da oposição e o primeiro-ministro não quis aprender, é vítima da sua teimosia, parcialmente. Mas eu nem sequer lhe faço a maldade de o culpar por isso. O primeiro problema é o quanto se deixou crescer o negócio dos hospitais privados, que naturalmente podem competir de uma forma na captação de recursos humanos com o que cobram, que o SNS não pode competir. Por vários motivos. Um deles é: quando a coisa corre mal, e quando a coisa corre mal a intervenção é mais cara, todos nós vamos parar ao mesmo sítio, que é o hospital público. Os hospitais privados não só não têm dimensão, estão dimensionados para o seu negócio, e é assim, são empresas, é natural que estejam. O SNS tem que estar dimensionado pra responder a todos. Vamos recordar o que aconteceu no Covid. O início do Covid foi o momento de grande pressão sobre a estrutura hospitalar em Portugal. O SNS não teve alternativa senão adaptar-se. Os hospitais privados tiveram alternativa, como todas as empresas, enquanto percebiam o que aquilo era, fecharam a porta. É óbvio que isto custa dinheiro. Como é que depois o preço por doente, o preço por tratamento há de ser o mesmo, se nós temos que trabalhar uma redundância, que é não só da rede pública, mas temos também que ser redundância da rede privada. E nem sequer transmitimos os custos de transferência de um lado para o outro. Alguém que comece uma intervenção no hospital privado e seja depois transferido para o público, os seguros pagam na mesma a intervenção no hospital privado e não pagam nada ao público.

Mas a rede privada só prospera se o SNS não der uma boa resposta.

Eu tenho a certeza disso, vamos lá ver. Basta ver os prazos das urgências. Eu julgo que foi o inverno passado, andámos a abrir telejornais com o prazo da urgência no pico da gripe. E os hospitais públicos tinham o costume, que sabemos que têm, de listas de espera nesta altura. Já não sei se eram 12 horas, se eram nove.

Podia ser, sim.

Mas os privados estavam na mesma. O hospital, não vou dizer marcas, porque não se pode fazer publicidade e também é chato vir fazer o oposto. Mas os grandes hospitais privados estavam no mesmo sítio, estavam com horas de espera semelhantes às do público. Portanto, há momentos onde a pressão é a pressão. E assim se prova como os privados prosperam no espaço do público. Independentemente do espaço público.

Sim.

Deixe-me só dizer aqui uma outra coisa. Claro que há pontos onde o tempo de espera do SNS não devia ser o que é, e aqui as consultas de especialidade, por exemplo, são um caso desses, onde de fato prospera o negócio dos privados. Eu quero ter uma consulta de especialidade, no privado tenho três dias ou uma semana até ter consulta e no público posso ter dois meses ou três meses.

Ou mais.

Ou mais. Estou a dar um exemplo de pneumologia, que foi a última coisa que marquei.

A questão é como é que se limita então a atividade dos privados na saúde.

Ou como é que se distribui os custos. Eu admito que seja porventura no financiamento que a coisa se resolve.

Não recorrendo tanto aos privados?

Claro, ou não financiando excessivamente os privados, ou no mínimo, quando há transferência do procedimento.

Esse financiamento é prestação de serviços.

Sim, por exemplo.

Não há uma subsidiação, se quiser.

Não, não há uma subsidiação. Quer dizer, não. É sempre a prestação de serviços. Sim, mas a prestação de serviço é excessiva. E portanto, a partir do momento em que estamos num mercado concorrencial de aquisição de talento, que é o que acontece com os médicos, quanto mais dinheiro o público põe no privado, mais médicos vai pôr no privado, mais difícil vai ser para o público contratar médicos, mais vamos aumentar as listas de espera. E portanto, estamos num ciclo vicioso, na sua verdadeira definição, onde só o privado é que pode crescer e vamos aumentar. E eu não tenho nada contra o crescimento do privado no geral, tanto me faz, o meu ponto não é esse. O ponto é: o crescimento do privado, há o momento onde começa a ser prejudicial ao público. E portanto, aí acho que já não podemos continuar. A ideia simpática de que podemos resolver problemas da saúde em Portugal aumentando o financiamento dos privados e do setor social, que é uma coisa que se põe no meio da frase pra parecer a frase mais bonita, mas não significa coisa nenhuma. Não funciona, não é possível.

Muito bem.

Muito bem, vamos avançar pra quarta pergunta. Pedro Costa, 15 pontos.

Exato, obrigado.

E não gosta de Fão Gostos.

Não gosta e estava muito desconfiado quanto ao prêmio. Se fizer o pleno, é um prêmio em si. E agora vamos voltar aqui à política. Nas europeias de 2014, que porcentagem obteve o PS?

Nas europeias de 2014. Portanto, o cabeça de lista foi o Vital Moreira.

Não, eu acho que isso foi em 2009. Não foi em 2009 o Vital Moreira? Acho que não.

Acho que não. Ah, foi o Assis em 14. É verdade. Foi o Assis em 14. Portanto, o resultado é o famoso resultado poucochinho e o PS, aqui preciso mesmo de ajuda. 30 e poucos, acho eu, mas não me lembro quantos.

28, 33 ou 31.

28 não foi. Eu tenho a ideia que foram 33.

Resposta final?

Sim.

31,46.

Lá estou eu com o meu excesso de valorização dos resultados do PS nessa altura. Sou tão simpático na análise dos resultados dessa fase, estão a ver?

Era líder-

Não, esta falhei com gosto. Está a ver?

Era líder do Partido Socialista, António José Seguro.

Se houvesse um 39, tinha dito 39.

Por que o Partido Socialista teve tanta dificuldade em manifestar o apoio a António José Seguro nas presidenciais?

Eu acho que o Partido Socialista teve essencialmente uma dificuldade de calendário. O processo das presidenciais foi um processo difícil. O Partido Socialista parte para a análise destas eleições presidenciais com sondagens e estudos de opinião não feitas pelos partidos, até porque os partidos são muito amadores nestas coisas, que apontavam que os eleitores procuravam um presidente mais interventivo e característica que não associavam a António José Seguro e associavam muito ao almirante Gouveia e Melo. A campanha tornou relativamente clara duas coisas: que o almirante Gouveia e Melo não entusiasmava tanto como parecia, por vários motivos. Acho que um deles foi que o almirante Gouveia e Melo foi muito palavroso na sua campanha, o que veio minar a sua ideia de fazedor, de alguém que conseguia pôr o país a funcionar com tantas palavras e tanta explicação sobre tanta coisa. Era um pouco maçador e acho que isso o prejudicou muitíssimo.

Começou a perder a partir do momento em que começou a falar.

Sim, e perdeu extraordinariamente quando entrou num confronto pessoal onde poucos políticos tradicionais alguma vez passaram uma campanha numa guerra tão pessoal. E o almirante Gouveia e Melo aí claramente cometeu um erro de estratégia.

Com Marques Mendes.

Sim. E aí, o que acontece? Aquilo que vemos nas sondagens é os eleitores mudam o motivo da sua escolha de procurar alguém que fosse mais interventivo e que viesse fazer coisas para alguém que quisesse unir e com uma baixa taxa de rejeição. E então António José Seguro, de repente, dispara nas sondagens. Ora, esta análise não era nada evidente e acho que isto tornou, para algumas pessoas, o momento de apoiar António José Seguro difícil, mas isto não se baralha com o momento do partido. O momento do partido prendeu-se só com o prazo da substituição do líder, por um lado, e das eleições autárquicas, por outro. Vamos lá ver, apareceu muita gente antes das autárquicas, desde o início, pessoas que são absolutamente, eu não quero dizer insuspeitas, como se houvesse uma suspeita de quem lá esteve. O ponto não é esse, mas que foram sempre muito distantes de António José Seguro. Duarte Cordeiro, se não foi o primeiro, foi dos primeiros a aparecer e a explicar a todo o país a importância de que o Partido Socialista e que os militantes do Partido Socialista participassem naquela campanha. A ex-ministra da Habitação, Marina Gonçalves, apoiou António José Seguro em junho. Portanto, essa teoria de que o Partido Socialista demorou a apoiar António José Seguro, eu acho que é mais teoria. Mas deixe-me só dizer uma coisa que eu acho que é o mais interessante sobre esse assunto, com esta presunção de quem diz isto antes de falar. António José Seguro era um político com alguma falta de confiança em si próprio, que o levava a algum revanchismo até na sua primeira aparição. Esse político desapareceu, esse político já não existe. António José Seguro não perdeu um minuto da sua campanha a pensar se o PS o apoiava, se o PS o apoiou cedo, se apoiou tarde, se A, B, C ou D gostavam mais ou menos dele. António José Seguro focou-se num caminho que era unir os portugueses, começar pelo Partido Socialista e pelos eleitores do Partido Socialista, vencer as eleições. E foi por isso que as venceu. Se tivesse passado o tempo a olhar para o lado e para trás, a desconfiar de toda a gente, não estávamos aqui.

Tornou-se um político novo.

Claramente.

Muito bem, está com 15 pontos, Pedro Costa. Vamos à última questão. Agora o potencial são os 20. Os Kennedy são dos clãs familiares mais importantes da política e neste momento há um sobrinho de JFK, que é Robert Kennedy Junior, que ocupa um lugar na Casa Branca. Sabe qual é a pasta dele?

Sim, é secretário da Saúde, não é?

É isso mesmo , Saúde e da Serviços Humanos.

Sim, é negacionista das vacinas e da ciência. Não é ótimo.

Ser filho de António Costa é um ativo ou um passivo na política?

Não há nada mais deprimente do que ver alguém a negar o seu privilégio, seja ele qual for.

Acha que é um privilégio?

A maior parte das vezes é, com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, também não vale a pena fingir que não tem consequências. Com certeza que tem. Vamos lá ver, isto é como tudo na vida. A política vive da percepção pública. Quem chega depois sabe que vai chegar a um terreno que está marcado e está marcado por alguém que já passou e, no caso, que passou com uma história muito duradoura e muito bem-sucedida, e isso tem naturalmente impactos. Agora, herdam-se ódios e herdam-se amores. É verdade, cada um leva o seu tempo a refazer, a recuperar de alguns ódios que existiam e a desfazer alguns amores. Isso às vezes é mais rápido, mas já me calharam todos.

E não tem um balanço entre o positivo e o negativo?

É positivo, claro. Eu quando digo que é um privilégio é porque é óbvio que é positivo, não tenho nenhuma dúvida disto. Aliás, é uma coisa que eu recomendo a toda gente que pare sempre pra pensar no seu privilégio. Ele é sempre positivo, mesmo que tenha momentos onde condiciona a nossa ação.

E isso pode limitar?

Claro que limita.

Mesmo na forma como pensa a sua carreira política no futuro. É algo que entra nas contas?

Eu não tenho grandes dúvidas que o facto de não pensar a minha carreira política, eu não penso na minha carreira política. Eu sei que não terei uma carreira política. Eu entrei na JTS com 14 anos.

Já é uma carreira política.

O António Costa, na altura, era ministro da Administração Interna, julgo eu. Fiquei na JTS até aos 20 anos. Saí, porque todos nós em jovens temos ideias estúpidas e eu tinha as minhas. Eu achava que era inaceitável que os dirigentes associativos tivessem participação partidária. Portanto, saí da JTS para me dedicar à vida de dirigente estudantil, que quando terminei e fui trabalhar, não regressei ao PS. Eu estive muito tempo fora do PS, tive grandes discordâncias da forma como o Partido Socialista se opunha ao governo da troika e, portanto, não fui militante do Partido Socialista nessa altura. Fui candidato independente às eleições autárquicas em 2013, julgo eu. Só me filiei no Partido Socialista praticamente em 2017, antes de ser candidato, quando me dediquei à vida autárquica durante oito anos, dois mandatos a tempo inteiro, que foi de longe aquilo que mais gostei de fazer na vida, aliás. Quando terminei esses meus dois mandatos, voltei à minha profissão, voltei à minha vida de consultor, consultor de comunicação, não sabia fazer mais nada e, portanto, fui trabalhar. Nunca quis ter uma carreira política, tendo a certeza que seria péssimo no Parlamento, ou pelo menos é a leitura que faço de mim mesmo.

Nunca diga nesta água não vai.

E, portanto, não tenho grande dúvida disso.

Sem querer estragar o jantar de Natal lá em casa, é mais costista ou pedronista politicamente?

Dentro dos condicionamentos que a vida nos dá, é difícil essa mistura. Eu nunca quis ser dirigente nacional do Partido Socialista, em particular enquanto o meu pai foi secretário-geral, por motivos óbvios. Mas além dos motivos óbvios, há um outro motivo que é: não é fácil fazer a avaliação desse trabalho, ou seja, as figuras nos turvam. Somos mais exigentes com o secretário-geral se lhe temos uma proximidade pessoal do que se não tivermos. Ora, isto também foi verdade para mim durante muito tempo com o Pedro Nuno Santos. Tenho uma proximidade pessoal, conheço o Pedro Nuno há muitos anos, sou amigo do Pedro Nuno há muito tempo e isso também faz com que eu não seja totalmente justo, imparcial, objetivo na análise que faço dele. Mas é mais fácil do que com o meu pai, naturalmente.

No jantar de Natal.

Pedro Costa, 20 pontos. Grande obrigada por ter vindo.

Eu quero só sinalizar que só não fiz 25 pontos porque sobrevalorizei o resultado do PS em 2014.

É o golpe de mäe Chã sempre.

Exatamente.

Obrigada por terem ficado até o nosso programa.

Obrigado.

Próxima.