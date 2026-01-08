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Muito bom dia, Conferência de Imprensa da Rádio Observador. Vamos saber o que contam os jornais de Portugal e do mundo. A edição de hoje é do jornalista João Costa Campos. Bom dia, João.

Olá, Carlos. Bom dia.

E começamos pelo jornal "Público": os bombeiros admitem cobrar uma taxa aos hospitais pela retenção de macas.

A morte de um homem de 78 anos no Seixal, ontem, após quase três horas à espera de uma ambulância, reacendeu a intenção da Liga dos Bombeiros Portugueses de cobrar uma taxa aos hospitais pela retenção de macas nas urgências. A Liga diz que as ambulâncias ficam bloqueadas à porta dos hospitais durante horas, prejudicando o socorro pré-hospitalar. O INEM explica que no caso do Seixal não havia viaturas disponíveis porque estavam retidas nas unidades de saúde. O INEM rejeita falhas no sistema de prioridades em vigor desde 2 de janeiro e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abriu um inquérito para apurar responsabilidades.

Passamos agora para o Diário de Notícias. A Liga dos Bombeiros acusa o INEM de ter mudado a triagem sem acordo.

A Liga acusa o INEM de ter alterado o sistema de triagem das chamadas sem acertar as regras com os bombeiros. Avisa que não vai aceitar o novo modelo tal como está e exige uma reunião urgente com o INEM para rever as prioridades, tempos de resposta e critérios de ativação de meios, e alerta que as atuais regras podem mesmo gerar novos constrangimentos graves para a população.

Seguimos agora para o Jornal de Notícias. O Norte mantém os fundos europeus, mas o Alentejo vai perder 700 milhões.

Vai ser a única região portuguesa a perder verbas dos fundos de coesão no período 2028-2034. É um corte estimado em 700 milhões de euros devido à subida do PIB per capita acima dos 75% da média da União Europeia. A região deixa de ser classificada como menos desenvolvida e passa a região em transição, o que reduz simultaneamente o envelope financeiro disponível e as taxas de comparticipação dos projetos no Alentejo.

Vamos agora à imprensa internacional, João, e damos naturalmente especial destaque à situação na Venezuela e por isso vamos a uma ronda pela imprensa venezuelana e também dos Estados Unidos. E começamos com o jornal venezuelano "El Nacional", com destaque para as declarações do ministro do Interior venezuelano.

Diosdado Cabello avisa que se os Estados Unidos agredirem militarmente a Venezuela, o governo chavista vai suspender por completo os envios de petróleo venezuelano para os Estados Unidos. O ministro diz mesmo que nem uma gota de petróleo sairá da Venezuela rumo aos Estados Unidos em nenhuma circunstância, em caso de ataque americano. É um comentário do ministro do Interior que surge um dia depois das ameaças vindas da Casa Branca, que o aconselhou a não ser uma força de bloqueio no novo governo venezuelano e a colaborar diretamente com a presidente Delcy Rodríguez para cumprir com as orientações dadas pelos Estados Unidos.

Já o "El Universal" destaca as manifestações de larga escala contra os Estados Unidos.

Milhares de pessoas vieram de várias regiões da Venezuela para se juntar numa manifestação na capital venezuelana, Caracas. Pediram respeito pelo território e os recursos que são da Venezuela e gritaram contra as tentativas externas de apropriação das riquezas naturais do país por parte da Casa Branca. Nas mobilizações, exigiram a libertação de Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, descritos pelos organizadores como sequestrados pelos Estados Unidos. Reafirmam os venezuelanos apoio ao governo bolivariano em nome da soberania nacional.

Vamos saber o que dizem agora os jornais norte-americanos. O "The New York Times" destaca uma forte divisão no Congresso americano em torno da intervenção na Venezuela.

Enquanto a maioria republicana elogiou o plano como uma ação estreita de justiça contra um líder já acusado pela justiça americana, vários democratas alertaram que a missão é vaga, mal definida e arrisca transformar-se numa intervenção aberta e prolongada. Isto depois de uma reunião confidencial no Congresso sobre os próximos passos na Venezuela, que contou com a presença do secretário de Estado, Marco Rubio. Segundo o relato de alguns congressistas, o secretário de Estado apresentou um plano em três fases que vai muito além de uma operação militar, passa por estabilizar e reconstruir o país, assumir o controle e a venda do petróleo venezuelano e promover um novo governo em Caracas. Do lado democrata, vários congressistas questionaram a legalidade e os contornos desta estratégia. Pediram respostas sobre a duração da presença militar americana, o número de tropas, custos e limites da intervenção, perguntas que não tiveram resposta. O líder dos democratas no Congresso diz mesmo que o plano da administração Trump está cheio de perigos e os democratas acusam a Casa Branca de ter passado das drogas para a mudança de regime e agora para o petróleo, sem apresentar uma justificação sólida ao Congresso.

Já o The Washington Post abre o dia com o secretário de Energia dos Estados Unidos a deixar avisos à Venezuela.

Chris Wright anunciou que os Estados Unidos vão passar a controlar, por tempo indefinido, a comercialização de petróleo da Venezuela. É o secretário de Estado Chris Wright, secretário de Estado da Energia, quem vai ficar diretamente responsável por vender no mercado internacional o petróleo produzido na Venezuela. Isto numa altura em que a administração Trump está a estudar a possibilidade de conceder subsídios às petrolíferas norte-americanas para compensar os custos que vão ter com a reativação da infraestrutura venezuelana. O plano faz parte de uma estratégia mais ampla de aproximar grandes companhias de combustíveis fósseis do novo ciclo de exploração petrolífera americana, levantando críticas dos democratas no Senado, que abriram uma investigação sobre a ligação entre a intervenção militar e os interesses da indústria do petróleo.

Alguns dos destaques da imprensa nacional e internacional. A edição de hoje esteve a cargo do jornalista João Costa Campos. A Conferência de Imprensa da Rádio Observador está de regresso amanhã.