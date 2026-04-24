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Altura de conhecermos do que vai Helena Matos falar no Contracorrente desta sexta-feira. Para participar e nos dar a sua opinião em direto, só tem que ligar para nós 91 002 41 85, ou então enviar-nos a sua mensagem de voz pelo WhatsApp para o mesmo número 91 002 41 85. Carla. Estava escrito nas estrelas que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, mas foi mais cedo. O PS atacou António José Seguro. O pretexto foram as negociações para a reforma laboral. Os socialistas acusam Seguro de apoiar o que designam como simulacro de negociação. Seja como for, este simulacro vai continuar. A UGT, depois de chumbar a proposta do governo, diz-se mais uma vez disponível para negociar e a ministra anunciou mais uma reunião com a UGT. Helena Matos, bom dia. Isto será negociação, simulacro ou uma guerra de nervos?

É o nosso estreito de Ormuz.

Ah é?

Todos os dias o presidente Trump faz uma declaração sobre o estreito de Ormuz. Agora é que vai ser.

Uma ou várias.

Há uns dias em que está calado. Agora é que vai ser. E nós estamos mais ou menos assim na nossa negociação da reforma. Estou a falar só em termos dos anúncios, não dos impactos em todas essas coisas. E também acho que se pode aprender aqui alguma coisa com outras lições da política, que é como se houvesse a percepção de que quem romper, perde diante da opinião pública. E portanto, ninguém quer assumir que está a romper, de facto. Vamos ter agora mais uma reunião, que é anunciada como sendo a derradeira, até porque terá passado aquelas datas que, segundo o governo, poderão ser complicadas para a central sindical da UGT, que é o 25 de abril e sobretudo 1º de maio, e depois veremos o que é que vai acontecer. E sobretudo também veremos, porque já é muito difícil perceber isso, embora se saiba que o governo tem esses quadros e todas essas coisas, o que é que sobrou da proposta inicial da ministra do Trabalho. Temos estas questões, sabemos qual é que é a saída para o governo. De toda maneira, isso será sempre discutido no Parlamento. Mas se a UGT rompe, aquilo que vai ao Parlamento será substancialmente diferente da última versão, e aí Mário Mourão tem tido um comportamento um bocadinho estranho, porque muitas vezes não tem apresentado aos seus colegas dentro da UGT a última versão que tem com o governo, mas de qualquer modo, aquilo que, se há rompimento com a UGT, vai chegar ao Parlamento é substancialmente diferente, porque aí há que negociar. E claro, negociar com quem? Com a Iniciativa Liberal e com o Chega. Sendo que negociar com o Chega, do ponto de vista do teor das medidas, não será necessariamente muito diferente daquilo que será negociar com a UGT ou mesmo com a CGTP, porque aquilo que, por exemplo, o André Ventura veio agora pedir é o baixar da idade da reforma, coisa que nem a CGTP estará. E com isto tudo, quem é que sofreu aquele fogo inimigo, por assim dizer? Foi António José Seguro, que está a ser acusado já por deputados do Partido Socialista, de manter este simulacro de negociações. Portanto, vamos ver se no meio disto tudo, bater no Seguro não vai ser a saída mais fácil para boa parte dos envolvidos nesta discussão. É disso que estamos a falar e também, obviamente, política, porque neste momento, mais do que propriamente reforma laboral, o que está a acontecer é a criação de percepções políticas, que é quem, isto é a minha opinião, claro, quem é que não quis negociar. É isso que está aqui em cima da mesa.

A luta pela narrativa final, não é?

Exatamente.

Até já, Helena.

Até já.

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