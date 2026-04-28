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Começa agora o Contracorrente. Dois relatórios, um dos peritos europeus, outro do grupo de trabalho nomeado pelo Parlamento, explicam o como, o onde e o porquê do que ficou conhecido como o apagão e que há um ano, pelas 11h33, hora de Portugal, deixou o país sem eletricidade. Uma experiência que mostrou as nossas fragilidades e dependências da energia elétrica. As propostas agora são muitas e vão desde os limites de armazenamento de combustível à autonomia dos hospitais, para que o dia do apagão não se repita ou pelo menos que não se repita desta forma. Não é, Helena? Bom dia.

Muito bom dia.

Helena Matos.

Sim, como vai?

E bom dia, Helena Garrido também cá está.

Pois, exatamente. Então, há um ano era assim.

Neste momento há um apagão de dimensões ainda não conhecidas, nem causas, e naturalmente é um assunto que vamos-

Há indicações que pode haver mais cidades na Europa.

Sim. E não só.

Espanha será um apagão geral, mas há sinais da Polónia, há sinais da Finlândia, há sinais de Bruxelas.

França também parece que terá.

Sim, nos estão a chegar informações de muitos pontos da Europa, se calhar nem só, mas não temos ainda a certeza. Ao meio-dia, no jornal da hora certa, vamos atualizar com aquilo que é possível até ao momento. Atenção, isto está a acontecer e provavelmente muitas pessoas neste momento estarão a sofrer consequências, como estarem fechadas no metro, mas vamos dar conta de tudo isto ao meio-dia. Até amanhã. Sim, este som tem um ano e envelheceu muito mal, Helena.

Mas continua.

A continuar.

Por agora.

Meio-dia na Rádio Observador, hora de atualizar as notícias. Estamos aqui com um som de há um ano.

De há um ano, sim, senhora.

Só para não baralhar os ouvintes. Somos a mesmo.

Jornal do meio-dia na Rádio Observador com o Vasco Maldonado Correia. Começamos com o apagão geral. Vasco, várias zonas do país estão sem eletricidade.

Há registo de cortes de eletricidade em várias zonas do país, de norte a sul de Portugal, estão neste momento sem luz. O Observador está a relatar registo de falhas, pelo menos na região de Lisboa, Porto, Gaia, Évora, Leiria e Caminha. E há também registo de problemas idênticos em Espanha, incluindo em Madrid. A CNN Portugal está também a dar conta deste tipo de incidentes também em Barcelona. Portanto, Portugal e Espanha, Península Ibérica, a serem afetadas por um apagão geral.

Um ano. Um ano depois. Atenção, isto foi-

Os nossos ouvintes podem estar um bocadinho confusos, estão a ouvir outro noticiário, mas acho que é importante pra se perceber o seguinte: nós estávamos em estúdio com a Diana Soller, estávamos a tratar dos assuntos da Ucrânia. Até porque dentro do estúdio continuou sempre a haver eletricidade, começamos a perceber um movimento anômalo na redação, estava tudo às escuras, e começamos a ter a indicação pelos próprios computadores que tínhamos ligados, que alguma coisa estava a acontecer, mas no início, e note-se, a eletricidade falha às 11h33 e é muito rápido, portanto, é em segundos, mas a perceção da vastidão que depois viemos a conhecer, demora algum tempo. E portanto, nós antecipamos o final do Contracorrente. Mas quando acaba o programa, ainda não é um apagão, é uma falha. Já havia pessoas fechadas no metro, efetivamente, coisa que perturbou.

A minha claustrofobia tornou muito sensível a esse problema, com certeza.

A esse problema, pois. Começam a chegar os dos elevadores. E aquilo que acontece, e depois eu estive ontem aqui a ouvir boa parte daquilo que foi a emissão, uma hora e tal de emissão, e que era o ir pra rua, perceber que os semáforos não funcionavam, que os frigoríficos não estavam a funcionar, que o multibanco não funcionava. E ouvir a emissão dá um pouco conta de como, quer os repórteres, quer as pessoas vão percebendo quão dependentes estão da eletricidade. E como, em primeiro lugar, a uma escala micro. Era a farmacêutica que dizia, aqui muito próximo, que não podia faltar eletricidade, porque havia medicamentos muito importantes que dependem da rede de frio. Os repórteres do Observador andam no trânsito e começam a perceber aquilo que foi visível, aquele caos, mas depois, simultaneamente, as pessoas a criarem as suas próprias regras, pois começam a chegar as preocupações com os hospitais, depois logo a questão dos combustíveis, como é que vai ser e como é que se paga. E depois é o crescer no mapa. Nós aqui ouvimos mesmo o primeiro minuto do noticiário do meio-dia, falava-se de Lisboa, de algumas outras cidades, que podia estar também a afetar a Espanha. Note-se que na altura ainda não se tinha a noção do que podia estar a acontecer em Espanha. E depois falava-se de França ainda, e é curioso, o jornal El Mundo fez ontem... O jornal El Mundo é um jornal que tem muito bons repórteres, tem mesmo alguns especialistas na área das energias, portanto, tudo que tem a ver com energia, acompanham muito. E eles ontem fizeram uma coisa que foi a reconstrução do que foi, na sede do governo espanhol, a perceção do que estava a acontecer. Eles estavam numa reunião, tinham uma reunião habitual de governo nesse dia, estavam na reunião e começam a receber mensagens pelos telemóveis de que algoComeça a acontecer em determinadas zonas, não têm ainda a noção. Porque a Espanha é um país que tem questões de segurança muito sérias e relevantes, é um país que teve terrorismo até há muito pouco tempo. E o primeiro instinto deles é achar que tinha sido um ataque, que estavam diante de um ataque informático. E começam a constatar algo que depois também vai gerar aqui em Portugal grande consternação, que é perceber que os telemóveis só vão funcionar até um determinado tempo. Ou seja, para já precisam ter bateria e depois as próprias redes começam a vir abaixo. E portanto, começam a estar numa situação de fragilidade, quando num primeiro momento dão indicações aos ministros para virem imediatamente para um centro de crise. E depois começam a perceber que os ministros não conseguem chegar. Havia uma ministra que estava numa apresentação, e depois não conseguem chegar. E depois há uma coisa que o Pedro Sánchez, que não é de maneira nenhuma um político que eu admire, mas que tem dado à altura uma frase extraordinária para os especialistas destas áreas da energia. Nós já temos também em estúdio o nosso convidado António Vida Gal, que percebe perfeitamente essa altura, ele diz: "Traduzam isso". Eles estão todos a falar das redes. Conseguem chamar técnicos, claro, especialistas. E ele é primeiro-ministro, ele tem que decidir, tem que dizer alguma coisa, tem que tomar decisões e aquilo já vai num nível técnico tal que ele tem esta explicação que é: "Traduzam isso". O que dá também muito conta daquilo que aconteceu naquele mesmo dia e que é perceber o que é isto, por que isto está a acontecer, o que falhou. Então se não foi um ataque informático, o que é isto? Houve até uma grande pressa por parte da Rússia logo de acalmar quem quer que fosse que pensasse que aquilo poderia ter a ver com eles. Portanto, isso acontece logo, mas há, de facto, esta questão subitamente. Percebemos como estamos dependentes de tudo o que tem a ver com eletricidade. Como disse quando apresentei o programa de manhã, se este problema, se este apagão tivesse acontecido, agora que tanto falamos do 25 de abril e como é que era no 25 de abril, e como é que era antes do 25 de abril. Se este apagão tivesse acontecido no dia 24 de abril ou no dia 25 de abril, quer dizer, no dia 25 de abril, porque havia um golpe, não. Excetuando a questão do golpe, ia dar tudo rigorosamente ao mesmo, porque havia muita gente no país que não tinha eletricidade, portanto eles viviam em apagão constante. Depois a própria dependência de tudo o que são redes de comunicação era muito inferior. E depois a própria questão da eletricidade no dia a dia, pagava-se em dinheiro, não havia telemóveis, muito do trânsito era regulado por polícias sinaleiros. De repente, nós começamos a perceber como tudo passou, ou muita coisa, e cada vez mais, passou a estar dependente das questões da eletricidade. Agora, e para o programa de hoje, não é propriamente um programa apenas evocativo daquilo que aconteceu há um ano, apenas para tranquilizar. Depois continuei a ouvir a reportagem e há um momento em que as pessoas saem das carruagens do Metropolitano.

Pronto, já lá não estão, ainda bem.

Não, mas saíram logo muito rapidamente, ainda. Muito rapidamente. Não ficaram lá tanto tempo. Mas havia problemas.

Há fotografias com eles a andarem pelo meio dos carris.

Que é uma coisa que nunca é muito tranquilizadora. Mas há coisas tão práticas quanto isto. E que certamente têm respostas diferentes, quer a pessoa tenha 18 anos, 40, 60 ou 80, ou que esteja bem ou mal de saúde. Como é que sai da estação com as tranquetas? Aquelas trancas. Claro, passa-se por cima, pensa aqui o nosso João, que é um rapaz assim espadaúdo e ágil. Aquelas bicicletas todas algum proveito terão. Mas há problemas de delimitação. Como é que se faz passar um carrinho de bebê, por exemplo? Há todo esse lado.

Essa altura a comunidade ajuda. Toda a gente ajuda.

E houve muito isso, isso de facto aconteceu.

E muitas pessoas a ouvirem rádio dentro dos carros. Foi o que vi.

O António Vida Gal, adiante. Foi para o carro ouvir o...

Eu fui para o carro. Primeiro, apercebi-me que tinha havido o apagão, eu trabalho de casa. Como tenho bons contactos na EDP, perguntei o que é que se passa, responderam-me só com uma palavra: Espanha.

Fou-me primeiro que todos.

A primeira fase foi logo Espanha.

Espanha.

Pronto, quer dizer, não é nosso. Depois fui para a rua também, estava tudo numa festa. Fui à loja dos chineses comprar um rádio para não ter de estar no carro e uma lanterna, que devia ter um kit de segurança em casa e confesso que não tinha. Hoje já tenho.

Estas são mudanças. E eu agora vou mesmo fechar esta apresentação. Tem muito a ver também com aquilo que um ano depois nós temos aqui dois planos, um com peritos europeus, outro feito por um grupo de trabalho junto do Parlamento. Eu aí estou como o ministro Pedro Sánchez, espanhol, ele dizia para traduzirem. E para qualquer pessoa que é leiga nesta matéria, eu aconselho que se veja o relatório do grupo de trabalho do Parlamento.

Sim, eu fiz parte do grupo.

Está lá tudo.

Sim, esteve ontem na apresentação.

O António Vida Gal fez parte do grupo de acompanhamento técnico. Depois há o grupo do Parlamento.

Do Parlamento, mandaram-me um conjunto de perguntas a que eu respondi, que não sei se foram integradas.

Porque ainda não conhece esse relatório do grupo do Parlamento.

Mas certamente, sabendo que os nossos parlamentares não são, nem têm de ser, nem devem ser, porque senão estariam a exercitar. Mas estão ali questões muito concretas. O aumentar das autonomias dos equipamentos, a quantidade de combustível que deva ou não estar aprovisionado. E há ali claramente uma recomendação de apostar nas autonomias, e depois gostaria de ouvir sobre isso. Por exemplo, é dito que a aposta não deverá ser feita tanto no sobredimensionamento das redes, mas muito em apostar nas autonomias dos equipamentos, hospitais, lares, aumentar o aprovisionamento de combustível. Pronto, a partir de agora, acho que é melhor que fale quem sabe.

Primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. Eu sou um seguidor do Observador, é um projeto que admiro muito, tenho muito orgulho em estar aqui. Não sei por onde é que pego, isto é extremamente difícil de explicar, é um tema muito difícil de explicar e eu tenho o teste várias vezes. Isto era uma matéria que no Instituto Superior Técnico, se dava numa cadeira de nome reverberativo, que se chamava Regimes Transitórios em Máquinas e Redes Elétricas I e II. Era uma cadeira de fim de curso que eu regi durante dois anos.

E que se podia chamar Teorias do Apagão.

É onde se explicavam as teorias do apagão.

E não devia ser das cadeiras mais populares, pois não?

Não, é isso que eu ia dizer, tenho a consciência, era uma cadeira muito difícil, que é só matriz, páginas inteiras, tensores, era muito difícil, mas eu tenho a consciência que a maior parte dos meus alunos não tinha percebido.

Tentou passar rapidamente.

Essa cadeira é muito difícil. E depois tenho um teste de explicar isto lá em casa e a minha mulher diz-me sempre que não percebeu. E hoje quando soube que eu vinha aqui: "Epá, não expliques como explicas a mim, senão ninguém percebe". Porque o tema é difícil de perceber. Uma coisa que é preciso ter consciência, é que é impossível desenhar ou construir um sistema elétrico que não tenha falhas.

Exatamente. Isso também está lá.

Tipicamente, para mim, o Reino Unido é uma grande referência, que ele tem a grande engenharia, tudo muito bem regulado e tudo muito bem estabelecido. Eles dizem que desenham o sistema para ter um apagão de 25 em 25 anos. E nesse sentido, nós não estamos mal, porque o último grande apagão foi o da cegonha, que é conhecido. Foi há 20 anos, tipicamente há 20 anos. Portanto, é impossível dizer que não vai haver apagões.

Mas o da cegonha não teve esta tão grande dimensão.

Teve, mas também 60% a 70% do país, a parte sul, não havia, como a Helena disse.

Era tanta dependência.

Tanta dependência, que eu confesso que o que senti não foi a falta de eletricidade, foi a falta de comunicações.

Até porque foi de dia o apagão.

E a minha casa, por exemplo, onde eu trabalho, só recuperei as comunicações, a internet, que me é fundamental para o trabalho, sábado à tarde. O apagão foi segunda, só no sábado. Tive imenso tempo a recuperar. E foi o maior prejuízo que tive. Tendo dito isto, que é impossível que o sistema tenha resiliência absoluta, a rede não fornece segurança absoluta. E todos os serviços que precisam de segurança absoluta, como é um bloco operatório, como é os tais frigoríficos dos remédios, é patente ter um sistema próprio que os aguente.

Deu aqui o exemplo de Inglaterra, do Reino Unido. O fato de ser uma ilha também é mais fácil de tornar o sistema mais equilibrado, mais resiliente. A nossa dependência com Espanha, com o resto da Europa, torna a dimensão maior.

É mais difícil, porque o sistema é-

Que é um esquema fechado, não é?

Não, porque o sistema europeu é imenso, é o maior sistema elétrico do mundo, vai daqui até à Ucrânia e ao norte, a zona continental, que é a que nós estamos, vai até aos países bálticos, vai até à Estónia.

Li isso que disseram na apresentação do relatório técnico, mas um dos problemas que existe é a Ibéria ser uma ilha. Por que diz que é o maior do mundo se as ligações com a França são tão fracas?

Vou tentar explicar. Porque o sistema está em continuidade daqui até à Ucrânia, por exemplo, e um problema em qualquer ponto da Europa pode provocar um incidente em toda a Europa.

Então nós não somos uma ilha.

Neste caso, eu acho que somos quase uma ilha, e o que tenho defendido no grupo de trabalho é que assumamos mesmo que somos uma ilha e estabeleçamos as ligações entre Espanha e França, como a Inglaterra faz, que é uma ilha, e não querem entrar muito em tecnologia, portanto é em corrente contínua e não em corrente alterna, uma tecnologia que se chama HVDC, para termos a responsabilidade completa da nossa zona. Aqui não é uma ilha, mas é quase uma ilha, porque o que aconteceu, e que salvou França e não salvou Portugal, é que como a ligação entre Espanha e França existe, mas é muito fraca, atuou como fusível. Ainda por cima, e aqui também não quero entrar muito nas tecnologias, mas a ligação entre Espanha e França é de dois tipos, tem uma parte que é em corrente alterna e tem outra que é em corrente contínua, como eu estou a dizer, e essa não reagiu bem, não teve um comportamento correto, e a outra alterna, que é muito pequena, era um fusível muito pequeno e desligou-os logo.

E, portanto, os franceses só tiveram-

Os franceses só tiveram um incidente muito pequeno, até porque neste abanão que sentiram, desligou-se uma central nuclear. E aqui também o argumento que eu tenho de com o nuclear em Portugal não acontecia, quer dizer, o nuclear é a primeira a saltar fora por questões de segurança, assim que há um pequeno problema. E em Espanha, por exemplo, levou três dias a voltar ao serviço.

Sabe que aquilo que está a defender, que é assumir a Península Ibérica como uma ilha, claro, com ligação à França, mas com esse sistema não é propriamente a proposta mais intuitiva e até mais popular naquilo que se foi ouvindo naquele debate.

Helena, é o que faz o Reino Unido.

Pois, mas eu estou a assumir.

Mas eu ia dizer mais.

Eu estou a perguntar.

Não, faz o Reino Unido e mais do que o Reino Unido, é o exemplo que eu uso mais, fazem os países nórdicos.

Sim.

Que é a Noruega, a Suécia, a Finlândia e uma parte da Dinamarca, a região que eles chamam Dinamarca 2.

Sim.

Assumiram que não conseguem ligar-se suficientemente à zona europeia continental. Isto aqui, em linguagem de engenharia, chamam-se zonas síncronas. Nós estamos na zona síncrona continental, que é imensa, depois na Europa tem mais duas zonas síncronas, que é os países nórdicos, com estes quatro países que disse, e a Irlanda, a parte da Irlanda que é europeia. E o que eu defendo é que nós devemos definir sistemas de segurança semelhantes ao que os nórdicos têm ou ao Reino Unido.

É por blocos, não é?

É por blocos.

Que é pra não apagar tudo.

Não, é pra termos a possibilidade de intervir mais ativamente com regras específicas nossas que não precisam de aprovação europeia.

E isso não aconteceu há um ano?

Como nós temos problemas específicos, como tem o Reino Unido, como têm os nórdicos, a nossa é quase uma ilha, há tipos de sistemas de controle que deveríamos eventualmente ter, precisam ser estudados, mas que não podemos pôr e não podemos afetar o resto da Europa com atuações aqui.

Mas quais são os nossos problemas específicos?

Não são problemas.

Circunstâncias.

As nossas circunstâncias ou características específicas do nosso sistema. Portanto, é um sistema que está a avançar rapidamente com renováveis.

Sim.

Que é uma coisa que eu acho que fizemos muito bem, como está a fazer o Reino Unido e os nórdicos, que precisa de formas de controle específicas. Estou a evitar entrar em technicalities, mas estava a ver até onde é que posso ir. Mas há aqui uma verdade física incontornável: é que a energia elétrica normalmente não se armazena e o sistema elétrico tem aqui uma ditadura da física que diz que em cada instante a energia que eu estou a produzir tem de ser absolutamente igual à que estou a consumir.

À que estou a gastar. Sim.

E quando isso não acontece?

E depois, o que é que mede isso? O equivalente ao contra-rotações, no nosso caso. O que mede isso é uma variável, que é global na Europa inteira, que se chama a frequência. E que tem que estar ali numa banda, é 50 hertz, 50 ciclos por segundo, corresponde aos geradores estarem tipicamente com 3 mil rotações por minuto, e quando ela se afasta... Eu tenho que tirar daqui o telefone.

Não, o telefone é teu caso.

Sente-se um momentinho.

Agora aqui um momento em que o António Vidigal afasta o telefone.

O telemóvel.

O que está a dizer é que essa regularidade com as renováveis não é tão garantida.

Exatamente.

O que é que eu estou a dizer? São umas 3 mil rotações por minuto e que se afasta, o que é que acontece? É como se o nosso carro fosse abaixo. Se afasta, os geradores começam-se a desligar pra não se destruírem.

Que foi isso que aconteceu em Espanha.

Mas a origem foi diferente.

A origem, no caso espanhol, foi terem desligado uma série, não?

Helena, desculpe. Isto é um problema de manter a frequência correta, que é um problema que nós temos de ver, mas que neste caso concreto não foi o problema.

Ok. Mas estava a falar das especificidades da Ibéria. Uma delas é o peso das renováveis.

Uma delas grandes é o peso das renováveis, que é grande, mas um dos trabalhos que faço, todos os dias vejo como é que está a situação de produção na península Ibérica, em Portugal e Espanha. E hoje, por exemplo, estamos com muito mais renováveis do que no dia do apagão, mas milhares de gigawatts, vários gigawatts acima.

Hoje?

Hoje, constata-se que há um ano do apagão, estamos com mais 4 mil ou 5 mil megawatts do que no dia do apagão, de renováveis.

Então e se acontecesse hoje um apagão, que consequências é que isso teria?

O que eu estou a dizer é que apesar dessa situação, hoje não há apagão. É o que eu estou a dizer.

E por que que hoje não há apagão? O que mudou, ou o que hoje está a acontecer pra que não haja apagão e para que naquele dia tenha acontecido o apagão?

Hoje não há apagão porque quer a rede espanhola, quer a rede portuguesa, está a ser conduzida no que se chama o modo reforçado.

Pois, sim.

E o modo reforçado não é económico, não é o ideal do ponto de vista económico, mas está a obrigar a pôr mais centrais de ciclo combinado, centrais a gás, na rede. São centrais muito flexíveis, que regulam muito facilmente e têm ali quase como uma segurança.

Pois.

E não é muito, mas que acaba por ser muito dinheiro. Nós hoje íamos estar à volta de 500 megawatts de centrais a gás, em 5 ou 6 mil megawatts de consumo de geração total.

Mas isso também é verdade pra Portugal, então, não é? Este modelo reforçado, que a Espanha, aparentemente, até levou à subida das tarifas e cá não.

Cá também, mas isso tem nuance. O modelo reforçado é mais caro e é mais baratoTambém é difícil de explicar.

Mas o impacto nas tarifas aqui não foi visível, foi nos cêntimos.

Não, porque o investimento reforçado não vai à tarifa diretamente. Funciona o mercado diário, que é o mercado spot, que define o preço, que de resto são os valores que eu sigo todos os dias. A REN, depois disso, define um conjunto de restrições técnicas e manda arrancar outros geradores por restrições técnicas.

Mas em Espanha houve muito mais consequências diretas nos bolsos dos consumidores de eletricidade do que houve aqui em Portugal.

Talvez, eu não consigo comparar.

Deixe-me só perguntar o que gostaria de destacar no relatório da Comissão de Acompanhamento Técnico que divulgaram ontem.

A parte em que eu trabalhei. Para já, está ali um conjunto de medidas que o que é interessante, e até me deixa orgulhoso, é que parte delas, para mim as mais fundamentais, a REN estava a fazer. Ou não estava a fazer, não. Tinha pedido para fazer. Tinha posto no pedido para fazer, é muito dinheiro, não está a vir da Europa.

Depois do apagão?

Antes do apagão.

Antes. Já estava previsto antes do apagão.

Para mim, o que é interessante é ser antes. As medidas todas, físicas e de muito dinheiro, que foram concluídas por razões técnicas, a REN já as tinha pedido. Estão escritas no pedido. Antes disso estavam pedidas, mas como é muito dinheiro, estava em análise pela ERSE, pelo regulador. E eram quatro coisas, tipicamente, e são máquinas caras e grandes. Uma era um compensador síncrono. Um compensador síncrono é como se fosse um gerador de uma central, mas a funcionar como motor, só que estabiliza a tensão e a inércia. Chama-se um compensador ou condensador síncrono. Tinham pedido isso. Outra coisa, que é de um nome rebarbativo, que é um statcom, que é uma eletrônica para regular automaticamente a tensão para impedir estes desvios. Em Espanha está a fazer o mesmo, decidiu o mesmo.

Sem problema.

E a Espanha está a fazer o mesmo, a pôr meia dúzia de compensadores síncronos e statcoms. O statcom é a eletrônica para regular automaticamente a tensão, que teria evitado este problema em Espanha. E depois mais duas indutâncias, são as tais indutâncias, para ligar à rede quando a tensão começar a subir.

E quando é que isso está pronto?

Isso a REN é que tem de dizer, eu não gosto de falar pelos outros, mas conhecendo bem as pessoas de lá, eles têm a fase de concurso. Eles devem estar em fase de concurso, é preciso. Eles vão ter três propostas, são coisas muito caras, de dezenas de milhões de euros, e têm de fazer concurso, estão a fazer concurso. E para mim, corretamente, enquanto as medidas todas não estiverem no terreno, faz sentido estar a gastar mais algum dinheiro com a operação reforçada.

Isso dispensa as centrais de ciclo combinado?

Sim.

Dispensa parcialmente.

Dispensa parcialmente. Outra vez citando o Reino Unido, lá o regulador que eu sigo muito, não faz sentido ter a funcionar uma central de ciclo combinado, quando ela não é precisa para fazer energia, só para estar a controlar a estabilidade do sistema.

Sim. É muito cara.

É muito cara, está a gastar dinheiro todos os dias, vai investir e depois não ter custo nenhum variável.

Mas elas são importantes para arrancar o sistema, não é?

Isso é o black start.

É diferente.

Isso é uma coisa diferente. É quando se perdeu o sistema totalmente, para voltar a arrancar.

Por isso é que elas não podem fechar totalmente.

Pois. E já agora, pegando no princípio do que a Helena disse. Eu nasci no setor, meu pai era eletrotécnico. E na minha juventude, quando fui estagiar para a EDP, havia dois apagões por ano. E ninguém fazia cena, como disse, ninguém havia problema nenhum. Para nós, jovens estagiários e engenheiros, era uma festa. Íamos todos a correr para o despacho, ver os engenheiros experientes a refazer a rede.

Foi uma aprendizagem.

Na altura, estavam de tal maneira treinados.

O despacho ainda era ali em Sete Rios?

Não, agora é em Sacavém. E já agora, esse despacho, eu chefei a equipa técnica que o desenhou e implementou. Nessa altura era na Casa do Ribeiro, na Casa do Ribeiro 50. Era no 50 da Casa do Ribeiro.

António Virgal, vamos-

Já vamos continuar a conversar, aliás.

Estava tudo no centro da cidade, não sei onde.

Já agora, se posso fazer mais uma nota para não perder o raciocínio, que era só o seguinte: que este modo reforçado em Portugal justifica-se, para lá das questões do apagão, pelo comboio de tempestades que tivemos.

Claro. Há três meses.

Porque a rede REN de alta tensão não está ainda completamente refeita. Falta uma linha ainda de 400 quilovolts e uma linha de 120 quilovolts entre o norte e o sul, e a rede está fragilizada.

A rede que está a permitir que as pessoas da zona das tempestades tenham eletricidade são estas centrais.

Não, isso eu não diria, mas quem permite que o sistema como um todo, estando falticamente ligado, se mantenha estável, é uma das coisas que elas estão a fazer. Estão a aumentar duas funções, uma é reforçar a rede quando ela ainda está fragilizada, porque não está toda reconstruída desde um grande incidente que tivemos e, por outro, ajuda a estabilizar o sistema enquanto não tivermos estes novos equipamentos.

Sim, muito bem. António Virgal, vamos continuar a conversar, mas agora vai juntar-se ao programa também um outro elemento do grupo de trabalho que fez parte e que ontem apresentou as conclusões. João Peças Lopes é também professor catedrático da Faculdade de Engenharia do Porto e diretor do INESC. Bom dia, João Peças Lopes. Obrigada por se juntar também aqui a nós. Já apanhou um pouco da conversa e daquilo que, no caso, a EDP já está a fazer para evitar situações semelhantes ao apagão de há um ano. A primeira pergunta que me aparecia era precisamente essa: se hoje tivéssemos um novo apagão, alguma coisa seria diferente no país?

Em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite. Se alguma coisa pudemos ganhar, foi percebermos o que é que correu mal aquando do apagão de há um ano. Quando uma situação destas ocorre, aquilo que os operadores de sistema fazem é a autópsia do problema, do que aconteceu. Até costumamos chamar de análise post-mortem, em que todos os registos de atuações, de proteções, de atuações de órgãos de manobra são analisados exaustivamente e vai-se perceber o que aconteceu. E aquilo que se fez, ao longo destes últimos meses, foi exatamente analisar tudo aquilo que aconteceu e perceber o que esteve por trás das razões que levaram ao apagão. Portanto, hoje tiramos lições daquilo que ocorreu e eu diria que a probabilidade de uma situação idêntica àquela que aconteceu há um ano atrás, ter novamente lugar, é extremamente baixa. Mas um apagão está sempre associado a um incidente de causas extremamente raras e, portanto, pode acontecer termos uma outra situação que pode conduzir também a um apagão. Mas uma situação semelhante àquela que aconteceu o ano passado, eu diria que a probabilidade é extremamente baixa, porque os operadores de sistema estão hoje a operar o sistema de uma forma muito mais robusta.

Bom dia, professor, daqui Helena Matos. Eu tenho a seguinte dúvida: uma das coisas que foi também muito analisada, dissecada na altura, foi o tempo que demoramos a recuperar. Para lá daquilo que aconteceu, no apagão propriamente dito, é o tempo que depois demoramos a recuperar, a repor a energia no país. Crê que um apagão que acontecesse agora ou daqui por algum tempo, quando estiverem adotadas estas medidas que estão a ser aconselhadas nos relatórios, quer dos peritos europeus, quer do Parlamento, do grupo técnico, pensa que seria mais rápido?

Sim, eu não tenho dúvidas quanto a isso, até porque há um ano atrás nem tudo correu bem, como aliás se sabe. Portanto, os grupos de socorro diesel, que permitem alimentar os serviços auxiliares das centrais que têm a responsabilidade de fazer a reposição do serviço, não arrancaram quando era preciso. E seguramente que hoje estamos preparados para que isso não aconteça. Portanto, logo aí se ganhava tempo.

Portanto, o abastecimento de combustível às centrais, é isso?

Não, eu julgo que não terá sido um problema de abastecimento de combustível. Foi o arranque desses grupos que não teve lugar como se esperava.

João, posso fazer um comentário? Houve dois casos distintos, um foi de Castelo de Bode, o outro foi da Tapada do Outeiro. No Castelo do Bode, o black start arrancava com uma microcentral hídrica que lá está, que foi feita inicialmente para alimentar o bairro dos trabalhadores, e que se contava com ela para fazer o primeiro arranque. Ela quando arrancou, teve um problema, e queimou-se e foi preciso ir buscar um diesel fora, a um empreiteiro. Mas em Castelo Bode não era um diesel, o arranque devia ter acontecido com uma micro hídrica que estava lá historicamente, no último recurso para fazer este arranque, e que teve um problema, queimou-se ou queimou-se a ligação lá à subestação. E depois a EDP mandou rapidamente pedir a um empreiteiro que levasse um gerador diesel para suprir este incidente.

E na Tapada do Outeiro?

Na Tapada do Outeiro, não sei dizer bem o que foi.

Não, a Tapada do Outeiro foi mesmo um problema com o arranque dos grupos diesel de socorro.

Eu não sei dizer.

Desculpem a minha absoluta ignorância, a minha relação com a eletricidade é aquela de carregar no botão. Portanto, a pergunta é porventura muito ignorante, mas alguns ouvintes tão ignorantes como eu, talvez a estejam também a fazer, e que é: o falhanço dessas duas estruturas de recuo, porventura também dirá que não tinham sido testadas há muito tempo, não se estava a contar com elas.

É o meu ponto.

Uma intervenção, já me sinto menos estúpida.

A seguir ao apagão, isto tornou-se um tema europeu e tive a ocasião de ir à Áustria e falar sobre o tema e explicar o que foi. E eles lá disseram, por exemplo, cá, as centrais backup, estas, fazemos um arranque forçado, à semelhança do apagão, a cada seis meses. Não é só tê-las, elas têm de ser testadas sistematicamente. E eu acho que mais do que ter muitas, é ter poucas, mas ter a certeza que elas arrancam. E aqui o meu argumento é que em Espanha todas as centrais são obrigadas a black start. Quantas é que arrancaram? Zero.

Nenhuma funcionava.

E nós ainda conseguimos arrancar as nossas com atraso, ir buscar geradores e tudo, e em Espanha não conseguiram arrancar nenhuma e arrancaram com o apoio de Marrocos, porque as deles, os black starts, que eram todas que tinham que fazer por lei, nenhuma arrancou. Nós tendemos a ser muito críticos de nós próprios, mas eu aqui volto outra vez aos regulamentos inglesesNo Reino Unido, a rede é obrigada a recuperar 80% do consumo em 24 horas. Nós, a resolver, foi 100% em 12 horas. Para mim, que trabalhei no despacho, não consigo criticar.

João Caçador Lopes estava também a olhar para esse sentido, de perceber o que não correu bem e o que correu bem.

Qualquer grupo de socorro tem que ser testado periodicamente. Por exemplo, os grupos de socorro que são instalados nos hospitais, nas infraestruturas críticas, os procedimentos, os protocolos de operação determinam que periodicamente se faça o arranque dessas unidades para ver se elas conseguem arrancar numa situação de falta de alimentação de energia da rede principal. Isso é normal de acontecer. O que eu diria é que nós hoje estaríamos mais preparados para reagir se isso acontecesse. Para além do mais, nós vamos deixar de ter apenas duas centrais para fazer o arranque autónomo, o black start, para passar a termos quatro. Isto permite criar mais ilhas, neste caso, quatro ilhas, e depois, progressivamente, ir desligando as cargas passo a passo, verificando a evolução da frequência e da tensão no sistema, para garantir a estabilidade das ilhas que se vão criando e a partir de determinada altura, estas ilhas vão sincronizar e começa a ser possível alimentar as outras grandes centrais, porque por sua vez já têm energia para os seus serviços auxiliares e portanto a reposição de serviço vai se fazendo passo a passo e muito mais rapidamente do que aquilo que tivemos o ano passado.

Ou seja, João, era muito mais rápida, neste momento, a recuperação do sistema. Demorava-se menos tempo a reacender as luzes.

Helena, posso fazer também um comentário? O que eu acho é que há sempre aqui uma limitação, que as pessoas por vezes não se apercebem, mas este trabalho de rearrancar um sistema é um trabalho manual, não é automático. É preciso ir muito devagarinho, ligando geradores e consumos. E qual é uma limitação que há, para lá do número de centrais que estejam em black start? É o número de operadores que há no despacho para fazer, que tipicamente são dois, e dois não podem estar a rearrancar tudo.

O que são os operadores no despacho a fazer?

O despacho, tipicamente, se me lembro, deve ter dois operadores em controle e um em mercados. E os dois operadores que podem fazer isto, estar a telefonar para as centrais, "liga consumo" e controlar isso através dos computadores, são duas pessoas que têm que fazer isso manualmente. Portanto, há sempre um tempo muito grande para conseguir ligar.

Há um tempo que não se comprime.

É um trabalho que não se comprime.

É artesanal, quase.

É artesanal, estar a ajustar, tal que falámos no princípio, de manter sempre igual o consumo à geração. É preciso estar a ligar sempre consumos e geração a pouco e pouco.

Para aquilo não cair outra vez. Mas ia dizer qualquer coisa, João.

Desculpem. Eu queria acrescentar que, sobretudo, a ligação dos consumos é feita ao nível da rede de distribuição. Ou seja, tem que haver uma articulação muito forte entre o operador do sistema e os despachantes que estão nos centros de despacho da distribuição, porque as cargas que vão ser ligadas correspondem à ligação de alimentadores com potências de cinco, 10 megawatts, 20 megawatts. Isto, no fundo, corresponde a redes de média tensão que vão sendo progressivamente ligadas. Isto é um trabalho muito fino, que tem que ser feito com uma articulação muito estreita com o operador da rede de distribuição.

Mas quando o vosso grupo de trabalho sugere uma maior digitalização do sistema, está a pensar também neste aspeto?

Não, aqui o problema é sempre gerido manualmente, como o António Vidigal estava a dizer. É muito mais difícil automatizar isso.

Há muitos anos, um nosso colega, Henrique Oliveira, fez um projeto muito pioneiro de fazer tudo automaticamente, mas depois não tivemos coragem de fazer. O Henrique Oliveira fez um projeto com redes de Petri nas subestações, desenhou um projeto de fazer tudo automático e depois: "Epá, não nos vamos meter nisso".

Há muito risco.

E agora já aqui um comentário, que eu não queria esquecer também. Este apagão, tendo sido enorme, foi muito benévolo do ponto de vista do incidente, porque, como foi em Espanha, não ficou equipamento nenhum destruído.

Ah, pois.

Quando pergunta se noutro apagão, se é mais rápido, vai ser mais rápido se também não tiver havido equipamento destruído.

Porque há o risco.

Porque só havendo risco, sendo uma conjunção da sequência de tempestades com outra coisa qualquer, se houver equipamento destruído, pode levar muito mais tempo. Nos Estados Unidos, com aqueles ciclones, há casos de pessoas morrerem em casa de frio.

Sim. Aqui há uns anos houve um apagão em Itália, demorou-se mais de 24 horas a fazer a reposição de serviço. Nós podemos dizer que fazermos a reposição de serviço completa do sistema português em 12 horas e 16 horas em Espanha, foi excelente. Apesar de todas as vicissitudes técnicas que ocorreram, acabou por ser muitíssimo rápido.

E a Entso-E diz isso. O relatório o que diz é que a recuperação cumpriu todos os critérios.

Mais rápida do que se podia imaginar. João, que daqui a pouco vai deixar-nos, quero só sublinhar algumas das medidas que considera mais importantes e prioritárias nesta análise que fizeram e nessa reflexão.

Não fales da parte digital, que essa é a minha parte.

Tendo em conta que aquilo que aconteceu no sistema foi um problema de tensão, em termos de medidas que têm que ser adotadas, começa por ser necessário alterar alguns procedimentos de operação. Particularmente, esses procedimentos de operação estão a ser revistos do lado de Espanha, estão a ser implementados. Uma coisa que é fundamental, e mais uma vez do lado de Espanha, é a habilitação das centrais renováveis para serem capazes de participar dinamicamente no controle de tensão. Isso é um processo lento.

Sim.

Porque são instalações que estão no terreno, é preciso alterar mecanismos de controle, inclusivamente também alguns conversores, suas potências precisam ser revistas. Portanto, é um processo complexo e demorado, e isso está a acontecer neste momento em Espanha. E é fundamental para garantir que-

Mas nós já tínhamos isso tudo, tanto quanto eu percebo, não é?

Vamos lá ver, nós tínhamos implementado isso nas novas centrais que começaram a funcionar a partir de 2018. Foi a altura em que nós fizemos a transposição da diretiva comunitária dos requisitos de geração que saiu em 2016, e nós fizemos para as novas centrais a partir de 2018. As que estavam em operação e que tinham sido instaladas antes dessa data operavam da mesma maneira, e operam, aliás, da mesma maneira como aconteceu em Espanha, fator de potência constante. Em Espanha, nenhuma operava desta forma. Havia um projeto-piloto em que se tentava testar estas novas condições e exigências de operação, mas nada que se comparasse com o que-

Esse é que foi o grande problema em Espanha, não foi?

Exatamente, esse é que foi o grande problema. Mas, para além disso, há um conjunto de investimentos que estão a ser feitos, que aliás, o António Vidigal também já referiu, que são muito importantes, que são os compensadores síncronos, que são os equipamentos pesados, hardware pesado, que são os STATCOMs, as reatâncias, que vão permitir ter uma escala de intervenção no controle de tensão muito grande. E também com a utilização dos compensadores síncronos, aos quais se vem juntar uma nova cavalaria, que são os conversores eletrônicos que operam em modo grid forming e que estão associados às novas baterias que vão começar a ser instaladas nos próximos anos. Este conjunto de equipamentos vai permitir robustecer muito a operação do sistema, quer em termos de controle de tensão, quer em termos de amortecimento das oscilações que podem ocorrer no sistema, o que aliás, também esteve por trás daquilo que aconteceu.

Sim, claro. Oscilação.

E, sobretudo, melhorar a estabilidade de frequência do sistema.

Que nos explicaram aqui que é fundamental para esta normalidade que nos parece tão básica e tão fácil. João Peceiro Lopes.

E nós vamos conseguir chegar lá com estes investimentos e vamos garantir uma elevadíssima resiliência e segurança de operação ao sistema ibérico.

Ótimo. Muito obrigada, João Peceiro Lopes, por ter estado connosco. Um bom dia. O que mudou, Helena Garrido, e que lições é que se tiram, é que se podem tirar do que aconteceu há um ano?

Eu confesso, tudo o que li, o que mais me impressionou foi o estado da rede em Espanha. E não é só o estado. Impressionou-me o facto de nós às vezes termos pouca autoestima.

Sim.

Impressionou-me o facto de nós, afinal, termos medidas muito mais preventivas, independentemente das questões técnicas, que sou completamente analfabeta nesse domínio, estou como a Helena, a minha relação com a eletricidade é mais carregar no botão. Mas daquilo que nós conseguimos entender é que nós tínhamos mecanismos para resistir a alterações de frequência, de oscilações, tudo isso que os engenheiros eletrotécnicos referem, mecanismos preventivos muito maiores e muito mais alargados do que em Espanha, que aparentemente não existiam de todo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também nós estamos a reagir de uma forma mais, nem sei qual é o adjetivo que hei de usar, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais focada na resolução do problema do que a Espanha, que há uma série de relatórios fundamentalmente políticos em que se tenta é culpar uns aos outros. Há processos judiciais já em curso, há sanções, há multas já que o regulador já aplicou, que muito provavelmente nunca serão pagas, porque as operadoras elétricas consideram que a responsabilidade não foi delas. Estão em uma embrulhada total, com dúvidas sobre se se concretizam ou não as medidas, quando nós temos, desse ponto de vista, o António Vidigal dir-me-á se eu tenho razão ou não, nós desse ponto de vista, parece-me que estamos muito mais avançados, reagimos muito mais rapidamente.

Desculpa interromper-te. Apenas para reiterar aquilo que estás a dizer, temos uma coisa muito importante

Nós não politizamos o sistema elétrico. Eu sei que isto pode parecer uma coisa estrambólica.

Não tenha certeza, Helena, porque há um pedido, há um apelo desta comissão técnica e o António eventualmente pode clarificar esse apelo que aparece nessa comissão técnica para se retirar algumas coisas da Assembleia da República.

Sim, isso eu gostava de ouvir o António. A Beatriz Corredora substituiu o Sevilha, não é? E ela faz declarações em 2021 do gênero que não existia em Espanha qualquer risco de um apagão elétrico, porque o nosso país conta com o melhor sistema elétrico do mundo. Isto dá uma politização dentro do próprio PSI.

Sim, isto está super partidarizado, porque o relatório foi controlado pelo PP, e obviamente está partidarizado. Não é o nosso caso, desta dimensão, mas é um bocadinho surpreendente. E António, se nos quiser explicar, por que que os técnicos nesta comissão de acompanhamento técnico, por que fazem este apelo de retirar do universo da política, quando a perceção, comparando com aquilo que a Helena diz, é que há muito pouca política e tem-se deixado o ambiente muito para os técnicos.

Eu vou aproveitar, tenho aqui o relatório, como é curto, e acho que está muito bem explicado pelo grupo, pelos dois colegas que trabalharam neste grupo. Eu trabalho na parte de digitalização.

Já vamos falar disso também.

Sim, mas estou a falar depressa para não tirar o espaço. E as principais habitações que eles escreveram, e que está bem, é: excessiva complexidade e opacidade normativa, sem ganhos claros de fiabilidade. Quer dizer, há tanta regulação, tanta coisa, tem de ir a tantos carimbos, que para que não aumenta nada, só leva um tempo imenso para aprovar tudo.

Na prática é simplificar.

Na prática, é um conjunto de entidades que não acrescentam nada.

Mas queria falar da digitalização, tem a ver com os gêmeos digitais?

Isso é uma parte que é importante, não é a que me é mais querida e que no meu entender teria evitado o apagão. E digo porque tem a ver um bocadinho com a estrutura dos despachos europeus, dos centros de controle, e este português, em Sacavém, eu tive uma grande intervenção quando ele foi feito. Na altura, o standard, como todos fazíamos, é que íamos ler medidas à rede cada 10 segundos. Hoje em dia, por exemplo, os problemas que apareceram, que tiveram na origem, que eu já posso explicar por que é interessante, os problemas que apareceram inicialmente foram problemas de oscilações da Península Ibérica contra a Turquia e do centro de Espanha contra Málaga, contra a zona do sul. Isso são fenômenos que só se conseguem ver com uma aquisição de informação muitíssimo mais rápida, ao milissegundo.

10 segundos, que nós não nos parece...

Helena, repare, desde que a rede espanhola começou, desculpa a expressão, a empandeirar, até que caiu mesmo, foram três segundos. Perguntam-se como é que Portugal podia ter reagido, se está a haver a informação apenas cada 10 segundos, aquilo passou entre as malhas. Era impossível ver. O meu ponto é que nós precisamos ter a tecnologia para isso, desculpe o nome, chama-se PMUs. A REN já tinha três, é preciso pôr muitíssimos mais e software em cima para fazer essa análise.

Mas hoje em dia, com aquilo que está tão na moda, não se pode conversar em nada sem falar disto, que é a inteligência artificial.

Helena, eu sou um grande utilizador.

Exato, também eu.

Sou um grande utilizador, trabalho no tema e adoro.

Com a capacidade que a inteligência artificial tem de processamento de dados...

Helena, a questão não é o processamento de dados, é que a inteligência artificial tem dados para processar. E quando nós só estamos a dar à inteligência artificial e aos algoritmos informação a cada 10 segundos, nós precisamos dar ao milissegundo. Tem de aumentar a frequência do scanning, da aquisição de dados do sistema. Muitíssimo, para depois termos dados para processar.

Portanto, esse é o primeiro passo da digitalização. É alterar o programa e estar a ver milissegundo a milissegundo.

Para mim, é a maior recomendação, depois os outros é tudo também importantíssimo, mas para mim o fundamental para impedir em Espanha e em Portugal de acontecerem estes problemas, é em Espanha e em Portugal, se montar um sistema de última geração, que já não é tão novo como isso, de PMUs, e só para ficar, para os meus colegas não dizerem que eu não disse, e de WMUs, que ainda é mais rápido, para não dizerem que eu não sei. E depois desenvolver o sistema que os processa, que se chama o AMES, é preciso desenvolver isso em conjunto com os espanhóis, porque na origem do apagão esteve isso. Repare, meia hora antes do apagãoComeçou a haver uma oscilação que se chama subsíncrona, que é abaixo daqueles 50 hertz que falamos no princípio. A primeira foi a ponto dois hertz, começou a haver uma oscilação interna dentro de Espanha. Desculpa, outra vez, a facilidade da expressão, eu achava que os espanhóis andavam ali muito aos papéis também. Depois tu falas das gravações, o que está acontecendo, o que não está. Como estavam a receber informação apenas a cada 10 segundos ou oito segundos, não sei qual é o scanning deles, aquilo não se consegue ver o que está a passar com esse tipo de informação de escada.

Essa espécie de andar os papéis é muito visível, e uma extraordinária preocupação, naquela reconstrução do que acontece naquele gabinete.

O relatório da ENTSOE diz que não há informação suficiente pra fazer a análise. Algumas das PMUs que se utilizaram são quase de amadores, que têm umas PMUs dispersas. O Reino Unido acho que tinha um par delas, acho que de um contrato que têm com o Brasil, tinham um par delas emprestadas. E eu digo: "É preciso pôr umas centenas de PMUs no sistema. Primeiro, pra quando acontece um problema, sabermos exatamente o que foi", e eu digo que não se sabe exatamente o que foi.

Mas ficou impressionado com o amadorismo espanhol? O amadorismo é meu.

Não, os colegas são competentíssimos, como a Helena disse. Eu trabalho um pouquinho nesses temas, tanto que revi para um cliente, por exemplo, o que eles estavam fazendo neste campo antes do apagão, e eles há cinco ou seis anos tinham feito um projeto, o nome é engraçado, chamava-se Voltera, em que preveniam que isto podia acontecer.

E depois entrou-se na tal politização.

E depois entrou-se na politização. E a rede elétrica espanhola eu acho que estava farta de pedir pra passar a legislação, salvo erro, a OPEO 7.4, tudo o que a Europa mandava fazer, e não foi feito. E basicamente é as renováveis poderem ter um comportamento de controle de tensão igual ao que fazem os grandes geradores. Isto é, variarem a reativa para roubar a tensão, independentemente da energia que estão a produzir. Nós fazemos, como disse o João Peças Lopes, que eles não fazem com as renováveis. Não faziam, acho que já estão a fazer.

Já estão, quer dizer, são uma série de investimentos, que era mais caro o investimento, não é?

Houve ali uma grande intervenção, quase que uma ideia muito política do que devia ser o peso das renováveis, depois leva ao afastamento da pessoa que lá estava, o Jordi Sevilla, e a sua substituição pela Beatriz Corredor, que não é claramente uma pessoa do setor.

Um dos aspetos que nós referimos muito é que a entidade reguladora não ter uma pessoa muito partidarizável.

Mas em Espanha existe isto, e cada pista tem as suas práticas. Colocar pessoas dos partidos à frente.

Mas a questão é: isso é danoso ou não?

Não, o problema é que o que aconteceu é que podem ser pessoas dos partidos muito competentes.

Não, mas pelos vistos não é danoso.

Eu penso que não.

Não? É que nós temos que dar opinião.

Eu pensei que ela até se defendeu bem, não sendo uma técnica. Nas entrevistas todas que vi dela, devo ter visto todas.

A Beatriz Corredor?

Sim, até me pareceu que se defendeu muito bem.

Eu tenho aqui uma dúvida, que é o seguinte: tem mesmo a ver com o início do programa. Na altura, falou-se tudo e mais alguma coisa. E eu tenho ouvido sempre falar de ilhas, é um termo que tenho aqui ouvido. Ouvi mesmo defender a questão da Península Ibérica ser uma ilha. Eu creio que dados da época, a Península Ibérica estava com níveis de interconexão com a França abaixo ou nos 3%.

É muito baixa.

Mas a Comissão Europeia ou as entidades europeias defendem que deverá ser acima e chegar, por exemplo, aos 15% em 2030, não é? Não sei se vai chegar ou se não.

Não vai chegar, embora semana passada, foi dado um passo importante entre Espanha e a Irlanda, que assinaram um acordo entre eles de fazer uma ligação por cabo submarino com 1000 km de comprimento entre o norte de Espanha e a Irlanda. E que isso vai-lhes permitir, pela primeira vez, dar a volta à França, que tem sido o obstáculo.

Mas isso não os fragiliza mais, os três? Essa é a minha pergunta, mas isso não vai fragilizar mais?

O que? Estarmos melhor interligados?

Porque quando diz que a Península Ibérica devia ser uma ilha.

Pois.

É que parece contraditório o que está a ver.

Não é, porque eu digo, a Península Ibérica deve estar muitíssimo bem interconectada.

Então como é que isso compatibiliza com o facto de a Península Ibérica ser uma ilha?

Eu já vou explicar. É que a Inglaterra, sendo uma ilha, não é uma ilha elétrica, porque está super bem ligada, mas as ligações são por cabos submarinos que não são em corrente alterna, são em corrente contínua.

É outro tipo de corrente.

E o que eu digo é que a nossa principal ligação com a França, entre Espanha e França, já é em corrente contínua e a parte alterna é muito pequena. Estamos a fazer uma segunda interligação neste momento, que vai duplicar a capacidade pela Biscaia, também em cabo submarino, que vai ser em corrente contínua. Vamos ligar a Irlanda em corrente contínua. Às tantas, não faz sentido ter apenas uma ligação muito curta em corrente alterna, que é um fusível. Eu passava essa também em corrente contínua e ficava a gerir o sistema do ponto de vista técnico, como gere, como eu disse, o Reino Unido.

Quando diz ilha, é ilha no que diz respeito à corrente alterna.

No que diz respeito à frequência, porque o Reino Unido e os nórdicos têm também 50 hertzComo tem a zona continental europeia, mas ela não está síncrona, pode ter derrapagens.

E nós não devíamos também corrigir a ligação a Espanha? Eu sei que esta pergunta...

A ligação à Espanha é enorme, está a aumentar, é uma vantagem económica grande, mas para os apagões é um problema. Não há nada de metafísico na fronteira e a rede é a mesma. Quer dizer, nós estamos melhor ligados.

Mas se os espanhóis não se tornarem mais eficazes, como parece que não estão sequer a conseguir.

Vão conseguir. A rede portuguesa caiu, porque é a mesma rede. No mesmo instante, nós estamos melhor ligados ao coração de Espanha.

Como é que nós temos de garantir que eles são mais eficazes?

Nós estamos melhor ligados que alguma das regiões de Espanha. Eletricamente, a rede caiu instantaneamente. E como é que podia não ter caído? É um exercício que me pergunto: como é que podia não ter caído? Custava uma fortuna. Por exemplo, França também caiu um bocado, não está muito bem ligada. Está pior ligada, mas ainda está razoavelmente ligada, foi arrastada um bocadinho. Marrocos, que também está ligado por corrente alterna, por cabos submarinos, não foi arrastado porque só estava a importar 500 MW e os relés de baixa de frequência, quando chegou dos 50, baixou até 49,5, dispararam a ligação e eles chafaram-se. Nós, quando temos chafo, podemos estar apenas a importar à volta de 500 MW, e assim que se sentiu uma baixa de frequência na rede ibérica, desligávamos.

Estávamos a importar 30%, não é?

30%. Economicamente, temos de fazer, porque paga tudo. Estamos a importar, como disse o colega, 3000 MW ou 4000 MW, oferecidos. Se dissermos que não queremos importar, o país perde uma fortuna.

Mas há aqui também isso. Ou seja, para lá desta questão toda dos prejuízos que aconteceram, há também as opções que tiveram de ser tomadas naquele dia e nas semanas seguintes, encareceram a energia que estávamos a consumir.

Não diria a energia, encareceram o custo total de fornecer energia em Portugal. Começámos, e muito bem, por um sistema reforçado, que eu acho que se deve ir reduzindo progressivamente, à medida que formos pondo os tais equipamentos que nos permitem ter mais segurança.

Que aparentemente a ministra agora até nem quer quatro, quer só três.

O quê?

Três...

Black Start. Ô Helena, o Black Start pra mim não é relevante.

Ai, não?

É pá, dois chegam, é preciso é testá-los todos. Eu há bocado disse que eram testados na Áustria a cada seis meses, fui lá perceber, é testado cada mês, que o Black Start funciona. Era uma frase que eu gosto muito do Marco Tuane, nunca percebi essa história de distribuir os ovos pelos cestos. Eu acho que é melhor ter todos só num e tomar bem conta dele. Eu acho que é melhor ter um Black Start e tomar é muito bem conta dele, ter a garantia que ele funciona.

Essa história de não funcionar, eu lembro-me de um banco contar que eles tinham contrato com uma empresa, por causa do combustível, não é, pós-gerador. E um contrato com uma empresa que se ocorresse um caso destes, a empresa lhes fornecia o combustível. Surpresa, quando eles precisaram, não havia.

Esta não conhecia essa história.

E portanto, deve ter havido muitas pequenas histórias dessas em que as pessoas tinham redes, mas que como não as testaram, elas não estavam a funcionar.

É preciso estar permanentemente a testar.

E na prática, só poderá funcionar se só falhar pra eles. Porque, na verdade, podem não ter e pode não estar a funcionar, mas se só falhar pra eles, rapidamente se supre recorrendo a outros. O problema é quando há um apagão, por assim dizer, seja do que for, não se pode contar com a previdência dos outros.

Exatamente.

Na prática, transposto é o problema dos pais que não dão vacinas aos filhos e que contam com o efeito cobertura das outras crianças que levam essa vacina. Se sobe a porcentagem daqueles que não dão.

Temos um problema. Mas não sei se o António queria ainda dar-nos algum exemplo da importância da digitalização para reduzir o risco de apagões.

Quero, embora seja outra vez difícil, muito técnico. O exemplo que eu tenho melhor pras pessoas perceberem.

Nós agora já temos aqui a Ana Spir, que é tradutora de eletricidade.

Ela faz exatamente como os outros, como o Sanches pedia: "Traduzam!"

Exato.

Eu estou à espera que faça um ano do apagão, que são mais seis minutos pra começar a falar.

Exato.

O sistema elétrico está a mudar completamente o tipo de arquitetura. E o melhor exemplo que eu dou, está a ter uma evolução semelhante à que tiveram as redes de comunicações quando foram pra internet. Que é muitíssimo mais descentralizado, ou quando foram as redes fixas de telemóveis, quando se mudou das redes fixas para as redes móveis. É muitíssimo mais complexo, muitíssimo mais flexível, põe um conjunto de problemas novos. Eu, numa dada altura, fui o responsável da informática do grupo EDP. E uma das coisas que me pediram pra fazer foi montar a rede corporativa da EDP. Uma coisa que eu quis fazer na altura, que era uma novidade, era montar uma rede tipo internet, que é como agora toda a gente usa. Na altura, falei com um grande fornecedor, que hoje não vou dizer quem era, que me disse: "Ó Figueiredo, não se meta nisso, isso são arquiteturas 'toys à rase'." Hoje em dia, quando as pessoas também falam com um bocadinho de desprezo das renováveisComo se fossem arquiteturas toys a raso, e não são. Precisam é de ser muito bem controladas, como é a internet. Outro exemplo que tenho, é das redes móveis, que também trabalhei bastante. Numa altura, na EDP em que eu estava, fui administrador, fiz parte da comissão executiva que lançou a Optimus, que hoje é a NOS e tinha a responsabilidade técnica. As pessoas também diziam que não ia funcionar e hoje em dia ninguém põe em causa, mas até faz confusão que nós vamos no carro na autoestrada e a chamada vai passando de antenas em antenas.

É verdade, sem nós darmos por isso.

Sem nós darmos por isso. E não é possível controlar a eletrónica de potência dos geradores, faz-me uma confusão. A internet, se calhar, também não se percebe, mas a internet como é que funciona? Quando nós recebemos um ficheiro ou uma mensagem grande de qualquer sítio, ela é cortada em bocados pequenos, dá a volta de um capa, salvo erro, e depois é toda reasssemblada, toda junta, à chegada. Também parece uma coisa de magia que não funciona e funciona sem um erro.

Então como é que isto se podia aplicar à-

O que é preciso é...

Ao setor energético

...é um conceito que está em desenvolvimento, que as pessoas até chamam Energy Web, que é uma internet da energia, que tem um controle muito distribuído e são os tais problemas da regulação da tensão e da inércia e da frequência.

Quando diz controle muito distribuído, é os centros eletroprodutores?

Os centros eletroprodutores, os centros centrais do despacho mandam ordens genéricas. É um tema em que o Professor Lopes, o INESC TEC está a trabalhar. Por exemplo, que é uma regulação secundária de tensão. A tensão no país todo é escolhido o ótimo, é mandado com consignas, set points, como se chamam, aos níveis em que cada um se deve manter e depois cada um por si decide como é que se deve fazer. É preciso mudar muito os conceitos, mas o que eu digo é isto: eu que sou consultor, digo assim: "Épa, não podemos perder". Ontem, quando estava a apresentação da ministra, até estava a falar isto com entusiasmo, que os meus colegas do grupo, a Fátua Vidal: "Até parecia que estavas a dizer que o apagão foi fixe".

É verdade.

O aspecto que eu acho que é fixe, é que foi uma experiência que todo mundo viu. Nunca tinha acontecido uma coisa destas. Nós estamos muitíssimo para a frente na introdução das energias renováveis, há imenso valor a captar pela indústria e até pelos consultores, a dar as soluções para os outros países resolverem o problema deles, que todos vão ter.

Mas foi uma experiência de laboratório, não é?

Foi o que eu disse, é um problema de laboratório que eu nunca tinha pensado sequer.

Muito mais divertido do que quando começou a trabalhar e havia apagões.

Eu achava que era impossível haver este apagão.

Era o seu sonho enquanto professor da cavaia, que um dia ia haver apagão.

Sim, eu ainda continuo a ter a história dos apagões todos. Estudos, pressimulos, o último grande que fiz, as pessoas esquecem-se às vezes que houve, foi em 2023, 14 de agosto de 2023, 18h. Às 18h, à sexta-feira, as pessoas estavam a voltar para casa, aos 16h e tal, que é a hora que eles param de trabalhar. Estava tudo a voltar para trás. O Reino Unido perdeu a eletricidade em quase toda a parte do sul. Londres ficou às escuras, andaram horas e horas a tirar pessoas do tal Metropolitan. Foi um escândalo, encheram as páginas todas dos jornais do dia seguinte, um escândalo.

Mas Ana, ias dizer alguma coisa?

Eu ia dizer, de facto, que este apagão, a causa é inédita, ou seja, ninguém o previu, e por isso também é que o sistema não estava preparado. Ou pelo menos não tinham sido construídas as defesas.

Desculpe, senhora doutora, mas acabe a pergunta.

Não, o que eu estava a dizer é que nunca tinha acontecido, não é? Com esta causa.

Foi uma conjugação de dois fenómenos cuja solução era antagónica. Um foram os protocolos para resolver os problemas, que foram bem seguidos, o que cumpria um, prejudicava o outro.

Está a se referir à oscilação inter área, não é?

O que aconteceu é que com as oscilações inter áreas, primeiro, a tensão estava muito alta e o protocolo das redes de alta tensão para fazer baixar a tensão é: desliguem linhas que não façam falta. E eles desligaram muitas linhas, os espanhóis desligaram muitas linhas que não faziam falta para manterem a tensão controlada. Depois começaram com as oscilações e o protocolo para acabar com essas oscilações transversais entre Espanha e a Turquia, o que tem que se fazer, todos os países, é fechar o máximo de linhas que possam. Quando se fecham linhas, sobe a tensão. E eles quando seguiram esse segundo protocolo, a tensão subiu e a rede começou a cair. Mas não foi ignorância, foi uma opção entre dois males.

Sim, uma situação em que não tinha uma terapia indicada.

Desculpa, outra vez. O que eu defendo é o que estava a defender muito os PMUs. Oscilações existem permanentemente no sistema elétrico, entre geradores, mesmo os clássicos e tudo, e têm de ser eliminadas rapidamente, atenuadas. Por exemplo, o Reino Unido, que eu cito, tiveram um problema grande destes há três anos, tem essas tais PMUs e um sistema para as controlar, com o objetivo deles, eliminar as oscilações uma hora depois de elas terem sido detectadas. Como é que nós as eliminamos em uma hora se nem as detectamos?

Eu só estava a referir-me ao relatório.

É a mesma hora, 11h33.

O que o relatório dos peritos europeus disse, desde logo, na primeira avaliação que fez, é que nunca tinha havido um apagão com esta origem. Nesse aspeto, era nesse aspeto que eu acho que é-

Foi de tensão e não de inércia.

Exatamente, que é um fenómeno local.

A tensão é um fenómeno local, portanto, o facto de não estarmos mais bem ligados ou peor ligados era irrelevante. A inércia é que é uma variável global em toda a Europa continental.

Há uma questão que eu tenho que colocar ao doutor António Vilaloba.

Engenheiro.

Engenheiro.

Eu prefiro que me trate só por António.

Pronto, António.

Engenheiro era o meu pai.

Eu estava a ouvi-lo no início do programa em que falou da questão da interligação com França e por que se conseguiu parar ali. Porque o sistema francês, como tem uma capacidade de interligação com a Espanha relativamente limitada.

Sim, e só uma parte dela é muito curta, que é em corrente alterna, que é outra questão. É que começa a haver uma tensão que as redes estão a separar.

A minha pergunta é: se a interligação fosse aquela que Portugal e Espanha pedem, ou se tivesse uma interligação muito maior com França, teria sido possível ao sistema francês parar o apagão ali ou poderia ter-se espalhado por toda a Europa?

Podiam ter acontecido duas coisas: uma é ter-se propagado mais por toda a Europa, outra é, com uma ligação suficiente, ter-se conseguido aguentar a rede ibérica. Estas oscilações transversais que tiveram na origem, têm na origem redes distantes, mal ligadas. E o facto de a Ibéria estar mal ligada com a França, é uma fonte de oscilações sub-síncronas. Se estivesse mais ligada, logo esse primeiro fenómeno podia não ter acontecido. E depois se estivesse mais bem ligada, não no final, quando as coisas descambaram totalmente, mas no final podia ter agarrado o sistema, porque a coisa foi muito progressiva. Quer dizer, a primeira coisa que aconteceu foi: desapareceram do sistema 350 MW, que é pouquíssimo, e do que eram? Eram painéis fotovoltaicos no telhado em casas.

Muito dispersos. Era uma produção muito dispersa.

Muito dispersa.

Mas que era por causa de uma nuvem?

Não, não foi uma nuvem. Foi a tensão, quando subiu, um transformador de ligação, quando ela era injetada na zona de Granada, desligou a linha onde ela estava a entrar e faltaram primeiro 350 MW. A seguir, saltaram da rede em Espanha 700 MW, foram dois parques solares, também nesta zona, e um parque solar, que existe lá, mas este é térmico, que é um gerador quase igual aos outros. São aqueles grandes espelhos que existem, que aquecem água, aquecem vapor e depois funcionam como uma central a carvão ou nuclear. E depois a partir daí começou a progredir. Depois o que aconteceu é que saltou a ligação primeiro com Marrocos e depois com-

Com França.

Marrocos foi benéfica, porque estava a exportar, portanto, equilibrou o sistema, depois saltou com França. Isto tudo é um esquema engraçado, mas muito complexo. Depois, o que aconteceu com França é que como parte deste protocolo de acabar com as oscilações, dois terços da ligação entre Espanha e França é com corrente contínua, que tem várias formas de controle, ele estava a comportar-se como se fosse uma linha de corrente alterna. Quando eles começaram com as oscilações, para acabarem com as oscilações, puseram dois cabos de corrente contínua a trabalhar em potência fixa, mas não era a importar, era a exportar 1000 MW para França. Portanto, nós estávamos a faltar energia na Península Ibérica e o sistema estava a enfiar 1000 MW em França, onde fazia imensa falta.

Portanto, eu que tenho a mesma dúvida que a Ana Suspiro, porque isto parece-me ser importante, ou seja, nós temos objetivos europeus de uma maior interconexão com França. Sabemos que é sempre um assunto que os nossos primeiros-ministros, chefes de governo, levam para as reuniões, para as conferências internacionais e diferentes governos. Mas aquilo que eu posso concluir das suas palavras é que, se essa interconexão fosse maior, poderia ter agarrado o sistema, mas também se poderia ter traduzido no alastrar do problema para França.

Exatamente, porque não tinha saltado o fusível, que foi aquela ligação muito curta.

Sim.

Portanto, aí chegamos àquilo que me parece ser a sua preocupação fundamental, que é o acompanhamento, eu já nem consigo explicar em que fração de tempo e de segundo, de todas estas oscilações.

Sim, é o que faz o Reino Unido, por exemplo, tem que ter a simulação tipo EMT, é preciso estar permanentemente a simular e a testar o comportamento da rede.

Desculpe, Ana. Eu também quis perguntar a mesma coisa.

É uma questão para muitas pessoas, aliás.

Claro, mas não com tanta...

A ideia da interligação muito forte com a Espanha. Portanto, Portugal e Espanha, o sistema elétrico é o mesmo, praticamente, a rede está totalmente integrada. E esta ideia de que nós estávamos a importar energia de Espanha, parece que na cabeça das pessoas terá contribuído para que o problema chegasse aqui. Não, é de facto a integração muito forte entre os dois países.

Claro, as pessoas imaginam uma fronteirazinha, eletricidade. Daí a questão da confiança.

Não há nada de metafísico, a rede é a mesma física.

Eu não sei se já falaram sobre a questão da responsabilização.

Essa questão é importante.

É que nós estamos há um ano, e sabemos que o problema foi em Espanha, é indiscutível sobre isso, mas mesmo a discussão interna, houve, de facto, um relatório de uma comissão parlamentar de inquérito em Espanha, no Senado, que era muito político, liderado pelo partido da oposição, mas, por exemplo, o regulador da concorrência espanhol, a ERSE lá do sítio, que é a CNMC, deveria ter feito um relatório que não fez, não sei porque desistiram. E estão agora a abrir processos às centrais e à rede elétrica, praticamente a todos os intervenientes.

Processos sancionatórios, multas, na prática.

Processos de infração, por incumprimento das obrigações contratuais e de prestação de serviço ao sistema, mas também não sabemos onde é que isso vai chegar. A questão é que nós aqui em Portugal, sabemos que a culpa é de Espanha, que é por mais que seja que eles tenham feito tudo o que deviam ter feito do ponto de vista técnico e dos protocolos, há, de facto, uma responsabilidade objetiva do lado espanhol e não se percebe como é que se pode, se é que se pode, pedir responsabilidades, eu já não digo indeminizações, isso pode sempre ir pra tribunal.

Eu não sou advogado, portanto isto é um tema difícil e de advogados, mas obviamente me interesso pelo tema, tenho seguido, e o que me parece é que é um caso muito específico, que é um caso de um problema com uma relação não contratual. Os nossos clientes têm contratos com os comercializadores, não têm qualquer responsabilidade no tema. Portanto, eles têm que pôr ações contra a entidade, em Espanha, que não foi em Portugal.

Mas ninguém foi responsabilizado em Espanha e nós não sabemos se isso vai acontecer.

Por isso não podem pôr ainda.

Mas será que vai acontecer? É que nós não estamos a ver esse processo.

Mas qual é a importância também de uma...

E depois há um mecanismo curto aqui em Portugal, que é um mecanismo só de incentivos, de compensação, é apenas para incentivar as empresas a melhorarem o funcionamento do sistema, o que paga é no máximo cinco vezes a tarifa, que para um residencial é 200 € por megawatt-hora, durante as horas que se perdeu, que é irrelevante, não paga por isso.

São coisas diferentes.

São coisas diferentes e que é irrelevante.

Desculpe lá, mas passando para uma coisa concreta. A família da senhora que morreu, a senhora que dependia do equipamento de ventilação e morreu. Pode apurar-se se morreu exatamente porque falhou, mas há uma mulher de 77 anos que dependia de um ventilador e ela morre e o ventilador, de facto, não funcionava. Essa família dessa mulher, a quem é que deve pedir indenização?

Eu considero, mais outra vez com a limitação de não ser advogado, ou como faria se fosse da minha família, esperaria e seguiria de perto como é que vai ser apurado as responsabilidades.

A questão é que temos que caminhar para não ter uma resposta.

Não sei se vamos, porque, por exemplo, aquele caso que lhe falei há bocado, do problema em 2003 no Reino Unido, levou anos, mas aqui há um ano foram indicados os responsáveis, que é uma central térmica e uma central a gás.

Mas a Repsol, que a Ana Espirita estava a referir que já apresentou.

A Repsol apresentou uma ação a pedir uma indenização de cento e tal milhões de euros, não sei se está certo.

Acusando quem?

Eu penso que foi a rede elétrica, não tenho a certeza. Ou o comercializador.

Se a relação for com o comercializador, e a responsabilidade não é com o comercializador, o comercializador não tem essa responsabilidade. Eles chamam, salvo erro, um processo extracontratual. Pode fazer contra o comercializador, mas o que me dizem é que é só perder tempo, que não é eficaz. O que eu faria é: esperaria que fosse apurada a entidade responsável.

Em Espanha.

Em Espanha. E ainda me parece que a festa vai no adro, porque seguindo a imprensa espanhola, a CNMC, que é o regulador, agora começou a chamar outras empresas que estavam fora como sendo responsáveis, e lendo o relatório com cuidado, o relatório da ENTSO-E, ele, de certo, dá espaço para defender o que a Beatriz Corredor tem dito.

Que as centrais também têm responsabilidade.

Que estava na rede a potência reativa, que é o que está em causa, suficiente, que eles tinham colocado na rede energia reativa suficiente pra controlar o problema, mas que as centrais não a disponibilizaram toda quando deviam.

Sim.

No relatório pode-se ler isso.

Com as centrais elétricas que estavam ligadas.

As centrais elétricas clássicas.

Sim, as clássicas, nucleares.

As clássicas, aquelas que o João Pessoa Lopes referiu. Há um documento europeu que todos os países transcreveram, que é Request for Generatas, especificações que todos têm de cumprir, eles não estavam a cumprir. Só mais tarde é que foi para as renováveis, mas nos hidrogénios clássicos está assumido em toda a parte que eles não estão a cumprir.

Aliás, há um processo aberto contra a central de Almaraz, recente, salvo erro da semana passada, que é uma central nuclear. E, de fato, há uma guerra também, da qual não falamos, entre as centrais elétricas e a rede de transporte em Espanha.

Eu sei, eu sei.

Que é uma guerra de passar culpas.

Passar culpas.

Que também dificulta o apuramento da verdade. Houve até, inclusive, a informação que não foi prestada aos investigadores por parte de todos os protagonistas. Alguma, eventualmente, será porque não era possível lá chegar, porque não havia registros.

Sim, não havia.

Não havia, exato, essa é a questão. E que depois tornou muito difícil aos peritos reconstituir tudo. Mas eu acho que, para mim, um ano depois, já se sabe o que é que aconteceu, já se sabe como prevenir este apagão, porque certamente haverá outros. Haverá sempre os apagões futuros.

Não, vai sempre haver.

Vai sempre haver.

Não perco o trabalho.

Exato. Mas essa componente da responsabilização, eu acho que ainda estamos muito tarde. E, sobretudo, o que é que Portugal vai fazer perante esta situação?

Há, pelo menos, uma declaração da ministra do Ambiente a dizer que está à espera que a entidade reguladora do setor classifique o tipo de evento.

Mas ela depois clarifica um pouquinho melhor. Isso só tem impacto em Portugal e para os clientes portugueses que ficaram sem energia e que podem ser compensados.

Pela perda de energia, mas não pelos prejuízos.

Os prejuízos...

Pelo valor da energia, que normalmente vai a um máximo de cinco vezes a energia que eles pudessem ter contratado.

Agora, se a EP classificar o evento em Portugal como excepcional, significa que os operadores portugueses não podem ser responsabilizados.

Claro.

Portanto, eu acho que isso reforça a ideia de que a responsabilidade está em Espanha e não em Portugal. Mas isso só pode ser apurado através de ações nos tribunais.

Aqui pega com o início do programa, em que o António Vidigal dizia que quando tudo aquilo começou, mandou umas mensagens e os colegas só responderam com uma palavra que dizia: "Espanha".

"O que vocês estão a fazer? Espanha."

E as empresas operadoras e os centros de produção de eletricidade, EDPs e outras empresas, não podem também elas próprias processar as entidades espanholas.

As EDP estão também em Espanha.

E por isso não processam.

No caso da EDP, não tem nenhuma central a ser processada.

Mesmo na última desta semana passada, eu estive a ver, estava na notícia.

A produção da EDP localiza-se numa região onde o problema não... A norte mais, não a sul.

Sim, mas a EDP pode não ser vítima, pode não ser acusada em Espanha, estava numa zona, não aparece, de fato, apesar de estar em Espanha, na lista das empresas que estão a ser multadas, entre aspas, mas a minha questão é: mas se a EDP não pode processar as entidades espanholas pelos prejuízos que teve.

Helena, é pecado dizer isso. A minha experiência, que foi há muitos anos, no caso inglês, 2003, foi muito claro o que é que aconteceu. Foi um relâmpago sobre uma linha que desligou um parque eólico offshore e uma central de ciclo combinado, que não se deveria ter desligado, desligou-se indevidamente, foram apuradas as responsabilidades. Num caso de há 20 anos, imenso nos Estados Unidos, com imensas mortes, dias com a rede desligada, e que foi o que deu origem a começar-se a colocar nos Estados Unidos estes PMUs e estas histórias que eu falo, a conclusão final é que o fenômeno foi de tal maneira inesperado e diferente do que os regulamentos previam e das práticas que era preciso tomar, que acabaram por desistir das indeminizações.

Ana, e pegando nisto, até porque também aqui no Observador...

Estou a ver aqui que a Iberdrola vai processar a presidente da rede elétrica. Não a rede elétrica, mas a presidente da rede elétrica.

Eu sigo muito a Iberdrola, que tem lá os administradores, são pessoas muito interessantes. Eles dizem que foi a rede elétrica.

Sim, exatamente.

E estão a ir a um ponto mais longe, que o modelo que nós temos em Espanha e quase em toda a Europa, que é o modelo de TSO, é o Transmiter System Operator.

Operador de rede, sim.

Sim. Nos Estados Unidos, Reino Unido e mais uma série de países, na América do Sul, o modelo é ISO, Independent System Operator. O que eu tenho ouvido os administradores da Iberdrola dizerem em público é que Espanha tem de largar o modelo de TSO para Independent System Operator, porque senão nós estamos indefesos.

Pois, e isto coloca aqui uma questão, até pegando aqui nestes exemplos e noutros, é um bocadinho como nos bancos, ou seja, nós conseguimos apurar responsabilidades das outras empresas quando falham, mas quando é o banco que está em risco, é demasiado grande para o podermos deixar cair. E aquilo que me parece que se pode concluir deste programa, aqui em matéria das redes, e sobretudo desta parte do apuramento da responsabilidade que a Ana colocou e que realmente é importante, é que foi uma escala tal

Que de repente o apurar das responsabilidades...

Eu acho que é uma escala tal e a complexidade do fenômeno torna muito difícil identificar e apontar na direção da A, B, C ou D, porque como o António disse, há responsabilidades. O relatório dos peritos europeus claramente que aponta falhas, com certeza que à rede elétrica, mas também às centrais elétricas e inclusive à CNMC, ao regulador espanhol da energia. Portanto, é uma falha sistémica. E por isso é muito difícil quando estamos perante uma falha sistémica, vamos pedir responsabilidades a quem?

Exatamente.

Ao governo espanhol.

Um colega meu muito engraçado, que foi meu colega na EDP e é grande engenheiro, que é o Joaquim Coronado, diz que isto parece o crime dos Peixes do Oriente.

Todos são culpados.

Todos deram facadas. Eu não consigo é perceber quem foi que deu a primeira facada. Ele é um grande engenheiro e escreve com muita graça e diz: "Isto é tal e qual o crime dos Peixes do Oriente".

O que torna mais difícil pensar na resolução de um eventual novo crime como este, de um novo apagão.

Depois do crime, o Poirot explicou como é que foi.

Sabe o resultado.

Já sabe o que é que foi, sabe como é que aconteceu, como é que se há de evitar.

Claro.

Houve outras coisas, falando aqui deste lado da fronteira, que também se questionaram na altura e que não têm a ver com esta questão técnica, mas têm a ver com a questão da comunicação e da comunicação do governo. Soubemos todos o que fazer nessa altura?

Não, essa questão também é muito colocada em Espanha, o Pedro Sánchez fala seis horas depois, se não estou em erro. Eu creio que temos duas questões. Uma é que num primeiro momento, de facto.

Não era possível comunicar.

Não era possível e não se sabia. E houve até alguma precipitação, Ana, numa altura que as pessoas ainda estavam ligadas à internet, ainda tinham acesso à informação, a informação que passou não era correta. Falou-se da possibilidade de um ataque informático. Houve informação falsa a circular, que passou para os media, e depois quando foi corrigida, eu estou a lembrar-me, estava aqui no estúdio, e foi um drama evitar que se publicasse uma notícia aparentemente credível da Reuters espanhola, de uma fonte da REN a dizer que isto ia demorar dias a repor. E eu que tinha acabado de conseguir falar com a REN e pensar: "Eles não me disseram isto, portanto isto não pode estar certo". E de facto, tentar evitar que esta informação fosse propagada, e quando conseguimos o desmentido da REN, as pessoas já não tinham acesso à informação, e isso fez com que muita gente tivesse ido, por exemplo, aos supermercados abastecer.

No princípio era tudo gente nos supermercados, lojas chinesas a comprar rádios e lanternas.

Exato. Porque quando veio a correção da informação, as pessoas já não tinham acesso. E essas primeiras horas foram fatais, porque não havia informação, as pessoas ainda estavam ligadas, ainda queriam saber, ainda tinham possibilidade de saber o que se passava, mas a informação que estava a circular era incorreta.

Mas a questão, era possível ter dado informação mais cedo? O António que recebeu a mensagem a dizer Espanha.

Não.

Podia ter sido mais rigorosa e mais oficial.

A mim não poderiam ter dito.

Espanha estava muito convencida de um ataque informático.

Os espanhóis ao princípio também não sabiam.

Portanto, quando disseram Espanha, não se percebeu o que era.

Não, eu interpretei logo que não teve origem cá.

Pois, mas não sabiam qual era a causa.

Sim, nós não sabíamos qual era a causa, porque os espanhóis é que apuraram.

Portanto, não era possível comunicar melhor. É que o relatório do Parlamento...

Eles disseram Espanha, que teve origem em Espanha.

O relatório dos deputados foca-se também, não sei se muito, porque eu não vi mesmo o relatório.

Eu não li o relatório.

Mas foca-se bastante nessa questão da comunicação e que era necessário, a perspetiva era possível de melhorar.

Sim, mas eu acho que a comunicação é um aspeto a tratar, portanto, é fundamental. Eu penso que não esteve bem nalgumas questões, nomeadamente as redes de comunicações deviam ter aguentado mais tempo. Há uma parte crítica delas, não é todos os nós, todas as antenas, mas um conjunto mínimo. No meu entender, que trabalhei nisso nos anos da primeira rede da NOS.

E surpreendeu a velocidade com que as comunicações falharam?

Não, falharam à medida que foram perdendo, baterias que estavam curtas.

Foi rápido, houve operadores, foi quase imediatamente.

Não perderam rapidamente, porque algumas das antenas, chamam-se BTS, algumas das BTS não tinham hora de armazenamento.

Não tinham sistemas de backup, é isso.

E para mim o que me preocupa aqui como cidadão e vivendo em Lisboa, é que para mim isto foi um bom exemplo do que nós precisamos de preparar para um caso muitíssimo pior que viríamos a ter um terramoto.

Claro.

Porque eu, por exemplo, em trabalho fui várias vezes ao Japão. E uma coisa que eu achava surrealista é que os meus colegas que lá estavam, que viviam lá, recebiam nos telemóveis um aviso de um terramoto, vai acontecer um terramoto dentro de um minuto. E nós temos que ir aos sensores também para alarmar isso. E vais ter um alarme e eles dizem: "Vocês parecem que são parvos. Estão a dizer que vai haver um terramoto dentro de um minuto para eu ter um ataque cardíaco?"

Sim, exatamente.

"Virgal". Não, é que se íamos entrar no elevador, já não entramos.

Mas é que esse problema de comunicação...

E nós temos esse sistema de indicação e quando eu perguntei: "Por que não pomos a funcionar?" É pelo seguinte, porque ele tem muitos falsos positivos. Vai dizer que vai haver o terramoto e não vai. E o português não perdoa isso.

Não, mas é a questão da cultura de segurança, Ana, diz para terminar.

É aquela história do lá vem o lobo e depois não vem.

Tivemos um apagão regional no final de fevereiro, na região centro, e voltámos a ter os problemas de comunicação.

Sim, exatamente.

E aí já tínhamos, a necessidade de resposta já deveria ser reforçada. E de facto, as pessoas que estavam lá não sabiam o que tinha acontecido. Nós sabíamos, ou começámos a saber tardiamente.

Estás a referir-te a quê?

A Leiria.

Sim, as comunicações móveis ainda estão.

As pessoas não faziam ideia do que se estava a passar.

E algumas ainda não têm.

E demorou muito tempo a chegar a informação às pessoas e a perceber a dimensão. Portanto, eu acho que nesse aspeto há, de facto, trabalho a fazer.

Há muito grande a fazer.

Ana Suspiro e António Vidal, muito obrigada por terem estado aqui. Penso que conseguiu traduzir muito bem a linguagem técnica.

A ideia é que não hesitei em falar de vetor de tensão.

Pode dizer à sua mulher que foi muito rigoroso.

Correu muito bem. Amanhã será outro tema. Até amanhã, Garrido e Helena Mattos.

Até amanhã.

Até amanhã.