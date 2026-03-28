Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sejam bem-vindos às "Conversas do Fim do Mundo". Esta semana com um viajante que já foi arquiteto, hoje lidera grupos em viagem por algumas partes do mundo. O mesmo mundo que o chamou. Erasmus na Áustria durante o curso de arquitetura, meia dúzia de anos depois, e já a trabalhar, tirou uma licença sabática e foi viajar meio ano, uns meses no Sudeste Asiático e uns meses na América Latina, onde se apaixonou. Abreviando, desde aí foi sempre a abrir. João Petersen, bem-vindo às "Conversas do Fim do Mundo". Petersen ou Petersen?

Petersen.

Petersen. Ok, portanto é anglo-saxónico.

É dinamarquês.

Dinamarquês! Tens origens dinamarquesas, é isso?

Sim, da parte do meu pai. Tenho família dinamarquesa, agora mais da Suécia.

Boa. Já foste à Dinamarca?

Fui há dois anos.

E então?

Espetacular.

É, não é? Eles vivem uns furos acima de nós, não é? Em tudo.

É muito porreiro.

Boa. João, vamos começar pelo início, que é por onde se começa. De onde é que surgiu esta paixão pelas viagens?

Eu acho que foi em Erasmus, principalmente. Começando na Áustria, aí conheci muita gente da Turquia, da Grécia e de outros países interessantes.

Foi esse o teu primeiro contacto com o mundo, digamos assim?

Sim, eu como arquiteto já tinha ido a outras cidades, a Berlim, na Europa.

Em busca de bons exemplos.

Exemplos arquitetónicos. E em Erasmus conheci imensas culturas, não estava nada à espera. Acho que sim, foi o meu primeiro contacto com culturas muito diferentes da minha. Não só ver edifícios, ver pessoas e perceber que têm costumes totalmente diferentes dos meus.

Porque os Erasmus têm esta particularidade: independentemente do sítio onde estão, têm tendência para se agrupar. Ou seja, os Erasmus na Áustria, tu estaste em Viena, não foi?

Em Graz.

Os estudantes Erasmus de Graz juntam-se todos e há um grande melting pot. Há mini Nações Unidas por aí espalhadas pela Europa.

Sim, a cidade de Graz basicamente é uma cidade Erasmus.

Ah, é?

Sim, é uma cidade de estudantes, mas não sei, para aí 50% das pessoas que lá estudam são Erasmus. É superinteressante.

Portanto, conheceste muita gente de todo o mundo e aí pensaste: "Eu quero continuar a viver assim, mas a trabalhar". É isso?

Sim. Aliás, quando estava a acabar Erasmus, eu só queria acabar a universidade para ir pro mundo, para ir lá para fora. Tinha muitos amigos turcos na altura, consegui um estágio em Istambul.

Boa.

Aí fui e estive lá cinco, seis meses. Como arquiteto, como profissão, não foi a experiência mais fixe do mundo, mas conheci imensas pessoas da Síria, do Afeganistão, do Irão.

Muito falado.

Muito falado. E o meu sonho era estar lá para poder explorar esses países. Só que em trabalho não foi tão bem, não consegui ter poupanças para estar a explorar. E portanto, quando acabei a minha experiência em Istambul, fui pra Suíça. Mandei portfólios para conseguir melhorar o alemão, que tinha estado na Áustria antes, e mandei pra Suíça, pra Alemanha, pra Áustria e na semana a seguir estava a trabalhar na Suíça.

Uau, assim tão fácil?

Foi super rápido.

Espetacular. A trabalhar como arquiteto?

Como arquiteto, exato. E depois fiquei lá mais seis anos.

Seis anos a viver na Suíça. Como é que foi a experiência?

Interessante, foi durante o Covid também. Foi em 2015 até o fim de 2021.

Ok, foi metade, metade. Metade com Covid e metade sem Covid.

Sim.

A Suíça é um país muito organizadinho, não é?

Exato. Eu senti quando saí de lá, eu já queria sair ao fim de quatro anos.

Por quê? Excesso de organização?

É falta de caos. Sim. Eu já queria sair ao fim de quatro anos, mas depois entrou-se o Covid e achei por bem ficar lá mais, também não estar aqui a afetar a minha família.

Mas quando dizes excesso de--

Falta de caos.

Falta de caos é o quê?

Tudo muito organizado, mas falta ali um não sei quoi, falta uma paixão. São muito robóticos.

Sim.

Eu estive na parte alemã, também minha culpa, na parte francesa e italiana é mais animado. Mas na parte alemã, não sei. Imagina, eu consigo contar pelos dedos a quantidade de amigos suíços que eu fiz em seis anos.

São muito fechados os suíços, não é?

Sim. Se calhar eu considero amigos meus, eu pra eles sou conhecido. Mas o que fiz mais foi amigos latinos. Alguns suíços que sim, os que eu fiz, que já tinham viajado pela América Latina e assim, são muito mais abertos, ou viajado pelo mundo.

Sim.

Mas sim, senti uma falta. Só as pessoas que já tinham viajado pelo mundo é que eu conseguia conectar.

Ok. Porque o suíço da Suíça que nunca saiu da Suíça é muito fechado.

Fechado, exatamente.

Ainda assim, é um país bom para viver, não é?

Sim, e poupar dinheiro, e viajar.

Paga bem.

Sim. Acho que os meus grandes objetivos de estar lá era melhorar o alemão, fazer arquitetura suíça, que é das mais conhecidas no ramo.

Ok.

Aprender alguma coisa também.

Eles são bons, é isso?

Sim, são muito bons.

Bons arquitetos.

Sim. Muitos detalhes. Por exemplo, a escola portuguesa.

Eu estive na Suíça no ano passado e fiquei impressionado com obras públicas, obras na rua. Eles tratam aquilo como se fosse uma obra numa casa Os estaleiros das obras são tudo perfeitinho. Tudo para não incomodar ninguém. É isso, não é?

Claro que sim.

Tudo muito higiénico.

Aliás, as plantas todas, os desenhos todos que temos que fazer é contar com isso, tem que ser perfeito. Qualquer detalhe, há uma crítica, há um cidadão que se queixa ou alguma coisa assim. Tem que ser tudo ao máximo.

Eles são exigentes?

Sim, claro.

Uau!

E tem regras para isso, tem mesmo manuais.

Não é como aqui: " monta aí o estaleiro". Quer dizer, há regras.

Não, lá é assim.

Mas há alguma elasticidade. Boa. Então, tu já trabalhavas num ateliê de arquitetura na Suíça quando decidiste então ir viajar. Foste viajar seis meses?

Sim.

Três para o Sudeste Asiático. Conta-me lá essa viagem. Ias à procura do quê?

Sim.

Daquilo que a Suíça não te dava, o caos?

Basicamente, foi conhecer suíços ou conhecer a experiência suíça, que muitos deles tiravam meio ano de sabáticos. Fui tentar perceber a lógica, como é que funcionava, e o máximo que eu podia estar era seis meses, tipo cinco meses e 29 dias fora do país.

Senão perdias o teu visto.

O meu visto de trabalho. E foi isso que eu fiz. Eu tinha muita curiosidade.

Foste sozinho?

Fui sozinho. Tinha muita curiosidade em conhecer o Sudeste Asiático e a América Latina. Era o que me chamava mais a atenção.

Ok.

E, portanto, comecei a fazer planos e fui.

Conta-me lá. Sudeste Asiático, traça aí um percurso rápido da tua viagem de três meses.

Fiz Hong Kong, Macau, depois cheguei a Hong Kong, Macau, depois Vietname, Camboja, Tailândia. Camboja, Tailândia ou Mianmar, não me lembro. Acho que foi Mianmar primeiro, depois Tailândia. Depois desci da Tailândia até Cingapura. Não conheci Malásia, só passei de autocarro.

Ok.

E depois Cingapura, Bali. Não vi mais nenhumas ilhas da Indonésia, também era só aquela imagem que eu tinha na cabeça, e Filipinas. Foi duas semanas em cada. Era o último mês que me faltava, foi mais in loco. Eu tinha o voo de ida para Hong Kong e o voo de regresso de Hong Kong.

Ok.

Portanto, eu sabia que tinha que lá chegar de alguma maneira e era mais fácil dar a volta, fazer um círculo e das Filipinas ir para Hong Kong.

Experiências nesses três meses pela Ásia, João?

Foram muitas. Ou seja, isso já foi em 2018.

Anda, abra a rolha. Conta tudo. Bom, li algures que te leram a sina num mosteiro budista, foi?

Exatamente.

O que é que dizia a sina? Que ias viver rico e feliz para sempre?

Sim, eu não me lembro das outras. O monge não tinha a certeza, ou o tradutor não tinha a certeza se eram meses ou anos, mas eu acho que em três meses ou três anos ia ficar rico.

Uau! Ele disse isso?

Já passaram oito, portanto. Acho que falhou.

Tens que fazer de suíço e pedir o livro de reclamações a esse monge budista.

Sim, mas isso já foi a meio da viagem. No início...

Mas foi em que contexto? Como é que aconteceu esse episódio de teres a sina lida por um monge budista num mosteiro?

Então.

Foi onde?

Foi no Mianmar, numa caminhada em Kalaw, que era meio turístico. Normalmente, quando viajo, para mim próprio, como experiência, não investigo tanto.

Sim, por força da tua profissão, tens que investigar tudo a fundo.

Tenho que investigar, corta um bocado a ideia da surpresa e das expectativas.

Ok.

Não sei, acho que estava em Mandalay, que é o primeiro sítio onde cheguei, aeroporto internacional, e depois fui para Bagan, que é a cidade mais famosa dos balões e das pagodas. E lá no meio ouvi que em Inle Lake havia uma caminhada de Bagan ou de Kalaw, um povo ali perto, até Inle Lake, que eram vários dias ficando nuns homestays, numas casas locais. E foi nessa caminhada, nem sequer me lembro se diziam se havia um mosteiro ou não. Sei que lá no meio chegamos a um mosteiro, depois de caminhar imenso tempo.

Tu ias pela caminhada, não é?

Sim.

Ok.

Era para chegar do ponto A ao ponto B sem ser de autocarro, uma experiência mais engraçada.

E eis que te aparece um mosteiro pela frente.

Exato. Imagina, parecia assim, eu gosto muito de anime, desses desenhos animados. Parecia assim um Son Goku, um Dragon Ball, que sobes acima das nuvens e tens lá o mosteiro. E depois ficamos lá a dormir, dentro do mosteiro. Havia miúdos, monges a varrer e a jogar futebol à entrada. E depois lá havia uma sessão, estava incluído, que tinha um monge e um monge ao lado, ou era o nosso guia, que sabia a língua e conseguia traduzir-nos. E leu uma sina. Ele começou a ler, eu assim: "Isto está a vender banha de caracol".

Banha da cobra.

Banha da cobra.

Papo de caracol é para a pele, é outra coisa.

Estava a vender banha da cobra.

Mas também há quem diga que é banha da cobra. Mas não interessa. Então o monge abordou-te e disse: "Vou te ler a sina".

Sim, não, foi tipo filinha. Eu não fui o primeiro, houve várias pessoas que leram a sina.

Sim.

E ele começou, eu assim: "Este vai-me mentir". Eu sou muito cético. E ele começou: "Tens dores na perna direita, não tens no joelho?" Eu: "Olha, por acaso tenho".

Claro, já vinhas a andar há não sei quanto tempo. Toda a gente chega com dores nas pernas.

É fifty-fifty.

Espertalhão, esse monge. Sábia toda.

E a partir daí, pronto. Foi: "Vais o negócio X, o negócio Y, vais ser rico em três anos ou em três meses", não sabia.

E não acertou em nada.

Tinha dois na perna.

Pois, tirando isso.

Sim. Fora isso, só me lembro disso e foi o que marcou mais, que ia ser rico. Acabei por não ser.

Extraordinário, muito bem. Isso foi em Myanmar.

Myanmar.

Myanmar. Mergulhares com tubarões na Tailândia. Eram herbívoros ou carnívoros?

Na Tailândia, se foi com tubarões, foi tubarões de recife, não me lembro bem. Eu comecei a mergulhar na Tailândia. Onde eu costumo mergulhar mais com tubarões é na América Latina. Mas na Tailândia, o que eu me lembro é que mergulhei aí, mergulhei nas Filipinas, mergulhei em Bali e o mar é espetacular, a água relativamente quente e uns corais incríveis, um mundo subaquático de outro mundo. Ou seja, um dos melhores sítios pra começar a mergulhar.

É na Tailândia.

Na Tailândia. Diz que tem mais mergulhadores do que peixe, porque há imensas escolas.

Acho difícil.

Não, mas é espetacular. É um mergulho muito colorido. Tu olhas para as coisas pequeninas, a coisa mais macro, que é os nudibrânquios, que são uma espécie de minhoquinhas cheias de cores.

Nudibrânquios são lesmas.

Sim.

Só que têm as brânquias de fora do corpo, não é?

É, talvez.

É, sim.

Sei que a cor deles tem a ver com o que eles comem ou uma coisa assim parecida.

São meio fluorescentes. Têm uma espécie de uma coroa.

Depende, há muitos tipos. Há o Pikachu, que é amarelo com umas chamas. Tem um azul. Mas na América, por exemplo, é tudo tubarões, tubarões-baleias. Nas Filipinas também, tubarão-baleia, mas na América é mais tubarões, tubarões-touros, coisas maiores, é fauna maior. Na Tailândia achei espetacular, em todo o Sudeste Asiático, o mergulho.

É giro. O mundo subaquático faz parte do nosso planeta, mas nós não temos a cabeça formatada para aquele meio aquático. Porque há ali todo um registo de sons, de cores e de movimentos que não fazem parte do nosso cotidiano. A mim fascina-me, a ti também te fascina isso?

Sim. Pra mim é um momento de paz. O que tu ouves é blub-blub-blub-blub. São as borbulhas.

São as borbulhas de uma garrafa.

Sim, ainda não experimentei fazer mergulho em apnea, gostava de experimentar, mas é em garrafa. Eu fiz o curso, tenho o curso de mergulho mesmo.

E gostaste?

Sim.

E mordeu-te o bichinho e ficou, não é?

Sim, esqueci-me o que ia dizer.

Não faz mal. Olha, estamos quase a chegar ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. João, tens contigo ou guardas algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial?

Tenho.

Conta.

Tenho vários.

Para o microfone.

Tenho vários, mas acho que o principal, que está na parede, é uma máscara da Amazônia.

Na parede da tua casa?

Na parede da minha casa, não parede em Lisboa, não, parede da minha casa. É uma máscara que comprei na Amazônia. Mas é uma máscara especial pra mim, pelo menos. E a partir daí comecei a colecionar máscaras e esta foi, pra já, a mais interessante que colecionei, porque o resto é muito turístico. É muito turístico e são muito simples. Têm as suas lógicas, mas esta tem, pra mim, que vim do ramo da arquitetura, pelo menos materiais e coisas assim, detalhes. Tem dentes de piranha. Foi na Amazônia do Brasil, dentes de piranha. O exterior é as escamas de pirarucu, que é um peixe pré-histórico, gigantesco. Em espanhol é o paiche. É o mesmo peixe, é um peixe amazônico. Há uma série de "Chef's Table", acho eu, com o Alex Atala, que é um chef brasileiro, em que ele pesca um desses bichos gigantescos e é superdifícil de escamar. Então, ter aquela máscara com as escamas de pirarucu, pra mim é fantástico.

Ok.

E depois também tem umas bagas amazônicas. É um elemento super especial. Não é só uma peça feita em madeira. As outras todas que eu tenho é de barro, é de madeira, mas esta tem imensos elementos orgânicos que não faço ideia se devia levá-los fora do país, se é uma coisa certa, mas adoro aquela máscara.

Quando diz as outras todas, são quantas?

Não tenho muitas, tenho umas sete ou oito.

Ok. E esta é especial porque te foi dada, foi comprada, foi encontrrada?

Foi a primeira. Foi a primeira vez que viajei, foi antes da viagem de 2018, foi ao Brasil, foi a um casamento. E fomos antes do casamento a uma viagem pela Amazônia, foi a primeira aventura assim outside the box que fiz. E tinha lá uns indígenas mesmo a vender, uns locais, e achei aquilo espetacular. A partir daí, tento sempre comprar algo parecido, mas nunca encontro nada tão único.

Muito bem. Estamos à conversa com o viajante João Peterson. Na segunda parte, vamos até à América Latina. Temos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Até já. Estamos de regresso esta semana com o viajante João Peterson, AKA The Portuguese Traveler, nesse mundo sem fim chamado internet. Procurem no Doutor Google. João, já falaste um pouco da tua viagem de três meses pelo Sudeste Asiático, nesse período sabático que tu tiraste enquanto arquiteto na Suíça. Já agora, tens saudades de fazer arquitetura?

Sim e não.

Sim e não.

De vez em quando ainda faço qualquer coisinha, ajudo um amigo ou faço umas plantas, mas nada de um projeto inteiro. Não sei se tenho saudades. É complexa a resposta.

Muito bem. Então, nesse período sabático de seis meses, foste três meses pro Sudeste Asiático e três meses pra América Latina. E esses três meses, podemos dizer desta maneira, mudaram a tua vida. Foi?

Sim.

Conta lá tudo.

Eu não sei porquê.

Por onde começar, é isso?

Sim, não sei por que mudaram a vida originalmente, por que teve tanto impacto pra mim a América Latina, mas eu sentia como se fosse o pátio da minha casa. Falam espanhol e já tinha ideia antes de lá chegar que ia ser algo parecido. No ano anterior, tinha estado no Brasil, portanto é a mesma língua. Consigo me comunicar perfeitamente. Não senti aquela aventura inexpectável, como tive na Ásia, em que são línguas diferentes, eles falam inglês, contudo não é tua língua materna, e o português e espanhol pra mim são uma língua.

Sim, depois na América Latina, eles têm aquele ligeiro cantar. E falam mais despacio e, portanto, é mais fácil.

Sim.

Portanto, sentiste-te em casa, foi?

Senti-me em casa.

Ok, três meses. Por onde é que andaste?

Comecei pela Argentina, pela Patagônia.

Uau! Tenho que cortar a respiração.

Sim.

Tiveste muita pressa ou não?

Não.

Às vezes há a ânsia do viajante: "Agora quero fazer isto, agora quero fazer aquilo". E há pessoas que dizem não.

Não, porque eu não explorei nada. Não é não explorei nada, eu não investiguei nada, então eu não sabia que as coisas existiam. Vamos dar o exemplo: eu cheguei a El Chaltén, na Patagônia argentina, e ao lado tem as Torres del Paine, que é na parte chilena. Eu não fazia ideia que as Torres del Paine estavam ali tão perto. E eu não fui às Torres del Paine. Tenho isso encravado desde então.

Então, tu vens do outro lado do mundo.

Sim.

Mas por quê? Porque gostas de ser surpreendido?

Sim, eu fui mais numa descoberta pessoal.

Sim.

Clichê.

Não, acontece muito.

Queria me conhecer, queria conhecer sozinho, completamente. Nunca tinha viajado sozinho na vida e fui numa viagem de seis meses pro fim do mundo.

Tu gostas da sensação de ser estrangeiro?

Como?

De ser uma pessoa diferente num lugar diferente.

Nem por isso.

Não?

Não.

Ok.

Não, porque te veem de outros olhos e muitas vezes tentam te enganar, porque és estrangeiro, tens dinheiro, és turista. Na América Latina, tu és estrangeiro, és gringo, és americano, tens dinheiro. Não interessa de que país é que és, podes ser do país mais pobre fora dali, eles tratam-te como se fosses americano em muitos sítios. Então prefiro ser mais considerado como local.

Ok.

Normalmente só consigo isso com as pessoas locais, já tendo passado muitas vezes pelo local, eles dizem: "Tu és daqui, quase".

Sim. Eu pergunto isto porque muitas vezes ser estrangeiro é ter um olhar virgem sobre os lugares onde estamos. Aquela coisa do eu não sou daqui, eu não tenho que participar nisto, ou eu não sou daqui e vejo isto de outra maneira, com alguma distância. É mais por aí.

Não, pra mim, eu prefiro mesmo perceber como é a cultura e estar por dentro da coisa. Eu gosto de ver as atitudes das pessoas e perceber: ele está a agir assim porque é da cultura dele, está habituado a fazer isto toda a sua vida. Chegando e não percebendo nada do que está a acontecer, é um bocado...

Difícil de interpretar.

Sim, e sinto como se tivesse a ver um museu olhar pra as peças e olhar pra uma parede.

Ok.

Prefiro entender. Por exemplo, ir viver pra Suíça pra aprender alemão é pra conseguir interpretar a malta que fala alemão. Gosto imenso de línguas, quero muito aprender, imagina mandarim, árabe, russo. São línguas que têm muitas pessoas no mundo a falar essas línguas.

E difíceis.

E difíceis. Ou seja, pela resto da vida gostava de aprender isso pra poder entender, pra poder comunicar e perceber mais pessoas.

Ok, muito bem. Então, essa viagem de três meses pela América Latina começa na Patagônia argentina. Subiste?

Sim, subi.

Foste a Ushuaia?

Não, não fui até tão baixo, porque tinha aquela ideia, na altura: "Se não vou a Ushuaia, senão posso ir à Antártida". Porque é dali que partem os barcos, a maior parte deles.

E pensaste: "Vou me arruinar".

Não, não tenho budget pra isso. Impossível, é tipo 10 mil euros ou 8 mil euros uma viagem de barco. Pensei: "Não, não vou até tão lá abaixo. Quando for à Antártida, logo lá passo". E ficou por ali.

Subiste, então?

Subi, Chile, passei em Bariloche pra esquerda, Osorno e apanhei um voo pra Santiago, depois Atacama e aí em cima o Uyuni, Bolívia, Peru. Depois do Peru, também não tinha budget pra ir às Galápagos fazer mergulho, portanto passei o Equador, nem sequer lá fui. Fiz Peru, Colômbia e depois já tinha um voo comprado do México, portanto Colômbia, México. E México, casa.

Ok. Onde é que te apaixonaste? Foi no Equador, não foi?

Sim, mas isso já foi depois.

Ok, já foi depois. Conta.

Sim. Depois voltei pra Suíça, fiquei lá a trabalhar outra vez. Depois em 2019 fui México e Guatemala, também sozinho. E depois quando saí, mas já num registo profissional, fui pro Equador Na Argentina criei o blog, só por piada.

Quando dizes contexto profissional?

Não em arquitetura, já mudando o chip para blogger. Na Argentina criei um blog por piada, o "The Portuguese Traveler". Era um diário e depois, quando voltei para a Suíça, parou. O blog ficou em standby. Depois, no Covid, voltei a interessar-me por isso. Calculei quando isso acabasse, não fazia ideia quando, ninguém fazia.

O Covid.

Sim. Logo, tenho que escolher um sítio para ir explorar. E foi o Equador que, depois de muitas análises, acabei por ir, porque era um dos que eu passei, tinha Andes, Amazônia, tinha todos os ecossistemas que me interessavam em termos fotográficos e de conteúdo de explorar, que ninguém conhece tão bem. E foi para onde eu fui. Depois lá no meio, conheci minha paixão, minha namorada na altura, e depois avançou, agora estamos casados.

Muito bem, fantástico. Envolve aí essa relação, uma história que tu já contaste noutras circunstâncias, mas gostava que contasse aqui aos ouvintes do podcast e também da Rádio Observador, que envolve um pedido de casamento, como eu hei de dizer, muito geográfico.

Nos primeiros seis meses que lá estive.

Sim. Quanto tempo estiveste no Equador?

Eu estive seis meses.

Seis meses.

E depois voltei a casa e depois voltei para o Equador. E depois fiquei lá mais ou menos um ano. Nos primeiros seis meses eu explorei Galápagos, Amazônia, Andes, costa, e subi um par de montanhas. E percebi que haviam outras que precisava de mais aclimatação e mais tempo para estar lá. Uma delas era o Chimborazo, que é o vulcão mais perto do sol na Terra, porque como a Terra é achatada, tem 6263 metros, mais baixo que o Everest, mas em termos da posição dele na Terra, é mais perto do sol. E é o ex-libris do Equador. Então, estando a namorar com uma equatoriana, não fazia sentido para mim, no espírito de aventura, ir lhe pedir a mão num café.

Podia ser em casa.

Não, para mim, não. Como ela estava também nesse regime de aventura e de montanhas, fizemos um plano de aclimatação e subimos várias montanhas. Eu na montanha anterior já era 5900 e tinha o anel. E eu pensei: "Pode ser aqui."

Mas espera lá. Viraste para a tua namorada, na altura, e disseste-lhe: "Olha, vamos ver vulcões." Foi?

Não, era mais, não sei explicar, mas há uma onda de montanhismo, é tipo os hobbies, tipo paddle e essas coisas que se fazem agora aqui em Portugal. Mas lá, montanhismo é uma cena, e trail running, tem muita natureza. Então eu, na altura, que explorei o Equador para fotografia, estava a subir montanhas e faltavam estas. Ou seja, o objetivo era fotográfico e associei isso também: "Olha, já que vamos subir isso, posso pedir."

Então foi assim: "Olha, estamos mergulhados nisto, vamos ali dar um salto ao Chimborazo, 6260 metros de altitude."

Sim, conseguimos.

Conseguiram. E chegados lá, eis que tu, pimba, joelho no chão.

Já está.

Pediste-lhe.

Sim, na neve.

Foi? Pediste à tua namorada em casamento.

Tentei deixar cair o anel. Sim, ela não tinha arte, teve que dizer que sim.

Muito bem, bela história de amor, fantástico. E estão juntos, não é?

Sim.

Boa. Daí esse teu gerúndio de vez em quando, não é? No teu falar.

Já está meio que isso.

Contagiado pelo castelhano. Boa. Falando do Equador, é um país pequenino, não é, na América Latina. Ainda assim, como dizias há instantes, tem muito para explorar, não tem?

Sim.

Sentiste-te bem ocupado no ano e meio que por lá andaste, João?

Sim, perfeitamente. E sinto que tenho o mapa. Tenho o mapa Google Maps. E tenho os pontos que eu visitei e são imensos, se fizeres o zoom out, cobre o mapa todo, cobre o Equador inteiro. Visitei quase tudo. Mas depois mudo para os que quero visitar e apago os que já visitei e é quase igual. Portanto, tem imensos sítios, porque quanto mais descubro, mais pontos tenho a anotar que não tive tempo. Imagina, chego a um sítio, quero visitar uma caverna para fotografar. E chego lá, há uma aldeia onde está a caverna e olho e tem um mapa com 10 cascatas e cinco sítios de observação de aves e geoglifos, petroglifos e comunidades indígenas. E eu fico: "Epá, cheguei às aldeia anterior, disseram não vás à próxima que não há nada para ver. E agora?" Isso aconteceu-me em todas as aldeias. Portanto, tem um mapa infinito.

É um país rico.

Sim. E não é só o Equador. Neste caso, é o que eu explorei mais, mas todos os outros países aqui à volta são iguais de riqueza e são muito maiores. Portanto, imagina, eu visitei isto num ano e meio, imagina o tempo que precisarias para visitar a fundo os outros países.

Ok. Li que tu andavas a documentar o país. A ideia qual era, João, ou qual é?

Portugal?

O Equador.

Ok. Eu percebi no Covid, quando revi como é que se tem um blog, na altura, que hoje em dia uma pessoa não pode fazer cinco dias em Paris para ter sucesso num blog de viagens, num site. É basicamente como se fosse um jornal. Uma pessoa tem que ser expert num tema. E agora com a IA as coisas vão mudando, mas é O conceito mantém-se, tens de ser expert no tema. É como fazer um catálogo. Tens que fazer um catálogo de tudo, porque tens de ser especialista na matéria, as pessoas têm que vir ter contigo: "Olha, tu és expert nisto, quero saber mais".

Portanto, tu quiseste ser o expert português no Equador?

Sim. E isso é o ponto de início. A ideia é ser uma plataforma global, ter todos os destinos. O que fica ali naquela: "Estou tramado, agora nunca mais vou poder viajar por lazer, vou estar sempre com o chip ligado, tenho que fotografar, tenho que filmar, tenho que catalogar isto".

Mas sentes essa pressão?

Yeah, sim.

Olha!

Sinto que tenho que relaxar um bocado e pensar: "Onde é que eu quero fazer férias? Vou para férias, não levo a câmera?" E depois não levo a câmera: "Podia ter feito mais conteúdo sobre isso, podia ter mais material." Percebes?

Sim, estás preso à ditadura do conteúdo.

Sim.

Um pouco, sentes-te assim?

Sim, porque acabei por sair da área de arquitetura para isto e esta área envolve muito trabalho.

É preciso trabalhar muito para chamar a atenção.

Cada ramo. Tens as redes sociais, cada rede social é um trabalho novo.

Exato.

Os e-mails, é todo mundo. Não basta só explorares. Depois também tens a dicotomia: exploras, não produzes conteúdo, ou produzes conteúdo e não exploras. Agora estou aqui em casa, estou só a fazer conteúdo, a escrever e não exploro.

Quando eu devia andar a subir a ti as cascatas. Boa, olha, no teu site, o "The Portuguese Traveler", tens uma chapeada, porque tens um separador dedicado a personalidades de viagem. Está lá o Blackbeard, o Marco Polo, Nelly Blá e Vasco da Gama. Na altura, eu estava a olhar para isto e pensei: "O João deve ter aqui muitas influências da sua infância". Era uma coisa que me achia contigo quando eras miúdo, João, ou não?

Não.

Não. Pronto, errei mal. Próxima pergunta.

Não, mas é uma boa pergunta, porque isso, para mim, honestamente, é o meu projeto pessoal favorito.

Ok. É o de investigar personalidades que-

Exato, as rotas que eles fizeram e traçá-las hoje em dia. Se tivesse tempo, porque imagina, a minha tese-

Então recomendo um livro, um calhamaço chamado "The Book of Exploration".

Olha.

Depois eu mostro-te. Tens lá todos os viajantes e exploradores.

Eu tenho uma lista de cento e tal viajantes.

Estás atrasado, rapaz. Tens que agarrar neste livro.

Mas é dos antigos.

Ok.

Acho que o mais atual que tenho é o Neil Armstrong, por Lua. Faria uma rota talvez onde ele nasceu e como ele chegou à Lua, só por piada.

Ok, mas ias a dizer? Sobre estes personagens viajantes que tu tens em destaque no teu site.

Sim, foi quando criei o blog, que eu pensei: "As rotas hoje em dia", isso foi em 2018, "estão muito traçadas já". O backpacker faz o Sudeste Asiático, faz a América Latina ou faz um interrail na Europa. Seria engraçado, por que não ver as rotas que os antigos fizeram, as originais? O Marco Polo, por isso eu começou com o Marco Polo. E o que acontecia se hoje em dia tentasse seguir as rotas que eles fizeram?

Ok, é um projeto que tu tens? Gostavas um dia?

Talvez, só de inspirar as pessoas a fazerem rotas diferentes, em vez de dizer: "O que é que fizeste nas tuas férias ou no teu ano sabático?" Que não é tão comum em Portugal, hoje em dia começa a ser. Isto na Suíça foi há oito anos. "O que é que gostavas de fazer? Vou para o Sudeste Asiático." Por que não fazes a rota do Marco Polo? Do Marco Polo. Ou a rota do Barba Negra, que ele foi de barco, mas podes fazer um island hopping, saltar de ilha a explorar, por exemplo. Ou a rota do Vasco da Gama, hoje em dia, isso é muito mais ligado ao mundo português.

Sim.

Seria superinteressante, em termos conceptuais.

Exatamente, e até comparar os dois mundos.

Como é que era antes, quais foram as crônicas que eles escreveram e o que hoje em dia se encontraria por lá. Se há marcos, por exemplo, na viagem do Vasco da Gama, há as cruzes, em África.

Muito bem, é um bom projeto. Olha, fica a ideia para quem nos ouve, outros viajantes interessados em explorar o mundo. João, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer checkout. Vamos lá. Então vou pedir-te para completares as habituais frases: na minha mala vai sempre... Quem não falha?

Câmera fotográfica.

Tu gostas muito de fotografia.

Sim e não.

Então?

Fotografo agora por trabalho, mas deu por mim que, se já fotografei aquela cena, isto é uma fase, se já fotografei aquilo, não quero fotografar. Ou então vou com uma lente diferente só para fotografar detalhes ou só para fotografar ao longe. Mas eu acho que quando já tiver essas fotos, já não vou levar a câmera. Porque digo: "Já fiz check, o trabalho já está feito".

Fotograficamente, não voltas a um lugar onde já foste feliz.

Para já. Acho que para o objetivo que eu tenho em mente, que é catalogar, acho que está feito o trabalho.

Ok.

Depois, se calhar, faço vídeos pessoais ou coisas mais para me lembrar, mas não tenho essa paixão ainda por, sei lá, vejo a pessoa passar, quero ter sempre a câmera à mão para fotografar o ancião, aquela criança. Às vezes. Portanto, câmera fotográfica. Eu tenho aqui outra nota que é Imodium. Mas acho que câmera fotográfica é mais interessante.

Aqui é um medicamento para quem tem digestões mais difíceis.

Sim.

Ok. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje?

Eu podia dizer o Equador, mas como foi meio em trabalho, eu vou dizer Sudeste Asiático. Comer coisas esquisitas, explorar antigas colônias portuguesas. Pela parte histórica, eu gosto muito Aprender a meditar, a mergulhar, ter experiências de quase morte.

Conta lá isso. Uma experiência de quase morte?

Sim, num barco no Camboja, de Sihanoukville para Koh Rong, ou o contrário. Estava um mar impossível, os barcos anteriores não tinham saído. Então veio o nosso barco cheio, uma lancha, com as pessoas dos dois barcos e metade não tinha coletes, e eu era um deles. Eu estava sentado aos pés do degrauzinho do capitão, do senhor que estava a controlar o barco, uma lancha que está aberta à frente, onde estão as malas, e estão as pessoas todas sentadas. E de repente, o mar começa a ficar superpicado, mas picado tipo aquela lancha não devia ter saído. E eu sou arrastado por uma onda que entra pela frente do barco até a parte de trás do barco. Depois começou toda a gente a vomitar e o senhor só olhava para trás e ria, o capitão. Tipo: " Turistas". E eu pensei: "Não, é que isto vai capotar e vamos morrer todos aqui".

Então uma onda levou-te, foi?

Sim, até ao meio do barco. Acabei por não sair.

E tu apagaste, foi?

Não. Só levei com uma onda em cima, fiquei todo encharcado, todas as minhas pertenças.

Ok.

Passaporte.

Quando dizes quase morte é se a tua face para fora do barco, chapéu.

Se o barco tivesse virado, com o mar como estava. Sim.

Ias ao fundo.

Sim.

Adeus, João.

Sim. Não achei muito engraçado.

O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje?

Como nunca fui para países em que o português necessite de tantos vistos, o único visto que eu acho que fiz foi para a China, quando estava em Macau, para ir a Zhuhai, o espaço econômico chinês, que foi um visto diário, fui à embaixada, já nem me lembro. Acho que foi o mais difícil.

Mais difícil. A recordação de viagem mais cara?

Como faço viagens longas, não costumo trazer muita coisa. Há gente que envia por correio a metade da viagem. Eu acho que a recordação mais cara é o meu disco externo, principalmente agora em trabalho, cheio de fotografias, vídeos. Sei que aquilo é todo o investimento que eu fiz em equipamento.

Não tem preço. A refeição mais estranha, qual foi?

Peço desculpa pelo que vou dizer, mas foi cão.

Comeste cão? Onde, na China?

Sim. Não, no Vietnã.

No Vietnão. E sabias o que estavas a comer?

Sabia, pois.

E soube bem?

Não.

Ok, muito bem. Vamos saltar. Gostava de viajar com?

Estou na área através da criação de conteúdo, eu diria com um videógrafo de uma família alemã, se não me engano, e eles agora têm umas novas viagens em que te ensinam os seus processos e eu adoro a videografia deles. Eles fazem viagens para a Namíbia e para o Uzbequistão, coisas assim.

Como é que ele se chama?

Ele chama-se George.

George.

A família, o nome deles é Let's Go Fernweh. Let's Go Fernweh é uma palavra alemã de saudades.

Portanto, procurando nas redes encontra-se facilmente.

Sim, eles têm uma videografia espetacular. Ganharam mais prémios em África pelos vídeos que fizeram por país. Agora vi que eles fazem essas viagens e tenho essa ideia.

Muito bem, então boa sorte.

Obrigado.

Chegamos ao fim. Qual foi a música que trouxeste, João?

Ora então, "Baile Inolvidable" do Bad Bunny.

Boa, por que esta música?

A minha paixão por salsa.

Um português que viveu na Suíça apaixonado por salsa.

Sim.

Muito bem. Praticas muito?

Hoje em dia já não. Agora, como lida de viagem, tenho algumas viagens na América Latina e tenho essa possibilidade, mas na Suíça dançava 12 horas e meia por semana.

Uau!

Salsa, cha cha cha, mais algumas coisas. Cá em Portugal ainda não voltei.

Muito bem. Vamos dar ao pé e à perna nos próximos minutos com Bad Bunny, é a música com que fechamos as conversas do "Fim do Mundo" desta semana. João Peterlo, muito obrigado.

Obrigado eu.

Estamos de regresso das 08h00, já sabem, sejam bons e boas viagens.

"Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda". "Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo podrá ser. En esta solo queda irme un día. Y ver pa'l cielo a ver si te veo caer. Si me ven solo y triste, no me hablen. Si me ven solo y triste, soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina. Y fuiste tú mi baile inolvidable."

Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar. No, no te puedo olvidar. No, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar.

Dime cómo le hago para olvidarte. Hay un paso nuevo que quiero enseñarte. En las noches ya ni puedo dormir, lo que hago es soñarte.

No, no te puedo olvidar. No, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar.

Como tú me besabas, como yo te lo hacía, como tú me mirabas, bellaquito me ponía. Se siente feo no tenerte cerquita, las nubes me movían, pero no es tu boquita. Mi diablo, mi ángel, mi loquito. Esto suena cabrón. Vamos a hacerlo otra vez. Como anoche. Aprieta, chamaquito. Ahí, vamos allá.

No, no te puedo olvidar. No, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar.

Con cualquiera me puedo acostar, pero no con cualquiera quiero despertar. Solo con usted, yo bailo con usted, nada más con usted. Un beso donde usted, cosas que usted.

No, no te puedo olvidar. No, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar.

Y he tenido muchas novias, pero como tú ninguna. Ya no tengo mi sol, me paso en la luna. Si te pienso, me tiro de una. Mi diablo, mi ángel, mi loquito.