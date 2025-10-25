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O Benfica joga o seu futuro em campo, mas também fora das quatro linhas. Há muito em jogo e, acima de tudo, podemos ter hoje um novo presidente a comandar os destinos do clube encarnado. O destaque de hoje vai, claro, para as eleições do Sport Lisboa e Benfica, mas também para o jogo de mais logo na Luz. Em dia de eleições, o Benfica recebe o Arouca, um adversário de má memória da última temporada. Eu sou o João Costa e Silva, estão comigo o Pedro Henriques, o João Pinto e também o Luís Pinto Coelho. Vamos começar precisamente a olhar para estas eleições. Nunca tinha havido tantos candidatos à presidência do Benfica. Podemos ter o adiar dessa decisão ainda para uma segunda volta a 8 de novembro. João Pinto, muito bom dia. Adepto do Benfica aqui conosco. Primeiro de tudo, perguntar se já foste votar nesta que é a eleição mais concorrida da história do Sport Lisboa e Benfica. Há seis candidaturas e a esta hora já votaram mais de 7500 sócios. Em 2021, por esta altura, tinham votado cerca de 6000. Espera-se uma grande afluência nos locais de voto. São um bom sinal estes números que temos acesso até agora.

Sem dúvida que é, mas era normal. Houve muita informação à volta das eleições, houve horas e horas de notícias e, portanto, hoje é um dia muito desejado para os benfiquistas. É normal que eles apareçam.

Mesmo com chuva.

Mesmo com chuva. Chova o que quiser chover, com a quantidade que for preciso, os benfiquistas estão lá. Lembrar que nós tivemos três horas para votar quando foi do Covid, quando foi entre Noronha Lopes e Vieira. Portanto, não é uma chuvita que nos deixa fora. Sobre se eu já votei ou não, ainda não. Metade dos eleitores cá de casa ainda estão a dormir e, portanto, tenho que esperar um cadinho. Mas lembrar que estas eleições são realmente um dia muito desejado para os benfiquistas. O Rui Costa, estavas a falar há quatro anos, nessa altura ele foi eleito, claro que foi, democraticamente eleito, sem dúvidas, mas ficou a ideia que foi mais por falta de alternativas, havia o Benitas apenas, com todo o mérito, mas faltaram essas alternativas que apareceram agora, os tais seis. E ficou sempre a ideia que o Rui Costa passou estes quatro anos a meter peladores e a meter tetos falsos numa estrutura que agora toda a gente revê que precisa urgentemente de obras de fundo e de estruturar o legado do Rui Costa. Acho eu, só podemos apontar mesmo a revisão dos estatutos que fez e fez bem. Hoje é mais uma corrida a dois, entre Rui Costa e Noronha Lopes, com o Vieira, que fez um excelente debate, na minha vista, a correr por fora. De resto, pelo menos, eu fico com a ideia de que há uma enorme esperança que Noronha Lopes seja muito melhor presidente do que aquilo que foi candidato. E a alternativa, que se ganha Rui Costa, que seja melhor presidente do que foi presidente no passado.

E a questão que não quer calar, o que é que esperas? Vamos ou não ter segunda volta ou hoje fica tudo decidido? É sempre imprevisível pela questão dos votos e da questão dos sócios, não é?

Da quantia de votos por sócios e essas coisas. Mas creio que vamos ter segunda volta. A minha questão, eu creio que vai ser entre Noronha Lopes e Rui Costa, mas depois há os tais eleitores dos 50 votos que podem votar Vieira e o Vieira que vem a correr por fora poder aparecer. Mas quanto a mim é Rui Costa e Noronha.

Luís Pinto Coelho, nós já vamos falar do jogo, que hoje é quase acessório. Ligamos as televisões, ligamos a rádio e fala-se muito mais das eleições. O futuro do Benfica está aqui em cima da mesa e ainda que não possa perder pontos nesta fase do campeonato, que cenário é que antecipas para mais logo? Vai ser uma noite longa.

Sim, eu acho que a segunda volta vai acontecer. Parece-me que dificilmente algum candidato consegue ganhar já à primeira volta. E vão ser muitos sócios como o João Pinto. Eu penso que o João Pinto tem 50 votos, é daqueles que vai fazer a diferença. Por isso, esses sócios são marcantes, porque um sócio com três votos e um sócio com 50, há aqui um espaço muito grande. Eu diria que são precisos 16 sócios com esse número de votos mais pequeno para um sócio apenas de 50 votos. Por isso, é um bocadinho imprevisível, embora me pareça que há três candidatos que estão na frente, que é Rui Costa, Noronha Lopes e Vieira.

Colocas João Diogo Mantegas atrás de Vieira nas sondagens?

Coloco. Parece-me que há um eleitorado João Noronha Lopes e o Diogo Mantegas que são mais ou menos o mesmo eleitorado. Ou vai para um lado ou vai para o outro. E acho que o Vieira percebeu-se até no debate muitas vezes que é um bocado o adulto na sala. Eu vejo os outros a falar de coisas muito megalómanas e com pouca noção até do negócio do futebol. E ele é uma raposa velha, percebeu-se que está por dentro das coisas e como é que as coisas funcionam. E por isso pode roubar naquele eleitorado um pouco mais velho, que tem muitos votos, e isso pode fazer a diferença para quem vai à segunda volta, embora me pareça que a partida será Rui Costa e Noronha Lopes, mas seria uma surpresa se não fosse. Mas atenção ao Vieira, que pelo menos aqui no Norte parece que tem bastante peso.

E nós já falámos disso aqui também no "O Campeão É", nesse peso de Vieira fora do círculo de Lisboa, vamos dizer assim, até com uma sondagem que foi avançada na altura pela CNN Portugal. Pedro Henriques, há bocadinho o João Pinto falava sobre isto. Em 2021, nas eleições, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra 12% de Francisco Benitez, um ato eleitoral com 40.085 votantes. A esta hora já ultrapassamos com certeza os 7.500. Vamos ter uma participação recorde dos sócios do Benfica neste ato eleitoral, por desejo de mudança, quem sabe?

Sim, claro que vamos ter por uma razão e não só, porque há quatro anos o Sporting era bicampeão, o Benfica não tinha deixado escapar títulos que depois acabaram por ser divididos entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Acho que isso também faz a diferença, porque, no fundo, aqui a grande questão é a mola futebol. As contas podem estar certas ou podem estar erradas. As outras modalidades podem ganhar mais ou podem ganhar menos. E o Benfica, por exemplo, em feminino, farta-se ganhar. Mas isso conta pouco, o que é a mola impulsionadora? É o futebol e os títulos que tu consegues conquistar ou não. E isso é que faz a diferença. Os adeptos, por muito racionais que tentem ser ou que sejam, na prática, votam muito sobre as brasas das emoções, quer queiramos quer não, e por isso muitas vezes os clubes cometem muitos erros nestes atos eleitorais. Eu penso que há algumas dúvidas, naturalmente. Tenho algumas certezas e algumas dúvidas. As minhas certezas, se é que se pode ter certezas, têm muito a ver com isto que já foi dito aqui. Eu acho que isto é para segunda volta. E sim, Rui Costa e João Noronha Lopes vão fazer essa segunda volta. E depois entraríamos numa situação que era quem quer a mudança, saída do Rui Costa, se calhar.

Aí ficaria mais evidente o que cada adepto quer, no fundo.

Exatamente, porque ou estás com o projeto que está atual ou queres uma mudança. E aí muitas pessoas que não votariam ou votaram em outro candidato, fora do Rui Costa e fora do João Noronha Lopes, se calhar terão tendência a ir para o João Noronha Lopes, na perspectiva já que votaram no outro candidato é porque querem mudança. Isso é as minhas certezas, no sentido que eu acho que são os dois candidatos que têm mais peso e mais força e que poderão disputar uma segunda volta, havendo essa incógnita dos tais 50 votos e de candidatos. As minhas dúvidas estão, sobretudo, em quem é que vai votar João Pinto e José Mourinho. Portanto, o José Mourinho diz que vai votar no Benfica e o João Pinto também não tenho a certeza. O João Pinto, o nosso João Pinto. Portanto, são as minhas dúvidas. Mas pronto, basicamente para dizer que hoje, se calhar, embora a parte desportiva é sempre a mais relevante e importante, hoje, se calhar, mais importante qual é o 11 com que o Benfica vai atacar o jogo, é a certeza que há seis, João Diogo Mantegas, Cristóvão Carvalho, João Noronha Lopes, Martim Maia, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, que vão atacar no bom sentido da palavra e vão colocar uma questão que é aquilo que é o presente e o futuro do Benfica e que é isto que neste momento deixa os adeptos do Benfica uma grande preocupação.

É como disseste, o jogo hoje acaba por ser secundário, mas é importante. Ainda hoje, daqui a pouco, vamos falar também do teu 11 para mais logo, mas são seis as candidaturas e um deles será presidente do Benfica. Resta saber se será na primeira ou na segunda volta. As urnas estão abertas às 10 da noite. A emissão especial para acompanhar estas eleições e também o jogo de mais logo entre Benfica e Arouca começa às 7 da noite. Eleições, eleições, mas há bola a rolar no Estádio da Luz. João Pinto, para além das eleições, e se calhar hoje vai-se sentir mais esse peso, como é que se ignora, a teu ver, esta realidade durante os 90 minutos? E falamos aqui de um Arouca, que também disse aqui na introdução do programa, que é uma equipa que é de má memória para o Benfica. No ano passado, e corrija-me se eu estiver errado, o Benfica perdeu pontos no Estádio da Luz e permitiu que o Sporting chegasse ao primeiro lugar, ficasse em igualdade pontual e depois culminou, claro, com o bicampeonato do Sporting.

É, foi o jogo do penálti com a cabeça, da rasteira com a cabeça. Sim, é um jogo importante. O contexto das eleições tem o seu peso, obviamente. O estádio vai estar absolutamente cheio.

Alguns sócios quiçá vão votar ao intervalo, não se sabe.

Sim. E vai haver gente a chegar a ver e a sair para ir votar e a voltar. Não tenho dúvidas disso. Mas sim, é um jogo que aparece, falando de futebol, aparece aí três dias depois do jogo do Newcastle, onde o Benfica esteve mal em todas as vertentes, onde ainda por cima perdeu um jogador. Portanto, hoje, mais que provável, regresso do Dalot à esquerda, a inclusão do Tomás Araújo à direita e depois aquela dúvida, a eterna dúvida sobre quem é que ocupa o lugar do Órfão. Na extrema esquerda, vamos ver se o Prestián, depois de um bom Mundial de Clubes, volta e pode jogar, se o Scheldrup tem uma oportunidade ou se é o Aursnes, que também pode aparecer como lateral-direito, a aparecer nesse espaço. De resto, tudo na mesma, é um Benfica que vai ter um criativo, Lucas Vázquez, e poucas alternativas. E portanto é realmente um Benfica que está desejoso de um balão de oxigênio, de um mercado, mas que ainda vai ter muito o que jogar até janeiro.

O Abrador, na tua opinião, não é opção para hoje, para Mourinho.

Não tem sido. Mesmo neste último jogo, com a derrota certa, não houve qualquer tipo de rodagem, de entrada de novos jogadores, de miúdos, desse tipo de alternativas e, portanto, continuamos muito cingidos a 12 ou 13 jogadores.

Luís Pinto Coelho, o Mourinho, quando enfrentou o Benfica na Champions, estava a treinar na altura o Fenerbahçe, elogiou muito o plantel do Benfica. Agora e neste momento, já admite a entrada de um ou dois jogadores lá em janeiro. Caso para dizer, só sabes o que vai lá dentro quando lá estás verdadeiramente e sabes o que é que se passa?

Também, mas obviamente que aí o Mourinho, quando estava no Fenerbahçe, era um jogo diferente, porque queria enaltecer muito o Benfica para se a coisa corresse mal-

Salvaguardar também.

Pois, salvaguardar se corresse mal é porque o Benfica tem um grande plantel, isso é uma estratégia de comunicação. E percebe-se agora, é perceptível para qualquer adepto que acompanha os jogos do Benfica, que o Benfica está um bocadinho descalço, principalmente de extremos. Eu diria que até faltam dois, até porque Bruma não conta nesta época. Scheldrup, percebe-se que entre ele e Mourinho as coisas não devem estar muito...

Formosas?

Sim, eu diria mesmo que a coisa deve estar azeda. Por isso, parece-me aqui que o Benfica precisa claramente de extremos, de alguma criatividade no último terço. Acho que defensivamente, e agora o Manu também vai regressar, e no meio-campo há soluções. Agora, não há grandes soluções em termos ofensivos e claramente o Benfica vai ao mercado. Eu diria dois, três jogadores vão chegar ao Benfica, não tenho muitas dúvidas disso. E acho que precisa. É óbvio que o plantel tem lacunas, que até estranho, porque quando a lesão de Bruma aconteceu, ainda faltavam 15 dias, três semanas para fechar o mercado. Por isso é um pouco estranho porque é que não foram ao mercado. Mas vão ter que remediar em janeiro essa posição, principalmente.

E o certo é que Mourinho vai deixando recados ao futuro líder do Benfica, que vai precisar de reforços no mercado de janeiro. Pedro Henriques, vamos ao teu 11 para mais logo. São certas aqui algumas ausências já prolongadas no Benfica, mas Dédych, como já avançámos, é se calhar a maior ausência no Benfica neste jogo.

Sim, acabei de receber a informação de que José Mourinho vai votar no Rui Costa por ter sido contratado por ele, mas ainda não recebi informação em quem o nosso João Pinto vai votar. Vamos ver se até o final do programa ainda recebo essa informação. Em relação ao 11 do Benfica, eu estou a tentar picar o João Pinto, ele não reage, está sossegadinho.

Sereno.

Sinceramente, estou sereno, apetece-me responder-te, mas sinto que tu estás a pedir com tanta força que não te devo dar. É como uma criança que pede chocolates.

Exato.

Muito bem, João Pinto.

De forma errada. Eu acho que vai jogar a tal questão que estava a falar o João Pinto, eu acho que é o Aarons que vai a jogo, naquela questão de shell groups, etc. Portanto, eu acho que não vai haver grandes variações, nem grandes alterações em relação ao último 11, até porque o Benfica, de alguma maneira, hoje também precisa da tal estabilidade e precisa de ganhar, porque se juntarmos as eleições, que podem ter aqui algum momento de controversão, com um eventual resultado menos positivo, eu acho que o ambiente pode mudar. Ou seja, ganhar é o normal, não ganhar pode criar mais tensão em relação neste ato eleitoral. Esta é a minha visão. Turbine, os centrais com Otamendi, Tomás Araújo à direita e Samuel Galhà à esquerda e depois Barrenechea, Rios, Luque Biaco, Sudakov, Aursnes e Pavlídis. Portanto, acho que o Benfica não vai apresentar aqui grandes surpresas.

Ficamos aqui com o 11 do Pedro Henriques, jogo do Benfica a começar mais logo em casa diante do Arouca. Jogo que também fica marcado pelo ato eleitoral que acontece hoje. Há eleições no Benfica em que podemos já conhecer hoje um novo presidente ou, quem sabe, Rui Costa pode manter-se neste cargo. É também candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Ontem, destaque para o Gil Vicente. Queria destacar a goleada diante do Alverca, jogo fora de casa do Gil Vicente, com esta goleada expressiva por 4 x 0. Está no terceiro lugar com 19 pontos. Alguém quer tecer aqui comentários? Não sei se também era a vossa nota de campeão, mas não sei se alguém quer tecer comentários a esta exibição do Gil Vicente.

Eu indexo já o Luís, ele elogia sempre muito o César Peixoto e o seu futebol.

Luís.

E fala como ninguém. Portanto, eu diria que o Luís nestas coisas...

Sim. Acho que é daquelas equipas que a gente paga bilhete neste momento para ver jogar. Acho que a equipa joga um futebol extremamente atrativo para o adepto. O adepto não é adepto do Gil Vicente, não é sócio do Gil Vicente, mas que gosta de ver bom futebol, liga para ver o Gil Vicente, porque estão a jogar muito bem. E depois há outra coisa, o plantel é muito bem formado, tem muita qualidade. Vários jogadores daqueles estariam num plantel dos grandes e seriam muitas vezes utilizados em opção e ontem, mais uma vez, provaram isso. Uma vitória sem espinhas. E acredito que o Gil vai chegar à Europa, se não perder jogadores.

Pois, que são aí o mercado de janeiro, não é?

Era isso, aquele filho do Pena vai voar.

Sim, há jogadores que realmente podem sair, mas eu acho que podem claramente chegar a um lugar europeu, até porque o Vitória não me parece tão forte e eu acho que o Gil pode aqui fazer uma gracinha e chegar a um lugar europeu. E o certo é que está em terceiro lugar, 19 pontos, em igualdade pontual com o Sporting e está neste momento um ponto à frente do Benfica, ainda que o Benfica vá jogar hoje com o Arouca. Vamos avançar para as notas de campeão. João Pinto, começo por ti. Vamos a isso.

Bom, eu primeiro nota 20 para o dia eleitoral e que tudo corra dentro da maior tranquilidade e democracia. E depois, fugindo um bocado àquilo que falámos até agora, uma nota 18 para o futebol do Equador. Um Equador que depois de ter conseguido o segundo lugar no apuramento para o Mundial, mesmo com uma dedução de três pontos na secretaria, tem agora duas equipas nas meias-finais das competições de clubes da América do Sul, com destaque para a Liga Quito, que com 3 x 0 sobre o Palmeiras na primeira mão, está muito bem colocada para chegar à final da Libertadores. E portanto, dar um grande elogio a este futebol do Equador e relembrar que com o lugar assegurado no pote dois do sorteio para a fase final, este é um adversário a evitar para Portugal nessa fase final.

E são notas positivas, João Pinto, muito bem. Pedro Henriques.

Para o Gil Vicente, claramente, era também a minha nota de destaque, não só pelo jogo de ontem e a goleada, mas também por aquilo que tem vindo a fazer até agora. Mas com essa ressalva, já foi dita, mas vou reforçar, porque aqui a questão destes clubes é depois o mercado de inverno. Achamos que basta às vezes saltar um ou dois jogadores para ser muito difícil, não só combater essas saídas, como manter o nível excepcional. Além disso, depois as outras equipas também já ficam mais preparadas para aquilo que será sempre uma surpresa uma equipa dessas aparecer no topo e isso tudo junto dificulta muitas vezes as ditas segundas voltas. Vou dar uma nota 15 exatamente por isso. E depois para as eleições do Benfica, porque para mim acho que é muito importante para aquilo que é o futebol português no seu todo, no plano nacional, plano internacional, que todos os clubes, obviamente, que estão na Primeira Liga, mas sobretudo aqueles que acabam por liderar estas andanças, como é o caso do Porto, Benfica, do Sporting, que tenham a tal estabilidade que acho que é relevante e importante nos seus clubes a nível das suas direções, independentemente, só pode ganhar no fim. E acho que é importante que o Benfica também possa resolver isso, da mesma maneira que o Porto resolveu há um ano e bem, da mesma maneira que o Sporting já resolveu há alguns anos. E portanto, essas estabilidades são importantes porque queremos um futebol português mais forte e ele será sempre mais forte conforme Benfica, Porto, Sporting e todos os outros clubes, obviamente, também estejam mais sólidos e fortes. E portanto, para as eleições do Benfica, também uma nota 15, que tudo corra sobretudo com civismo, que é o mais relevante e importante. Eu tenho sempre muitas dúvidas que isso consiga ser assim até 100%.

Luís Pinto Coelho.

Olha, Pedro, só para dizer, eu vou votar João Nuno Maia Lopes.

Pronto, fica desfeito o quadro. Luís Pinto Coelho, vais estragar a média ou nem por isso? Isto está aqui só com notas positivas.

Não, vou dar uma nota alta. Vou dar um 17 ao Luís Castro, mas não o Luís Castro mais famoso dos adeptos portugueses, mas sim o Luís Castro treinador do Nantes, que está a fazer um percurso bonito no futebol francês. Esteve na Segunda Liga dois anos e agora no Nantes está a conseguir levar o barco a bom porto. Ontem ganhou fora no Paris FC, contra um clube que investiu muito neste mercado. E a pouco e pouco vai conquistando o seu espaço numa liga competitiva, por isso é um treinador português a dar cartas no estrangeiro. Mais um.

Muito bem, nós ficamos por aqui nesta edição de "O Campeão É". Amanhã estamos de regresso para analisar tudo. Vamos ter muito para falar. A não esquecer essa emissão de mais logo especial para acompanhar as eleições do Benfica.

O Benfica vai a votos. Este sábado, seis candidatos vão a eleições para a direção do Clube da Luz e pode acompanhar tudo na Rádio Observador. Desde bem cedo, reportagem em direto no Estádio da Luz e nas diferentes mesas de votos espalhadas pelo país. A partir das 19h, emissão especial dedicada às eleições e também com relato em direto do Benfica-Arouca. Pela noite dentro, reportagem, comentário e acompanhamento dos resultados. As eleições do Benfica são na Rádio Observador.