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Deslize em Barcelos e entrada com o pé esquerdo para o Sporting no novo ano. Os Leões podem terminar a primeira volta do campeonato a sete pontos do líder, Futebol Clube do Porto. Já o Benfica pode aproveitar e encurtar distâncias para o rival. Pela frente o Estoril Praia, que está num bom momento de forma. Fazemos a análise neste “O Campeão é…” dia 3 de janeiro, com o João Pinto, o Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henriques. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o João Costa e Silva e vamos começar por esse empate em Barcelos. Tem sido um lugar de má memória para o Sporting. João Pinto, começo por ti. O Gil Vicente esteve até bem na primeira parte, conseguiu neutralizar grande parte do jogo ofensivo do Sporting, ainda que o gol tenha surgido perto do intervalo. Tivemos depois a expulsão de Gonçalo Inácio, aquele lance mais polêmico e que o Pedro Henriques já se pronunciou, aliás, também no “Sem Falta” e em que esse gol devia ter sido invalidado, o gol que dá o empate ao Gil Vicente. Ainda assim, o Sporting só se pode culpar a si próprio por este resultado e este deslize?

Pronto, o jogo foi mais Gil Vicente. Eu vi a primeira parte, não vi ali 10 minutos do início da segunda, mas aquilo que vi foi sempre um Gil Vicente que, das duas uma, ou tinha a bola, ou controlava mais o jogo, ou deixando o Sporting ter bola, fechava muito bem no 4-4-2 muito bem montado. Isso teve uma exceção, aquele extraordinário passe do Quaresma que encontra o Suárez muito bem, e depois há o 1 x 0. Mas o Gil Vicente, quando estava bem, não conseguia chegar à área do Sporting, também por mérito do Sporting. Depois, na segunda parte, e a partir dos 70 minutos, o que se viu foi realmente um Sporting a começar a pensar para trás, a tentar segurar o resultado. Há o lance da expulsão do Gonçalo Inácio e a partir daí o Gil Vicente percebeu que podia chegar ao empate. Tem uma, tem duas oportunidades, chega ao empate, a seguir ainda tem mais oportunidades. E quando o Sporting vê que faltava muito pouco para o fim, decide ir pra frente, cria duas oportunidades de maior perigo, mas sem grande consequência. Sinceramente, eu acho que o Sporting neste momento vive e respira pelo pulmão do Trincão, um jogador que realmente leva a equipe às costas e sem ser o Trincão a criar, o Sporting tem muito pouca imaginação e muita dificuldade em fazer a bola chegar aos da frente. Há os lançamentos dos centrais, sim, mas tirando isso, o Sporting é uma equipe que, neste momento, começa a ser, com tantas ausências, de alguma forma, previsível e fácil de contrariar. Vamos ver se veio pra chegar ou se foi só mesmo um escorregão.

Este escorregão logo no início de 2026. Luís Pinto Coelho, o João Pinto tocava aqui num ponto importante, que é o Sporting dos três grandes, se calhar, era a equipe que estava em melhor forma neste final de 2025, com jogos consistentes, goleadas até, jogos com muitos gols. Esta exibição vem mostrar algumas fragilidades. O mercado em janeiro ainda pode ser um trunfo para o Sporting até o dia 31?

Sim, mostra fragilidades. As ausências são muitas, obviamente, e é difícil para Rui Borges, depois, não mostrar essas fragilidades. Eu acho que há um período no início da segunda parte, aqueles 10, 15 minutos do início da segunda parte, que parece um momento do jogo. Acho que o Sporting ali é o melhor período do Sporting e podia ter feito 2 x 0. Não fez e depois o Gil Vicente é uma bela equipe, é um grande trabalho do César Peixoto. Lembrar que ontem não estavam três titulares do Gil Vicente e, se calhar, o Pablo, obviamente, o mais preponderante, mas também não tinha o Boatu e o Konak por causa da CAN. Por isso, o Gil Vicente tem muita qualidade no plantel, está muito bem treinado, e depois quando começa aquela circulação de bola do Gil Vicente a funcionar, cria sempre muitos problemas a qualquer adversário e acho que é preciso dar muito mérito ao Gil Vicente. Eu acho que o Sporting, até pelo número de substituições que fez ontem, percebe-se que está muito curto neste momento. Depois, concordo com o João Pinto, acho que é muito Trincão a tentar agarrar a equipe e assegurar a equipe, mas depois há poucas opções. Acho que o resultado é justo e ia haver um vencedor, até me parece que seria o Gil Vicente, que acaba por ter mais oportunidades e mais controle do jogo. Mas foi um belo jogo, gostei bastante do jogo.

Isto especialmente o resultado.

Sim, mas é preciso que o Porto faça o seu trabalho. Para já, o Sporting recuperou um ponto. Vamos ver, o Porto tem um jogo difícil também e não se ganha jogos por antecipação, mas acho que há que dar muito mérito a este Gil Vicente. São equipes essas que fazem falta à nossa liga.

Pedro Henriques, quanto à arbitragem, tu já falaste sobre todos os casos no “Sem Falta”, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Referiste que a expulsão do Gonçalo Inácio foi bem conseguida, mas que o gol do Gil Vicente devia ter sido invalidado. Ainda assim, queria te perguntar se o problema do Sporting, e como disse Rui Borges depois em conferência de imprensa, foi deixar o Gil Vicente acreditar que podia dar mesmo a volta ao resultado ou chegar até mesmo ao empate, como conseguiu.

Sim, começando por aí, eu diria o seguinte: embora o Gil Vicente tenha até indicadores superiores ao Sporting, por exemplo, 19 contra 14 remates e em termos enquadrados 9 contra 4, o que revela que o Gil Vicente se calhar até esteve mais perto da vitória do que o Sporting, em termos reais, o Sporting faz um gol num momento crucial do jogo e tem a hipótese de matar o jogo com o 2 a 0 do Suárez e se calhar a história seria diferente. Por isso eu atribuo também muito neste jogo algum demérito ao Sporting, na forma como não consegue, no momento crucial, fazer o 2 a 0.

Referes-te ao início da segunda parte, certo? Quando houve ali várias oportunidades.

Exatamente. Sim, o guarda-redes que até estava a ser visto lá para ir pro Brasil, o guarda-redes do Gil, faz uma segunda parte também com o seu mérito, mas acho que há muito demérito do Sporting ao não conseguir fazer o 2 a 0 e de alguma maneira, com mais sorte ou menos sorte, quando tem o jogo de certa forma controlado, uma expulsão que no meu ponto de vista é correta, mas que é evitável. Eu tenho dúvidas se era mesmo necessário o Gonçalo Inácio ter feito aquela falta e portanto isso acaba por condicionar ali, no meu ponto de vista, o Sporting. Eu destacaria como maior problema do Sporting, não só em relação ao jogo Gil Vicente, mas na conjetura atual, olhar para isto, que é que o Uma e o Araújo com cinco amarelos ficam de fora do próximo jogo da liga, pelo que eu cá sabia, com a expulsão do Inácio, que fica de fora do próximo jogo, nesse caso, da Taça da Liga, partindo do princípio que é uma clara oportunidade de gol e, portanto, é só um jogo de castigo. E depois o problema do Sporting: Bloca lesionado, Bragança lesionado, Debaste lesionado, Pote lesionado, Kenda lesionado, Nuno Santos lesionado, Mangas lesionado, e acrescentamos o Catamia e o Diomande na cana. Portanto, eu acho que por muita profundidade que um plantel tenha e por muita qualidade tenha, obviamente que isto acaba por fazer aqui um bocadinho mossa. Termino com destaque para o Rui Silva, que foi um autêntico herói. Eu ontem dizia a brincar que se estavam a ver o guarda-redes do Gil para ir para o Brasil, o Rui Silva parecia que estava a querer ir no lugar dele, porque realmente fez defesas incríveis. E depois a questão do Luis Tevez, que é o número 10, que acho que é daqueles jogadores que pode ambicionar e sonhar para poder estar em outros patamares. Muitas vezes nós, portugueses, no geral, procuramos em mercados estrangeiros jogadores, quando muitas vezes temos aqui jogadores. Eu sei, saltado Gil Vicente para um Benfica, Porto, Sporting, há sempre algo mais a dizer, mas o Luis Tevez é aquele número 10 que acho que nunca joga mal e, portanto, eu acho que é um jogador-

Pedro, encaixava que nem uma luva neste Sporting, por exemplo.

Por exemplo, e sobretudo com as dificuldades que o Sporting tem exatamente naquela posição, entre lesionados e canos, etc. Concordo contigo.

E numa altura em que se fala de outras alternativas, o certo é que o Sporting se calhar vai ter de olhar para o mercado noutra perspetiva e com tantas ausências, se calhar vai mesmo ter de se socorrer do mercado. Com este empate, o Sporting fica com 42 pontos, fica a quatro à condição do Futebol Clube do Porto, que ainda joga no domingo nos Açores, frente ao Santa Clara. O Benfica tem 36, pode encurtar aqui distâncias para os rivais, para o Sporting. Jogo que acontece hoje na Luz frente ao Estoril, às 18h. João Pinto, temos aqui um Estoril em crescimento, com duas vitórias consecutivas importantes nas duas últimas jornadas, frente ao Braga e ao Alverca. É uma equipa muito bem organizada e treinada por Ian Cattro, aliás, mereceu elogios também de José Mourinho. Ano novo, vida nova, na Luz, que jogo é que esperas para mais logo deste teu Benfica?

Eu acho que o José Mourinho, na conferência de imprensa, colocou realmente aqui as expectativas muito altas. Ele sabe e tem a certeza que o Benfica pode ser melhor do que aquilo que tem sido, tem os jogadores para isso, tem a equipa para isso e então está a puxar pelos miúdos de uma maneira comunicacional, a garantir quase as vitórias e a colocar realmente as expectativas num ponto muito alto. O Benfica recebe o Estoril, o jogo é na Luz, é às 18h, portanto não há aqui qualquer tipo de impedimento de última hora, sem ser esta questão do Enzo, que se magoa, mas acho que o Benfica tem que ser considerado absoluto favorito, até por aquilo que o José Mourinho foi preparando as pessoas. Tenho dúvidas qual é que é o 11 que vamos ter, se vamos ter o Ógenes mais ao meio e o Pérez querem no 11, ou se vamos ter o Manu a jogar de início ao lado do Rios e daí pra frente tudo se mantém constante. Acho sinceramente que o Benfica não devia mexer ou devia mexer o mínimo possível e portanto acho que a entrada do Manu fazia mais sentido, até porque o jogo em Braga, principalmente na segunda parte, o Benfica jogou bem.

E até porque o Ógenes tem estado bem e tem sido um dos motores do Benfica, não é?

Ali do lado direito. E depois o Estoril é uma equipa que não tem medo a ninguém, é uma equipa que realmente é no campo aquilo que o seu treinador nas conferências de imprensa e na vida, é uma equipa completamente descomplexada, a jogar de uma forma muito livre e esse estilo Braveheart tem-lhe feito muitos elogios. O Benfica vai ter que entrar no jogo muito concentrado e saber que estar a ganhar por 1x0 ou por 2 x 0 não quer dizer nada, porque o Estoril tem sempre uma palavra a dizer e vai sempre estar dentro do jogo. Portanto, é um jogo complicado para o Benfica, é um adversário complicado aqui da zona, mas acho que o José Mourinho vai com tudo e vai para ganhar.

Luís Pinto Coelho, falávamos aqui do Gil Vicente, uma equipa bem montada por César Peixoto, mas este Estoril, e é uma coisa se calhar, podemos dizer, rara, falar disto aqui no futebol português. Ian Cattro teve sempre muito tempo no Estoril para preparar a equipa, no sentido em que houve momentos em que a equipa não esteve tão bem. Já o ano passado me lembro que o Estoril estava nos últimos lugares e depois conseguiu uma grande subida até e terminou nos lugares, nos oito primeiros, penso eu, ou nos 10 primeiros. Ou seja, tem tido tempo para preparar sempre a equipa e o normal é que há aqui melhorias e o Estoril apresenta-se muito bem. É uma equipa que antecipas que pode criar aqui grandes problemas a José Mourinho e a este Benfica?

Sim, antecipo que pode criar alguns problemas. Eu recordo que foi a equipa que mais problemas criou ao Porto no Dragão, que pelo menos mais oportunidades criou. Foi um jogo muito difícil para o Porto. Parece-me uma equipa mais irregular, por exemplo, que o Gil Vicente. O Gil Vicente é mais consistente, mais constante nas suas exibições. O Estoril, num dia bom, cria e pode ganhar a qualquer equipa. Só que depois tem alguma irregularidade, mas é um jogo perigoso para o Benfica. Obviamente que o Benfica é favorito, mas é um jogo perigoso, porque se o Estoril entra bem na partida, consegue criar problemas, tem qualidade individual e coletiva. E o Benfica obviamente que não tem margem de erro e se entra mal na partida, por exemplo, pode criar algum nervosismo e isso ser aproveitado pelo Estoril. Mas pode ser uma bela partida, porque o Estoril realmente joga bem, está bem treinado, tem estabilidade, como dizias, o treinador tem estabilidade para trabalhar e isso é uma mais-valia no nosso futebol.

Pedro Henriques, lá vamos da questão do 11. Se calhar aqui a maior questão é se Ostens recua no terreno ou se mantém a posição e se Manu Silva vai a jogo, não é?

O argentino saiu com problema na sexta-feira, como nós sabemos, e depois partilhou a foto e depois apagou. Alguém até disse: "Não podemos dar essas armas aos adversários, preparar o jogo já sem ti". Mas são as redes sociais. As equipas dizem que são todas muito profissionais, mas questões como a arbitragem, a gestão das redes sociais e outras, eu acho que ainda se trabalha muito mal ao nível do futebol profissional. A malta acha que o 4-3-3 e o 4-4-2 e o técnico-tático é tudo e depois esquecem-se de coisas importantes como esta. Mas isso é só um pormenor relativamente à questão do 11. E há esta questão, que é o Manu Silva até pode avançar, mas eu acho que lhe falta aquilo que a gente chama o ritmo e as rotinas e o José Mourinho nesse aspeto não parece que vá, digo eu, esta é a minha opinião, que iria arriscar ou mesmo o Benfica jogando em casa. E por isso eu acho que é o Ostens mesmo que está no centro da equação. Dito isto, dou como 11 o Trubino, o Dedic, o Tomás Araújo ou também o Dudal, Richard Rios, o Ostens, o Prestianni, o Leandro Barreiro, o Sudakov e o Pavlidis. Mas eu acho que é mesmo esta questão, perceber se o Manu entra ou não diretamente na tal substituição mais lógica que poderia acontecer em termos posicionais.

E quanto à dificuldade do jogo, é um jogo de dificuldade elevada para o Benfica?

Sim, já foi aqui tudo dito e eu acrescentaria só mais uma coisa, que é aquilo que são as palavras. Eu sei que palavras levam o vento, mas o Yann Catre, como foi dito aqui também pelos nossos colegas, é forte também nas conferências de imprensa e acaba também por fazer com que isso tenha reflexo na equipa. E eu acho que há uma frase que ele diz que eu acho que é muito interessante e diz muito do espírito do Estoril, que tem a ver com o seu treinador. Diz o Yann Catre, dado momento, e passo a citar: "Não tenho motivação para sair da cama para tentar empatar". O que isso tem de bom? Realmente, o bravardo que foi aqui relacionado, falado pelo João, peito aberto, vamos a eles, etc. Qual é o erro que às vezes pode ser cometido nestas circunstâncias? É como as armas não são bem iguais. É como aquela coisa, nós temos uma forma de jogar que é saímos sempre a jogar. Pois. E não damos pontapé para frente e não esticamos. E depois vem a pressão dos adversários em cima, que são melhores, têm mais qualidade e muitas vezes, e temos visto muitos erros das ditas equipes pequenas por quererem jogar de peito aberto. Portanto, há os dois lados que podem acontecer aqui, que é sim, coragem e isso pode criar dificuldades crescidas ou depois a coisa não corre bem, tentamos jogar olhos nos olhos e em vez de jogarmos mais excedentes, acabamos por levar dois ou três. E às vezes estes jogos têm muito isso. Ou realmente resultam num empate ou numa grande dificuldade, ou então três, quatro gols e resolve-se o problema. Mas de qualquer maneira, eu acho que não é só uma questão de romantismo, é uma questão de pragmatismo. Gosto do Yann Catre na maneira como fala, como aborda e como depois passa para os jogadores exatamente esta perspectiva, não ter motivação para sair da cama para tentar empatar. E por isso este é o grau de dificuldade que o Benfica vai ter pela frente.

Jogo mais logo, com edição especial aqui na Rádio Observador, a partir das 17h35. O apito inicial está marcado para as 18h. Benfica-Estoril, com relato aqui em direto na Rádio Observador. Antes de irmos às notas, e ainda muito rapidamente, João Pinto, hoje a Assembleia Geral Extraordinária sobre o projeto Benfica District. Rui Costa já falou logo no início, diz que este projeto não vai comprometer a capacidade de investimento, diz que ganha o Benfica, Lisboa e também Portugal. Vamos ter continuidade deste projeto ou nem por isso?

Eu acho que sim, eu acho que a coisa vai passar. Considero como positivo o fato do Rui Costa, mesmo tendo ganho as eleições com uma margem grande e em duas voltas, ainda assim cumprir a promessa do mandato e submeter este investimento a uma votação numa assembleia geral, acho que isso tem o seu valor. Depois, em relação ao projeto em si, lindíssimo. Se eu consigo votar pela internet, mais ou menos. Há aí problemas com servidores, mas eu sendo gestor de IT, nunca culpo o sistema. Acho que há sempre qualquer coisa aqui para melhorar. Portanto, vou já adiantar serviço. Digo já sobre isto que as coisas estão a ser feitas da maneira certa, mas com alguns percalços informáticos e, portanto, vou dar aqui um 12 a esta iniciativa do Rui Costa. Vamos ver no que isto vai parar.

E tens mais notas além deste Benfica District?

Eu podia dar aqui mais duas ou três notas.

Estás muito contido hoje, João Pinto.

Ia tudo para o lado político. Não, eu estou extraordinariamente afetado pela maneira como acordei, pelas notícias com que acordei e, portanto, as notas que eu pudesse dar a seguir iam todas para o auto-off office do senhor Maduro e, portanto, não vale a pena irmos por aí.

Então vamos avançar. Pedro Henriques, as suas notas para hoje.

Sim, a minha nota, de muitas coisas que se podia falar, e agora estou só a focar em termos desportivos, eu acho que não pode deixar de ser elogiado também, e voltamos a falar nos nossos campeões que ganharam o Mundial sub-17, que já tinham conquistado o Campeonato Europeu, foi ontem. Foram condecorados pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso atual presidente da República, com a medalha de Ordem de Mérito, e o Bino até foi condecorado com o título de Comendador de Ordem de Mérito. Portanto, eu acho que é mais do que justo, como disse o nosso presidente, são os mais jovens atletas do futebol e do desporto português a serem condecorados. E por isso acho que o presidente disse que tinha uma honra e um grande orgulho em entregar estas insígnias e eu, como português, também tenho uma grande honra e um grande orgulho em ver estas condecorações. Mas sempre dentro desta perspectiva, tudo isto só pode fazer sentido se estes jovens todos, os 80%, os 70% ou os 90 primeiros, forem bem aproveitados pelo futebol português ao mais alto nível e que depois, no futuro, possam também ser rentabilizados financeiramente naquilo que é o inevitável, que é o mercado estrangeiro vir buscar jogadores de qualidade. E, portanto, olhemos para o mercado interno, olhemos para esses nossos jovens e não andemos a comprar jogadores que acabem em itch, em off, só porque têm um nome aparentemente mais sonante, quando nós temos os nossos Silvas e os nossos Antónios, esses nomes bem típicos portugueses, nossos Manéis, que são jogadores de altíssima qualidade e que não podem ser desperdiçados. Esta geração não pode ser desperdiçada e todos os clubes portugueses têm que os saber aproveitar.

Nota 17.

Pedro, cá só voto não é, porque estes ainda nem votam.

Exatamente. Ainda não.

Qual é a nota, Pedro? Desculpa.

Nota 20. Eles são o sub-17, mas a nota tem que ser 20, pela condecoração e obviamente pelo que eles fizeram.

Luís Pinto Coelho, estamos contigo.

Vou dar aqui um 17 ao Rui Borges, porque gostei muito da conferência de imprensa dele, porque foi difícil, obviamente, depois do empate é sempre mais difícil a conferência de imprensa, e ele falou de futebol, não tocou em questões de arbitragem. Acho que foi absolutamente sincero e até expressou-se bem em termos táticos das questões da equipa. Gostei bastante. E depois vou dar um 20 ao Gil Vicente. O Gil Vicente não tem investidores, continua a ser um clube de associados. E eu não tenho nada contra investidores, desde que sejam de qualidade e que façam um bom trabalho, mas prefiro sempre, obviamente, que os clubes sejam geridos por associativismo e que estejam ligados à sua terra. E isso acontece com o Gil Vicente, que fez a sua maior venda da história, continua a ser competitivo, as infraestruturas estão a melhorar, por isso um 20 para o Gil Vicente, que é um exemplo no futebol português.

Meus caros, ficamos por aqui nesta edição de "E o Campeão É". Amanhã estaremos de regresso, hoje ligeiramente mais tarde, porque a atualidade assim o obriga. A não esquecer que mais logo há esse Benfica-Estoril, a partir das 17h35, com emissão especial aqui na Rádio Observador.