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Está no ar uma nova edição de "E o Vencedor É?", hoje, sábado, com notas para dar de zero a 20. Nas manhãs 360 de fim de semana, juntam-se a nós a Eunice Lourenço, editora de política do "Expresso", e o Henrique Bournet, consultor em assuntos europeus. A moderação é do Miguel Vidara.

E nesta edição de "E o Vencedor É?" vamos falar da campanha eleitoral que, como há pouco referia, chegou a meio, sétimo dia de campanha, faltam seis. Vamos falar da campanha e vamos também falar de um dos temas que marcou esta semana: a situação na saúde, as dificuldades de resposta por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica, também da reunião do Conselho de Estado, que aconteceu ontem a pedido de Marcelo Rebelo de Sousa para analisar a situação na Ucrânia e também na Venezuela. Vamos falar também dos eurotrampistas e dos eurofederalistas, expressões que o Henrique Bournet traz a esta edição de "E o Vencedor É?" e dos protestos que decorrem no Irã já há 14 dias. Mas começamos com a campanha eleitoral trazida a esta edição de "E o Vencedor É?" pela Eunice Lourenço. Eunice, bom dia, bem-vinda. O que te apraz dizer sobre o tema?

Olá, bom dia. Apraz-me dizer que está a ser muito interessante perceber esta campanha em que temos, aparentemente, pelo menos cinco candidatos que disputam dois lugares, os dois lugares de passagem à segunda volta. A próxima semana será eventualmente definidora, mas o que é fato é que há muita gente que já vai votar amanhã. E, portanto, para muitos, só esta primeira semana de campanha é que vale como contributo para a decisão do voto. E esta sensação, independentemente do valor técnico das sondagens diárias da CNN, que têm marcado um bocadinho os dias. O que é verdade é que elas vão criando ou acentuando essa sensação de que a disputa está de fato muito próxima entre os cinco candidatos do pelotão da frente. E isso tem feito, por um lado, António José Seguro ter aqui uma evolução bastante positiva, deixando os candidatos da outra esquerda bastante para trás e, ao mesmo tempo, indo ao centro com o apoio, que ainda que não seja um apoio explícito, foi bastante visível, de Pedro Santana Lopes. E depois tem tornado, do meu ponto de vista, muito interessante esta troca de, não são bem insultos, mas digamos, de mimos entre Cotrim Figueiredo e Marques Mendes. Marques Mendes partiu para estas eleições considerando que tinha uma posição de alguma vantagem e agora está a disputar terreno com o candidato liberal, ou seja, passou de uma concorrência que a tal da altura era muito com o almirante Gouveia e Melo e que levou também a trocas acesas de conversa ainda na terça-feira, no debate entre todos os candidatos, para uma concorrência muito animada com Cotrim Figueiredo e mostrando tudo isto que a direita está muito dividida. Está dividida entre Mendes, Cotrim, Ventura e ainda alguns rostos e figuras da direita que estão com Gouveia e Melo e alguns até que estão com António José Seguro. E estou aqui muito curiosa de como é que tudo isto vai terminar no dia 18.

Sendo que nesta altura-

Ou na madrugada do dia 19.

Na madrugada, precisamente. Sendo que nesta altura o clima é de grande indefinição e vamos lá ver se não vai ser necessário esperar pelos votos no estrangeiro para perceber exatamente qual o desfecho desta primeira volta.

Ou alguma recontagem.

Exato, alguma recontagem desta primeira volta das eleições, sendo que, de acordo com a sondagem diária da Pitagórica para a CNN, JN e TSF, estes cinco candidatos que a Eunice aqui enunciou estão todos separados por 3,7 pontos percentuais dentro da margem de erro. Ora, chamo agora este "E o Vencedor É?"... Aliás, não deste nota, põe não, Eunice?

Não, não posso deixar.

Fazemos isso, como já atuado.

Dou um 15 tanto a António José Seguro como a Cotrim Figueiredo por terem crescido neste tempo de campanha oficial e dou um 18 aos eleitores que vão votar amanhã e que conseguiram já decidir, mesmo sem dia de reflexão.

Muito bem, ficam as notas para este primeiro tema da Eunice Lourenço. Já vamos falar da saúde, mas antes os eurotrampistas é um tema trazido a esta edição de "E o Vencedor É?" pelo Henrique Bournet. Os eurotrampistas, aqueles que acham, Henrique, que Trump faz bem tudo.

Faz tudo bem. Bom dia, Miguel. Bom dia, Eunice. Deixa-me só fazer dois comentários ao tema da Eunice. Sabes que eu gosto sempre de meter a colher em foiceancear à alheia. Só para dizer duas coisas, eu não vou falar muito de presidenciais, até porque deixei hoje no Observador a minha escolha eleitoral, portanto, não me quero meter demasiado no tema, mas há duas coisas que acho importantes. Uma é ver se os senhores da Comissão Nacional de Eleições ou quem trata de imprimir boletins se prepara pra eventualidade dos resultados, como estavas a dizer, não ficarem conhecidos no dia das eleições

Já dou o esclarecimento. Isso está previsto. É possível por lei serem usados os boletins da primeira volta.

Ok, pronto. Ainda bem que disse, porque era uma coisa que pode de fato acontecer, ficarmos alguns dias até sabermos quem é que vai ser o candidato.

Sobretudo para a eleição no estrangeiro. Aliás, foram para as embaixadas e consulados boletins a duplicar, por assim dizer.

Boa, ónix. Muito obrigado. É bom saber que isso está tratado, porque era uma possibilidade. Outra coisa que tem a ver com essa incerteza é uma curiosidade só, porque normalmente quando há segundas voltas, quer dizer que se imagina que a segunda volta é igualmente competitiva. A única que houve em Portugal, e eu me lembro, era muito miúdo, mas lembro-me, Freitas Soares tornou-se muito competitiva porque os dois candidatos na segunda volta tinham hipótese de ganhar. Há uma coisa curiosa nestas eleições, é que aquilo que parece provável é que o outro candidato que vá à segunda volta, que não seja Ventura, porque parece ser isso que se está a acreditar, terá uma marcha triunfal na segunda volta. É esta a percepção. Portanto, é uma coisa curiosa que passando à segunda volta há uma possibilidade de marcha triunfal. Isto é uma coisa muito rara. Normalmente nas segundas voltas elas são igualmente competitivas. Esta não parece ser o caso, o que a torna mais interessante na primeira volta.

Isto na perspectiva de André Ventura passar à segunda volta, de ser um dos candidatos que consegue passar à segunda volta.

Exatamente. Confirmando-se aquilo que as sondagens desde o princípio indicaram, que é a probabilidade de ser André Ventura a passar, e as sondagens também dizem que todos os candidatos que podem passar à segunda volta ganham a André Ventura. Portanto, está aqui uma espécie de "quem passar". O que é interessante, porque não é costume uma segunda volta ser assim. Indo aos Trump Minions, aos eurotrampistas. Na Europa sempre houve dois tipos de reações em relação à América: os que detestam a América, de parte da esquerda até à extrema esquerda em diante, detestavam a América, e havia à direita um tipo de direita que não gostava nada da América precisamente por ser muito liberal, por ser muito competitiva, por ser muito aberta ao mundo. Esta segunda parte, dos que não gostavam da América, agora estão a tornar-se em trumpistas europeus. Tudo o que Trump faz, gostam. Tudo o que Trump diz, eles apreciam. São aquilo que eu diria que estão alinhados ideologicamente. Faz-me confusão, sobretudo porque isso é um sinal da transformação da América, mas não me surpreende que estas pessoas encontrando na presidência dos Estados Unidos esta nova atitude em relação à democracia liberal e à tradição americana, gostem. O que me faz mais confusão é outra coisa, são aquilo que eu chamaria os vichistas, não de Vichy Soares da Rádio Observador, mas do governo de Vichy. São os que estão dispostos para entregar tudo aconteça o que acontecer. Isto é, nós só estamos a falar da Gronelândia nos últimos tempos porque aconteceu a Venezuela, e isso ajuda-nos a perceber em que termos é que estamos a falar da Gronelândia. Isto é, estamos a discutir o interesse dos Estados Unidos na Gronelândia, porque os Estados Unidos manifestaram interesse na Venezuela e é o mesmo tipo de interesse. Isto é, consideram que há recursos naturais importantes e querem aceder-lhes, impedir o acesso da Rússia e da China e querem aceder-lhes a bem ou a mal. E há gente na Europa que já está a dizer: "Bom, o melhor é negociar já com Trump." Sem sequer pensar, sem perceber que Trump está a pôr em causa a segurança europeia de uma forma brutal e sem perceber que há gente nos Estados Unidos que não gosta disto, mesmo no Partido Republicano. Há gente nos Estados Unidos que percebe que alienar aliados é o pior que os Estados Unidos podem fazer. E, portanto, os vichistas europeus fazem lembrar aquelas pessoas que dizem obrigado e bom dia ao ChatGPT à cautela. Não vai ele revoltar-se, o melhor é dizer-lhe já obrigado e bom dia. E esta gente diz obrigado e bom dia ao presidente Trump pra ver se passa pelos pingos da chuva e não passarão. E, portanto, falta-me saber se além destes haverá uns europeístas racionais que pensem com razão e que percebam que nós temos que manter uma relação com os Estados Unidos, mas há alturas em que temos que ser firmes porque é um interesse nosso. E, portanto, conversar com os americanos, fazer amigos entre os americanos para além da administração, mas sermos muito firmes ou então estaremos amanhã muito pior do que dependentes da segurança americana.

É essa a posição.

O problema é que nós... Diz, digam.

Ia perguntar se é esse o perfil que aqui acabaste de enunciar dos eurofederalistas.

Não, os eurofederalistas se calhar é outra coisa. Os eurofederalistas é uma conversa oposta. Acham que a resposta aos Estados Unidos é criar uma federação europeia. Vamos construir a federação europeia e resolver aquele problema de haver Estados membros e cada um poder ter direito de veto, nomeadamente na política externa. Ora, o tema da Gronelândia é exatamente o exemplo que os eurofederalistas estão errados, porque se eles tivessem razão e desaparecesse o poder de veto na política externa, no limite, isto é para dar o exemplo, e portanto eu vou usar termos que não são reais na prática neste momento, mas no limite, em negociações de política externa com os Estados Unidos sobre interesses para a Europa, nomeadamente a propósito da Gronelândia, a Dinamarca teria que se conformar com não poder vetar e o seu voto poder ser contrariado pela maioria. Como é evidente, isto é um absurdo. A política externa e os temas de soberania dos Estados membros não se resolvem abdicando do direito de veto. E, portanto, tentar fazer uma federação agora não só não é praticável, não só teria o chumbo de vários referendos, como não é solução. O que nós precisamos é os tais europeístas com razão que eu procuro, que haja uma visão comum, isto é, nós precisamos que os líderes europeus olhem para o que se está a passar e identifiquem o mesmo problema. E se calhar depois colará quando o ministro, a não ser o Conselho de Estado, se calhar já lá vai.

Algum líder europeu que compra Friedrich Merz?

Acho que há dois líderes europeus interessantes. Merz, porque está consciente do que se está a passar, embora me pareça que está a irritar muita gente na Europa e me pareça que está disponível para andar em frente se o resto da Europa não o acompanhar. E acho interessante Meloni, porque acho que Meloni, ao contrário do que muita gente esperava, não é das que diz que sim ao presidente Trump a todo o tempo, tem contrariado no tema da Ucrânia, tem feito o seu caminho e é mais interessante do que esses que cedem ainda antes de Trump ter dito o que quer.

Vamos então às suas notas.

Quer uma nota?

Sim, vamos a isso.

Exatamente. Vou dar aos vixistas, como eu dizia, vou dar o meu tradicional oito, que é aquela nota baixa, mas com esperança de que eles melhorem.

Uma nota esperançosa do Henrique Borné. Passamos outra vez à Eunice Lourenço e ao tema.

Já ao Conselho de Estado?

Sim, já ao Conselho de Estado. Então vamos a isso, Eunice. Vamos a isso.

Pode ser que eu venha aqui juntar ao Henrique. Este Conselho de Estado, esta convocatória de Marcelo foi muito criticada e questionada a oportunidade e tivemos um comunicado do Conselho de Estado que parecia dar razão a algumas críticas, no sentido de que um Conselho de Estado convocado para discutir o eventual processo de paz na Ucrânia estava um bocadinho deslocado, sobretudo por ir a meio da campanha eleitoral e, portanto, também ter influência na campanha. Depois juntou-se a intervenção na Venezuela também na agenda e o comunicado diz basicamente isso, que os conselheiros discutiram a Ucrânia, analisaram a situação internacional, nomeadamente a Ucrânia e a situação na Venezuela, e parece que não há nada que o Conselho de Estado tenha a dizer. Só que, de facto, um bocadinho depois, um dos conselheiros, precisamente um dos conselheiros com mais experiência neste órgão, Carlos César, que há 26 anos está neste órgão, fez uma publicação no Facebook que não violando o sigilo do Conselho de Estado, nos dá bem nota do que terá sido a conversa lá dentro e da importância do momento que vivemos. Para além de defender Marcelo por ter convocado esta reunião, Carlos César diz que esta reunião decorreu numa situação como ele nunca tinha vivido de tão imprevisível e de tão elevado risco para a estabilidade mundial e inclusive para a segurança de Portugal, considera ele. O que eu acho que é a única nota que me pareceu sair de lá que dá bem conta da dimensão e da importância do momento que vivemos e do quanto é importante analisar o mundo e analisar também as implicações para Portugal em que estamos neste momento.

Sim, Henrique.

Eu ia comentar aqui, porque me parece, de facto, eu concordo completamente com o que a Eunice está a dizer e até com o Carlos César, no sentido que este momento é perfeitamente imprevisível e impressionante, e parece-me perfeitamente razoável que o presidente da República se queira reunir dos seus conselheiros mais importantes, os conselheiros de Estado, têm uma função constitucional, e que discutam e falem sobre o que se passa no mundo. No caso da Venezuela, há quase meio milhão de lusodescendentes, enfim, não sei se ainda estarão tantos lá, mas há quase meio milhão de lusodescendentes portugueses e lusodescendentes na Venezuela que podem, se isto correr muito mal, podem acabar a precisar de voltar para Portugal ou de vir para Portugal, por exemplo. E portanto, isto tem impactos sérios. O que se está a passar nas negociações da Ucrânia tem impactos sérios, o que estávamos a falar da Gronelândia tem impactos sérios. Mas há uma coisa: quem devia vir dizer ao país que há razões para ter esta conversa, que se está preocupado e até tem um pensamento sobre o tema, era o presidente da República.

Exatamente, eu também acho isso.

Dias depois de ter feito uma comunicação ao país na passagem de ano, já que não queria falar de política nacional, falaste do mundo. Agora, fazer uma coisa críptica para ver quem é que adivinhava qual era a passagem da ilustre Casa de Ramires que ele tinha escolhido. Parece-me que isto é demasiado sério, isto devia ter sido conversado. De facto, o presidente da República devia vir dizer: "Eu estou aqui a reunir estas pessoas porque acho que se passa isto e isto, e isto é sério, meus amigos." Essa é a parte que falta.

E a oportunidade deste encontro é em pleno período de campanha eleitoral, ou seja, este Conselho de Estado não poderia aguardar mais uma semana para depois da primeira volta das eleições, era imprescindível que fosse nesta altura.

Eu acho que podia, sobretudo antes de acontecer a Venezuela, podia. Juntando-se à Venezuela, também o tornou um bocadinho mais relevante, mas que depois o comunicado veio esvaziar a relevância. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que vai aos eurotrupistas e aos eurofederalistas, também aqui do que disse Carlos César, que tenta fazer um bocadinho o centro entre eurotrupistas e eurofederalistas, que é, ele diz que é muito importante neste momento Portugal cuidar da sua relação com os Estados Unidos e ao mesmo tempo contribuir para uma União Europeia mais fortalecida.

Eunice, ainda temos-

Mais uma vez, Carlos César bem.

Temos dois minutos, ainda tínhamos aqui mais dois temas, eu pressuposto que não consigamos falar sobre a situação no Irão, mas talvez a situação de saúde e também por aquilo que aconteceu ao longo desta semana e porque toca muito, em particular a todos nós, pedia-te, Eunice, então em dois minutos, que explorasse aqui este tema que quiseste trazer e o venceu.

Começar por dizer que dou um 14 a Carlos César a propósito do Conselho de Estado. Em relação à saúde, eu acho que vivemos esta semana mais um episódio, ou se quisermos, três episódios de fragilidade da confiança no SNS, no INEM. A ministra veio dizer ao Expresso uma coisa que pode parecer uma verdade lá palice, que é: não se demite nem irá apresentar a demissão, porque o seu lugar depende da vontade do primeiro-ministro, mas que é muito relevante dizer neste momento. Ou seja, a partir daqui, a responsabilidade passa ainda mais para Luís Montenegro. E no meio disto tudo, impressionou-me bastante as declarações da enfermeira-diretora do Hospital Amadora-Sintra, que apresentou a sua demissão, Maria Luísa Ximenes, e que veio falar de uma forma muito, a meu ver, livre e desabrida da situação que se vive e da falta de acompanhamento, de solidariedade e de apoio que os profissionais sentem, sobretudo naquele hospital. Eu acho que é preciso que o governo tome medidas que mostrem que, de facto, defende o Serviço Nacional de Saúde e que fortaleçam a confiança no Serviço Nacional de Saúde e nos meios de urgência e emergência do país, porque todos estes episódios degradam muito essa confiança. E dou um 13 à enfermeira-diretora por vir dizer claramente aquilo que está em causa.

Queixou-se da falta de apoio político, em particular. Henrique Vernet, não sei se queres dar alguma nota em relação ao tema do Conselho de Estado?

Ao tema do Conselho de Estado, dou um 10, que depois venham nos dizer para que serviu. Ficamos à espera.

Fica esse desafio. Henrique Vernet, Anice Lourenço, obrigado pela vossa presença nesta edição de sábado de "IUvença ORÉ".