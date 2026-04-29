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Está a afetar verdadeiramente e rigorosamente os portugueses, que é vir discutir o plano, não para autorizar a despesa até 2034, que se bem. Mas eu queria dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que nós não deixaremos dar o nosso contributo sobre o plano que apresentaram. Quero, contudo, lembrar que este já é o 25º plano apresentado pelo Governo e as taxas de execução são mesmo muito baixas, Sr. Ministro. Muito baixas. Muito baixas. Sr. Primeiro-Ministro, eu hoje não tenho tempo pra lhe ler todas as queixas dos autarcas que foram afetados com falta de resposta durante estes últimos três meses, mas farei chegar esse contributo para que possam passar dos planos à ação, respondendo concretamente à vida das pessoas, das empresas e das autarquias. Sr. Primeiro-Ministro, eu não quero, de forma alguma, é que nós deixemos de ouvir a sua voz sobre aquilo que neste momento mais afeta a vida de todas e de todos os portugueses. Os portugueses, desde que iniciamos este ano, estão a pagar mais 19 € pelo cabaz alimentar. Queria lembrar que hoje, quando os portugueses atestam a sua viatura com 50 litros de combustível, estão a pagar mais dezessete euros por cada 50 litros, por cada depósito de 50 litros. E queria lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro e chamar a atenção para a vossa insensibilidade. É que cada depósito de 50 litros, 45 € são mesmo de impostos ao Estado. Sr. Primeiro-Ministro, chamo a atenção para que o cabaz alimentar esteja hoje com um custo adicional de cerca de 15 € no conjunto dos bens alimentares essenciais. Ora, quando esperávamos que o Governo fosse sensível a este problema que afeta milhões de pessoas todos os dias, nos últimos quinze dias o Governo decidiu aumentar 2,3 cêntimos por cada litro de gasóleo. Ou seja, esperava-se que o Governo contribuísse para baixar os impostos sobre os combustíveis, o Governo está a aumentar os impostos sobre os combustíveis. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é esta: é se está ou não disponível para que mesmo transitoriamente possamos adotar o IVA zero sobre o cabaz dos bens essenciais à vida das famílias, porque do que estamos a falar, Sr. Primeiro-Ministro, é de cerca de 45 € a mais com o custo dos bens alimentares. Está ou não está, Sr. Primeiro-Ministro, disponível para adotar temporariamente o IVA zero sobre o cabaz dos bens alimentares essenciais?

Pergunta de José Luís Carneiro. É, salvo erro, a terceira vez que José Luís Carneiro faz esta pergunta direta a Luís Montenegro em debates quinzenais. O Governo e o primeiro-ministro já afastaram várias vezes esta solução.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr.as e Sr. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Já lá vamos às questões fiscais e às suas propostas, que são também as propostas do Chega. Mas permita-me só dizer-lhe, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado quis desvalorizar o PTRR. Creio que faz mal, porque é não só um instrumento de recuperação, mas também de projeção de Portugal para sermos mais competitivos, mais resilientes no futuro. E acho que isso era uma matéria que lhe devia interessar, sobretudo se tem perspetivas de ter alguma responsabilidade no futuro. Sr. Deputado, e a propósito do contributo do PS, eu quero dizer-lhe que do documento que nos deixou, da sua visão e do Partido Socialista sobre o PTRR, entre 60% a 80%, consoante critérios de avaliação que podem aqui ou ali ser um bocadinho mais subjetivos, das suas próprias ideias estão incorporadas neste PTRR. Portanto, presumo que o Partido Socialista possa saudar pelo menos essa inclusão. Depois, Sr. Deputado, nós não estamos aqui para fugir a nenhum escrutínio, era o que faltava. Estamos aqui para responder a todas as questões. Eu tenho todo o gosto em responder-lhe também às questões que colocou sobre o aumento do custo de vida, sobre os apoios do Governo, sobre a perspetiva que temos cada um de nós. Já tive ocasião de dizer ao Sr. Deputado André Ventura que ele é, porventura, o mais socialista dos deputados cheganos e o Sr. Deputado quer ser o mais chegano dos deputados socialistas. E vou lhe dizer por quê. Porque o Sr. Deputado André Ventura defende um IVA zero no cabaz alimentar. O Sr. Deputado José Luís Carneiro também defende. O Sr. Deputado André Ventura defende a redução do IVA na energia, eletricidade e gás, o Sr. Deputado também defende. O Sr. Deputado defende uma redução dos impostos sobre os combustíveis, o Sr. Deputado André Ventura também defende. E o Sr. Deputado José Luís Carneiro ainda não falou disso, não sei se tenciona ou não falar, mas também diz que pra as empresas nós estamos a dirigi-las para terem mais crédito, que é precisamente a posição do Chega também sobre esta matéria. Pois, eu quero dizer-lhe, Sr. Deputado, como também já disse à bancada anterior, que a nossa visão é um pouco distinta. Nós temos a mesma, vou ser justo e considerar que temos a mesma sensibilidade perante as dificuldades que as pessoas e as empresas sentem. Podemos é ter visões diferentes sobre como colaborar para que elas possam ultrapassar essa situação. E o que eu tenho a dizer-lhe sobre isso, Sr. Deputado, é que nós optamos por ter um desconto por via fiscalCorrespondente precisamente ao aumento do IVA, a partir de um limiar, que era um limiar bem abaixo daquele que justificou medidas que visavam um mesmo fim quando o senhor deputado era governante. Ainda estava o preço dos combustíveis muito abaixo daquilo que estava em 2022. Nós fixámos que quando houver uma oscilação superior a 10 cêntimos face à semana de 2 de março, vamos devolver toda a componente de IVA associada a esse aumento. Sr. Deputado, isto não é uma medida de somenos. O senhor deputado teve a falta de seriedade de considerar que nessa oscilação, que naturalmente acompanha os movimentos de aumento e de diminuição de preço, aquilo que está correspondente também tem que seguir essa oscilação. O senhor deputado foi capaz de dizer que nas semanas onde o preço diminui, que o desconto diminui de forma proporcional, isso é um aumento de impostos. Sr. Deputado, isso não é sério. Isso não lhe fica bem, Sr. Deputado. Isso não lhe fica bem e o senhor deputado devia corrigir essa sua visão. Ainda lhe vou dizer mais, Sr. Deputado. Nós estamos, portanto, a contribuir para mitigar o aumento do preço nos consumidores de uma forma generalizada, das pessoas, das famílias e das empresas. Fizemo-lo para aqueles que são mais vulneráveis, através do aumento da comparticipação para aquisição da botija de gás solidária. Fizemos com medidas adicionais para os setores do transporte de mercadorias e de transporte de passageiros, para diminuir o impacto, precisamente, na formação dos preços. E Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, estamos a fazer tudo isto com um nível de inflação que ronda os 2,7%. Sabe qual era o nível de inflação correlativo em 2002, quando o governo de que fazia parte tomou medidas mais ou menos na mesma linha daquelas que são tomadas agora? Era superior a 7%, Sr. Deputado. Ora, este governo foi mais rápido, está a ser equilibrado e ponderado para não colocar em causa a nossa capacidade, no futuro, de continuarmos a gerir aquilo que não está dependente das nossas decisões.

Luís Montenegro está mais uma vez a dizer que a solução do IVA Zero não é a que o governo entende ser a melhor. Vamos à resposta de José Luís Carneiro.

Eu recordo, Sr. Primeiro-Ministro, que apresentámos neste Parlamento um conjunto de medidas para reduzir os custos com a eletricidade, com os combustíveis, com o gás e ainda com os custos da produção alimentar e com as pescas. Quem votou contra essas medidas foi a AD, o Chega e a Iniciativa Liberal, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, se o custo de vida hoje faz sentir de forma especial para todas e para todos os portugueses, então faz-se sentir de forma especial, aguda e grave para os pensionistas com pensões mais baixas. Recordamo-nos todos que por altura da discussão do Orçamento do Estado, aqui apresentámos uma proposta para que pudesse ocorrer um aumento extraordinário, estrutural e duradouro das pensões mais baixas até aos 520 € por conta do saldo da Segurança Social, que estaria acima do previsto. Na altura, recordei e aqui afirmei que o saldo da Segurança Social seria superior a mil milhões de euros. Na altura, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, esconderam do Parlamento as contas desse saldo e das previsões do saldo da Segurança Social. E com isso, o que é certo é que evitaram a aprovação dessa proposta, chumbaram a proposta para aumentar as pensões mais baixas. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, queria lembrar-lhe e apelar à sua sensibilidade de que hoje os cidadãos com pensões mínimas podem comprar, ao fim do mês, dois cabazes de bens alimentares essenciais. Cada cabaz custa 260 €. São 520 € com dois cabazes por mês. E a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é: está ou não está disponível para cumprir a palavra que deu na altura, por altura da discussão do orçamento, de aprovar a atribuição de um suplemento extraordinário para os idosos com as pensões mais baixas? E se estiver, contará com o apoio do PS, sem que nós deixemos de lutar para a atribuição de um suplemento que seja extraordinário, duradouro, que melhore as pensões mais baixas.

Agora, pensionistas e também um cavalo de batalha antigo de José Luís Carneiro, esta questão de utilizar o saldo da Segurança Social. Vamos à resposta do Primeiro-Ministro.

Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro, a sua pergunta é meramente retórica. Então o Sr. Deputado pergunta-me a mim se eu estou disponível para aprovar uma ideia que é minha? Sr. Deputado, obviamente, com certeza, o pagamento de suplementos extraordinários foi a decisão que nós tomámos em 2024, que tomámos em 2025 e que está inscrito no Orçamento do Estado. Tomaremos em 2026, se a meio do ano tivermos finanças públicas que nos permitam tomar tal decisão. Sr. Deputado, esse é um compromisso meu. Faça favor, não fique com ele. O seu compromisso era diferente. O seu compromisso era: "Nós defendemos aproveitar um saldo da Segurança Social deste ano para comprometer o pagamento de pensões para vinte, trinta, quarenta ou cinquenta anos de forma permanente". Ao que nós lhe respondemos: Sr. Deputado, é cedo, nós também queremos lá chegar, mas é cedo. Vamos primeiro colocar o país no trilho certo, a crescer com mais robustez e a ganhar, do ponto de vista econômico, o fôlego para poder tomar uma decisão desse calibre.Sr. Deputado, acho que as coisas não se alteraram. Agora, o senhor deputado, eu sei, tem muita dificuldade em conviver com o seguinte: foi com este Governo que o complemento solidário para idosos, que é precisamente a ajuda direcionada àqueles que têm as pensões mais baixas, aumentou três vezes e vai continuar a aumentar. Foi com este Governo que nós eliminamos uma das barreiras para aceder a essa prestação, que era o rendimento dos filhos ser tido em consideração para atribuir essa prestação. Fomos nós que acabamos com isso. Foi com este Governo que nós aumentamos para cem por cento a comparticipação dos medicamentos prescritos precisamente para estes idosos. E foi com este Governo que já pagamos dois suplementos extraordinários e, se houver condições, pagaremos também este ano. Sr. Deputado, a nossa política é muito clara, acho que os portugueses a compreendem. É uma política de sensibilidade, de responsabilidade, de prudência, a olhar para o futuro e a cuidar do futuro.

Mas não adianta. Luís Montenegro, com os dados que tem ao dia de hoje, se há ou não condições para mais um pagamento extraordinário aos pensionistas.

Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr.as e Srs. Deputados. A proposta de sustentabilidade da Segurança Social, eu quero lembrar, Sr. Primeiro-Ministro, que nós sempre afirmamos que era por transferência do Orçamento do Estado. O saldo da Segurança Social foi na ordem dos sete mil milhões de euros e o Governo apenas transferiu para a Segurança Social cinco mil milhões, o que significa que de dois mil milhões, mil milhões foi para o Fundo de Estabilização da Segurança Social e os outros mil milhões foi para pagar despesa do Estado e é por essas transferências que nós queremos a melhoria estrutural das pensões mais baixas. Sr. Primeiro-Ministro, queria, já agora, falar de um tema e a propósito de palavra dada e de palavra honrada, Sr. Primeiro-Ministro, chamar-lhe à atenção para aquilo que o senhor disse sobre a saúde. Eu queria lembrar, Sr. Primeiro-Ministro, que em 2025 aumentou 13,9% as listas de espera para consultas, aumentou 3,4% lista de espera para cirurgia, 4,7% lista de espera para cirurgia oncológica, precisamente aquela que o Sr. Primeiro-Ministro, perante este Parlamento, disse que ia passar a listas zero nas cirurgias oncológicas. Hoje temos um milhão e meio de pessoas sem médico de família, um milhão de pessoas sem consultas, trezentas mil pessoas sem cirurgia. Este ano, em 2026, Sr. Primeiro-Ministro, são menos. Sr. Primeiro-Ministro, este ano, nos dois primeiros meses de 2026, menos duzentas e oitenta mil consultas nos cuidados primários e menos quarenta mil consultas no primeiro mês de 2026. Sr. Primeiro-Ministro, já que falou em honrar a palavra e falar verdade, peço que olhe com atenção e se recorda. "Monte Negro promete plano de emergência para acabar com listas de espera." "Monte Negro promete pôr contador a zero nas listas de espera de doenças oncológicas." "AD promete atribuição de médico de família a todos os portugueses até 2025." Dá-se o caso, Sr. Primeiro-Ministro, há duas semanas, o diretor executivo do SNS, que está sob a sua responsabilidade política, disse aqui no Parlamento: "O Governo não conseguirá dar médico de família a todos até 2027" e, a seguir, acrescentou: "Eliminar as listas de espera e médicos de família para todos não é possível." Diz o diretor executivo do SNS. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é muito direta e simples: o Sr. Primeiro-Ministro está em condições de, perante este Parlamento, reconhecer que errou e de que não devia ter assumido os compromissos que assumiu para colocar em causa os governos do PS? Ou o Sr. Primeiro-Ministro considera que está certo o diretor executivo? E se está certo o diretor executivo, significa que um subordinado político do primeiro-ministro e da ministra da Saúde desconsideraram e desmentiram o primeiro-ministro e o que é que vai fazer em relação ao diretor executivo do SNS?

José Luís Carneiro, agora a virar a agulha para a saúde, mostrou ali várias notícias impressas em folhas A3, aumentadas. Foi mostrando essas folhas a Luís Montenegro. Vamos à resposta do chefe do Governo.

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro, nós teremos oportunidade de aprofundar a confusão que também reina no Partido Socialista a propósito da Segurança Social e das transferências do orçamento para a Segurança Social, Sr. Deputado. O Orçamento do Estado transfere cerca de doze mil milhões de euros para a Segurança Social e transferiu também cinco mil milhões para o Fundo de Estabilização Financeira. O Sr. Deputado confunde os dois planos e eu ainda não percebi muito bem qual é a sua intenção. Há uma coisa que nós não faremos, Sr. Deputado: é onerar de forma permanente a sustentabilidade da Segurança Social apenas para fazer um número político, que é aquilo que o Sr. Deputado tem insistentemente preconizado. Sr. Deputado, sobre a questão da saúde, deixe-me dizer o seguinte: é um facto que em janeiro de 2026, face a janeiro de 2025, houve uma diminuição do número de consultas, do número de cirurgias no Serviço Nacional de Saúde. E não há como ignorá-lo. Isso são dados públicos, dados que, de resto, estão no portal da transparência. Isso tem a ver com o aumento exponencial significativo da atividade assistencial em janeiro, a propósito dos picos de gripe, que naturalmente tiveram aqui algum efeito na alocação de recursos para as atividades programadas. Mas o Sr. Deputado não pode ignorar que de 2024 para 2025Ano considerado. E estou convencido que de 2025 para 2026, logo veremos no final do ano, como de resto, incomparavelmente, de 2022 e 2023 para 2024 e 2025, aumentou o número de consultas, aumentou o número de cirurgias e diminuíram os tempos de espera, Sr. Deputado. Pois é verdade, Sr. Deputado, os Srs. Deputados ainda têm o peso na consciência dos tempos em que tiveram a responsabilidade e em que deixaram o Serviço Nacional de Saúde como deixaram. O Sr. Deputado José Luís Carneiro também quer mostrar recortes de jornais. Também aí estão cada vez mais parecidos. Sr. Deputado, divirtam-se com o clipping, nós vamos concentrar-nos nas decisões e nas ações a favor das pessoas.

José Luís Carneiro e Eurico Brilhantes Dias, que continuavam ali a mostrar algumas folhas com recortes de notícias, Luís Montenegro a justificar esta diminuição das consultas com a necessidade de responder aos picos da gripe.

Sr. Primeiro-Ministro, estamos de acordo quando afirmamos todos que o país precisa ter maior produtividade para pagar melhor salários e fixar as mais jovens e mais qualificadas gerações no nosso país e garantir trabalho digno para as trabalhadoras e os trabalhadores portugueses. É por isso que eu vou citar: nós temos necessidade para essa competitividade da economia portuguesa de, cito, "reforçar o combate à precariedade laboral abusiva, promover a redução da precariedade e promover a contratação coletiva dos trabalhadores e, para além disso, apostar na dignificação das condições laborais. Não há forma de promover a competitividade sem garantir trabalho digno e estável". Estas palavras, Sr. Primeiro-Ministro, podem ser subscritas pelo Partido Socialista, mas não foi o PS que as afirmou. Foi precisamente o seu Ministro da Educação, reputado economista da Universidade do Minho, no relatório para o Conselho Económico e Social, relativo à produtividade, aos rendimentos e à competitividade da economia portuguesa. E a pergunta é muito clara e muito simples, Sr. Primeiro-Ministro, é se está ou não disponível para deixar cair um pacote laboral que não agrada aos trabalhadores, às empresas e que