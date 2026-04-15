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Este é o Explicador das manhãs 360. Começa hoje a Urgência Regional de Obstetrícia e Ginecologia da Península de Setúbal e amanhã faz um mês que o mesmo modelo entrou em funcionamento em Loures. Para isso convidamos para estar conosco o presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão. E há um mês havia várias preocupações com a experiência das urgências regionais. Testava-se este modelo. Ricardo Leão, bem-vindo, obrigada por estar conosco no Explicador desta manhã. Que balanço faz desta urgência regional concentrada em Loures?

Olá, muito bom dia. Nós temos estado a acompanhar com a necessária atenção, juntos do Conselho de Administração da ULS, qual é que tem sido o balanço. E até à data, todas as reuniões que temos tido e as informações que tenho recebido é que tem corrido dentro daquilo que é a normalidade, dentro daquilo que estava previsto. Eu tive a oportunidade de dizer, desde esta parte, esta questão da centralização das urgências de ginecologia e pediatrias, etc, era uma coisa que já estava prevista, ou seja, já se falava disso há muito tempo. Era só preciso estar um bocadinho atento. Ora, se este modelo é o mais correto ou não é o mais correto, é óbvio que o mais lógico era que os hospitais que foram construídos, têm capacidade para ter as suas urgências de proximidade junto das pessoas, estivessem ao serviço da população. Infelizmente, as circunstâncias que hoje vivemos, de ausência de recursos e de profissionais de saúde, mas também aquilo que existia não era o mais correto. Ou seja, a imprevisibilidade. Neste momento, é importante haver previsibilidade e era algo que não acontecia. Nós não sabíamos se a urgência estava aberta, se era de Loures, se era de Vila Franca.

Sim. Portanto, a solução de hoje é melhor que a solução de há um mês.

Do ponto de vista da previsibilidade, sim. Agora, aquilo que era lógico era estar próximo das pessoas, mas nós não temos recursos para isso. O ESNS não está a ser atrativo para a captação de médicos e essa é que é a razão fundamental. Nós podemos estar a andar à volta e falar. O problema reside mesmo nisso. O ESNS não está a ser atrativo para a captação de novos médicos. Essa é que é a questão.

E Ricardo Leão, pegando precisamente nesse ponto.

Bom dia.

Bom dia . Tudo ótimo, obrigado. Os recursos humanos, no caso de Loures, foram reforçados na medida certa e necessária?

Eu tive a oportunidade de reunir, antes de se iniciar a urgência centralizada em Loures, quer com o diretor nacional executivo do ESNS, era o conjunto de outros players do setor. E o que me foi dito é que no contrato estabelecido era que, se houvesse necessidade de haver contratação de novos médicos, que ele ia ser feito. A informação ainda muito recente que tive é que houve reforço de enfermeiros especializados, mas que médicos ainda não há necessidade para tal, mas que está previsto no contrato, se houver essa necessidade, que se tem essa carta-branca para o poder fazer.

Sendo que, no entanto, o Beatriz Ângelo está a recorrer a médicos tarefeiros para conseguir que as escalas se mantenham. Confirma?

Claro, é a situação atípica que existe. É aquilo que eu disse, não há condições de atratividade do ESNS. E essa é uma discussão, eu já o disse também, que tem que ser feita muito rapidamente, mas sem ideologias, sem corporativismos, sem sectarismos, porque senão isto vai ser cada vez mais difícil.

E Ricardo Leão, há algum indicador, neste momento, da avaliação que os utentes fazem deste modelo ou ainda é muito cedo para dizer?

Ainda é muito cedo, ainda não há essa avaliação e este balanço. Ainda ontem estive em contacto com a ULS e o que é facto é que me tinham dito que está a correr dentro daquilo que era a normalidade, dentro do que era o previsto. Repare, no ano passado, em 2025, o Hospital Beatriz Ângelo teve cerca de 2600 partos. Cerca de quase 20% já foram partos de munícipes oriundos de Vila Franca de Xira. E por isso, o que me foi dito é que há capacidade para que as coisas resultem e que tudo esteja dentro daquilo que estava a previsão.

O Ricardo Leão estava a falar de como é quase normal que muitos se manifestem preocupados com encerramentos de alguns serviços que estão mais próximos das populações. Compreende que neste momento autarcas da Península de Setúbal, nomeadamente o seu colega de partido do Barreiro, esteja muito preocupado com o encerramento do serviço de urgência do hospital. Faz sentido este tipo de preocupação e de manifestação pública?

Faz. Vocês conhecem-me bem. Era hipócrita e não era honesto da minha parte dizer que se a decisão fosse de fechar a urgência de Loures, vocês já me conhecem também como é que eu reagiria. Agora, não foi o caso, eu percebo. Eu sou presidente da Câmara de Loures, tenho que salvaguardar os interesses da minha população, do concelho de Loures. Mas isso não deixa, obviamente, de compreender as posições dos autarcas que viram as suas urgências nos seus concelhos encerradas.

É uma preocupação legítima ou faz parte da retórica política? Um autarca está a falar para os seus eleitores e tem que fazer este tipo de declarações públicas.

É o que eu estou a dizer. A mim compete-me fazer uma análise enquanto presidente da Câmara de Loures. E é o que eu estou a dizer. Se a decisão fosse o encerramento da urgência de Loures, os senhores conhecem-me bem, saberiam como é que eu iria reagir.

Mas agora fazendo aqui o papel de advogado do diabo também, Ricardo Leão. Mas o bem público tem que ultrapassar as fronteiras dos concelhos, não é?

Claro que sim, por isso é que a minha preocupação é que nesta posição da urgência centralizada em Loures não prejudique a minha população. Nós também temos que ser realistas. Vamos ter que dar tempo para ver como é que isto resulta. Vamos ter que fazer aqui um balanço, obviamente, e eu estou, como disse, muito atento e sempre em contato, neste caso, com o AL de Loures e Odivelas, preocupado, mas também mostrando disponibilidade do município para fazer parte da solução, que é muito importante também que isso seja dito. Nós, desde a primeira hora, queremos fazer parte da solução para minimizar os impactos que poderão ocorrer junto da população. Mas isso não deixa, obviamente, de perceber a posição que os autarcas tiveram ao ver as suas urgências encerradas. Mas também há que dizê-lo, e há que ser frontal e honesto, este modelo de centralização já era falado há muito tempo, não foi só de agora. Hoje era falado há muito tempo.

Ainda nos tempos dos governos socialistas.

Exatamente, já vinha há muito tempo que se falava desta possibilidade de centralizar as urgências. Agora, é óbvio que a proximidade dos serviços, repare, o Hospital Beatriz Ângelo foi um hospital construído não há muito tempo e que o município de Loures e os munícipes do Conselho de Loures tiveram um papel determinante na sua construção. Repare, os terrenos que então construíram o hospital foram cedidos de forma gratuita pelo município. O município é que foram milhões de euros do seu orçamento para fazer as redes viárias, as acessibilidades. Portanto, eu percebo a injustiça que muitos dos autarcas sentem ao ver as suas urgências encerradas. Agora, o que havia no passado também era algo que não era correto. A imprevisibilidade, e, por exemplo, é muito importante para quem recorre a este tipo de urgências, a previsibilidade de ter uma porta aberta é muito importante, porque o que havia no passado recente era a imprevisibilidade. No caso de Loures, ora estava fechada Loures, ora estava fechada Vila Franca de Xira, e isso não era bom. Agora, vamos ver.

E Ricardo Leão, em relação ao modelo anterior ainda a esse, que era uma parceria público-privada, como sabemos, continua a ter saudades desse modelo ou acha que esse tempo já passou e que este novo modelo agora que está a começar pode ser uma volta atrás?

Saudades não é o termo. Saudades tinha de falar convosco, já tinha algumas saudades. Agora, saudades do ponto de vista do hospital, de uma parceria público-privada, é algo que não é o termo. Loures tinha, de facto, uma parceria público-privada, o Hospital Beatriz Ângelo, que deixou de ser e passou a ser uma EPE. O que é facto é que, eu sempre disse isto, comparar dados estatísticos de uma parceria público-privada, uma gestão público-privada, com uma gestão pura pública, não é uma avaliação, não é uma comparação correta, porque a liberdade que assiste a uma parceria público-privada para a gestão diária, para a contratação, para a aquisição de materiais, daquilo que é uma gestão de uma empresa pública, pese embora agora já haja alguma maior liberdade do ponto de vista do gestor hospitalar público. No entanto, é uma comparação que não é justa e que não é correta. Agora, vamos lá ver. Do ponto de vista daquilo que era os dados estatísticos, é óbvio, se vocês esperam conjuntos de outros relatórios, eram mais satisfatórios quando era parceria público-privada do que a EPE, pese embora esta administração recente do Hospital Beatriz Ângelo tenha feito um esforço enorme para recuperar algum daquele atraso. Essa é uma discussão que não está em cima da mesa, mas que a minha posição pessoal sempre foi, é e será, de tomarmos uma decisão sem qualquer tipo de pendor ideológico. Não há que colocar ideologias naquilo que é a futura gestão hospitalar, se é privada, se é pública. Da minha parte, enquanto for presidente da Câmara de Loures, essa discussão vai ser feita sem esse pendor ideológico.

Muito bem, Ricardo Leão. E voltaremos seguramente no futuro a avaliar este modelo e a meter saudades também.

Exato, tinha saudades de falar convosco. Continuem sempre o bom trabalho.

Obrigada.

Tudo de bom.