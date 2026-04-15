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Está reunido o gabinete de guerra. Eu sou a Vanessa Cruz. Conto com os contributos do especialista em defesa, Rui Vilar. Muito bem-vindo.

Olá, boa tarde, Vanessa.

Vamos à nossa ordem de trabalhos, Rui Vilar. O cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão, por um lado, e o eventual cessar-fogo entre Israel e o Líbano, por outro. Vamos à notícia mais recente, que é da Casa Branca, dos últimos minutos. Nega que os Estados Unidos estejam a pedir ao Irão uma extensão do cessar-fogo. Temos tido aqui informações contraditórias ao longo do dia de hoje. Isto pode querer dizer o quê?

Isto pode querer dizer que os Estados Unidos querem chegar a um acordo dentro do prazo de 15 dias que eles estipularam para este cessar-fogo. E uma vez que estamos a aproximar-nos desse prazo, a mensagem clara dos americanos parece-me que é no sentido de quererem resolver a coisa já, e não cederem a uma extensão. Até porque me parece que nos últimos dias houve novamente uma posição de força por parte dos americanos perante o regime iraniano, que foi o controle marítimo do estreito de Ormuz, que é mais uma vantagem negocial para os Estados Unidos. Há informações de que já existe um princípio de acordo quanto à questão nuclear, que sabemos que é uma questão fundamental. Portanto, parece-me que poderemos estar a falar mesmo no fim do conflito, até porque Donald Trump já fala nele no passado, como se já tivesse terminado.

Mas também sabemos que Donald Trump diz uma coisa um dia, ou até no espaço de horas muda. Mas acredita mesmo que este conflito pode estar a aproximar-se do fim? É isso?

É assim, referiu e bem as contradições habituais por parte do presidente americano. Umas que eu acredito que sejam propositadas, é o estilo negocial dele, outras com base na emoção e no entusiasmo com que ele por vezes fala dos temas. Mas eu acredito, porque o que temos em cima da mesa neste momento é um enfraquecimento muito grande por parte do regime iraniano. Neste último mês, a Marinha foi quase completamente dizimada, a Força Aérea, as bases de lançamento de mísseis foram bastante atacadas, a diminuição do lançamento de mísseis nos últimos dias é de menos 90% do que aquilo que foi lançado nos primeiros dias, portanto, parece que o estoque está a terminar. Quer os americanos, quer os israelitas dizem que os grandes objetivos foram atingidos, mesmo ao nível de destruição da infraestrutura nuclear. O Irão reagiu com a sua resistência habitual, bombardeando indiscriminadamente países à sua volta, inclusive alguns que eram neutrais em termos de posição com o Irão. E depois fez aquilo que era previsto por quase todos os analistas, que era tentar condicionar a navegabilidade do estreito de Ormuz e usar isso como ponto de negociação. Ora, quando os americanos, nos últimos dias, tomaram o controle do estreito de Ormuz e são eles que estão a deixar passar aqueles navios que não têm como rota, origem ou destino os portos iranianos, ou seja, os portos iranianos estão completamente fechados a navios, e sendo que a economia iraniana está muito suportada no funcionamento desses portos, e como sabemos, a economia iraniana já não estava bem antes deste conflito, agora imagino que esteja bastante pior. E com o condicionamento dos portos, fica de certa forma asfixiado. Portanto, o Irão tem mesmo que chegar a um acordo, porque senão vai continuar a passar sérias dificuldades, é o que me parece.

Já que fala na questão do estreito de Ormuz, apesar do seu otimismo, que fica aqui evidente, temos, por um lado, o Irão-

Não é otimismo.

Otimismo relativo, não é?

Sim, é uma análise que eu estou a fazer dos fatos ao dia de hoje, daquilo que vamos sabendo.

Sim, até porque as coisas mudam muito rapidamente, como sabemos também nas guerras. Mas temos, por um lado, o Irão a ameaçar bloquear o Mar Vermelho, caso o bloqueio norte-americano no estreito de Ormuz continue e também, do outro lado, os Estados Unidos a preparar o envio de milhares de tropas adicionais para o Médio Oriente, é pelo menos o que está a avançar o Washington Post.

É assim, eu acho sinceramente curioso, para não usar outra palavra, que o Irão, após perder o controle do estreito de Ormuz, ameace com a interdição de um estreito que nem sequer está tão próximo da sua região. Claro que quando fala, fala com o apoio dos rebeldes e de um grupo terrorista. É importante termos noção disso, que são os Houthis do Iêmen, mas que eu saiba, os Houthis nem sequer têm Marinha, portanto, não percebo como é que poderão conseguir fazer algum condicionamento à navegabilidade desse estreito, mas não me parece que o regime iraniano esteja em condições de impedir a navegabilidade desse estreito quando, como disse, neste momento nem sequer controla o estreito de Ormuz. Mas faz parte da negociação iraniana, eles têm que usar os trunfos que ainda conseguem usar. Isto acho que faz tudo parte deste jogo negocial entre os dois países. E depois também não podemos esquecer que o Irão tem que passar uma mensagem de resistência ao mundo e tem que ameaçar, de certa forma, também o mundo e os países da região com estas supostas ou possíveis investidas. Acho que faz tudo parte da negociação. Agora, o que me parece é que o Irão está muito diminuído E quer chegar a um acordo. Aliás, mesmo antes do cessar-fogo, de terem chegado a um acordo de cessar-fogo há poucos dias, já havia fontes não oficiais do regime iraniano que diziam que estavam desejosos de chegar a acordo porque estavam em sérias dificuldades. Eu sei que por vezes se passou a imagem de um certo empate em termos militares nesta investida, mas parece-me que os Estados Unidos estiveram sempre completamente no controle da situação e com os objetivos plenamente atingidos. Prevejo que o conflito possa estar mesmo a ser brevemente resolvido, sendo que alguma instabilidade continuará na região, é certo. Vamos ver também como é que evolui o regime iraniano, mas poderemos até a médio prazo, até pelas negociações que envolvem o Líbano e Israel, estarmos a falar numa estabilização da região, com menor escalas de conflito.

Sendo que uma delegação paquistanesa, liderada pelo chefe do exército, está nesta altura em Teerão e o primeiro-ministro paquistanês está na Arábia Saudita. Portanto, temos aqui, de facto, esta frente diplomática a avançar e ficará depois as conclusões destes encontros para um outro gabinete de guerra. Mas olhando aqui ainda para a outra frente desta guerra, Rui Vilar, temos também um eventual cessar-fogo em vista entre Israel e o Líbano. Está a ser falado pela imprensa internacional um cessar-fogo de uma semana. O gabinete de segurança de Israel reúne-se hoje. O que é que pensa que pode sair daqui, tendo em conta que, lá está, também há ameaças nesta frente. Um alto cargo das Forças de Defesa Israelitas diz que aprovou novos planos de batalha para o Líbano e para o Irão.

Sim, e repare que isso vem em linha precisamente com algumas declarações das Forças Armadas israelitas e também americanas, no caso, aquando do cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos, que é no fundo para o poder negocial se manter. As Forças Armadas continuam a dizer que têm um plano preparado e que estão em prontidão para atacarem e têm os alvos bem definidos. Isso dá-lhes um certo poder de negociação. Agora, o que eu acho que é de realçar aqui é o facto do Líbano e de Israel se sentarem à mesa passados mais de 40 anos, salvo erro, e que é digno de nota e que também me traz aquele otimismo relativo que a Vanessa falava há pouco, é verdade. E também, por outro lado, demonstra que Israel não tem uma posição assim tão, como alguns analistas iam dizendo nos últimos dias, uma posição tão autoritária perante os Estados Unidos. Pelo contrário, as negociações decorreram em Washington e ao que se sabe, foram coordenadas e marcadas pelos Estados Unidos, que de certa forma, entre aspas, obrigaram Israel a estar presente. Portanto, parece-me que os Estados Unidos têm claramente um papel preponderante, ascendente e liderante em todo este conflito, com a ajuda de Israel, certamente coordenados com Israel. Israel também aproveitou para enfraquecer bastante o Hezbollah no Líbano e para resolver um problema que tinham ali naquela região. Mas também me parece que as indicações que temos, aliás, os próprios negociadores israelitas, foram eles que libertaram a informação de que as reuniões tinham corrido e os encontros bastante bem com os representantes do Líbano. Portanto, também me parece que essas notas vão de encontro também ao fim do conflito entre o Irão e os Estados Unidos. No fundo, estarão os dois próximos a terminar, parece-me, neste momento.

Considera, portanto, que Donald Trump não foi manipulado por Benjamin Netanyahu neste processo?

Não. Eu acho que, e não vou dizer Donald Trump, eu acho que o presidente dos Estados Unidos da América não foi certamente manipulado nem manietado pelo primeiro-ministro israelita neste contexto. E até pela forma como se decidem estas coisas em termos militares por parte dos Estados Unidos da América, eu acho que isso jamais aconteceria. Houve, de facto, alguns analistas que fizeram correr essa teoria, que eu respeito, mas eu não concordo. Acho que jamais o presidente americano seria manietado e se colocaria num conflito se não tivesse, de facto, a intenção de resolver o problema que eles identificaram e que contaram com a ajuda de Israel. Têm relações, são aliados, é normal. Aliás, Donald Trump queixa-se muito da NATO e dos países da NATO por não terem auxiliado, de certa forma, os americanos. Também não é totalmente verdade, houve auxílio e Portugal é um desses exemplos, mas ele queria mais apoio, porque sente que essa política das alianças com os países aliados é importante. Mas não concordo minimamente que Donald Trump possa ter sido manietado por Benjamin Netanyahu.

Entretanto, permita-me só, tendo em conta que temos aqui só dois minutinhos, muito rapidamente acrescentar aqui um ponto à nossa ordem de trabalhos, porque a guerra na Ucrânia tem estado um pouco arredada das notícias, tendo em conta a intensificação também aqui do conflito do Oriente Médio, mas a Rússia acusa a Europa de estar a escalar o conflito com o reforço de drones para Kiev, numa altura em que a Rússia também tem estado aqui com fortes ataques à Ucrânia. Que ponto de situação é que faz sobre este conflito?

Eu acho que a Rússia já devia, desde 2022, estar habituada a que a Europa apoiasse o regime ucraniano, porque a Europa sempre foi bastante vocal contra a invasão russa e com bastante apoio à Ucrânia.

E ainda hoje, Volodymyr Zelensky foi recebido por Giorgia Meloni. Houve um encontro com a primeira-ministra italiana, também dando conta desse apoio.

Sim, eu acho que a Rússia está a fazer as queixas habituais e a tentar também jogar a sua influência, mas acho que o que está a acontecer é mais uma etapa, não é nada digno de realce face aos pacotes e ao apoio que os países europeus já têm dado à Ucrânia. E acho que é até importante neste momento, uma vez que, como disse, e bem, a Rússia está a intensificar os ataques e, de certa forma, os americanos estão mais concentrados agora no Médio Oriente do que propriamente no apoio à Ucrânia. Portanto, é importante que a Europa não se esqueça da Ucrânia. Mas, independentemente disso, também acho que Putin está um bocado a querer voltar a trazer esse conflito para a actualidade, porque, de facto, com a ofensiva americana contra o Irão, e o Irão com a resposta que teve de bombardear vários países na região, Zelensky posicionou-se muito bem como um actor global. Não nos podemos esquecer que Zelensky aproveitou, entre aspas, e bem, a meu ver, este conflito para fazer uma ronda por alguns países do Golfo, para negociar contratos muito interessantes e de longo prazo com esses países, nomeadamente para a sua segurança aérea, trazendo o expertise que adquiriu fruto do conflito que decorre com a Rússia. Portanto, Putin tem que, de certa forma, tentar equilibrar esse jogo. Mas esperemos agora que o conflito no Irão seja resolvido para ver se os americanos dão uma ajuda à Ucrânia. E ainda bem que a Europa não se esquece da Ucrânia.

Vamos esperar que as suas previsões se confirmem, que estes dois conflitos terminem muito em breve. Muito obrigada, Rui Vilar, por ter estado neste Gabinete de Guerra. Obrigada. O Gabinete de Guerra volta a ter outras edições amanhã.