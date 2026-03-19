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Mais uma reunião do gabinete de guerra da Rádio Observador, com a análise de Mónica Dias, diretora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Muito bem-vinda.

Muito boa tarde. Obrigada.

Temos de nos centrar aqui primeiro no conflito no Médio Oriente. Oman revela que os Estados Unidos e o Irão estiveram à beira de um acordo nuclear e defende que a guerra foi o maior erro de cálculo da administração Trump. Foi o maior erro?

Sim, as negociações estavam em curso e estas negociações são sempre muito complexas e demoradas e as questões aí tratadas e os objetivos maiores apenas se alcançam por via diplomática e política, mas não por via militar. Portanto, consegue-se entender perfeitamente estas acusações de Oman, que estavam muito envolvidos nesta negociação e eu diria que tendo em conta as consequências que podemos observar hoje, foi efetivamente um erro de cálculo, mas neste caso, acho que poderíamos olhar para três factores que, em meu entender, se opunham à partida às negociações diplomáticas nos locais próprios oficiais e também, em parte, nos bastidores. Ou seja, havia aqui três factores que desde o início estavam a fazer com que estas negociações não chegassem a bom porto. A primeira é que Israel obviamente tinha e continua a ter uma enorme influência sobre Donald Trump e determinou uma oportunidade única para atingir o regime iraniano e como certamente Netanyahu terá explicado a Donald Trump, que seria uma oportunidade única para decapitar e destruir para sempre este regime iraniano. E, portanto, de facto, tratou-se aqui de uma operação militar preparada ao longo de muito tempo e com uma janela de oportunidade muito pequena. E tendo em conta a enorme influência de Israel, neste momento sobre o presidente americano, eu creio que esse foi um fator que à partida condicionava estas negociações. Em segundo lugar, outro fator que também condenava estas negociações, ou seja, eu acho que nunca foram negociações realmente levadas a sério por ambas as partes, mas por parte do atual presidente americano e também dos seus conselheiros ou técnicos que ele próprio nomeou, demitindo outros, isso também é muito importante, foram muitas pessoas muito capazes e com enorme experiência, demitidas ao longo deste último ano e que poderiam ter feito aqui uma diferença de contenção destas decisões muito precipitadas de Donald Trump. E Donald Trump, de facto, não é um homem que respeita as regras da diplomacia, nem tem paciência para as regras e leis internacionais, para convenções políticas. Aliás, devo dizer que nem sequer respeita, nos seus discursos, uma linguagem que era expectável para um presidente, nem tem nenhum respeito, em meu entender também, pelo Estado de direito, tem poucos conhecimentos de História e aparentemente ainda muito menos de Geografia e é um homem de negócios, dos seus negócios e resolve questões em tweets, pela ameaça.

Age como o dono disto tudo.

Nas redes sociais. Repare, em vez de se reunir ou fazer declarações através dos canais formais da Casa Branca, utiliza redes sociais, reúne com os chefes de Estados em Mar-a-Lago, não ouve os outros, portanto, só ouve aqueles que concordam com ele e quer resultados sempre rápidos. Portanto, estes são dois aspetos, dois fatores do lado dos Estados Unidos e de Israel, que não transmitiam boa sorte para estas negociações em curso. E por fim, também do lado do Irão. Eu pelo menos duvido muito da seriedade das intenções do Aiatolá Khomeini quando ainda era vivo e do seu regime autoritário e absolutamente opressor da sua própria população. Tratava-se de um regime, e continua a ser, um regime muito violento a nível interno e também externo, que queria ser o grande ator nesta região e que eu creio que vive precisamente deste posicionamento. Repare que o nuclear para Irão sempre foi uma ambição e mesmo que escondesse esse desejo, essa ambição, o nuclear seria uma forma de excelência para se afirmar e chantagear os outros atores desta região. Basta olharmos, por exemplo, para a Coreia do Norte, que parece que é um ator intocável, apesar de todas as atrocidades para a sua própria população. Por quê? Porque tem o nuclear. Ora, estas negociações com o Irão e com muitos outros atores, neste caso era o Oman, mas começam muito antes de 2015. Tentou-se um acordo nuclear, que foi conseguido, os Estados Unidos saíram poucos anos depois, mas na verdade, a investigação nuclear continuou sempre no Irão e até nos últimos anos, sem permitir fiscalização através das agências das Nações Unidas, como acordado. Portanto, eu acho que este governo do Irão não era, nem é, um ator fiável internacional e estava a arrastar as negociações Utilizando diplomacia e até as organizações internacionais para avançar e contornar as leis impostas. Temos aqui três factores que à partida eram difíceis. Agora, tem que mesmo acrescentar isso, estes três factores não fazem sentido. Obviamente, sim, este ataque foi um erro precipitado. Temos que dizê-lo muito claramente, foi feito sem planos, sem estratégia, sem parceiros e aliados da NATO, que nunca foram consultados antes, sem o Congresso dos Estados Unidos também. E os 30 dias vão acabar rapidamente. E aqui o Congresso tem mesmo de pronunciar-se. Sem avaliação das consequências e o mundo hoje está mais perigoso, economicamente está muito mais ameaçado, está mais caro do ponto de vista do fornecimento das energias em todo o mundo, está muito mais complicado e temos, o que é o mais preocupante em todas as guerras, em todos os ataques, mais um desastre humanitário com milhares de pessoas deslocadas e a fugir e a reconstrução vai ser uma dor de cabeça e qualquer possibilidade de apaziguamento será agora muito mais difícil.

Nomeadamente em Gaza e no Líbano, esta crise de refugiados. O Pentágono quer, entretanto, pedir ao Congresso uma verba de 200 mil milhões de dólares para financiar esta guerra no Irão, é o que está a avançar o Washington Post, cita um alto funcionário do governo. Há a perspectiva de que possa ser dada luz verde e que aqui Donald Trump possa ter uma vitória?

Parece-me muito difícil, porque quando se trata de dinheiro, mesmo os republicanos e alguns deles que até apoiavam o Trump, vão ter muitas dificuldades em aceitar. Porque repare, todo este movimento MAGA que tomou o partido republicano, constituiu-se e apoiou Trump no pressuposto de que-

É contra o envio de militares para o Irão.

Exatamente. Os grandes temas da política norte-americana seriam os Estados Unidos e, portanto, uma questão muito clara foi não enviar militares para outros países e não gastar dinheiros com guerras que não tinham a ver com a América. Ora, sabemos que o Irão não ameaçava diretamente com alvos militares os Estados Unidos e portanto, isto parece mais uma intervenção de tentativa de mudança de regime, que estas pessoas que votaram em Trump e que são do movimento MAGA não entendem. O próprio Vance teve que engolir vários sapos, como se viu, aliás, nas imagens, porque esta não é a política que ele defende e pela qual se bateu. E portanto, eu creio que se a gente considerar que, por exemplo, os Estados Unidos recusaram muitos apoios financeiros para a Ucrânia e que não eram tão elevados como estes. E aqui tinha, obviamente, um objetivo e tinha parceiros que apoiavam também esse financiamento. Se pensarmos, por exemplo, no desmantelamento da agência USAID, que é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, foram despedidos por volta de 10 mil funcionários, cancelados cinco a seis mil programas. Aqui as verbas foram consideradas por esta administração por não valiosas, por serem algo que não interessava aos Estados Unidos, porque acontecia noutras geografias. Então agora sim, temos 200 mil milhões para uma guerra contra o Irão e que traz muitos mais problemas a nível económico e até a partir dos próprios lucros da economia americana e de toda a gestão da energia mundial.

Mas já que fala na questão da economia, acabamos de saber esta informação, Mónica Dias, cinco países europeus, Reino Unido, Itália, Países Baixos, Alemanha e França e também o Japão, emitiram um comunicado conjunto, dizem que estão prontos para ajudar a garantir a passagem segura de navios pelo estreito de Ormuz. Aqui temos uma pequena vitória, pelo menos, de Donald Trump, tendo em conta que finalmente consegue apoio para tentar levantar este bloqueio por parte do Irão. Sim ou não? E como é que o Irão irá reagir?

É um apoio muito relativo, mas é uma tentativa, através da diplomacia, agora sim, concertada, de ajudar e também de ir ao encontro de Donald Trump, que está nitidamente perdido aqui e dos Estados Unidos, mas que em contrapartida vai pedir apoios para a Ucrânia e vai exigir, obviamente, a continuação das sanções à Rússia. Ou seja, temos que olhar para o mundo como tabuleiro global e obviamente que o que não interessava à Europa neste momento, nem ao Japão, era abrir outra vez as portas à Rússia e estender o tapete vermelho, nomeadamente para a possibilidade de voltar a vender o seu gás, o seu petróleo, a sua energia a todo o mundo. E portanto, a grande questão e o grande problema para a Europa é a Ucrânia e precisa dos Estados Unidos para vencer a Rússia, para afirmar a Ucrânia e portanto está aqui um pouco pressionada e talvez esta seja uma forma, aliás, não está ainda claro como é que será essa ajuda. Portanto, uma coisa certa é que não vai haver fragatas Da Alemanha, certamente a passar neste estreito, mas pode haver outras formas de apoio, de ajuda, como aliás sempre houve, porque os militares norte-americanos sempre utilizaram, por exemplo, bases militares destes países. Há aqui um sinal importante em cima da mesa da diplomacia formal. Certamente há muitas conversas nos bastidores, que devem ficar mesmo nos bastidores, porque política não acontece no público, nos tweets. E eu acho que este pode ser um bom sinal e pode ser o início de um caminho para as negociações voltarem para a esfera política e diplomática. Essa foi sempre a grande mensagem dos líderes europeus, foi dizerem: "Este foi o erro, não foi respeitada a diplomacia e unicamente é possível um apoio militar aos Estados Unidos se, e só depois de voltarmos à diplomacia e às negociações".

Por falar em apoios e diplomacia, mas noutra frente e só mesmo para fecharmos, Mónica Dias, está a decorrer o Conselho Europeu, começou esta quinta-feira, decorre esta quinta e também sexta-feira. E mais uma vez, Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, é uma força de bloqueio no empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia. Temos esta outra frente de guerra também, e já há quatro anos. A vontade da maioria dos Estados-membros vai ficar refém dos manos e desmanos da Hungria, tendo em conta que em dezembro tinha aprovado este apoio?

Acho que não. Acho que desta vez a Europa já aprendeu e já esperava. Atenção, temos que entender que a situação é muito delicada para os Estados europeus, porque vai haver eleições na Hungria em breve e qualquer tentativa de hostilização dos restantes Estados da União Europeia em relação à Hungria poderiam ser aproveitados por Orbán para ganhar esta eleição. Podia dizer: "Estão a ver? São todos contra nós. Eu é que sou o único líder que defende os interesses verdadeiros da Hungria". É por isso que os Estados europeus parecem que não são capazes de agir, mas isto tem a ver com uma deliberação profunda e o conhecimento exato da realidade política e desta alta esfera da diplomacia e das negociações. Eu creio que os outros Estados da União Europeia, sobretudo aqueles que mais querem ajudar a Ucrânia, vão sabiamente aguardar mais duas semanas e a seguir vão fazer o seguinte: ou vão avançar sem a Hungria, através de um acordo individual dos Estados que têm essa capacidade financeira, vão procurar também outras formas da própria União conseguir desbloquear, por exemplo, chamando estes apoios outro nome, dando-lhe outro programa. Há aqui certamente muitos diplomatas muito astuciosos também. Não são só os húngaros que têm estas ideias. E, por outro lado, vão certamente, a mais longo prazo, alterar as regras de aprovações de medidas como esta, mas isso vai demorar muito mais tempo, vai ter também bloqueios internos, mas obviamente que uma reforma institucional é fundamental para o bom funcionamento da União Europeia e provavelmente haverá, em breve, os clubes europeus, ou seja, aqueles Estados que quiserem avançar para determinadas políticas mais à frente, podem avançar, não impedindo que os outros não avancem ou avancem mais tarde. Temos, aliás, o espaço Schengen ou até o euro, que são bons exemplos como a União Europeia funciona lindamente.

Ficamos com essa nota mais positiva, Mónica Dias. Muito obrigada pela sua análise neste Gabinete de Guerra. Mónica Dias.

Muito obrigada eu.

Obrigada, até à próxima. Directora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Eu sou Vanessa Cruz. Esta edição do Gabinete de Guerra fica disponível em podcast. Haverá outras também amanhã.