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Gabinete de Guerra centrado no conflito na Venezuela e é nosso convidado desta edição, Bernardo Valente, professor de Relações Internacionais do ISCSP, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Bem-vindo, seu professor, obrigado pela sua disponibilidade. Este Gabinete de Guerra acontece horas depois de Donald Trump ter anunciado quem vai integrar a equipe responsável por assegurar a transição de poder na Venezuela. A escolha recai em Marco Rubio, chefe da diplomacia norte-americana, Pete Hegseth, o responsável pela pasta da Defesa, e o conselheiro para Assuntos de Segurança e Migrações, Stephen Miller. Desta escolha, é possível perceber, seu professor, que tipo de transição vamos ter nos Estados Unidos e o que lhe dizem estes nomes e estas escolhas de Donald Trump?

Boa tarde mais uma vez. Não é nada que surpreenda esta escolha, até porque Marco Rubio é escolhido por uma razão óbvia, que é também quem conhece melhor aquela demografia, quem conhece melhor aquele eleitorado, quem conhece melhor também o sofrimento do povo venezuelano, um bocadinho à semelhança do povo cubano, porque Marco Rubio é descendente de cubanos. Portanto, por aí é uma escolha lógica e parece-me que seria sempre a primeira opção no caso de estabelecer esta tal comissão de transição sob domínio americano, que é o que parece que está a acontecer neste momento, se bem que é uma comissão de transição que irá trabalhar em paralelo também com Delcy Rodríguez, a presidente interina. Depois, Pete Hegseth, e Stephen Miller também um pouco, por uma questão do expansionismo e de serem um pouco as figuras dentro da administração Trump que materializam ideologicamente esta ideia expansionista, esta ideia, como já falámos aqui em alguns Gabinetes de Guerra, da doutrina Dunroe, portanto uma doutrina Monroe que divide o mundo em esferas de influência, mas esferas de influência regionais, onde está então na esfera de influência regional dos Estados Unidos a Venezuela, a Colômbia que também já foi ameaçada, o México, Cuba, por aí fora, chegando inclusive até à Groenlândia mais a norte. Portanto, o que vemos aqui é também um sinal de fragilidade da administração Trump naquilo que é a sua diplomacia. Por quê? Porque se repararmos, Marco Rubio já esteve em todas as comissões de transição. Já esteve a negociar a paz na Ucrânia, já esteve na comissão de transição para a paz ou para o cessar-fogo em Gaza e agora encontra-se nesta nova comissão de transição na Venezuela. Um bocadinho à semelhança também do que aconteceu com Pete Hegseth e com outras duas figuras que não estão aqui enquadradas nesta comissão, mas que também têm sido o pau pra toda obra, usando uma expressão mais corriqueira, que é Steve Witkoff e Jared Kushner, o genro de Donald Trump. Portanto, se por um lado esta é a escolha óbvia, por outro lado também coloca aqui a nu esta ideia de que Donald Trump não está rodeado assim de tanta gente competente, ou pelo menos não confia assim em tanta gente dentro da sua cúpula de poder.

O senhor professor punha aqui em evidência que estes três nomes revelados por Donald Trump vão trabalhar em cooperação com as autoridades venezuelanas e muito em particular com a presidente interina Delcy Rodríguez. Consegue antecipar que tipo de cooperação vai ser esta, quem é que vai, de facto, mandar no destino da Venezuela, quem vai pegar nas rédeas do país?

Marco Rubio teve uma expressão engraçada em que falou de uma colaboração coerciva, em que os Estados Unidos iam colaborar com esta administração de Delcy Rodríguez, mas seria uma colaboração em que os Estados Unidos impunham a sua vontade à administração de Delcy Rodríguez ou à administração venezuelana interina. Parece-me a mim que do ponto de vista da organização interna, o que irá acontecer é Donald Trump ou a administração Trump não irá recuar naquilo que têm sido as sanções do mercado petrolífero e do mercado energético. Portanto, não recuando nessas pressões, há aqui a tentativa de Donald Trump, através do ponto de vista econômico e energético, trazer alguma pressão à administração de Delcy Rodríguez para que para evitar uma crise humanitária ou o início de uma crise humanitária na Venezuela, comece a ceder e a chegar então àquilo que os Estados Unidos querem, que é a entrada destas empresas americanas dentro da Venezuela para explorar o seu petróleo, investimento esse, só fazendo aqui um aparte muito rápido, que também será significativo para Donald Trump. Por quê? Porque o petróleo na Venezuela é muito pesado, o que quer dizer que terá que passar por processos de refinaria que normalmente não acontecem em petróleos mais leves. Portanto, estamos a falar de um investimento na ordem dos milhões ou bilhões, que Donald Trump também terá que justificar ao seu eleitorado interno, principalmente ao movimento MAGA, que se recusa agora, ou que pelo menos prefere olhar para dentro e não olhar para fora, e que prefere então proteger os interesses dos cidadãos norte-americanos, investir nos cidadãos norte-americanos, e não neste expansionismo de Donald Trump. Mas voltando ao cerne da questão, parece-me que esta parceria Delcy Rodríguez-administração Trump ou Delcy Rodríguez-Marco Rubio será uma forma de os Estados Unidos conseguirem encontrar uma figura que seja consensual e que possa garantir esta tal transição democrática, seja ela do ponto de vista mais retórico, seja ela de um ponto de vista prático, na Venezuela. Por quê? Delcy Rodríguez foi empossada durante 90 dias, portanto apesar de Donald Trump ter dito que nos próximos 30 dias poderia realizar eleições ou que iria esperar 30 dias até realizar as próximas eleições, nós aqui estamos a falar de um prazo maior. Estamos a falar provavelmente de 90 dias, que são os 90 dias em que Delcy Rodríguez foi empossada, e durante estes 90 dias agora Donald Trump poderá fazer uma de duas coisas, ou Marco Rubio poderá fazer uma de duas coisas. A primeira será voltar atrás com a palavra e dizer que afinal Maria Corina Machado pode ser de alguma forma uma líder respeitada dentro da Venezuela e trazer então Edmundo González, que foi o vencedor das eleições em 2024, se tivessem sido eleições livres, lá está. E aí temos um governo partilhado entre Edmundo González como presidente, Maria Corina Machado já se ofereceu para vice-presidente, e depois temos Marco Rubio à parte numa espécie de controle de protetorado americano, ou então terá que fazer algo O que me parece ainda mais difícil é encontrar uma pessoa que não pertença ao aparelho de Estado chavista, madurista, e que não seja Maria Corina Machado também, portanto, uma terceira força política aqui, uma terceira pessoa que possa reunir consenso dentro da Venezuela, que me parece, neste momento, bastante difícil.

Sem eleições num horizonte muito próximo. Ou eleições nesse horizonte de 90 dias, de três meses.

Por se ter falado muito pouco até agora de eleições, não parece que a solução passe, honestamente, por eleições num futuro próximo, nem nos 30, nem nos 90 dias, porque a solução será, ou pelo menos a solução mais intuitiva que acho que toda a comunidade internacional esperava que acontecesse assim que Maduro caiu, que era empossar então Edmundo González para se começar a tal transição, sendo que foi reconhecido pela comunidade internacional como o vencedor justo das eleições em 2024, que depois foram então obliteradas e Maduro acabou por se manter no poder. Portanto, não se falando de eleições livres e Donald Trump dizendo, como disse no seu discurso logo a seguir à intervenção, que não estavam reunidas as condições para um tal processo democrático, para a tal transição democrática, há aqui alguns problemas que surgem. O primeiro é até que ponto é que então a democracia, o trazer a democracia, Donald Trump e os Estados Unidos como portadores da democracia justificam a intervenção, tendo em conta que depois a consequência não será uma transição imediata para a democracia, nem um esforço para se realizarem eleições livres ou para colocar lá Edmundo González, como estava a dizer. E depois, que sentido é que faz falar do narcotraficante Maduro e do regime sanguinário que Maduro tinha, sem dúvida absolutamente nenhuma, julgar Maduro naquele espetáculo midiático que vimos ontem e que vamos continuar a ver nos próximos meses ou anos, mas depois manter toda a restante administração Maduro como número dois, número três, na Assembleia Nacional, também um madurista à frente da Assembleia Nacional. Portanto, retiramos Maduro, mas o madurismo está lá todo, tal e qual como estava antes da intervenção, só não tem a sua figura principal. Mas se Maduro então era um narcotraficante, toda a restante administração não tem qualquer contacto com estes cartéis, toda a restante administração está inocente, porque há pessoas desta administração que já foram inclusive a tribunal e já recaíram queixas sobre eles quanto à possibilidade de estarem também envolvidos no narcotráfico. Portanto, começa-se também a perceber aqui que não só a transição para a democracia não será fácil na Venezuela, como o discurso que Donald Trump utiliza para a intervenção vai se perdendo nestas nuances, porque no fundo, como sabemos, ainda bem que libertou o povo venezuelano, mas há uma agenda muito própria extrativa dos recursos naturais da Venezuela que Donald Trump tem vindo a seguir desde o início desta intervenção e desde o início começou a extremar a sua retórica contra Maduro.

Decisivo para qualquer solução que venha a ser adotada pela administração norte-americana e para a Venezuela vai ser o apoio popular e também das Forças Armadas venezuelanas. Há alguns indicadores que nos permitam aferir se, de facto, há ou não uma oposição forte por parte da sociedade e por parte das Forças Armadas a uma intervenção norte-americana em território venezuelano?

Neste momento, temos aqui, parece-me a mim, ou pelo menos como vejo a situação com a pouca informação que se vai tendo também dentro da Venezuela desde a intervenção, vejo aqui dois caminhos que podem ser particularmente perigosos e um que pode ser particularmente positivo. Os dois caminhos particularmente perigosos: o primeiro começa com Nicolás Maduro a decretar no dia 3 a emergência externa, um estado de emergência externo, o que quer dizer que desde o dia 3 as tropas, o setor militar ligado a Nicolás Maduro tem, de alguma forma, procurado encontrar dentro da sociedade civil cúmplices para este ataque americano e farão uma perseguição sem precedentes a esses cúmplices do ataque americano no âmbito deste estado de emergência. E aí vai ser a prova de algodão também para o setor militar, para percebermos quem é que está do lado de Maduro, quem é que está do lado desta intervenção americana, podendo, eventualmente, deflagrar numa guerra civil se Delcy Rodríguez e Marco Rubio não conseguirem gerir a situação. Por outro lado, outro cenário que me parece particularmente perigoso, sabemos que há muita população armada, principalmente estes cartéis que se desenvolveram quase desde os anos 70 e 80, que têm muita população armada, portanto funcionam quase como movimentos de guerrilha, e esses movimentos de guerrilha podem então também levar a uma guerra civil, mas uma guerra civil aqui que não é só entre maduristas e antimaduristas, mas sim uma guerra civil entre várias fações ligadas a estes cartéis que têm já treino militar e também armamento à sua disposição. Depois, claro, que há outra parte positiva ou uma transição que pode ser, parece-me a mim, mais saudável para toda a população e que também será aquela que reúne mais consenso dentro da população venezuelana, que é um sair paulatino dos Estados Unidos da Venezuela, também uma suavização do discurso da ala madurista, principalmente de Delcy Rodríguez, porque agora ficará à cabeça, mas também de Diosdado Cabello e outras personalidades muito ligadas ao chavismo, que terão que então moderar o seu discurso enquanto os Estados Unidos, através dessa moderação do discurso da ala venezuelana, os Estados Unidos começam também a perceber que é seguro sair da Venezuela, ou seja, não impor um domínio de facto na Venezuela, mas continuando com a Venezuela sob a sua esfera de influência e continuando os recursos da Venezuela também sob a sua esfera de influência.

Vai ser preciso esperar mais algum tempo para perceber exatamente como evolui a situação política e social na Venezuela. Professor Bernardo Valente, muito obrigado pela sua presença neste Gabinete de Guerra. Bernardo Valente é professor de Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e ajudou-nos aqui a analisar alguns dos factos mais recentes relacionados com a detenção pelos Estados Unidos de Nicolás Maduro.