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"Ideias Feitas" na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo.

Olá, Ricardo, boa tarde.

E hoje queres falar sobre a saída de Rita Rato do Aljube. Não resisto a ler o título da tua crônica de hoje: "Rita, a comunista que não queria sair do Aljube." Se calhar, é melhor explicar o que foi o Aljube até para a nossa audiência mais jovem.

Ok, o Aljube foi uma cadeia que durou ao longo de séculos, que serviu, como servem as cadeias normalmente, para prender pessoas. É mais recordada como uma cadeia onde iam os presos políticos durante o Estado Novo para serem interrogados pela PIDE antes de serem distribuídos, em muitos casos, por outras cadeias ou lugares similares. Quando se fala do Aljube, mais ou menos esse é o entendimento popular, é de uma cadeia dedicada a presos políticos do Estado Novo, do salazarismo, portanto, normalmente comunistas ou pessoas de esquerda. E por falar em esquerda, agora nos intervalos da indignação que a nossa esquerda tem manifestado com a violação do direito internacional cometida pelos Estados Unidos e por Israel, essa esquerda arranjou um bocadinho de tempo livre para se indignar com o afastamento da doutora Rita Rato da direção do Museu do Aljube e para chamar fascista e outros epítetos similares ao presidente da Câmara de Lisboa, o engenheiro Moedas. Hoje ou ontem, num artigo publicado, o insuspeito doutor Fernando Rosa já veio decretar que isto é um ataque ao pluralismo democrático. Para quem não se lembra da doutora Rita Rato, salvo por este episódio, ela era aquela deputada do PCP que, confrontada com a existência do Gulag, propriamente dito, o sistema de campos de trabalho forçado e reeducação da antiga União Soviética, ela explicou muito candidamente que nunca ouvira falar disso. O episódio aconteceu em 2009, foi numa entrevista ao "Correio da Manhã", pelo menos foi a informação que eu consegui encontrar, e acho que vale a pena lembrar o trecho. O jornalista que fez a entrevista perguntou à senhora sobre o Gulag e ela disse que: "Não sou capaz de lhe responder, porque em concreto nunca estudei nem li nada sobre isso." Diz o jornalista: "Mas foi bem documentado." "Por isso mesmo admito que possa ter acontecido essa experiência", diz a doutora Rita Rato. "Mas", insiste o jornalista, "não sentiu curiosidade em descobrir mais?" Responde a doutora Rita Rato: "Sim, mas sinto necessidade de saber mais sobre tanta outra coisa." E há um pedaço bastante menos lembrado da dita entrevista que é ela questionada sobre presos políticos na China, a doutora Rita Rato respondeu de forma semelhante: "Não sei essa questão concreta dos direitos humanos, não conheço essa realidade de uma forma que me permita afirmar alguma coisa." Assim como a doutora Rita Rato mostrava um desconhecimento absolutamente imaculado do comunismo uns anos depois desta entrevista, foi considerada pela autarquia socialista de então, lisboeta, bem entendido, a pessoa ideal para dirigir o Museu do Aljube, dedicado à memória dos presos políticos durante o Estado Novo e que na vasta maioria eram comunistas. Se o critério de admissão é a ignorância, podemos pôr um amish na direção do Museu da Eletricidade ou coisa assim. Certo é que apesar da doutora Rita Rato confessar não saber rigorosamente nada da temática do museu que dirigia e do partido a que pertence, já agora, há por aí incontáveis pessoas que têm andado nos últimos dias a jurar que ela fez um trabalho fantástico no museu. Alguns milhares, vi isso há poucas horas, já assinaram uma petição a pedir a devolução da doutora Rita Rato ao Aljube, sempre no pressuposto do tal trabalho fantástico. Como é que eles avaliam a qualidade desse trabalho? Não faço ideia. O que sei é que se um décimo, uma pequena fração dos indignados com a saída da doutora Rita Rato, e lembro que ela não foi demitida, ela apenas terminou o mandato e não foi reconduzida, mas se uma fração desses indignados alguma vez tivesse visitado o Museu do Aljube, o museu seria um sucesso, uma coisa quase comparável ao Louvre. Feliz ou infelizmente, é óbvio que a indignação dessas pessoas não se prende com o desempenho da doutora Rita Rato, que elas não fazem ideia qual foi o desempenho, com certeza, a grande maioria dessas pessoas, e a avaliar pelos conhecimentos da senhora em História, também suspeito que o desempenho não terá sido brilhante. A indignação prende-se com o fato de a alegada direita, ou aquilo que em Portugal se entende por direita, não ter direito a indigitar pessoas nem mesmo quando está no poder, como é o caso do PSD na Câmara Municipal de Lisboa. O poder da alegada direita, aliás, nem devia existir. Para sermos um país com o dito pluralismo democrático, só a esquerda deveria estar habilitada a distribuir cargos públicos e, num mundo ideal, cargos privados também. Se é que houvesse cargos privados no mundo ideal da esquerda. De resto, ainda que formalmente não mandem em coisa nenhuma, a esquerda continua a atribuir empregos ao que lhe. A doutora Rita Rato é desde há pouquíssimos dias, a nova comentadora de política da RTP. E eu já estou a imaginá-la, imagino que muita gente também esteja a imaginá-la, a confessar que nunca ouviu dizer que o Irã é uma teocracia assassina, ou que não aprendeu na escola que o Hamas é uma organização terrorista, ou que não tem informações de que o senhor Putin tenha invadido a Ucrânia e por aí fora. Ou seja, tudo indica que na RTP a doutora Rita Rato vai continuar a excelência do seu trabalho e o contribuinte vai continuar a pagar o seu trabalho, que é excelente, volto a lembrar.

Alberto, até amanhã.

Até amanhã, Ricardo.