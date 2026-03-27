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Momentos de Glória.

Vamos lá. Qual é a pergunta que fazemos sempre à sexta-feira? Quanto é que vai custar o gasóleo na próxima semana?

15,6 milhões, pessoal.

15,6 milhões o litro.

Tudo não é assim tanto.

É só um bocadinho mais.

Não, isso não é o preço do gasóleo, é o preço do quilo da dourada. Pergunta: quantos votos teria André Ventura se este país já tivesse acordado?

15,6 milhões.

Caramba, também não. O que são estes 15,6 milhões, pessoal?

15,6 milhões de gostos aqui no TikTok. Este país acordado. Grandes máquinas que vocês são. Muito obrigado por tudo.

Esta é mesmo a prova de que Portugal está acordado, mas está acordado a fazer scroll no TikTok, no telemóvel. Sim, Paulo. Fala.

Ia só dizer que um dia destes até se podem substituir as eleições pelos gostos nos perfis.

Já terá sido pensado.

Os likes.

Os likes. Já terá sido pensado por muito boa gente. André Ventura não é o único a bombar no TikTok, é o que bomba mais. Contudo, é sempre o Chega no centro das atenções, como podemos ouvir por esta publicação do deputado do PS, José Carlos Barbosa.

Boas, pessoal, já viram a frase do dia? O Chega é como a Casa dos Segredos. Todas as semanas expulsa um. Vai-se lá saber porquê.

Mais um momento TikTok que transforma a política portuguesa numa espécie de "Maluques do Riso" de terceira categoria. Hugo Soares foi entrevistado pelo guru, influencer e youtuber Miguel Milhão e contou um pouco do seu trajeto académico.

Era um bocado malandro. Eu estudava em Coimbra, mas estudava em Braga a maior parte das vezes, ia muito pouco tempo a Coimbra.

Tu estudavas em Coimbra, mas ias pouco tempo.

É verdade. Nós em Coimbra tínhamos um sistema, a razão era só uma, é que não era possível ser de outra maneira, porque os alunos nunca haviam nas salas. Se toda a malta fosse às aulas, não havia lugar para toda a gente.

Que interessante.

Então eu optei por nunca criar dificuldades à própria universidade. Não ia às aulas, era autodidata.

Muito bem.

Malandro.

É, malandro.

Sempre a pensar no bem do ensino público.

Ora aí está. E isto fica aqui à atenção do Ministro da Educação: menos alunos, melhores condições para aqueles que vão à escola, às universidades. Vocês sabem como é que um político demonstra que está muito à vontade numa entrevista? É pela quantidade de pás e de maltas.

Mas hoje a realidade, tu se andavas por lá em Ninomoço, provavelmente cruzamo-nos lá. Peço desculpa. Em primeiro lugar devo te dizer que nós somos um caso de sucesso no mundo, porque eu acho que é uma mais-valia que nós temos mesmo que trazer. Esta malta tem dinheiro. E imaginas a pressão partidária. É porreiro, os xuxas enxamearam isto de malta. Delos, os presidentes das concelhias, os tipos que foram às câmaras e perderam.

Portanto, malta, porreiro. Não sei se repararam na expressão "os xuxas enxamearam", que não só é uma aliteração, como também é muito utilizada em Ciência Política. Xuxas, há os marxistas e há os xuxas. Nesta entrevista, o líder da bancada parlamentar do PSD deu uma das melhores definições do país que alguma vez ouvi e que tem esta grande vantagem: é que toda a gente pode concordar com ele.

Portugal é um país difícil, embora seja um país extraordinário, é o melhor país do mundo. Mas é um país difícil por várias razões.

Portugal é um país difícil, mas é extraordinário, é o melhor do mundo. Só que não. Não sei, olha, eu concordo e discordo.