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Está no ar o Momentos de Glória da Rádio Observador. E começamos por um clássico nacional: as pessoas, Paulo, como tu, que sofrem e vibram com o seu clube do coração.

Claro.

Tanto que até fizeram o cardeal Américo Aguiar saltar da cadeira.

E aqui nós quando vivemos uma situação-

Exatamente.

Foi golo.

Ok.

Foi golo e nós temos a redação aberta.

Só foi um golo do Benfica.

Há muitos colegas que são do Benfica ou do Sporting, não sei.

Homem de pouca fé.

Mas estando nós numa competição internacional.

Avançamos.

Queremos que ganhe o Benfica, é Portugal que ganha.

Quatro, dois.

Mas agora ficamos quatro, dois, ficamos aqui assustados. Já não me lembro qual era a pergunta.

Não, mas nas imagens ele salta mesmo da cadeira. Ele assusta-se mesmo.

Homem de pouca fé.

O que sendo no nau, com o Pedro Mourinho, o cardeal que é do futebol que o do Porto.

Exatamente.

Eu destaco o Pedro Mourinho muito controlado e o Pedro Mourinho devia ter vontade de dar um salto maior.

Fez-me lembrar a reação-

Foi profissional.

Foi muito profissional, como sempre.

Fez lembrar a reação do Chicão, do Francisco Rodrigues dos Santos, no tremor de terra nos Açores.

O certo é que milagres acontecem e há Santos que jogam de luvas.

Anatoli Trubin é bom, é bom, é. Vai lá com a mão, vai lá com o pé. Anatoli Trubin é bom, é bom, é. Vai lá com a mão, vai lá com o pé. Anatoli Trubin! A luz vem abaixo!

Neste caso, foi lá com a cabeça.

A luz foi mesmo abaixo ou senão ele iria.

Pois foi. Mas a semana foi das melhores para o futebol português. Sporting, ontem Porto e Braga seguem em frente. Lá fora só se fala do golo do Trubin. É como diz o António José Seguro.

Tanta vinha vai à fonte.

Isto foi depois dele marcar um golo nos matraquilhos.

Pois foi. É aos tempos, é verdade.

Além do futebol, Monchique também foi notícia nos últimos dias.

É um alerta CM.

Está prevista forte agitação marítima para Monchique. Em direto com mais informações, está a jornalista Raquel Reis.

Portanto, depois de Sobral de Monte Agraço já tem um parque, Monchique, na serra algarvia, já tem uma praia.

Já tem mar.

Parece que não é só Trump com problemas de geografia. E antes que seja tarde demais.

Eu tenho um pedido a fazer ao Luís Montenegro. Mande uma mensagem, verdadeira, a Donald Trump, a explicar que Cuba, no Alentejo, não é a Cuba do Fidel Castro. É melhor fazer isso depressa, antes que um dia destes acordemos com um porta-aviões americano no Alqueva.

Isto é Rui Rocha. O que vale é que se isto for tudo assim muito confuso, há sempre alguém com uma opinião firme, segura.

E penso como o André Ventura.

E o que é que o André Ventura pensa sobre isto?

O André Ventura, ele pensa o que ele deve pensar. Eu não leio os pensamentos das pessoas.

Isto é um clássico. Isto é um bocadinho o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha.

E quando André Ventura diz que está a concorrer sozinho, não é para todos. Mas ele pode sempre trocar ideias com este jovem que passou pelo mesmo.

Primeira vez que faz o Trail do Giab?

Não, já participei no ano passado. Fiquei em primeiro lugar também.

Ou seja, já é a segunda vez que ficas em primeiro lugar.

Este ano foi mais fácil, só que eu corri sozinho. Foi mais fácil ganhar.

Correste sozinho?

Corri. Era só eu a correr.

Como é que isto se organiza?

Não sei, eu não fiz eu nada isso, só corri.

Foi mais abono.

Ele foi o primeiro e foi o último, foi todo.

Concorrer sozinho e ganhar não é para todos. É difícil, dá trabalho.

É de coragem.