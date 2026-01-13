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Vocês estavam tão bem neste dia. Ficou muito bem esta gravação. Eu estava fora, não é? Eu não tenho nada a ver com isso.

Eu não participei.

Desse lá. Aquele falsete.

Nunca vou perdoar a quem me excluiu deste momento.

É o desgosto do Bruno. O Bruno gosta muito deste-

Adora, ele começa logo a fazer flexões.

Começa a dançar com os bracinhos no ar.

Zumba.

Viram as imagens do Gouveia e Melo a dançar numa discoteca? Parece o Bruno.

Eu quando vi, pensei logo no Bruno.

Para amor de Deus. Eu sou mais Marques Mendes. Viram o Marques Mendes num lar de idosos.

Não, mas essas imagens são terríveis.

Agora que dizes, neste movimento que estavas a fazer era alongamentos.

Era mais o Marques Mendes.

Mas têm corrido as imagens do almirante Gouveia e Melo a dançar as "Four Non Blondes".

Pois era.

Mas podemos dizer, depois de uma profunda investigação, que o almirante estava só inebriado pela música. Porque, de resto, ele é uma espécie de um tio Betinho.

Rapaziada, é o seguinte: eu e o almirante vamos hoje sair à noite. Eu sei que vocês estão tipo: "Bro, como assim estamos a sair à noite?" A realidade é o almirante não bebe e não fuma, é um homem de valor. Eu fumo e bebo, portanto let's go.

Eu, o que vou fazer, ainda vou levar este gajo ao colo para casa.

Isso é incrível!

O Gouveia e Melo é aquele que vai pra noite, mas fica sóbrio.

É o condutor.

É o condutor. Alguém tem que levar a moto pra casa. E é o que ele faz. Já Coutinho de Figueiredo é mais do gênero de quem olha para os apontamentos do colega do lado. No caso, aqui, o colega é o Manuel João Vieira.

Eu fiquei ao lado dele neste debate que houve esta semana, a onze, ao lado do Manuel João Vieira, e ele cada vez que tinha aquelas piadas, olhava para o caderninho, tinha lá umas notas. Eu costumo olhar para o caderninho, o que ele lá tinha escrito, e tinha uns gadanfinhos, depois tinha o livro cheio de desenhos.

Estava a fazer bandas desenhadas.

Praticamente. O gajo é um louco genial.

Todos eles utilizam a expressão "gajo". Foi o almirante e agora o Coutinho. "Gajo". São todos jovens.

É malta jovem. Isso não admira. É malta jovem dos anos 80.

Mas por falar em Manuel João Vieira, o que é feito dele? Sabe?

Está no Catar.

Não está no Catar. Está a fazer campanha em alta velocidade.

Pois é, estes são os novos Ferraris. Vamos ter uma fábrica da Ferrari no Tramagal, que vai fornecer toda a Península Ibérica. E pra começar, os portugueses. Isto com bons materiais portugueses. Tudo feito à base de resina de eucalipto. Do melhor! Vota Vieira, o resto é pasmaceira.

Aqui temos Manuel João Vieira a fazer campanha sem product placement. Aquela coisa dos Ferraris, nunca mais se diz.

Mas eu votava num candidato que desse um Ferrari a cada português. Ou um burro.

Tens candidato.

Ou um burro pra fazer a corrida.

Mas agora, e tendo em atenção a campanha, os tempos de antena de Manuel João Vieira, conseguimos perceber que se ele for eleito presidente da República, esqueçam os transportes públicos.

Eu próprio custa-me às vezes acreditar. Mas é verdade. Vamos dar aos portugueses, e se quiserem Lamborghini. Tenho um amigo meu lá em Itália, também faz Lamborghini. Diz: "A gente também faz uma fábrica de Lamborghini". Ferrari é essencial.

Não se faz publicidade aqui nesta campanha. Isto falar de Manuel João Vieira dá sempre uma certa fome, não é? Ele era aquele que foi pra um debate a pensar que era um jantar, propõe vinho canalizado. Com os candidatos a percorrerem o país, não nos escapa, naturalmente, os melhores spots para uma boa refeição. António José Seguro tem um local preferido.

Onde é que comeu melhor durante a campanha?

A bifana em Vendas Novas. Ainda por cima foi uma bifana com ovo estrelado lá dentro, que eu pedi. Uma delícia.

Uma bifana com ovo estrelado. Seguro que gostou muito das bifanas de Vendas Novas, mas Ana Abrunhosa já lhe tirou as medidas, mas tirou todas as medidas a Seguro.

Até está mais magro, mas é bom sinal. Até está mais magro, mas quem não chega ao final da campanha com menos uns quilos, não fez o seu trabalho. E portanto, a campanha é para correr rua, é para falar com as pessoas, é para sentir, é para abraçar, mas é para fazer com amor, é para fazer com o coração, porque as pessoas sentem quando estamos com vontade. E António José Seguro está com vontade.

Estou muito baralhada com este som.

O abraçar é preciso ir com muito cuidado.

António José Seguro está com ganas.

Está com muita vontade, mas é preciso dizer que os candidatos já não precisam de ir ao ginásio. Basta fazer uma campanha como deve ser.

Exato. Então com a segunda volta ainda melhor.

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