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Quero saber se estão todos bem, se está tudo em forma.

Tu é que mais ou menos.

Eu mais ou menos.

Estás um bocadinho...

Sim, mas de resto tudo bem.

Tudo bem.

Tenham muito cuidado quando saírem mais logo daqui da redação do Observador, para não vos acontecer isto.

Estou aqui nas escadas da Rádio Observador, porque vim até cá falar com o João Costa e Silva, numa entrevista muito saborosa, muito quentinha sobre o meu percurso. Tem sempre coisas para contar. E que vai ser emitida no próximo domingo, na antena da Rádio Observador. Logo de seguida, na conversa, consegui projetar-me e caí. É uma coisa que acontece, dizem, principalmente a quem está acima dos 60. Estou aqui com um bocadinho de gelo na perna, quem sabe se não vou precisar de outras ajudas mecânicas. Um braço é sempre bem-vindo.

É verdade, a Júlia Pinheiro caiu aqui no Observador, caiu nas escadas.

Naquelas ali, à entrada?

Sim, naquelas ali à entrada.

A rampinha.

É. Não é só para maiores de 60 anos, pode acontecer. E ela precisou mesmo de ajuda mecânica.

Como sabem, já partilhei, eu ontem tive uma queda e portanto, neste momento estou a ser brifada e educada clinicamente pela minha maravilhosa equipa, todas elas licenciadas em Medicina Preventiva, com experiência acumulada durante muitos anos aqui nos nossos programas, e estão a ensinar-me a usar a mameleta, a canadiana. Não é assim?

A canadiana. Portanto, para a Júlia Pinheiro só temos uma mensagem: as melhoras. Rápidas.

E regresse rapidamente, mas cuidado com as escadas.

Com as escadas. Para os outros todos, muito cuidado com as quedas e com as medidas do governo.

O governo diz que quem não ficar doente durante cinco anos perde o médico de família. Eu não sei vocês, mas a mim deu-me logo uma dor imensa aqui no cóccix. Hoje não dá, porque é sexta-feira, tenho coisas combinadas, mas na segunda-feira, às 7h00, eu vou estar no meu posto de saúde para ver o que se passa. Dói muito.

Muito bom.

É.

Dói muito, o cóccix. Ossanda Liber, presidente do Partido Nova Direita, assim que soube que poderia deixar de ter médico de família, começou logo com dores. Acontece.

E não veio cá e não caiu.

Não, mas o cóccix ficou afetado. No futebol, a seleção nacional já está a preparar o Mundial. Aliás, o próximo jogo é no domingo frente ao México, jogo de preparação. João Palhinha, um dos convocados, adora jogar pela equipa nacional.

O que me entusiasma mais ir à seleção, para além do futebol, é a comida, que é top.

Melhor do que aqui.

Não, mas eu sinto das coisas a nossa comida típica.

Um cabrito.

Um cabrito assado, um bacalhau.

O que se come na seleção? Adoras o arroz de pato?

Por exemplo. Deste um bom exemplo. Já é mesmo cultura da seleção, há mais de 20 anos, acho eu. O chef faz sempre um arroz doce, mas é divinal.

Eu gosto.

Só vem cá, não é para representar o país, é para comer.

Faz parte do pacote.

E vocês ouvem falar disto e começam logo a dar fome.

Então, claro.

Aconteceu com o treinador do Sporting, Rui Borges. Estava na conferência de imprensa depois de vencer o Alverca por 4-1 e a cabeça já andava noutro lado.

Eu digo já agora, que esta conferência de imprensa termine.

Estou para ir jantar com a minha família, só isso.

Só por isso.

Só por isso. Não, perdi das melancias. Agora do jantar, fiquei com fome.

Parecemos nós aqui nas manhãs.

E assim se conclui: o futebol não é cabeça e coração, o futebol é estômago. Que o diga o Rui Simões, repórter da Sport TV, que passou uma tarde com adeptos do União de Leiria. Descobriu muita coisa, por exemplo, que não há combinações impossíveis.

Você está a acompanhar banana com vinho tinto?

É verdade, está melhor.

Esses são os mais velhos.

Que combinação explosiva.

E eu e a minha companheira, somos os mais velhos adeptos do União de Leiria.

Que idade tem o amigo?

Não é sócios. Nós temos sócios, mas a idade sou eu e ela. Ela com 82 e eu vou fazer 95 no dia 3 de agosto.

Que maravilha!

Ora bem. Banana e vinho tinto.

Aí está o segredo da longevidade.

Para quem não arrisca tanto, o Rui descobriu um clássico.

Posso provar aqui a pinga?

Pode provar.

Olha, vem a calhar que o almoço era um 11. E já está a dar a fome outra vez.

E o almoço não quer, está aí com a coisa na mão, pode comer a pinga.

É o chamado vinho problema, não é? Amanhã quem é que se agarra?

Hoje ainda. Não, não faz mal.

E está aqui uma grande pinga, amigo. Quer dizer, como averdadela, se você botar a salsicha e é pão brasileiro.

É mais fino.

Ótimo.

Ótimo, a pinga frita. E agora uma frase motivacional aqui para a Maria João. Nós sabemos que gostavas muito de medir 1,80m, 1,90m.

Estás lá perto.

Mas nesses momentos de maior tristeza, pensa nisto.

Quando nós dizemos: "O Messi é baixinho, o Iniesta é baixinho, o Vitinho é baixinho." Eles são baixinhos, mas têm mais 10 centímetros do que eu. Acho que na minha carreira, talvez por ser pequenino, loirinho, eu sempre fui acarinhado muito pelos adeptos da casa, nos clubes onde passei, mas fora também. Eu nesse ano de Paços, que estávamos a falar há pouco, quando eu era substituído, os adeptos adversários batiam palmas e eu gostava muito disso, era um miúdo querido. Tinha uma boa imagem no futebol. E por ser baixinho. Quando nós dizemos: "O Messi é baixinho, o Iniesta é baixinho, o Vitinho é baixinho." Eles são baixinhos, mas têm mais 10 centímetros do que eu.

Pões o Vitinha a cair. É o Caetano, com 1,62m.

Maria João, ele diz que é mais baixinho ou não? Ainda não percebi essa parte. Eu cá tenho a tua altura, Maria João.

Uma frase motivacional tem que ser dita muitas vezes.

Exatamente.

Pensa nisto.