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Não se fala de outra coisa de Julio Iglesias, de 82 anos, que está a ser acusado de abuso sexual por duas ex-funcionárias. Tudo terá acontecido entre janeiro e outubro de 2021, portanto vai fazer cinco anos este ano. Quando trabalhavam nas mansões do cantor na República Dominicana e nas Bahamas, as alegadas vítimas dizem que Iglesias, que na altura tinha 77, submetia as empregadas a um ambiente de assédio, abuso, humilhação e controle permanente, pressionando-as a realizar atos sexuais. "Não tinha a opção de dizer não", diz uma das empregadas, que tinha 22 anos quando começou a trabalhar como empregada doméstica. A outra, uma fisioterapeuta de 27, diz que conseguiu dizer não, até certo ponto, mas que havia jovens que não conseguiam e que Julio Iglesias fazia com elas o que queria. Dizem que a casa de sonho que viram no primeiro dia rapidamente se tornou numa pequena casa do terror, com um ambiente desconfortável de normalização do abuso. O recrutamento começava com anúncios nas redes sociais, oferecia trabalho doméstico com alojamento e era destinado a mulheres jovens, entre os 25 e os 35 anos. Logo no primeiro contato, eram solicitadas fotografias de rosto e de corpo inteiro. Pouco tempo depois de chegarem, Laura e Rebeca, são nomes fictícios dessas duas ex-funcionárias, recordam que Julio Iglesias lhes colocava questões íntimas como: "Gostas de mulheres?", "Gostas de orgias?" ou "Já fizeste uma cirurgia ao peito?" E em diversas ocasiões terá mesmo pedido para ver e tocar nos seios das empregadas. Tudo isso terá acontecido com o conhecimento das mulheres responsáveis pela administração da casa e pela contratação dos funcionários, que nunca responderam às tentativas de contato por parte destes dois jornais que divulgaram o caso. A única que aceitou comentar desmentiu os relatos das ex-funcionárias e descreveu Iglesias como um homem humilde, generoso, um grande cavalheiro e muito respeitoso com todas as mulheres. O depoimento dessas duas mulheres que agora apresentaram queixa, foram apoiados por vários documentos, são consistentes com outros relatos ouvidos durante a investigação jornalística de três anos, que falou com 15 ex-funcionárias que trabalharam para Julio Iglesias entre o final da década de 90 e 2023. O cantor, estamos a falar aqui de um artista espanhol, um dos mais populares do mundo, nunca respondeu às tentativas de contato, mas o governo espanhol diz que, e sem questionar a presunção de inocência, em Espanha a lei protege as vítimas e que por isso querem ir até o fim no apuramento de responsabilidades. Vamos ver no que isto dá, mas é mais um caso.

É mais um caso. E isto depois de Julio Iglesias ter publicado uma autobiografia muito celebrada, muito elogiada. Estas denúncias-

Agora é que é caso para bater com a mão no peito, não é, como ele fazia a cantar. Olha que é mais assim.

Acho que era um pouquinho mais abaixo. É do diafragma. Acho que sim.

Agora tem razões para dormir no sofá.

Tu disseste para eu cantar. "Me vale la vida, me vale la gente". Vamos passar para assuntos um pouco mais leves. Estamos em época de prêmios no cinema, na televisão, e há uma grande questão: o que se diz quando se recebe um prêmio?

"Obrigada, não estava nada à espera."

Exatamente.

"Obrigada aos meus pais que confiaram em mim, que deixaram de sonhar e que permitiram."

Vocês podiam fazer o manual.

"É uma honra estar..."

"Eram todos merecedores deste prêmio."

"Mais do que eu, mas pronto, olha, continuem a me mandar postais, fica pra próxima." Mas todos nós, mesmo que não saibamos ao certo o que faz um bom discurso, sabemos reconhecer um bom discurso quando o ouvimos. Há discursos que vão buscar e pegam nas emoções. Aqueles que não gostamos são aqueles que são muito longos e a pessoa nunca mais se cala. E no New York Times encontrei um artigo em que um dos colunistas dá umas dicas para um bom discurso nesta época de entrega de prêmios. E ele dá como exemplos, para já um de Teyonah Parris, que ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz secundária no filme "Batalha Atrás de Batalha". E ele dá como exemplo um excelente discurso que ela fez agora nestes Globos de Ouro e também o de Demi Moore no ano passado, que teve um grande impacto. Demi Moore depois não ganhou o Oscar, mas ganhou o Globo de Ouro. E é um dos exemplos que ele dá e também um dos conselhos que dá: de no discurso conseguirem construir um arco da carreira, de explicar como é que chegaram ali, por onde é que passaram, no fundo, justificar todo o percurso até chegar àquele momento. No caso de Demi Moore, aquilo foi muito eficaz.

Mas foi longo, não é?

Porque é um regresso também.

Exatamente, foi alguém que era uma estrela das bilheteiras nos anos 90, mas nunca tinha tido o reconhecimento artístico. E ela própria fez questão de o dizer: "Nunca ganhei um prêmio de representação", e isso criou logo o impacto emocional junto do público. Estávamos aqui a falar dos agradecimentos, a quem é que se agradece. E um dos conselhos dados neste artigo é precisamente: façam com que os nomes tenham importância, ou seja, não se limitem a ler uma lista de nomes. Ele dá o exemplo de um dos premiados que depois da cerimônia disse: "Levava aqui um papel com uma série de nomes, mas depois esqueci-me". E ele diz: "Isso não importa muito, porque se dizem tantos nomes".

Cada um deles perde a importância.

Perde a importância, porque as pessoas nem conseguem identificar. Ele diz: "Escolham um ou dois, mas contem por que essa pessoa foi importante pra vocês".

O professor.

Exatamente. O professor, mesmo pode ser o agente, mas por que o agente? O que ele fez? Qual foi o momento decisivo na carreira para o qual o agente contribuiu? Outro dos conselhos é pra aqueles premiados que se espera que sejam multipremiados, que ganhem vários prêmios ao longo deste período, para não exagerarem em cada discurso, ou seja, não quererem pôr logo tudo.

Dosear.

Dosear, exatamente. E mudar um bocadinho o registro de cada.

De um pra outro.

Exatamente. Ele dá o exemplo do Brad Pitt, que há uns anos ganhou o Oscar de melhor ator secundário e outros prêmios, e que conseguiu esse equilíbrio, e de Kieran Culkin também o ano passado Ganhou o Oscar e vários outros prêmios para melhor ator secundário. Ele ganhou por causa daquele filme, "A Real Pain", e ganhou praticamente todos os prêmios e depois soube dosear referências, o tom também dos discursos foi mudando. E, como estávamos a falar dos discursos demasiado longos, ele diz que é sempre bom ter um plano de saída.

Às vezes são demasiado longos porque não sabem terminar.

Exatamente, não sabem. Então levar sempre algo com que terminar. Saber onde é que aquilo vai dar, porque em alguns momentos eles vão só arrastando.

E depois é o sino, a musiquinha.

Aconteceu, e ele dá o exemplo do ano passado do Adrien Brody, que tinha também essa boa história, que ele foi o mais jovem ator.

Isso foi no Oscar.

No Oscar.

Foi muito chato esse.

Foi muito chato. Mais de quatro minutos, a orquestra a tocar duas vezes e ele não tinha um plano de saída. Ele tinha uma boa história, que é: ele foi o mais jovem ator a ganhar o Oscar de melhor ator com "O Pianista", no início dos anos 2000, mas depois tinha desaparecido, reapareceu com "O Brutalista" e ganhou novamente o Oscar.

Eu lembro-me desse discurso por ter sido muito maçador.

Ora aí está.

Não me lembro de nada do que ele disse.

E o colunista diz precisamente: ele não tinha uma estratégia de saída. E isso é muito bom.

Foi falando.

Falando. Eu agora tenho uma estratégia de saída, é: aprendam a fazer discursos de aceitação de prêmios.

Faz muita falta a todos nós. Estamos sempre a correr o risco de ser premiados. Mas é preparar os discursos, não é? Porque o improviso muitas vezes leva a problemas.

Preparem, mas a espontaneidade dá muito trabalho, é preciso trabalhar muitas coisas e às vezes o que parece é que apesar de terem algum plano.

Mas improvisar sobre aquilo que está escrito.

Exatamente. Mas aquilo muitas vezes não está bem trabalhado e então eles perdem-se, na verdade, e começam a ouvir a orquestra.

Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta. A pergunta parte de um princípio errado. Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.