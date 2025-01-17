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Uma hora. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Mário Centeno avisou Pedro Nuno Santos que não vai avançar para a corrida a Belém. Vida pessoal e ambições políticas terão pesado na decisão. Uma revelação feita ontem numa entrevista à RTP, mas antes disso, o governador do Banco de Portugal terá avisado o secretário-geral do Partido Socialista sobre a decisão de não entrar na corrida a Belém. Mário Centeno não avança. Já António José Seguro mantém o tabu sobre uma eventual candidatura à Presidência da República. O antigo secretário-geral do Partido Socialista, que ainda não esclareceu se avança ou não para uma candidatura, recusa comentar a decisão de Mário Centeno de não concorrer a Belém.

Eu não me sinto pressionado absolutamente com nada. Sou um homem livre e, portanto, tenho os meus próprios timings, tenho a minha própria maneira de ponderar e não lhe direi mais nada.

Declarações de António José Seguro na CNN Portugal. E José Maria Ricciardi considera que Mário Centeno deve continuar a exercer funções como governador do Banco de Portugal. Uma reação que surge depois da notícia avançada pela SIC sobre a eventual não recondução de Centeno ao Banco de Portugal. Esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, rejeitou que o governo já tenha tomado uma decisão sobre se Centeno continua ou não à frente do Banco de Portugal. José Maria Ricciardi deixa um recado: o governo comete um erro caso retire Mário Centeno das funções do governador do Banco de Portugal.

O professor Mário Centeno é uma pessoa altamente qualificada. Foi o único ministro das Finanças que foi presidente do Eurogrupo, ou seja, do grupo onde se reúnem na União Europeia os ministros das Finanças. Mais nenhum ministro das Finanças foi presidente do Eurogrupo. É uma pessoa altamente respeitada na União Europeia e também, obviamente, no Banco Central Europeu, onde acaba de lhe atribuírem um cargo muito importante como presidente de uma área que ele vai liderar. Portanto, eu não vejo qualquer razão para a eventual substituição do professor Mário Centeno.

As declarações de José Maria Ricciardi à Rádio Observador, o ex-presidente do Banco Espírito Santo Investimento, sublinha ainda a experiência e o respeito que Mário Centeno foi construindo. E Carolina Serrão vai ser proposta como primeira candidata do Bloco de Esquerda às eleições para a Câmara Municipal de Lisboa. A coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda vai apresentar o nome ao plenário de militantes dia 25 de janeiro. Carolina Serrão encabeçou a lista mais votada nas eleições para a Comissão Coordenadora Concelhia do partido. A apresentação pública desta candidatura acontece a 8 de fevereiro. Ainda assim, o Bloco de Esquerda não esconde que está disponível para uma frente de esquerda na corrida a Lisboa. E o Hospital Amadora-Sintra contesta o relatório da Ordem dos Médicos e garante ter condições para assegurar a formação dos 10 médicos internos de formação específica. O presidente da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra, Luís Miguel Gouveia, sublinha que a situação do hospital é diferente da encontrada em novembro, depois da saída de 10 cirurgiões. Garante que o hospital tem capacidade para responder aos utentes e formar médicos internos. Luís Miguel Gouveia questiona a pertinência do relatório da Ordem dos Médicos.

Este alarme social atualmente não tem propósito, porque o conselho de administração trabalha ativamente para o encontro de soluções. A saída de 10 especialistas e todo o contexto que os senhores jornalistas sabem, foi de certa forma abrupta. Foi uma saída, concertada ou não, que causou naturalmente dano a uma instituição desta envergadura e que serve uma população de quase 600 mil pessoas. E nesse sentido, nós temos feito um trabalho muito ativo para o recrutamento de profissionais médicos.

Declarações de Luís Miguel Gouveia, presidente da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra, que considera que 10 médicos internos vão ter de sair, palavras do próprio, por falta de capacidade do Hospital Amadora-Sintra em assegurar a formação. Morreu o realizador norte-americano David Lynch, tinha 78 anos. O anúncio foi feito pela família esta tarde, através de uma publicação nas redes sociais. David Lynch tinha sido diagnosticado com uma doença pulmonar no ano passado. O realizador norte-americano completava 79 anos na próxima segunda-feira. Carlos Natalio, professor de História do Cinema na Escola de Artes da Universidade Católica do Porto, em entrevista à Rádio Observador, destaca algumas das obras que David Lynch realizou.

Desde o primeiro filme, o "Eraserhead: No Céu Tudo é Perfeito", onde ele começa por trabalhar esta coisa do surrealismo, ainda a preto e branco, e depois vai testando, vai trabalhar a ficção científica, vai trabalhar o drama, vai trabalhar aquilo que ele era o melhor a fazer, o registo em que ele era melhor, que é o thriller surreal, uma espécie de reflexão progressiva sobre a culpa, sobre a nossa memória. Portanto, era alguém com uma sensibilidade forte para as artes.

Carlos Natalio, professor de História do Cinema na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, em declarações à Rádio Observador, sublinha o percurso do realizador norte-americano David Lynch. Morreu ontem, aos 78 anos. Olhamos ainda para o futebol. O Benfica recebe esta sexta-feira o Famalicão no arranque da segunda volta do campeonato. O treinador Bruno Lage garante que se sente apoiado pelos adeptos, recusa que a equipa viva de rasgos individuais e elogiou o jogo coletivo do plantel. Para o técnico das Águias, a equipa está bem unida e para isso também é importante o apoio, mas principalmente a exigência dos adeptos.

Numa conversa após vencermos a Taça da Liga com os jogadores, eu não vou dizer qual, mas o jogador até disse: "Se calhar agora os adeptos já vão estar um pouquinho mais satisfeitos". Eu: "Não. Temos que ganhar já na terça-feira a Taça de Portugal". Eu nunca vou estar satisfeito comigo próprio. A minha exigência é que amanhã a equipa volta a jogar bem, ganhe, porque é isso que é a natureza e a exigência do adepto do Benfica. Independentemente daquilo que as pessoas possam pensar de mim, e eu sinto esse apoio dos adeptos, mas independentemente disso, amanhã há um jogo a cumprir.

Bruno Lage, treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão do jogo desta sexta-feira frente ao Famalicão. Benfica, Famalicão, com relato em direto aqui na Rádio Observador, a partir das 20h15. E é a notícia de fecho aqui na Rádio Observador. A informação está de regresso à 13h30. Até já.