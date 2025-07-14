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É uma hora. As notícias com João Lourenço.

Mais uma vez, muito boa noite. José Luís Carneiro acusa o governo de criar um espetáculo degradante com os setores da defesa e da saúde. O secretário-geral do PS promete apresentar uma proposta para a coordenação da emergência hospitalar e considera que o país está pior do que quando o PS estava em funções governativas.

Como se vê, hoje estamos muito pior do que aquilo que estávamos quando o governo do Partido Socialista estava no exercício de funções e assistimos a um espetáculo degradante de várias estruturas do Estado a empurrarem as suas responsabilidades de uns para os outros, da defesa para a saúde, da saúde para a defesa, e a falta de um plano estruturado relativo às emergências hospitalares. Quero dizer que esse é um dos temas que levaremos ao debate do Estado da Nação, mas vou dizer ao senhor primeiro-ministro que se o governo não tiver competência para apresentar uma resposta, o Partido Socialista vai apresentar uma resposta para a coordenação da emergência hospitalar.

Segundo as declarações de José Luís Carneiro aos jornalistas em Lousada este domingo, o líder do PS aconselha também o governo a reunir-se rapidamente com os setores afetados pelas tarifas de Donald Trump. José Luís Carneiro diz que é preciso estudar já as medidas de mitigação.

Os impactos da política tarifária dos Estados Unidos vão sentir-se em toda a União Europeia e também em Portugal. Aliás, já havia uma previsão de que com taxas de 10%, a Europa em 2025 poderia ter uma quebra do seu produto, da sua riqueza, de cerca de 30%. E calculava-se que para 2026, a perda de rendimento europeu podia chegar aos cerca de 50%, o que significa que com taxas de 30%, os impactos vão ser muito significativos. É muito importante que o governo possa ter respostas, nomeadamente para os setores que aqui são tão importantes como aqueles setores aqui nesta região, do têxtil, do vestuário, do calçado.

José Luís Carneiro lembrou que há vários meses se ouve falar por parte dos Estados Unidos da possibilidade de adoção de tarifas e por isso defende que o governo deve ter já um plano preparado para fazer face aos possíveis impactos económicos. A Iniciativa Liberal aprovou mais de 14 coligações com o PSD, incluindo para a cidade de Coimbra, Sintra e Vila Nova de Gaia. Neste momento, o acordo para a cidade de Lisboa continua por fechar. O Conselho Nacional do partido aprovou, este domingo, um segundo lote de candidaturas autárquicas, incluindo 30 candidaturas próprias, entre as quais a de Rui Rocha, à cidade de Braga, e 14 em coligação. De acordo com a informação enviada por fonte oficial da Iniciativa Liberal, entre as autarquias a que o partido concorre junto com o PSD, encontram-se, por exemplo, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Sintra, Beja e Faro. Apesar das várias alianças aprovadas de um lado do PSD, com várias em que se inclui também o CDS, continua a não estar aprovada uma coligação para Lisboa. Na última convenção nacional, Mariana Leitão, a única candidata a líder do partido, assumiu algumas reservas em relação a uma candidatura de coligação em Lisboa. Acusava o atual autarca, Carlos Moedas, de não ter feito um trabalho excecional, mas reconheceu que uma aliança seria o mais sensato a ser feito no caso de existir uma frente de esquerda. Mariana Mortágua diz que o governo ignora o elefante na sala, que são as casas vazias. A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o executivo de Montenegro de ignorar mais de 250 mil casas que se encontram atualmente vazias e prontas a habitar. A líder do Bloco de Esquerda recordava um estudo do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, divulgado hoje, domingo, no JN e no Público, que dava conta dessas mesmas casas que não estão no mercado de venda ou arrendamento, mas que se encontram em bom estado para habitar. Mariana Mortágua acusa assim o governo, mas também o PS, de evitarem este assunto.

250 mil casas vazias. E o governo e os partidos do PS à direita dizem-nos que vão resolver o problema da habitação, ignorando o elefante no meio da sala, que são as 250 mil casas prontas a habitar e vazias. E elas não estão nas aldeias, elas estão em Coimbra, elas estão em Lisboa, elas estão no Porto, elas estão em Braga. E ninguém tem a coragem de olhar para as casas vazias e dizer como é que nós resolvemos este problema.

Declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda, à margem da sessão de encerramento do Fórum de Ideias e Propostas na cidade de Coimbra. Também na saúde, a deputada única do Bloco de Esquerda acusa o governo de ter como plano entregar o SNS aos privados. A presidente da Câmara de Matosinhos diz que são necessárias penalizações para evitar situações como as descargas residuais da Lactogal no Rio Onda. Em causa estão descargas de resíduos feitas pela empresa que levou à interdição das praias de Angueiras Norte, em Matosinhos, e Lavruje, em Vila do Conde. Em entrevista esta tarde à Rádio Observador, a também presidente da Associação Nacional de Munícipes, Luísa Salgueiro, explica que a autarquia já tinha pedido à Agência Portuguesa do Ambiente para apurar a autoria das descargas. De acordo com a autarca, a APA já participou a situação ao Ministério Público e abriu processos para punir a empresa. Luísa Salgueiro admite também que o diretor da Lactogal já pediu desculpas à autarquia de Matosinhos. Ainda assim, a presidente fala de uma ocorrência muito grave, que não tem justificação.

Nada justifica que uma empresa lance para um curso d'água uma carga poluente como aquela, que matou a fauna e foi absolutamente notório o efeito, o impacto negativo que aquela descarga trouxe. Nada justifica isso. A empresa não consegue, tem que resolver. Não é a população que há de ser prejudicada por uma decisão dessas. Alguém decidiu lançar aquilo e, portanto, a Câmara de Matosinhos repudia essas atitudes e exige, mais uma vez, que sejam tomadas todas as medidas para que não se repitam situações como esta, que destroem anos de trabalho.

A autarca explica ainda que a interdição das praias devido à contaminação da água causa danos à imagem de sustentabilidade do Conselho e tem impacto negativo nos negócios. Ora, a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu mais um comunicado por causa destas descargas da Lactogal. Os resultados preliminares de um relatório indicaram que a alteração significativa da qualidade da água do rio Onda está presumivelmente associada às descargas da empresa Lactogal. A empresa lamenta a situação e reforça que mantém o total compromisso em colaborar com as autoridades competentes para resolver rapidamente o problema. Lactogal aponta também para uma ocorrência causada por resíduos orgânicos. Este domingo, Leonor Pitorro, a Agência Portuguesa do Ambiente vem contrariar a empresa Lactogal.

É uma guerra de comunicados. Hoje a Agência Portuguesa do Ambiente quis contrariar a Lactogal quanto à classificação dos resíduos que foram descarregados no Rio Onda. A Lactogal chegou a defender que são resíduos orgânicos e também que existe uma barreira técnica e regulamentar na gestão dos resíduos. No entanto, a APA tem outra versão. Diz a agência que os resíduos são perigosos e que não estão abrangidos pela lista verde. Falamos aqui de uma lista prevista no regulamento europeu que permitiria a circulação de resíduos entre países na União Europeia, sem procedimento de notificação. A APA vai mais longe. No comunicado refere que o próprio operador espanhol, que é destinatário dos resíduos, já reconheceu, no início deste mês, que esses resíduos se encontram abrangidos pela lista laranja e, por causa disso, até solicitou à APA as instruções formais para cumprir o procedimento de notificação. É dito também que esta informação tinha sido transmitida à Lactogal. Por tudo isto, a Agência Portuguesa do Ambiente quer uma fiscalização rigorosa. No comunicado, a agência diz que tem total disponibilidade para apoiar a tramitação do processo e, por fim, revela que está agendada uma reunião com a Lactogal no próximo dia 15 de julho, terça-feira, com o objetivo de obter o esclarecimento técnico e conseguir uma regularização formal da situação.

Problemas no Rio Onda depois de descargas da Lactogal. A Agência Portuguesa do Ambiente quer uma fiscalização rigorosa. Neste noticiário, voltamos agora atenções para o desporto. Borja Sainz é o novo reforço do Futebol Clube do Porto. O extremo esquerdo espanhol assina contrato com os dragões até 2030. Sainz, de 24 anos, chega proveniente dos ingleses, dos Norwich City, da segunda divisão inglesa, numa transferência que pode ultrapassar os €15 milhões. Também este valor já conta com objetivos mediante performance desportiva. Lá por fora, também o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain e conquista o Mundial de Clubes. Resultado final, 3 x 0. Valeram os dois gols de Cole Palmer e também do avançado brasileiro João Pedro, ainda na primeira parte da partida. O Chelsea, de Pedro Neto e Dário Essugo, venceu assim o Paris Saint-Germain de Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos e João Neves. Este último acabou expulso do jogo já na parte final da partida, devido a uma agressão ao lateral espanhol Marc Cucurella. Uma final 100% europeia, em que foi jogada no MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos. Também no desporto, Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz e conquistou o torneio de tênis Wimbledon. O tenista italiano, líder mundial do ranking ATP, conquistou o torneio inglês pela primeira vez após derrotar o espanhol, e até agora detentor do título, Carlitos Alcaraz. Apesar de ter perdido o primeiro set por 6 x 4, acabou por vencer os três restantes sets pelo mesmo parcial. Os dois tenistas voltaram a encontrar-se depois da final de Roland-Garros, que terminou com a vitória e com uma reviravolta épica de Alcaraz. Agora, Sinner vence Wimbledon e junta assim este título aos dois Open da Austrália e dos Estados Unidos. Outras notícias que marcam a atualidade. Uma mulher morreu na sequência de um despiste de um carro na Estrada Nacional 108, em Gondomar. O veículo caiu ao rio Douro. Segundo a GNR, o alerta foi dado perto das 20h30. O corpo foi encontrado dentro da viatura na sequência de buscas subaquáticas lideradas pelos Bombeiros Sapadores do Porto. O acidente aconteceu nas mediações da Marina do Covelo, na zona da barragem de Crestuma/Lover. Lá por fora, Volodymyr Zelensky disse este domingo que a ofensiva russa deste verão não atingiu as expectativas do Kremlin. Na sua conta de Telegram, o presidente ucraniano reforçou que é importante que cada uma destas tentativas da ofensiva russa esteja a ser combatida graças à resiliência da defesa ucraniana. A mais recente ofensiva russa aconteceu no início de maio. Benjamin Netanyahu terá prometido que após cessar-fogo, volta à guerra em Gaza. É o que avança a televisão israelita Channel 12. Terão sido as palavras do primeiro-ministro israelita. O canal diz que Netanyahu terá prometido ao ministro das Finanças israelita que vai voltar à guerra depois de cessar-fogo de 60 dias em Gaza, que está a ser discutido com o Hamas e com o Qatar. Ponto final neste noticiário da 1 hora. Meu nome é João Lourenço. Regresso dentro de meia hora para a síntese informativa. Até lá, aconteça o que acontecer, continue com a Rádio Observador.