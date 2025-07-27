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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. Foi detido o alegado autor do falso alarme de bomba num avião da SATA, que obrigou hoje a uma aterragem de emergência no aeroporto de Lisboa. Fonte da Polícia Judiciária disse que se encontra detida uma pessoa por alegadamente ter causado a situação e que a mesma será presente a tribunal para primeiro interrogatório e a aplicação de medidas de coação. Recordamos que este alerta de ameaça de bomba obrigou a uma forte mobilização das autoridades no aeroporto de Lisboa. A aterragem de emergência deste voo, que fazia uma ligação entre Ponta Delgada, nos Açores, e a cidade espanhola de Bilbao. Mais de 40 voos foram cancelados este sábado no aeroporto de Lisboa, devido à greve dos trabalhadores da Menzies, a antiga Groundforce, um número avançado por Carlos Araújo, o dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, que explica que até às 08h30 deste sábado houve 25 voos cancelados à partida e 19 à chegada. A paralisação começou à meia-noite de sexta-feira e prolonga-se até às 24h de segunda-feira. A Aeroportos de Portugal aconselha os passageiros com voos operados pela Menzies a contactarem previamente a respetiva companhia aérea. Vamos à política. José Luís Carneiro assume linhas vermelhas na lei da greve e na legislação laboral. O secretário-geral do Partido Socialista diz estar do lado dos trabalhadores. José Luís Carneiro afirma que abandonar a chamada Agenda do Trabalho Digno e desvalorizar a contratação coletiva são linhas vermelhas para o partido. O líder socialista falava em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, à margem da apresentação das listas autárquicas locais. Carneiro foi também questionado por jornalistas sobre se não considera que o Chega, no plano negocial, não estará à frente do PS, uma vez que já convergiu com o governo noutras situações, como no IRS e na imigração. Carneiro respondeu dizendo que, neste caso, é estar atrás, e acrescenta que o PS estará à frente na defesa dos trabalhadores, na valorização dos rendimentos e dos salários e também numa economia que cresça. A líder da Iniciativa Liberal considera difícil antecipar consensos à direita sobre a lei da greve, porque não se percebe bem a posição do Chega. Antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada, Mariana Leitão reagiu ao desafio lançado esta sexta-feira por André Ventura para que haja um consenso alargado à direita para alterar a lei da greve. A líder dos liberais admitiu ter dúvidas. Em causa está o facto de o partido liderado por André Ventura defender o direito à greve das forças de segurança, tema que a Iniciativa Liberal não concorda.

"A minha dúvida em relação a essa questão é que não se percebe bem a posição do Chega quanto à matéria, porque, por exemplo, o Chega, quando se fala em greve das forças de segurança, acha lindamente que as forças de segurança façam greve. Nós temos uma visão completamente diferente, considerando que é a segurança das pessoas também que está em causa e que uma eventual lei da greve nessas forças de segurança podia trazer problemas graves para a segurança e bem-estar das pessoas no país. E, portanto, como nunca se sabe muito bem o que esperar do Chega, é difícil antecipar esses consensos."

Mariana Leitão defendeu ainda que devem ser feitas melhorias à greve para que sejam garantidos serviços mínimos e as pessoas não estejam dependentes dos interesses que estão estabelecidos em algumas estruturas sindicais. Também a líder da Iniciativa Liberal acusa o governo de ter perdido tempo ao fazer a lei dos estrangeiros a uma velocidade estonteante. Mariana Leitão considera que a decisão do Presidente da República de enviar as alterações à lei dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional foi sensata. Diz ainda que esta decisão teria sido evitada se o governo tivesse tido respeito pelo processo legislativo.

"Considerando que o processo, de facto, foi muitíssimo mal conduzido pela parte do governo. Parece-nos, inclusivamente, que era evitável esta situação, que vai provavelmente demorar mais tempo do que se tivéssemos originalmente feito um processo bastante mais desenvolvido e trabalhado na Assembleia da República. O governo entendeu fazer isto tudo a uma velocidade estonteante, não se permitiu ouvir uma série de entidades, nem corrigir eventualmente algumas situações na lei que levantavam dúvidas exatamente sobre a sua constitucionalidade."

Declarações de Mariana Leitão antes de um jantar com candidatos autárquicos na Charneca da Caparica, em Almada. A líder da Iniciativa Liberal disse também que espera que, caso a lei de estrangeiros seja considerada inconstitucional, haja um processo legislativo com o respeito entre as instituições e o que é suposto haver. Luís Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as alterações à lei dos estrangeiros. Isto depois de o Presidente da República ter enviado o diploma para fiscalização preventiva. Durante o discurso na celebração dos 51 anos da Juventude Social-Democrata, em Ovar, o primeiro-ministro disse que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas o chefe de governo está confiante de que o decreto vai ter luz verde do Palácio Ratton. Sobre as acusações de que o governo está a atuar com base em agendas de outros partidos, Luís Montenegro reitera que o PSD tem um programa próprio. Declarações de Luís Montenegro nas celebrações dos 51 anos da Juventude Social-Democrata em Ovar. Durante o discurso, o primeiro-ministro também rejeitou as críticas feitas pelo Partido Socialista de que o governo só se preocupa com alguns jovens. Luís Montenegro utilizou o IRS Jovem e o passe gratuito até aos 23 anos como exemplos de que o partido está empenhado em apoiar todos os mais jovens. Lá para fora, nos Estados Unidos, 11 pessoas foram esfaqueadas numa loja no estado do Michigan. De acordo com a Associated Press, o principal suspeito foi detido pelas autoridades locais. A polícia estatal garante que o gabinete do xerife está a investigar o episódio e as motivações do atacante. As 11 vítimas, cuja gravidade dos ferimentos ainda não é conhecida, estão a ser tratadas no maior hospital do norte do estado, confirmou a prestadora de serviços de saúde Munson Healthcare. O ataque ocorreu numa loja Walmart, na cidade de Traverse, no estado do Michigan. No desporto, a novela Gyökeres chega ao fim. O craque sueco já é jogador do Arsenal numa operação que pode ascender aos €76 milhões. Em comunicado à CMVM, a Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, o Sporting informa que tem a receber do Arsenal, no imediato, valor fixo, um valor perto dos €66 milhões, a que acrescentam cerca de €10 milhões em objetivos relacionados com o desempenho desportivo do avançado sueco. Nas primeiras palavras com a camisola dos Gunners, Gyökeres acredita que o Arsenal é o clube certo para a carreira. É o clube certo para mim, o que eu pude ouvir do Mikel Arteta e do André Berta, e também o que já vi nos últimos anos. Eu senti que era uma boa equipa pela forma como jogam, também pela forma como os enfrentei. Eu escolhi o Arsenal por isso, pela história e também pela massa adepta. Victor Gyökeres na primeira entrevista concedida aos canais oficiais do Arsenal. O craque sueco assina um contrato válido de cinco temporadas e veste agora a camisola mítica do Arsenal, a camisola número 14 de Thierry Henry, que passa agora para as mãos de Victor Gyökeres. Também no desporto, o Benfica conquistou esta noite a Eusébio Cup, ao vencer o Fenerbahçe por 3 x 2. O jogo da apresentação aos adeptos marcou também o final de pré-temporada dos encarnados e também o início dos trabalhos de preparação para essa Supertaça frente ao Sporting, já na próxima quinta-feira. Os golos das Águias foram marcados pelo turco Kerem Aktürkoğlu e também Henrique Araújo. A equipa de Bruno Lage ainda beneficiou de um autogolo do central da equipa turca Archie Brown. Nesta partida, os benfiquistas já puderam assistir aos primeiros minutos dos reforços desta temporada, Richard Ríos, Enzo Barrenechea, Ammar Dedic e também Rafael Abrador. Também quem estaria perto de assinar pelo Benfica é João Félix. Segundo a imprensa desportiva nacional e também internacional, nomeadamente o jornalista italiano Fabrizio Romano, o craque português pode estar de malas feitas do Chelsea, mas para o Al-Nassr. Segundo o jornalista italiano, João Félix pode estar mesmo de mudança para o futebol saudita, para a equipa de Cristiano Ronaldo e de João Félix, numa transferência que pode chegar aos €50 milhões. São valores avançados tanto pela imprensa desportiva nacional como também por Fabrizio Romano. Essa nova mudança na carreira de João Félix, desta vez para o futebol saudita. Ponto final neste noticiário da 01:00 a.m. Regresso dentro de meia hora para a síntese. Até lá, continue com a Rádio Observador.