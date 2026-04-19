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Rádio Observador. É meia-noite. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite. Jornal da meia-noite na Rádio Observador. Em destaque neste sábado, a rescisão do acordo de cooperação entre bombeiros e INEM. O governo promete encontrar nos próximos dias uma solução rápida para as dívidas do INEM aos bombeiros. É a primeira reação política à rescisão do acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica por parte da Liga dos Bombeiros Portugueses. À Rádio Observador, o presidente do organismo, António Nunes, admitiu tratar-se de uma decisão irrevogável, mas o ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeitou, depois, uma rutura entre as duas entidades. O ministro deixa uma palavra de conforto aos portugueses e diz que o socorro não está em causa.

Não há rutura. Eu estive a falar com a minha colega da Ação Cooperativa da Saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quero dizer uma palavra de grande conforto aos portugueses que não vai deixar de haver socorro e nós, o governo, nos próximos dias resolverá, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Esta tarde, em comunicado, o INEM reagiu à renúncia do acordo com os bombeiros por sucessivos incumprimentos. O INEM justifica os atrasos nos pagamentos com a falta de orçamento, uma situação que Luís Neves considera inadmissível.

O que eu quero dizer, e já transmiti em nome do governo, é que nós iremos falar no curto espaço de tempo possível para resolver essa questão. Não é admissível, de facto, encontrar-se aqui dívidas que estão e que põem em causa a sustentabilidade das corporações e das ações humanitárias.

A posição do ministro da Administração Interna este sábado sobre as dívidas do INEM aos bombeiros. De acordo com a Liga dos Bombeiros Portugueses, o valor ronda os € 20 milhões. Sobre o pacote laboral, o presidente da República vai receber na próxima quarta-feira os parceiros sociais para discutir as alterações pretendidas pelo governo, um dia antes do Secretariado Nacional da UGT votar a mais recente proposta do executivo. A nota de agenda foi divulgada esta noite no site da Presidência da República e inclui uma reunião com a CGTP, que foi anteriormente excluída das negociações com o governo. Acontece também logo após a primeira visita oficial de Seguro ao estrangeiro, neste caso, à vizinha Espanha. Trata-se de uma promessa cumprida, já que o presidente da República admitiu chamar os parceiros sociais depois de fechada a fase de negociações com o governo. Prometeu também, recorde-se, vetar a proposta caso não saísse qualquer acordo da concertação social. Mas primeiro, antes disso, vai ouvir esta quarta-feira os parceiros sociais. Um desses parceiros sociais é a UGT, que admite voltar a rejeitar na reunião do Secretariado Nacional a proposta do governo. Foi, pelo menos, o que admitiu esta tarde o secretário-geral adjunto Tiago Monte, no âmbito de um debate organizado pela Associação Causa Pública, que contou também com a presença da CGTP. Primeiro, Tiago Oliveira disse esperar que a UGT não assine o acordo. Na resposta, Sérgio Monte diz que os membros do Secretariado Nacional da UGT concordam com a grande maioria dos portugueses, rejeitando, portanto, esta proposta do executivo. Caso não haja acordo, o governo já ameaçou enviar ao Parlamento o anteprojeto inicial, enriquecido com contributos. Olhamos agora para o Médio Oriente. O Hezbollah promete retaliar contra os ataques israelitas no Líbano. O líder do grupo xiita falou hoje pela primeira vez desde que o cessar-fogo entrou em vigor na região. E num comunicado lido na televisão, Naim Kassem garante que os militares do Hezbollah estão prontos a responder a quaisquer violações do acordo e reforça que uma trégua não pode ser unilateral. Este sábado, Israel anunciou a eliminação de uma célula terrorista que operava perto das tropas israelitas. Anunciou também a demarcação de uma linha amarela no sul do Líbano, à semelhança do que foi feito em Gaza. Já por Israel, centenas de pessoas manifestaram-se este sábado contra o governo, exigindo responsabilização pela condução da guerra. No desporto, este domingo há derby em Alvalade entre Sporting e Benfica. O encontro pode ser decisivo para as contas do campeonato. O Sporting é segundo classificado, a cinco pontos do líder Futebol Clube do Porto, mas com menos um jogo. Já o Benfica está a sete da liderança, mas ainda luta pela segunda posição, que é lugar de Champions. A partida joga-se na casa do Leão, em Alvalade, onde o Sporting não perde para a liga desde a quarta jornada, quando saiu derrotado do encontro com os Dragões. E se perder amanhã, Rui Borges admite que chegar ao topo fica difícil, mas garante que não vai atirar a toalha ao chão.

Matematicamente, para já, não penso nisso, penso em ganhar, como é lógico. Por isso nem sequer olho para o jogo dessa forma. De resto, fica mais difícil, como é lógico, mas é possível, porque matematicamente ainda é possível. Por isso, é muito por aí.

Sobre o adversário, Rui Borges deixa elogios ao Benfica.

Que é uma equipa muito dinâmica em zona de corredores, muito intensa, muito competitiva, muitos cruzamentos. Em termos defensivos, também temos que ter a mesma vontade, a mesma intensidade para defender a nossa baliza, para continuarmos a ser também das melhores defesas. E é isso que nós queremos também.

Do outro lado, está o Benfica, que ainda não derrotou nenhum dos rivais para a liga. É por isso preciso fazer melhor, até porque o técnico José Mourinho admite que o segundo lugar ficará muito difícil de alcançar em caso de derrota. Quanto às contas do título, o português é pragmático.

Uma coisa é a matemática pura e outra coisa é o pragmatismo dos números. Eu acho que se nós não ganharmos o jogo, vamos dar tudo até o final. Enquanto for matematicamente possível, vamos atrás. Se deixar de ser matematicamente possível, continuamos a ir atrás daquilo que é

A natureza e a história do clube, mas ficaria obviamente muito mais difícil.

Orelhas, Tomás Araújo e Richard Rios estão disponíveis pro encontro. Estavam em dúvida, mas vão seguir com a equipe para Alvalade. Mourinho não quis ficar atrás de Rui Borges e, por isso, deixou também muitos elogios ao Sporting.

O Sporting está muito bem, está a jogar muito bem e fez recentemente dois jogos muito bons na Champions. Nós, obviamente, temos que ser pragmáticos, coerentes e até humildes no sentido de reconhecer que vamos ter um jogo muito difícil, com um dérbi que, eu não sou propriamente um top em estatísticas, mas parece-me que o Benfica há muito tempo não ganha o dérbi de Alvalade, mas vamos lá pra ganhar.

E a última vitória do Benfica em Alvalade remonta à temporada de 2021, 2022. O Sporting-Benfica arranca às 18h e é pra ouvir aqui na Rádio Observador, numa emissão especial que começa depois das 16h. E depois do dérbi, há jogo no Dragão entre Futebol Clube do Porto e Tondela. Francesco Farioli quer a equipe focada no duelo em casa pro campeonato e não no dérbi de Alvalade. Casa portista que ainda não sabe o que é ver este Futebol Clube do Porto perder nesta temporada pra Liga. Pela frente, tem um Tondela que em oito jogos no Dragão até já conseguiu uma vitória, mas foi há 10 anos. Para este domingo, a receita é só uma, ainda que o foco dos portistas vá estar, pouco antes desse jogo, no dérbi de Lisboa. Sobre o grande jogo da jornada, o técnico italiano do Futebol Clube do Porto diz que o resultado é secundário.

Não nos podemos deixar distrair, não podemos criar expectativas, porque, na realidade, ambas as equipes são candidatas ao título. Por isso, sejam quais forem os resultados, vamos aceitá-los naturalmente. Mas o mais importante é o que vamos fazer e como vamos abordar o jogo de amanhã.

Futebol Clube do Porto e Tondela arranca às 20h30 e é também pra ouvir aqui na Rádio Observador. Ainda no esporte, o piloto sueco de 66 anos, Juha Miettinen, morreu vítima de um grave acidente nas 24 Horas de Nürburgring, na Alemanha. A prova de qualificação tinha uma duração prevista de quatro horas, no entanto, só durou 25 minutos devido ao acidente que envolveu sete pilotos. O sueco, que seguia ao comando do BMW 325i, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no posto médico. Os outros seis pilotos encontram-se no hospital a realizar exames, mas nenhum deles corre perigo de vida. Max Verstappen, antigo campeão do mundo da Fórmula 1, está a competir nesta prova ao volante de uma Mercedes. Não estava na pista na altura do acidente. Tudo contado neste jornal da meia-noite. A informação regressa à 00h30, já com edição do jornalista Miguel Pina Andrada.