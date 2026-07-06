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Meia-noite. As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. O Brasil está fora do Campeonato do Mundo. A seleção a Canarinha foi eliminada há momentos pela Noruega por duas bolas a uma. Destaque para o avançado norueguês do Manchester City, Erling Haaland foi o homem do jogo, marcou dois gols. Já do lado do Brasil, Neymar Júnior ainda marcou na sequência de pontapé de pênalti. No entanto, este gol foi insuficiente para reverter as contas do marcador. Neste momento, a Noruega está à espera de descobrir o resultado na partida entre a seleção do México e a seleção da Inglaterra, que tem apito inicial à 01h00, um jogo que vai ter aqui acompanhamento com o jornalista Diogo Varela. Já nas contas portuguesas, já é segunda-feira, ou seja, há jogo da seleção para acompanhar aqui na Rádio Observador. Apito inicial às 20h00. O selecionador nacional não revelou os detalhes sobre o plano da equipa das Quinas. Disse por várias vezes que todos os atletas estão prontos para ir a jogo. Roberto Martínez voltou também a destacar o processo de crescimento da equipa portuguesa. Considera que todos os desafios que se levantaram nos últimos jogos foram fundamentais para preparar a equipa para os oitavos de final.

Durante o percurso no Mundial, é importante sempre olhar para frente e olhar o próximo adversário. Isso ajuda muito a crescer. O que é importante é que a equipa sabe sofrer, a equipa sabe manter o nível até o fim. Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas, sem dúvida, estamos agora mais preparados que quando chegamos.

Roberto Martínez também comentou o facto de enfrentar a seleção do país em que nasceu. O selecionador afirma que Portugal é onde se sente em casa e recorda que tem sido imigrante durante quase toda a vida.

Nunca trabalhei na Espanha. Eu vivi 21 anos no Reino Unido, vivi 21 anos na Espanha, sete anos na Bélgica e três anos e meio em Portugal. Então a minha casa é onde tenho a família e onde tenho a missão. Então, para mim, estar muito perto dos jogadores, muito perto daquilo que representa a nossa seleção e como selecionador, um orgulho incrível e totalmente focado nos sentimentos que a nossa seleção representa.

Roberto Martínez acabou de contar com a totalidade da convocatória, disponível para não só estar no treino de preparação para esse desafio desta segunda-feira, mas também, neste caso, para o jogo propriamente dito. Jogo esse que vai certamente contar com a presença de Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção portuguesa falou aos jornalistas. Considera que a conquista do Mundial não o vai definir como jogador. Perante uma sala cheia de jornalistas, CR7 mostrou-se tranquilo em relação a qualquer resultado que Portugal consiga frente à Espanha.

É desfrutar de cada momento. Eu não vou ser mais Cristiano por ganhar o Mundial ou vou ser menos Cristiano se não ganhar o Mundial. Obviamente que todos estamos aqui com esperança, e eu principalmente, todas as competições que eu entro é para tentar ganhar, mas sabemos que vai ser só um que vai ganhar, não pode haver nem dois, nem três. Por isso é desfrutar, não pensar no dia de amanhã, desfrutar dia a dia. Foi isso que eu aprendi. Se há uma das coisas que a idade te dá é maturidade, experiência, relativizar e suavizar muitas das coisas.

O facto de continuar a participar nos jogos da equipa portuguesa aos 41 anos, Cristiano Ronaldo refere que não está obcecado por jogar, mas realça o facto de já ter três gols marcados nesta edição do Campeonato do Mundo.

Jogar com 41 anos eu acho que tem sido uma boa experiência, porque para chegar a este nível, tens que abdicar de muitas coisas. E aquilo que eu tenho feito em toda a minha carreira tem sido essa adaptação também ao avanço da idade, sabendo que não era o mesmo jogador que era, mas uma coisa que eu tenho clara é que nada mudou. Eu continuo ainda a fazer gols. Por isso, espero fazer amanhã. Se não fizer amanhã, que outro companheiro meu faça e possamos passar. E é isso o que fica. É o que fica na memória. É passar, jogar com uma grande equipa e era bonito ganhar a Espanha amanhã.

Depois da antevisão da equipa portuguesa, surgiu as declarações por parte da seleção espanhola, verbalizadas pelo selecionador Luis de la Fuente. O técnico espanhol deixa grandes elogios tanto a Portugal como a Espanha. O selecionador espanhol elogiou Ronaldo e companhia e antecipou um bom duelo entre Lamine Yamal e Nuno Mendes.

Penso que Portugal tem, sobretudo, uma grandíssima equipa e creio que é preciso estar atento a todos eles. Neste caso, nós, por estratégia, obviamente vamos tentar estar atentos ao rival quando não tivermos a bola, mas o que queremos é que eles estejam mais ocupados conosco. E temos uma boa ala direita. Joga o Marcos, o Pedro, o Lamine ou quem quer que seja. E eu creio que esse é um dos melhores planos que podemos ter, garantir que os rivais precisam de estar atentos à nossa equipa.

Além de realçar o lado direito da formação espanhola, Luis de la Fuente também elogiou o porta-voz da seleção portuguesa nesta tarde de domingo, Cristiano Ronaldo.

Eu já disse noutras ocasiões que sou um admirador declarado de Cristiano. Sou um admirador declarado de futebolistas e de pessoas como ele, com caráter, com ambição, com vontade de crescer, com vontade de ser melhor a cada dia. É incansável. É um exemplo de valores para os jovens e para os menos jovens. Portanto, eu rendo-me ao Cristiano. Creio que é um futebolista que, além do legado que vai deixar, ainda vai continuar a deixar mais coisas. É um futebolista que hoje é um jogador a quem é preciso estar atento em qualquer circunstância.

Já na tarde noite desta segunda-feira, 20h, marque na agenda a emissão especial da Rádio Observador, com a coordenação de Vicente Figueira, o relato desta partida Portugal-Espanha, trazida pela voz do Ricardo Moreira, comentários de Augusto Inácio, Gabriel Alves e também Pedro Henrique. Já sabe, 20h, Portugal-Espanha, com relato aqui para ouvir na Rádio Observador. Uma partida que será arbitrada pelo árbitro britânico Anthony Taylor. Quem também vai estar em Dallas será o primeiro-ministro nesta noite. Fonte oficial do gabinete do chefe do governo confirmou a viagem de Luís Montenegro para o estado do Texas para assistir a esta partida dos oitavos de final do Campeonato do Mundo. É a terceira vez que o primeiro-ministro se desloca até ao Campeonato do Mundo para assistir a partidas da seleção portuguesa e com esta ida até aos Estados Unidos, Luís Montenegro vai falhar a abertura das jornadas parlamentares da Aliança Democrática, ao contrário do que já estava anunciado. Estas jornadas parlamentares, tanto de PSD como de CDS, vão-se realizar em Cascais e têm início marcado para às 14h30 desta segunda-feira. Continuamos a acompanhar as consequências da vaga de calor em Portugal. A Proteção Civil avisa que o nível de alerta pode baixar nos próximos dias. É uma promessa deixada na conferência de imprensa de hoje, do ponto de situação. Ainda assim, o segundo comandante nacional, José Ribeiro, pede para que a população não baixe a guarda acerca dos cuidados a ter durante este período de altas temperaturas.

Estão emitidos avisos para tempo quente de nível laranja e vermelho para os próximos dias, mas com a probabilidade de desagravamento ao longo dos próximos dias. Mantém-se o vento forte nas terras altas que, como sabem, nos têm trazido dificuldades extremas na supressão dos incêndios rurais.

O responsável da Proteção Civil deixa também avisos a algumas situações que podem ocorrer nos próximos dias. Em concreto, o aumento da intensidade do vento, mas acima de tudo, também a possibilidade de trovoada seca em alguns territórios do interior do país.

Quero também realçar aquilo que são as condições extremas relativamente à velocidade de propagação, nomeadamente no interior do país e, em concreto, na zona das Beiras, que apresenta valores excepcionais de propagação de incêndios, caso eles venham a ocorrer.

Neste momento, Viseu continua a centrar grandes atenções das autoridades. As chamas lavram desde a madrugada de quinta-feira e já alastram para outros três concelhos, dois no distrito de Viseu e um no distrito de Aveiro, concretamente o concelho de Águeda, no local continuam mais de mil operacionais, apoiados por 300 viaturas, num incêndio que já foi dado como dominado. No entanto, as autoridades estão preocupadas com eventuais reacendimentos. Também ainda no terreno encontram-se cerca de 130 operacionais, neste caso, no incêndio na freguesia de Valdreu, no concelho de Vila Verde, distrito de Braga. O fogo lavra desde as 15h30 desta quinta-feira e está a queimar a floresta no distrito bracarense. Segundo o comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado, Manuel Moreira, não há habitações na linha de fogo e que neste momento o incêndio tem três frentes ativas que começam a ceder. O comandante prevê que a descida da temperatura durante a noite facilite o trabalho dos operacionais. Em Almada, já foi reparada a rutura de uma conduta adutora que cortou o fornecimento de água em seis zonas do concelho. A autarquia avisa que o reabastecimento integral da água será faseado. Durante os últimos dias, a rutura de grandes dimensões cortou o fornecimento de água nas zonas de Monte da Caparica, Lazarim, Palhais, Alto do Índio, Vale das Flores e Costa da Caparica. Ora, de acordo com o aviso já publicado dos serviços municipalizados, a água irá chegar à torneira dos munícipes em momentos diferentes. Nos últimos dias, os moradores de várias localidades do concelho de Almada têm relatado as sucessivas falhas de água. Também existem relatos nas redes sociais de falta de abastecimento ou de perda de pressão em zonas como o Laranjo e também o Feijó. Nesta quarta-feira, Donald Trump vai encontrar-se com Volodymyr Zelensky. É uma reunião que se realiza à margem da Cimeira da NATO, que terá lugar em Ankara, na Turquia. O líder norte-americano também vai se encontrar com o homólogo da Síria, Ahmed al-Sharaa. O encontro com o presidente ucraniano já tinha sido anunciado este sábado e tem como objetivo avançar as negociações para colocar fim à guerra em território ucraniano. Já o encontro com Ahmed al-Sharaa, o presidente da Síria, acontece num contexto de conflito generalizado no Médio Oriente. Donald Trump já tinha sugerido, em mais do que uma ocasião, que a Síria se deveria juntar a Israel na ofensiva contra Hezbollah. Não terminamos este noticiário sem lhe dizer que a segunda partida desta madrugada de sábado para domingo entre o México e a Inglaterra vai ser adiada. Neste momento, é informação oficial da FIFA que esta partida irá ter que ser adiada devido à precipitação e também à possibilidade de trovoada. Vamos ver a que horas é que começa esta partida. No entanto, e já se pode ler através das imagens que nos chegam do Estádio Azteca, na Cidade do México, que este duelo entre uma das seleções anfitriã e também a equipa dos Três Leões irá começar mais tarde, às 19h locais, por isso certamente vai ter que ser ainda um pouco mais adiado este início de partida. A Noruega fica então a aguardar um pouco mais tempo para conhecer o adversário dos quartos-final deste Campeonato do Mundo. Da minha parte, é tudo. As notícias regressam à boleia da jornalista Marta Caramelo Nobre. Tenha uma boa semana. Fique bem, fique com a Rádio Observador.