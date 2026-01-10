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7 graus de máxima. As notícias às 10 com Miguel Videira. E Miguel, chegamos a meio da campanha para as presidenciais e o desfecho das eleições do próximo fim de semana continua incerto.

É pelo menos isso que indica a sondagem diária da Pitagórica para a CNN, JN e TSF, que coloca cinco candidatos em empate técnico. A liderar as intenções de votos está André Ventura, seguido de António José Seguro, João Cotrim Figueiredo, Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes. O primeiro e o quinto estão separados por 3,7 pontos percentuais, dentro do intervalo do empate técnico. É o ponto de partida para este sétimo dia de campanha. E o primeiro a saltar da cama foi António José Seguro, que tinha uma ação agendada para às nove da manhã, uma visita ao Mercado Municipal de Braga, antes de ir a um almoço que vai contar com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro. Ora, seguimos até Braga, até ao Mercado Municipal, ao encontro do repórter do Observador, João Gama. João, que ingredientes já comprou António José Seguro para esse almoço? Mais logo com o líder do PS.

Ainda não fez compras aqui no Mercado Municipal de Braga. Estamos, neste momento, Miguel, entre polvo e lulas, na parte da peixaria do mercado. António José Seguro ainda não fez compras. Está no Mercado Municipal há perto de meia hora, mas sai com ingredientes suficientes para esse almoço com José Luís Carneiro, para servir um prato cheio de preocupações. Ouviu uma senhora que vive em instituições da Santa Casa da Misericórdia e que diz não ter aquecimento em casa. António José Seguro, prontamente, foi buscar o presidente da junta, que está aqui na comitiva socialista, para ir falar com essa senhora. Ouviu preocupações sobre saúde e sobre a economia, a dificuldade do acesso à saúde e como hoje é mais difícil fazer compras, arranjar fregueses para fazerem compras. É uma ação de campanha em Braga, por isso os bombos que se fazem ouvir mesmo atrás de mim têm acompanhado toda esta ação para dar alegria à ação de campanha de António José Seguro, que, Miguel, sai para já com poucos ingredientes, sem ser esta lista já extensa de preocupações que ouviu por parte dos munícipes de Braga. Como dizias, daqui a pouco tem um almoço fora da cidade de Braga, a primeira ação de campanha à qual se vai juntar José Luís Carneiro, um pouco à imagem do que Luís Montenegro, presidente do PSD, também primeiro-ministro, fez logo no início da campanha com Luís Marques Mendes. José Luís Carneiro espera para lançar esta segunda semana ou fechar a primeira semana e mais tarde, por volta das 17h, António José Seguro tem uma ação de campanha na terra de Massaro Raul de Souza, Silvede de Bastos, onde vai visitar a biblioteca, que tem precisamente o nome do atual presidente da República. Para já, muito contacto com a população, mas lista de compras, essa, Miguel, é parca.

Sobra o rufar dos tambores. Reportagem do jornalista João Gama a acompanhar esta primeira iniciativa dos candidatos presidenciais neste sábado.

E para esta hora está agendada a primeira ação do dia de Henrique Gouveia e Melo. O almirante visita a Feira da Senhora da Hora, em Matosinhos.

Depois de ontem à noite ter jantado com apoiantes em Aveiro e ter chamado a atenção para o caráter especial deste ato eleitoral, Gouveia e Melo puxou dos galões.

Nós não vamos escolher um presidente como escolhemos um presidente há 20 anos, em que a situação internacional estava estabilizada e havia regras. Nós vamos escolher um presidente que vai viver um período muito difícil e que é o comandante supremo das Forças Armadas. E as pessoas esquecem-se disso. Parece que o presidente só é o comandante da intriga político-partidária.

Henrique Gouveia e Melo e a importância de ter experiência militar num contexto de instabilidade internacional.

Por Aveiro andou também ontem João Cotrim Figueiredo e aproveitou para esclarecer que se for presidente, vai apoiar qualquer governo.

Esclarecimento que surge depois de ontem João Cotrim Figueiredo ter anunciado que enviou uma carta a Luís Montenegro, em que manifesta a intenção de ser parceiro e dar respaldo político ao governo, caso o Executivo esteja disponível para negociar três reformas estruturais. Ora, durante uma visita à Festa de São Gonçalinho, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal sublinhou que independentemente da cor política, vai apoiar o governo em funções.

Eu sou, serei o presidente da República mais parceiro e mais respaldador político de qualquer governo que queira fazer reformas significativas. Ou seja, não é de um governo em particular. Qualquer governo que queira fazer as reformas que o país precisa, eu estarei lá para ser seu aliado.

Palavra de João Cotrim Figueiredo, ontem em Aveiro, o candidato presidencial sublinha que esta aliança entre presidente da República e governo é importante para a evolução do país e para a adoção de reformas.

Mais um candidato, Luís Marques Mendes, promete uma liderança firme, mas estável no Palácio de Belém, sem apoios do governo.

Ideia transmitida na Lousã, num encontro com perto de 200 apoiantes, entre eles Miguel Pinto Luz. O atual ministro das Infraestruturas garantiu que o governo PSD e CDS não anda à procura de apoio na presidência. Estava a pensar, Miguel Viterbo Dias, em João Cotrim Figueiredo.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação foi à Lousã assegurar que o governo não anda à procura de amigos.

Quando olho para Cotrim Figueiredo, nos últimos dias, não tem o direito de dizer que é o herdeiro desse legado do PSD, desse legado dos nossos governos. Não tem o direito sequer de dizer que vai ser o presidente mais próximo do governo, o presidente mais amigo do governo, porque nós não queremos um presidente amigo do governo.

Miguel Pinto Luz, que deixou ainda um pedido na leitura das sondagens recentes.

Na pole position para chegar à segunda volta é Luís Marques Mendes. Podem andar a vender o que quiserem. Vendam o que quiserem, mas vocês não empenhem pelos outros.

O ministro da Habitação, que viu Marques Mendes elogiar a vitória política no Parlamento com a aprovação de mais propostas para o setor, numa noite em que o candidato apoiado pela AD atirou à estratégia dos adversários.

Que há aí alguns dos meus candidatos adversários, preocupados com casos e com casinhos. Eu estou preocupado com as grandes causas que possam mudar, reformar e transformar Portugal.

E para se distanciar, quis mostrar de que forma pretende exercer o cargo.

Eu quero liderar com firmeza, mas com tranquilidade. Nós temos alguns candidatos que são tranquilos, mas não são líderes, mas nós temos outros que podem ter algum tipo de perfil de liderança, mas querem fomentar permanentemente a intranquilidade em Portugal.

Luís Marques Mendes, que aponta aos moderados e aos indecisos e não esquece os que vão às urnas já este domingo.

E por isso, aqui fica uma palavra de apelo à votação e de apelo ao coração, por um lado, e à razão, por outro lado.

Marques Mendes, num jantar comício na Lousã, que contou com a presença de mais um membro do governo.

Miguel Pinto Luz juntou-se ontem à caravana de Luís Marques Mendes.

Na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos volta a ameaçar a Gronelândia.

Donald Trump diz que os Estados Unidos querem o território autónomo da Dinamarca, a bem ou a mal.

Neste momento vamos fazer algo na Gronelândia, quer eles gostem ou não, porque se não o fizermos, a Rússia ou a China vão tomar conta da Gronelândia e não vamos querer ter a Rússia ou a China como vizinhos, certo? Eu gostaria de fazer um acordo da maneira fácil, mas se não fizermos da maneira fácil, vamos fazer da maneira difícil.

Nova ameaça de Donald Trump de tomar a Gronelândia pela força. Os partidos deste território autónomo da Dinamarca, os cinco partidos defenderam a uma só voz o direito do território à autodeterminação.

Desporto. Já estamos em contagem crescente para a final inédita da Taça da Liga, Miguel. Há dérbi minhotos mais logo em Leiria.

O Estádio Magalhões Pessoa é palco do Sporting Clube de Braga e Vitória Sport Clube de Guimarães. Os dois clubes minhotos chegam à final da competição depois de terem eliminado nas meias-finais o Benfica e o Sporting. Há um grande entusiasmo entre os adeptos, até tendo em conta a rivalidade entre bracarenses e vimaranenses. É precisamente entre adeptos que está esta manhã a repórter do Observador, Maria Rego. Maria, estás a esta hora em Braga, junto ao Café Viana. Já se vive a partida de mais logo?

Exatamente. E comigo tenho um adepto, Álvaro Fonseca. Eu começo por lhe perguntar, este é um duelo inédito. Como é que se sente defrontar o maior rival e vizinho da cidade de Braga?

Gosto imenso do Sporting Clube de Braga. Quanto a rivalidades, eu não gosto desse termo, de casas de rivalidades entre vizinhos. Mas pronto, isto já vem de há longos anos e como tal, é a minha opinião e vai ser um grande dérbi, porque todo mundo está a pensar que ia ser um Sporting e Benfica, mas foi um tiro pela culatra a todos eles. Vai ser um dérbi muito competitivo. Os vimaranenses nunca estiveram numa final, nem nunca ganharam nenhuma taça. Como tal, vai ser um jogo muito interessante, vai ser mesmo de faca na mão, como nós costumamos dizer, de cortar a faca. De maneira que vai ser interessante, porque é uma grande rivalidade, sem dúvida.

Tem um gostinho especial ser frente ao Vitória?

Sim, dá uma certa pica, porque é uma rivalidade, como acabei de dizer, que existe, embora eu não goste de casas de rivalidade, porque só leva ao confronto, só leva muitas vezes os adeptos a confrontos. Mas pronto, atendendo que não sou eu que vou mudar o sistema, portanto, vai dar uma pica. E claro, fico feliz se o Braga ganhar. Fico feliz, mas que seja um bom jogo. Que seja um bom jogo é o mais importante, e que não haja confusões com os adeptos, etc. Porque afinal o futebol é bonito, é haver harmonia e convívio e entenderem-se. E que não seja só o primeiro, o segundo e o terceiro clube, que dizem que são os três grandes, mas os três grandes ficaram pelo caminho. O Benfica, Porto e Sporting ficaram pelo caminho. Portanto, que façam umas arbitragens mais justas e que não tenham tendências a ajudar os grandes, porque o facto de eles investirem milhões não quer dizer que os milhões é que vão funcionar em campo. Em campo é que tem que se dar o máximo do trabalho e quanto a isso, nem olhe. Vai ser um excelente jogo e estou ansioso que chegue às 20h00 para estar sossegadinho a ver, porque eu não gosto de confusões, como acabei de dizer.

Só para terminar, qual é que acha que vai ser o resultado?

É imprevisível, mas vou para o 2x1 ou Braga 2x0.

Muito bem, muito obrigada. Ficamos então com as palavras deste adepto. Muito obrigada. Este adepto do Braga, porque são vários os adeptos que vão marcar presença nesse jogo, põem frente a frente estes dois rivais vizinhos. Serão cerca de três dezenas de autocarros que arrancam esta tarde rumo a Leiria para acompanhar esta partida.

E a Maria Rego que está aí esta manhã, vai estar em Braga, vai estar também em Guimarães com adeptos vimaranenses antes de esse encontro de mais logo agendado para as 20h00. E segundo este adepto, João, vai ser um jogo cheio de pica, que nós vamos acompanhar aqui em direto na antena do Observador, com emissão especial, não é?

Com relato em direto, emissão especial a começar a partir das 19h10. Relato do Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga, final inédita na Taça da Liga.