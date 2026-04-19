Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Edição das 10. Luís Soares. Esta tarde o Campeonato de Futebol Português vai ter uma das rondas mais aguardadas desta temporada: um derby quentinho em Alvalade entre Sporting e Benfica.

É uma partida com contornos decisivos, isto porque a ordem dos três grandes nos lugares de pódio pode ficar fechada já nesta jornada. E neste jornal das 10 fazemos uma antevisão ao jogo com a ajuda de Fernando Mendes, antigo defesa esquerdo do Sporting na década de 80, e também Álvaro Magalhães, defesa esquerdo do Benfica, também na mesma altura. Bem-vindos os dois a este jornal das 10. Fernando Mendes, começava por si. Ontem, na antevisão à partida, Rui Borges disse que não atira a toalha ao chão na luta pelo título, em caso de derrota frente ao Benfica. Vai ser um jogo intenso, como disse Rui Borges?

Bom dia. Álvaro Magalhães também, que já não te ouço há lá.

É um reencontro.

Que alegria! Vai ter que ser, porque se nós vermos a realidade das coisas como estão no campeonato até ao final, se o Sporting não vencer este jogo, afasta-se claramente do título. E se o Benfica não vencer o Sporting, afasta-se, não definitivamente, mas cria um fosso em relação à segunda posição do campeonato. Isso é evidente. Agora, dou favoritismo ao Sporting, que joga em casa. Quando as equipas jogam em casa, dou algum favoritismo, mas o treinador do Sporting sabe também como é que, normalmente, José Mourinho monta as suas equipas para este tipo de jogos e não é fácil de vencer as equipas do José Mourinho nesses grandes clássicos ou nesses derbies. Jogo competitivo. Receio mais o cansaço que os jogadores do Sporting podem vir a ter. Tiveram um jogo intenso na quarta-feira pra Liga dos Campeões. Prevê-se um bom jogo, esperamos.

Álvaro Magalhães, o José Mourinho já referiu que o primeiro lugar para os encarnados é uma miragem. Vou lhe fazer aqui uma provocação. Derrotar hoje o Sporting em Alvalade pode ser uma espécie de salvar o campeonato do Benfica, afastando o eterno rival dessa conquista e deixando o Porto mais tranquilo no primeiro lugar?

Bom dia, um grande abraço para o Fernando, eu também não o vejo há muito tempo e pra ti também, Luís. Eu penso que hoje é um jogo muito importante para as duas equipas. Primeiro, porque o Sporting, se ganhar, e é o que está mais próximo do foco do Porto, permite ao Sporting ainda pensar em ganhar o título. E, aliás, posso dizer que o Sporting está a fazer uma grande época. E esta semana o Sporting preocupou-se em falar só do jogo e não de outras coisas em relação ao Benfica, que se preocupou mais com a posição do Mourinho do que se preocupar com o jogo. Eu penso que se o Sporting ganhar, é um dos candidatos ao título e o Benfica, se perder, fica muito longe do título. Isso é ponto recente. Se o Benfica ganhar, ainda tem uma eterna esperança de conseguir, pelo menos, o segundo lugar, porque o primeiro lugar, penso que o Porto dificilmente vai perder. Mas a equipa que está mais perto é o Sporting. Agora, se o Benfica ganhar hoje, vai tentar o máximo chegar ao segundo lugar, que é o objetivo principal, penso eu, do Benfica nessa época, mas o Sporting atravessa um bom momento, está a fazer uma grande época. Temos que ser verdadeiros e penso que o Sporting vai tentar ao máximo ganhar ao Benfica também para, pelo menos, conseguir ficar no segundo lugar.

Fernando Mendes, tem-se falado muito disso também esta semana, a continuidade destes dois treinadores, ainda que um processo esteja mais adiantado do que outro. Rui Borges é a pessoa indicada para continuar à frente do Sporting, mesmo com o segundo lugar na Liga?

Sim, claramente. Não nos podemos esquecer o trabalho fantástico que o Rui Borges fez quando chegou ao Sporting, com todos aqueles problemas de jogadores importantes lesionados. Não nos podemos esquecer que o Sporting andou a jogar alguns jogos ainda com praticamente alguns suplentes da equipa B. E conseguiu conquistar o título com todo o mérito. Portanto, parece-me ser a pessoa indicada. Aliás, sinceramente, também não sei para que é tanto alarido. Rui Borges tem contrato com o Sporting, José Mourinho tem contrato com o Benfica, tem mais um ano de contrato. Uma forma também de premiar a capacidade desses treinadores. Portanto, acho que é merecida a continuidade do Rui Borges.

Álvaro Magalhães, e quanto ao Benfica, José Mourinho deve continuar a ser treinador no próximo ano?

Eu penso que sim, eu penso que ele tem contrato. Se tem contrato, tem que o cumprir. Não sei qual é a pressão da parte até do próprio Mourinho a querer renovar o contrato, porque tem o contrato assinado por mais um ano. Eu penso que o Benfica não pode estar todos os anos a fazer alterações. Agora, quem está a dirigir, quem está a liderar o Benfica é que tem que pensar o que quer, o que é que vai decidir para a próxima época, mas como disse o Fernando e muito bem, o Mourinho tem contrato, deve continuar, mas deixe-me dizer também a respeito do Sporting, que o Sporting tem que dar os parabéns ao Rui Borges, porqueNão é preciso andar na universidade com um livro para ser treinador. É um treinador que tem demonstrado muita qualidade, tem uma humildade fantástica, tem demonstrado na prática que é um dos bons treinadores do nosso futebol português e que está a fazer um bom trabalho no Sporting, lançando miúdos da equipa B e realçando também a formação do Sporting. Portanto, eu penso que sobre o Mourinho está tudo dito. Tem contrato, deve cumprir.

Vamos então às vossas apostas. Fernando Mendes já disse que o Sporting será favorito para este jogo. Quero que arriscarem algum resultado para o jogo de mais logo.

Como dizia um ex-colega meu e do Alva: "Prognósticos são no final do jogo".

Grande capitão.

Grande capitão. Eu espero sinceramente que o Sporting consiga vencer, porque vencendo, aproxima-se ou mantém a distância a priori para o Futebol Clube do Porto, e vencendo afasta um concorrente ao segundo lugar. Não de forma definitiva, mas se somar mais pontos de vantagem, dificilmente o Benfica conseguirá, se não vencer esse jogo, o segundo lugar.

Alvaro Magalhães, também a sua aposta. É hoje que Pablito acaba com a seca de gols?

Esperamos que sim, mas no sistema tático que o Mourinho tem colocado em campo, penso que é muito difícil. Desde que o Rafa jogou com o Pablo Dyego, o Pablo Dyego deixou de marcar gols. Há alguma razão, há razões específicas, mas isso tem que ser mais para frente. Eu penso que o Pablo Dyego hoje, não é só o Pablo Dyego, o Benfica tem que ser uma equipa que tem que funcionar, tem que ser uma equipa muito pressionante, que não é, mas vai encontrar um adversário difícil, porque o Sporting, mesmo não tendo jogado e que merecia passar a eliminatória, sinceramente, vem de um resultado negativo, porque não passou a eliminatória, mas está moralizado isso e a equipa está muito bem preparada em termos físicos, técnicos, táticos e psicológicos para jogar contra o Benfica. O Benfica tem que ser uma equipa muito mais forte, mas vamos ver. O Benfica não tem demonstrado muita qualidade nesta temporada, tirando um ou outro jogo, e portanto é uma equipa que vai à procura de um bom resultado, mas o Sporting sabe perfeitamente que este é um resultado que, mesmo o empate para o Sporting é bom, mas a vitória do Sporting permite tentar ao máximo chegar ao primeiro lugar e o Benfica fica afastado completamente do segundo lugar.

Alvaro Magalhães, Fernando Mendes, muito obrigado por terem vindo a este Jornal das Dez. Têm que fazer o reencontro fisicamente os dois.

Quem sabe aqui na Rádio Observador, nós podemos proporcionar isso mesmo.

Podemos ver a proporcionar isso para se juntarem novamente e estarem os dois juntos. Muito obrigado por terem vindo.

É um gosto. Um abraço para vocês. Um abraço, Fernando. Um abraço.

Vamos ter relato e análise em direto na Rádio Observadora este derby Sporting-Benfica em Alvalade. Emissão especial do desporto que começa às 16h30 e prolonga-se depois durante toda a noite, até porque depois há também um Futebol Clube do Porto, o Tondela. Luís, vamos a outras notícias. O secretário-geral do PS escolheu Teresa Almeida para encabeçar a lista da Comissão Política.

Trata-se da socialista que preside ao Conselho Diretivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. O Observador apurou que na lista que vai esta manhã a votos vão estar vários ex-ministros e governantes do PS. Por exemplo, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva ou António Mendonça Mendes, mas Eduardo Cordeiro acabou por desistir nos últimos dias de integrar este órgão do partido. O ex-ministro do Ambiente é um dos nomes no PS sempre apontado para uma futura liderança, mas está afastado da política ativa desde que o governo de que fazia parte se demitiu. A lista da Comissão Política é nesta manhã votada numa cerimónia num hotel em Lisboa, em dia de aniversário do PS. A ideia de José Luís Carneiro é articular elementos de várias frentes do partido de forma a envolver todos na vida diária do PS.

Destaque agora para as negociações em torno da reforma laboral. O presidente da República vai receber os parceiros sociais em Belém na próxima semana para promover e pressionar um acordo.

Audiências que acontecem na quarta-feira, na véspera do dia em que a UGT decide se aprova ou não o pacote laboral. António José Seguro vai ouvir todos os parceiros sociais. No mesmo dia, começa pela CGTP, termina com a Confederação do Turismo. É o que adianta uma nota publicada no site da presidência ontem à noite. O presidente da República já garantiu que seria coerente com tudo o que disse em campanha sobre a legislação laboral. Chegou a avisar que não promulgaria as alterações sem o acordo, pelo menos da UGT. O foco de António José Seguro neste momento é fazer pontes para que haja entendimento. Governo e patrões já chegaram a acordo sobre a mais recente proposta, mas falta o sim da UGT. A Central Sindical vai reunir na próxima quinta-feira o Secretariado Nacional para decidir o que fazer em relação a este pacote laboral.

Estas audiências vão acontecer depois do presidente da República voltar de Espanha, onde chega hoje. António José Seguro cumpre, assim, em Madri, a primeira visita oficial ao estrangeiro.

Para assinalar e reforçar os laços entre Portugal e Espanha, António José Seguro tem previstos encontros com o rei, também com o chefe de governo. Uma agenda que começa já nesta tarde, naquela que é a primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro como chefe de Estado.

No Médio Oriente, o Irão avisa que um acordo final de paz com os Estados Unidos ainda está longe, isto depois de Teerão voltar a fechar o Estreito de Ormuz.

Aviso que surge pelo presidente do Parlamento e principal negociador do Irão, numa entrevista à televisão estatal do país. Ele explica que em alguns pontos as duas partes já chegaram a conclusões, mas há outros em que ainda estão longe de um acordo. Isto depois do Irão ter anunciado ontem um novo fecho do Estreito de Ormuz. Teerão invoca repetidas quebras de confiança, já que os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianosDo lado norte-americano, Donald Trump fala em boas conversas com o Irão, mas alerta que não vai aceitar qualquer tipo de chantagem quanto ao Estreito de Ormuz.

Temas para analisar no gabinete de guerra com o coronel José do Carmo, já a seguir a este jornal. Para já, Luís Soares. Vamos ainda a outras notícias que marcam esta manhã de domingo.

Com uma chamada de atenção para quem vai na estrada, a Marginal está cortada no sentido Lisboa-Cascais desde manhã, isto por causa de um acidente na zona da Cruz Quebrada, que provocou três feridos graves. Uma outra pessoa teve que ser assistida no local, é o que confirma à Rádio Observador fonte oficial da Proteção Civil. Em causa esteve uma colisão entre dois veículos por volta das 6h30. Ficou em prisão preventiva o jovem de 19 anos que terá esfaqueado um agente da PSP no interior de uma esquadra em Leiria, nos Marrazes. Ficou, portanto, com medida de coação mais gravosa, até ir a julgamento. É o que adianta o Comando Distrital da PSP de Leiria. Um agente da PSP de 57 anos foi esfaqueado na sexta-feira, no interior da esquadra. Está em observação no Hospital de Leiria. Terá sido agredido por um jovem de 19 anos com arma branca. As motivações ainda são desconhecidas. A Bulgária vai hoje a votos para eleger o Parlamento pela oitava vez em cinco anos. As eleições acontecem frente a uma profunda crise política e social que dura desde 2021. O ex-presidente nacionalista pró-russo Rumen Radev é o favorito. As sondagens apontam para uma vitória com larga margem. E João, quando há uma obra na rua, o que é que nunca falta, por exemplo?

Pessoas a perguntar coisas, o que se passa, o que vão fazer aqui.

Mais coisas.

Muitas pessoas, não é? É o que me parece.

E pessoas também, muitas vezes, só de braços cruzados, às vezes a mandar umas dicas.

Sim, claro, os treinadores de bancada.

Os treinadores de bancada. Mas aparentemente não é só em Portugal que isso acontece. É também muito comum em Itália, e é tão comum que agora até virou uma profissão voluntária.

Ok, ou seja, não há aqui nenhuma compensação financeira.

A cidade de Turim reconhece a importância destas pessoas, que são geralmente reformadas, muitas vezes engenheiros, construtores ou urbanistas de profissão, e dá-lhes agora a oportunidade de denunciar problemas de segurança ou de atrasos nas obras públicas, recrutando-os como voluntários. Portanto, não têm aqui qualquer compensação financeira, mas há aqui um vínculo, digamos assim.

Quer-me parecer que estas obras vão demorar mais tempo a ser construídas.

Ou então não. Vamos ver como é que corre, até porque a medida foi apresentada como uma forma de permitir uma atividade útil aos idosos residentes no município e embora não tenham poderes formais de fiscalização, terão como função reportar eventuais problemas às autoridades municipais.

É uma forma de estarem todos incluídos no processo. Não me parece mal. Veremos como é que funciona.