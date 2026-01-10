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Rádio Observador. Edição das 11 com Miguel Videira e Miguel Damos. Natural destaque à campanha eleitoral das presidenciais. Estamos a meio dessa corrida a Belém, numa altura em que os cinco principais candidatos estão todos em empate técnico.

É pelo menos isso que indica a sondagem diária da Pitagórica para a CNN, JN e TSF. André Ventura lidera as intenções de voto, seguido por António José Seguro, João Cotrim Figueiredo, Henrique Gouveia e Melo e Luís Marques Mendes. Abaixo, com menos de 3% das intenções de voto, aparecem Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto. Gouveia e Melo visita a esta hora a Feira de Matosinhos, tenta convencer alguns indecisos, na véspera da votação antecipada, agendada para amanhã. Voto em mobilidade. Estão inscritos perto de 20 mil eleitores. A acompanhar esta iniciativa de Henrique Gouveia e Melo está a jornalista Nadine Soares. Nadine, como é que o almirante se apresenta esta manhã?

O almirante visita a esta hora a Feira da Senhora da Hora, aqui em Matosinhos, e tem sido a estratégia desta campanha de Henrique Gouveia e Melo apostar, na grande maioria, em ações de rua. Não há um dia desta campanha, pelo menos até agora, que não tenha começado com uma visita a uma feira ou a um mercado. O objetivo de Gouveia e Melo é dar-se a conhecer além do rosto do processo do Covid, mas tem até uma taxa boa de aceitação das pessoas na rua, mas a maioria são pessoas mais idosas e, na grande maioria, para agradecer o trabalho que fez durante o processo de vacinação da Covid-19. Por isso, Gouveia e Melo tem esta taxa de aceitação junto dos mais velhos, tem aproveitado para reforçar as ações de rua, neste sentido. Tem visitado, por exemplo, também muitas Santas Casas da Misericórdia, com este objetivo de reforçar esta ligação. É um fatido eleitorado grande, que pode ajudar Gouveia e Melo a ter uma força na corrida a Belém e por isso o almirante tem tentado aproveitar esta forma de fazer campanha mais na rua. Mais logo, tem um almoço marcado com apoiantes em Famalicão, mas continua a visitar barraca a barraca, banca a banca, para ouvir os comerciantes, para ouvir também as preocupações dos clientes, para prometer mudança. Gouveia e Melo que tem repetido constantemente durante esta feira para não se preocuparem com sondagens, que são apenas manipulação. Por isso também que a estratégia de Gouveia e Melo a dizer às pessoas que precisa deles, ou seja, por exemplo, quando lhe desejam boa sorte nesta corrida, Gouveia e Melo já tem até uma resposta estudada. Diz que não precisa de sorte, que precisa dos portugueses. Por isso é que nesta véspera de voto de mobilidade, este esforço adicional de Gouveia e Melo para tentar convencer ainda alguns indecisos que encontra pelo caminho. Como dizia, muitas ações de rua, mas mais logo, pelo 12h30, um almoço com apoiantes em Famalicão. São os destaques, pelo menos da parte da manhã, desta agenda de Henrique Gouveia e Melo.

Que está presente em Matosinhos, nesta iniciativa de campanha na Feira de Matosinhos, acompanhado pela jornalista do Observador, Nadine Soares, Henrique Gouveia e Melo. Vai estar também em Famalicão, como a Nadine aqui referia, Santo Tirso, Penafiel e vai passar também pela cidade do Porto.

António José Seguro garante que é capaz de dar um murro na mesa. Depois de ontem ter atirado farpas ao almirante Gouveia e Melo, o socialista assegura que está focado em fazer uma campanha pela positiva.

Começou esta manhã de campanha no Mercado Municipal de Braga e foi aí que, depois de ouvir as preocupações de alguns eleitores, António José Seguro voltou a pedir uma oportunidade para representar Portugal e diz, se for eleito, vai ser um candidato firme.

Claro, eu dou vários murros na mesa, porque sou muito firme nas minhas convicções. E naturalmente, vamos ter nos próximos dias também momentos para fazer a diferença entre aquilo que eu proponho ao país e que propõem outros candidatos. Mas volto a dizer, na lama, não contem comigo.

António José Seguro, em Braga, foi questionado pelos jornalistas sobre as críticas implícitas que fez ontem o almirante Henrique Gouveia e Melo. Em Coimbra, o socialista afirmou que a candidatura que protagoniza é independente e que não é impulsionada por nenhum empresário. Hoje, disse que prefere discutir soluções para o país.

Eu faço uma campanha pela positiva. E aquilo que eu disse é que a minha candidatura não foi impulsionada por empresários, não decorreu de nenhum acordo com nenhum partido, absolutamente nada. E é isso que eu digo, que eu sou uma pessoa livre, venho sem amarras e quero ser um presidente da República de todos, todos, todos os portugueses.

António José Seguro desafia também o governo a definir prioridades com a saúde à cabeça.

Já Luís Marques Mendes aproveitou o jantar de ontem na Lousã para atirar aos adversários nesta campanha eleitoral.

O candidato apoiado pela AD diz que há nomes na corrida que querem fomentar a intranquilidade para dessa forma crescerem eleitoralmente. Luís Marques Mendes critica a política dos casos e casinhos.

Se há aí alguns dos meus candidatos adversários preocupados com casos e com casinhos, eu estou preocupado com as grandes causas que possam mudar, reformar e transformar Portugal. Eu quero liderar com firmeza, mas com tranquilidade. Nós temos alguns candidatos que são tranquilos, mas não são líderes, mas nós temos outros que podem ter algum tipo de perfil de liderança, mas querem fomentar permanentemente a intranquilidade em Portugal.

Marques Mendes ontem num jantar que contou com a presença de mais um membro do governo, desta feita o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que criticou João Cotrim Figueiredo, acusa o candidato apoiado pela IL de se apropriar da obra feita pelo PSD ao invocar nomes como Pedro Passos Coelho ou Sá Carneiro.

À esquerda, António Filipe responde a Rui Tavares e garante que a política do costume foi precisamente o que o levou a candidatar-se a presidente da República.

O porta-voz do Livre lamentou esta semana que os candidatos de esquerda não se tenham unido nesta corrida a Belém. Rui Tavares disse que os candidatos estão mais preocupados com a política do costume, ou seja, jogos partidários. Ontem à noite, António Filipe, candidato apoiado pelo PCP, não se reviu nesta crítica.

Ontem ouvimos um interveniente numa campanha eleitoral criticar os candidatos da esquerda e, portanto, presumo que estava a falar de mim

Dizer que os candidatos da esquerda defendiam a política do costume. Então vamos ver o que é a política do costume. A política do costume é esta que eu tenho estado a falar. É a política neoliberal que tem conduzido a esta situação e é contra essa política do costume que eu me candidato a presidente da República.

António Filipe ontem à noite, hoje vai estar em Vila Nova de Gaia, acompanhado pelo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo.

E Miguel, apesar de os 11 candidatos à presidência terem entregue as respetivas declarações de rendimento e património, só três é que podem ser consultadas.

Sim, por causa de uma falha na lei que determina o controle público da riqueza dos titulares de cargos políticos. A notícia avançada pelo jornal Público revela que só as declarações de António Filipe, João Cotrim Figueiredo e João Manuel Vieira estão disponíveis na plataforma eletrônica da Entidade para a Transparência.

Mas Miguel, se todos entregaram, importa perceber por que só estão disponíveis as de alguns.

Sim, porque estes três que acabei de enunciar foram os únicos que submeteram as declarações há mais de um mês e o regulamento assinado pela presidente da plataforma eletrônica da Entidade para a Transparência determina que depois de ser submetida qualquer declaração, surge como não publicada durante os primeiros 30 dias, ou seja, não pode ser consultada. Assim, e em função deste prazo de 30 dias, há declarações que não vão estar disponíveis antes das eleições do dia 18 de janeiro, não permitindo qualquer escrutínio sobre os rendimentos desses candidatos.

Miguel, destaque agora para a atualidade internacional. Donald Trump diz que não precisa da aprovação da União Europeia para tomar conta da Gronelândia.

A bem ou a mal, o presidente dos Estados Unidos assegura que o território autônomo da Dinamarca vai ser norte-americano. Uma questão de necessidade, volta a dizer Donald Trump.

Neste momento vamos fazer algo na Gronelândia, quer eles gostem ou não, porque se não fizermos, a Rússia ou a China vão tomar conta da Gronelândia e não vamos querer ter a Rússia ou a China como vizinhos, certo? Eu gostaria de fazer um acordo da maneira fácil, mas se não fizermos da maneira fácil, vamos fazer da maneira difícil.

A bem ou a mal, Donald Trump promete tomar o controle do território da Gronelândia.

E hoje é dia de final da Taça da Liga. Final inédita que vai opor pela primeira vez Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube num jogo que decide um título nacional.

Estamos em contagem crescente para essa final inédita da Taça da Liga, dérbi Minhotos, mais logo em Leiria. Há, por isso, um grande entusiasmo entre os adeptos, até tendo em conta a rivalidade entre bracarenses e vimaranenses. É precisamente entre adeptos que continua esta manhã a repórter do Observador, Maria Rego. Maria, há uma hora estavas em Braga, estás agora a esta hora em Guimarães, na Alameda de São Damás, na cidade Berço. Já se vive a partida de mais logo?

Partilham os dois essa expectativa para esse arranque da partida. Comigo tenho dois adeptos aqui do Vitória Esporte Clube, Anselmo Abreu e Rosa Carneiro. Começo por perguntar como é que é viver e chegar pela primeira vez a esta final da Taça da Liga.

É incrível, porque nunca aconteceu uma situação destas e então ver um dérbi do Minho, melhor ainda. E ganhar a quem ganharam, dois clubes que são considerados maiores, mas os maiores nem sempre são os maiores, quando os outros estão a jogar para uma final. Para obter uma final, dão tudo em campo. É o sangue, suor e lágrimas.

E o fato de ser frente ao Braga também acresce.

Acresce muito mais e até os objetivos são outros. É dar mais um bocadinho do que o litro que deram contra o Sporting. Agora tem que dar mais. Não quer dizer que seja um bom jogo, mas que lutem mais para o resultado final.

Eu partilho da mesma opinião, sem dúvida. E sendo rival, acho que tem um gostinho amargo e bom, mas vamos ver no final. Para todos os efeitos, partilho da mesma opinião.

E como é que vão acompanhar este jogo?

Este jogo, se der no canal público, verei no canal público. Se não, terei que me deslocar de casa para ver no canal privado, que é, neste caso, a Sport TV, então terei que me deslocar de casa para ver num ecrã gigante que será colocado aqui num polo de designer em Guimarães.

Espera-se também um grande ajuntamento de adeptos.

Uma grande afluência de público para vibrar pelo nosso Vitória.

Para terminar, apostam em algum resultado para este jogo?

Eu aposto dois a um para o Vitória.

Eu continuo com o mesmo palpite, um a zero para o Vitória.

E tínhamos dito há bocado que independentemente de quem marque, só quer que marque alguém.

Sim, só quero que a vitória seja do Vitória mesmo. Exatamente.

Eu posso acrescentar. Vou votar na mesma para o nosso Nedoy e o Nélson Oliveira, para o Vitória. O Braga, independentemente de quem marcar, é-me indiferente.

Muito obrigada a estes dois adeptos que fazem então essas perspectivas para o jogo que logo se aproxima em Leiria. Contam-se as horas para essa partida aqui em Guimarães.

Maria Rego, entre Braga e Guimarães, com adeptos dos dois clubes que mais logo se vão enfrentar na partida da final da Taça da Liga. É a partir das 8:00 da noite, há uma emissão especial para acompanhar de João aqui na antena do Observador.

E começa logo depois do Jornal das 7. Para já, Miguel, há outras notícias que também estão em destaque a esta hora.

Mais uma noite de protestos contra o regime iraniano. Milhares de pessoas saíram ontem à noite à rua, em Teerão e noutros pontos do país, protestos que acontecem numa altura em que continua o bloqueio total da internet no Irão, sendo que há também limitações nas ligações telefônicas, uma decisão do governo iraniano. O Conselho de Segurança das Nações Unidas volta a reunir-se a pedido da Ucrânia, na sequência dos mais recentes ataques russos e da utilização por parte de Moscovo de um míssil de última geração, que deixou mais de metade dos edifícios residenciais de Kiev sem aquecimento. Esta reunião, agendada para segunda-feira, acontece a pedido do embaixador da Ucrânia na ONU, que denunciou estes ataques através de uma carta enviada à organização.