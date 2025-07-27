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Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador e começamos com uma notícia de última hora: morreu o arquiteto Nuno Portas.

Tinha 90 anos o arquiteto e pai do antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas. A notícia foi avançada nas redes sociais pela ex-mulher, Helena Sacadura Cabral. Nuno Portas venceu o Prêmio Valmor em 1974 com a obra na Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa. Foi ainda responsável pelo primeiro plano da Expo 98, tendo também participado na construção de urbanismo em Madri, Barcelona, Rio de Janeiro e Cabo Verde. Nuno Portas é pai de Miguel Portas e também da empresária Catarina Portas. E neste Jornal do Meio-Dia, junta-se a nós, em direto, o bastonário da Ordem dos Arquitetos. Vai juntar-se a nós daqui a poucos instantes. Vamos falar com Avelino Oliveira, ele que é bastonário da Ordem dos Médicos, para abordar esta questão, a morte do arquiteto Nuno Portas, pai do antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas. A notícia que disse que foi conhecida hoje, há poucos minutos, foi revelada pela ex-mulher de Nuno Portas, Helena Sacadura Cabral. É um tema que está a marcar também esta manhã de domingo e já daqui a pouco-

Vamos voltar ao contacto com Avelino Oliveira para fazer esta ligação.

Para já, avançamos e vamos olhar para a política nacional. O líder parlamentar do PS diz que André Ventura está de regresso ao PSD. Eurico Brilhante Dias considera que o líder do Chega é um agente de transformação do partido liderado por Luís Montenegro. A entrevista à Lusa, Eurico Brilhante Dias aponta, em jeito de ironia, o regresso de André Ventura ao PSD.

É o regresso do doutor André Ventura ao PSD. Mas é um regresso onde o doutor André Ventura percebeu que é mais fácil transformar o PSD por fora do que por dentro. E por isso há uma alteração da natureza do próprio partido, do PSD, em que com este acordo com o doutor André Ventura, alinha com a direita mais radical, que, na verdade, já tinha convivido dentro do próprio partido. Portanto, isto é o regresso do doutor André Ventura ao PSD.

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, que remete também a discussão do Orçamento do Estado para depois de conhecido o documento, seguindo assim a orientação do secretário-geral José Luís Carneiro.

Luís Montenegro acredita que o Tribunal Constitucional vai validar as mudanças à Lei dos Estrangeiros.

O primeiro-ministro considera que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa é um procedimento perfeitamente normal, mas o chefe do governo está confiante de que o decreto aprovado pelo Parlamento vai receber luz verde dos juízes do Tribunal Constitucional. Luís Montenegro, na celebração do aniversário da JSD em Ovar, na primeira reação de viva-voz ao envio desta lei por parte de Marcelo Rebelo de Sousa para o Tribunal Constitucional.

A greve da Menzies já provocou o cancelamento de 27 voos no Aeroporto de Lisboa.

Pelo menos 15 partidas e 12 chegadas previstas para hoje no Aeroporto de Lisboa foram canceladas devido à greve dos trabalhadores da Menzies, a antiga Groundforce. Em declarações à Agência Lusa, Carlos Araújo, dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, avançou que estes são os voos que neste momento já foram dados como cancelados até ao fim do dia. Esta é a primeira de cinco greves de quatro dias marcadas para os fins de semana até o início de setembro.

Em Ponte da Barca, a esta hora, continua ativo o incêndio com várias frentes.

No entanto, não estão habitações em risco. Um porta-voz da Proteção Civil do Comando Sub-regional do Alto Minho disse na madrugada de hoje que o incêndio está a arder apenas em zona de mato. No entanto, a mesma fonte refere que o combate às chamas tem sido dificultado pelo difícil acesso à zona do incêndio. Segundo as informações disponibilizadas no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão a combater o incêndio 60 operacionais e cinco meios aéreos. Este incêndio em Ponte da Barca.

No futebol, João Félix está mais longe do Benfica e mais próximo da Arábia Saudita.

O jogador formado no Benfica e atualmente no Chelsea vai escolher o clube de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo ao invés do regresso à Luz. Há instantes, o comentador da Rádio Observador, Luís Pinto Coelho, explicou os motivos que fizeram João Félix optar pelo Al-Nassr.

É lógico que o João Félix até, e acredito, que até quisesse e preferisse o Benfica. Só que depois há outras questões, que é o lado do Chelsea. Obviamente, o Chelsea prefere vender por 50. Lá por ter muito dinheiro, não vai desperdiçar dinheiro. E depois há um outro lado, que é o jogador não tem que diminuir salário para ir para a Arábia Saudita, se calhar até vai aumentar. E por último, a chamada de Cristiano Ronaldo e de Jorge Jesus. Obviamente que isso tem peso e ele sabe que estando ali, tendo protagonismo, jogando com regularidade, também estará na seleção

A análise de Luís Pinto Coelho no "E o Campeão É?", aqui na Rádio Observador. Ao que avança a imprensa desportiva, o clube saudita apresentou uma proposta a rondar os €50 milhões e João Félix deverá receber no Al-Nassr o dobro do que iria auferir no Benfica.

José, voltamos à notícia de abertura deste jornal: morreu o arquiteto Nuno Portas.

Aos 90 anos, morreu o arquiteto e pai do antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas. A notícia foi avançada nas redes sociais pela ex-mulher, Helena Sacadura Cabral. Nuno Portas venceu o Prêmio Valmor em 74 com a obra na Igreja Sagrado Coração. Foi também responsável pelo primeiro plano da Expo 98 e participou em construções de urbanismo em Espanha, no Brasil e também em Cabo Verde. Nuno Portas era pai de Paulo Portas e de Miguel Portas, e também da empresária Catarina Portas. Junta-se a nós a esta hora o Bastonário da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira, a quem agradeço a participação neste jornal e a quem pergunto que legado deixa Nuno Portas na arquitetura portuguesa, ainda por cima tendo feito parte de vários planos de urbanismo em várias cidades.

Antes de mais, muito bom dia. Permita-me deixar uma palavra à família, aos inúmeros amigos, aos muitos arquitetos que Nuno Portas tocou durante a vida, ao meu professor Nuno Portas, eu fui aluno dele e, portanto, não posso deixar de deixar essa primeira palavra. Em segundo lugar, eu creio que hoje a arquitetura portuguesa, a cultura nacional, está verdadeiramente de luto, porque nos deixa a principal referência do urbanismo português. Um arquiteto, um urbanista, um político, ou seja, alguém que se envolveu também na política, um autarca, mas essencialmente um ensaísta, um crítico, um pensador, um projetista, alguém que das suas múltiplas dimensões, teve uma longa vida recheada de muito trabalho e de muita intervenção no território. Muitas cidades, não só em Portugal. Nuno Portas é uma referência que também extravasou a sua qualidade, o seu pensamento extravasou as nossas fronteiras, tem influência em todos os principais livros de urbanismo do mundo inteiro, naquilo que é a sua geração, marcou muito daquilo que foi o desenvolvimento territorial e as políticas territoriais.

Podemos considerá-lo uma das maiores figuras do urbanismo português após o 25 de Abril?

Sem dúvida, se não a maior. Muito provavelmente. Agora, a história terá que fazer essa avaliação, mas provavelmente uma das maiores, se não a maior, porque no pós-25 de Abril, desde logo, a base das políticas de habitação que nós temos foram criadas por Nuno Portas. A primeira legislação. Não é só o programa SAL, todos conhecem o programa SAL. O programa SAL é um programa de habitação, serviço ambulatorial local, de construção de habitação naquilo que hoje se chama de moldes sociais e cooperativos, com participação da população, com envolvimento dos técnicos, que depois veio a revelar também grandes projetos de arquitetura, o mais conhecido do arquiteto Siza Vieira, mas sim uma política em todas as cidades preocupada com a integração urbana, etc. Mas desenvolveu planos, alguns foram mencionados há pouco, desde Guimarães, lá em cima, todo o país, passando por planos de unicidade onde foi decisivo, como na cidade de Aveiro, como internacionais no Brasil, etc. Portanto, Nuno Portas, não só por aquilo que ele próprio produziu, os ensinamentos que deixou, mas a influência que teve em todos os outros urbanistas. Que teve e que continua a ter. Ou seja, os textos de Nuno Portas, os seus livros, a Ordem dos Arquitetos recentemente republicou um dos seus principais livros, continuam a ser referência e continuam a estar naquilo que são as cedentas principais e os textos principais dos alunos, não só de arquitetura, mas também de todas as áreas disciplinares ligadas ao planeamento do território.

Muito obrigado, Avelino Oliveira, Bastonário da Ordem dos Arquitetos, aqui a reagir à morte de Nuno Portas. Faleceu hoje, tinha 90 anos, o arquiteto e pai do antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas. Notícia que foi conhecida na última hora, foi revelada pela ex-mulher de Nuno Portas, Helena Sacadura Cabral.