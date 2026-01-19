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Pré meio-dia. Jornal do Meio-Dia com edição do Miguel Videira. Miguel, já de olhos postos na segunda volta das presidenciais, a dirigente e deputada do Chega, Cristina Rodrigues, desvaloriza a possibilidade dos partidos à direita do espectro político não apoiarem André Ventura.

É, de resto, essa, João, a convicção de Cristina Rodrigues.

Acho que os restantes partidos à direita não vão dar esse apoio de forma expressa, mas também, para ser sincera, acho que ele é desnecessário. Aquilo que André Ventura precisa é mesmo do apoio dos portugueses, e isso nós temos a certeza que ele tem, e tem cada vez mais, essa confiança.

Merceu, pelo menos nesta primeira volta, a confiança de 23,5% dos eleitores que votaram, atrás de António José Seguro, com 31,1. Há uma diferença de cerca de 400 mil votos. Convidado do Explicador das Manhãs, 360, Adalberto Campos Fernandes, apoiante de António José Seguro, antecipa uma segunda volta marcada por divisões profundas.

O que vai acontecer é uma divisão na sociedade portuguesa, claramente, do ponto de vista até, se quiser, ético, cultural e político, sobre aqueles que acham e contam uma narrativa falsa de que 50 anos de democracia nos trouxe ao pior dos mundos e aqueles que acham que temos que respeitar as gerações que nos antecederam pelo quanto de positivo foi feito por este país. O país de 2026 não tem nada que ver com o país de 64.

Um ensaio para os argumentos que se vão escutar ao longo da campanha para a segunda volta das presidenciais.

E na eleição de ontem, António José Seguro venceu em 17 dos 18 distritos de Portugal continental. André Ventura conquistou todos os concelhos do arquipélago da Madeira.

Foram os grandes vencedores desta eleição. Em terceiro lugar, ficou João Cotrim de Figueiredo, com 16% dos votos, seguido por Henrique Gouveia e Melo, com 12,3, e Marques Mendes, com 11,3. O vencedor, António José Seguro, procurou no discurso de vitória definir a linha de fronteira que o separa de André Ventura, o opositor na segunda volta.

Com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro. Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós para unidos derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses.

Já André Ventura fala de uma contenda entre socialistas e não socialistas que vai obrigar os partidos de direita e centro-direita a fazerem escolhas.

Nós só perderemos estas eleições por egoísmo do PSD, da Iniciativa Liberal ou de outros partidos que se dizem de direita, mas que agora têm que escolher entre um socialista e quem quer verdadeiramente fazer reformas no país. Agora é que nós vamos ver a fibra de que são feitos.

O PSD já informou que não vai declarar apoio a qualquer dos candidatos, embora alguns destacados militantes já tenham anunciado que vão votar em António José Seguro na segunda volta. É o caso de Miguel Poiares Maduro, Pedro Duarte, o autarca do Porto, e já esta manhã, José Eduardo Martins e o antigo militante social-democrata António Capucho.

Ainda à direita, o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, também declarou o apoio a Seguro, depois de João Cotrim de Figueiredo não ter conseguido chegar à segunda volta.

Obteve 16% dos votos. Considera que na segunda volta os eleitores vão ser confrontados com uma péssima escolha e responsabiliza Luís Montenegro.

É provável que venhamos a ter um presidente da República oriundo do Partido Socialista. Tal ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD. Apesar do apelo que lhe fiz, Luís Montenegro não pôs o interesse do país à frente do interesse do seu próprio partido. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro.

A crítica de Cotrim de Figueiredo, que sublinha que os resultados evidenciam que há uma maioria de centro-direita em Portugal.

E abaixo das expectativas ficou Henrique Gouveia e Melo.

Apontado no início desta corrida como o grande favorito à vitória, não foi além dos 12%. Sobre a segunda volta, logo se vê.

Este é um momento ainda muito precoce para manifestar qualquer opinião a esse respeito. Ainda agora acabamos de saber os resultados da primeira volta e eu vou reservar isso para outro momento, mais tarde.

Não agora Gouveia e Melo declarará, nem em outro momento, o que vai fazer nesta segunda volta das eleições presidenciais.

E Miguel, outro candidato que obteve um resultado aquém do esperado foi Marques Mendes.

E assumiu total responsabilidade pelo desfecho.

Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro a responsabilidade por este resultado. A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha.

Procurou desta forma desresponsabilizar, por exemplo, a AD, que apoiou a candidatura do antigo secretário de Estado de Cavaco Silva.

12h05, os ministros das Finanças dos países da zona euro vão reunir-se esta tarde em Bruxelas, em mais uma reunião do Eurogrupo. Em cima da mesa, Miguel, entre outros temas, a escolha do novo vice-presidente do BCE, o Banco Central Europeu.

Sendo que Mário Centeno, antigo ministro das Finanças e governador do Banco de Portugal, é um dos candidatos ao lugar. Não está sozinho nesta corrida, há mais cinco candidatos. O jornalista da secção de Economia do Observador, Edgar Caetano, assina um artigo que pode ler em observador.pt sobre esta corrida e a possibilidade de Centeno ser o escolhido. O Edgar está aqui conosco. Bem-vindo, Edgar, obrigado.

Olá, obrigado.

Edgar, o novo vice-presidente do BCE vai sair desta reunião?

É difícil dizer, está na ordem de trabalhos. De facto, o debate vai existir, mas não sabemos ainda se será hoje que irá haver uma votação. Depende muito se se percebe que existe potencial para haver um consenso, a chamada maioria qualificada, que é necessária para escolher um nome. Caso não haja votação ou essa votação não seja produtiva, é possível que o tema salte para daqui a cerca de um mês, dia 16 de fevereiro, está agendada outra reunião do Eurogrupo e a partir daí é que terá mesmo que ser.

Referi na introdução que há seis candidatos, incluindo Mário Centeno. Algum é favorito?

Favoritos é difícil, porque se olhares para aquilo que foi escolhido pelo Parlamento Europeu na semana passada, há dois favoritos: Mário Centeno e Martins Kazaks, que é da Letónia. Foram esses dois nomes que o Parlamento Europeu achou que estariam mais bem preparados para o cargo. No entanto, este é um parecer que não é vinculativo e temos vários exemplos no passado recente de cargos europeus em que houve um parecer do Parlamento Europeu e depois não foi seguido, porque depois a escolha é política. Agora, se é favorito ou não, Mário Centeno é mais ou menos fácil imaginar os obstáculos que ele tem nesta corrida, mas também não é difícil imaginar um cenário em que ele até consegue a eleição. Sabemos que, neste caso, estamos numa escolha de um vice-presidente do BCE que antecede em cerca de um ano a escolha de um presidente para o BCE, alguém para suceder a Christine Lagarde, que termina seu mandato no próximo ano.

E a nacionalidade não é despicienda.

Nunca é nestas coisas. E portanto, agora vai gerar uma espécie de um jogo de xadrez em que a escolha que cada país ou cada ministro das Finanças fizer hoje ou daqui a um mês, no que diz respeito à vice-presidência, é uma escolha que tem muitas implicações para aquela escolha que depois podem fazer quando for o grande prêmio.

Por exemplo, se o próximo presidente do BCE for espanhol, dificilmente teremos um vice-presidente da Península Ibérica.

Exatamente. Ou seja, em circunstâncias normais, não seria difícil imaginar que Espanha seria um apoio importante para Mário Centeno, não só pela questão geográfica, mas também por alguma afinidade, não digo ideológica, porque em política monetária não há ideologia, mas alguma afinidade em termos de tendências nesta área. Porém, isso não deverá acontecer. Por quê? Porque Espanha tem ambições de escolher um espanhol ou uma espanhola para a presidência do BCE daqui a um ano. Portanto, não faria muito sentido, do ponto de vista deles, estar agora a apoiar de forma muito ativa um português, para depois daqui a um ano ficar um bocadinho numa posição mais condicionada.

Há algum fator que jogue a favor de Mário Centeno para esta escolha?

É como eu disse, de facto, ele tem algumas possibilidades de se juntarem aqui os astros, nomeadamente a questão da Alemanha, que está numa posição muito particular, porque até lhe pode dar jeito à Alemanha, neste momento, ter alguém como Mário Centeno como vice-presidente. O grande trunfo, como nós escrevemos no texto que tu referiste, é António Costa, que foi o primeiro-ministro do governo em que Mário Centeno participou. Hoje é presidente do Conselho Europeu, tem os números de telefone de todos os líderes europeus. Nós falámos com Mário Centeno na sexta-feira e embora ele não tenha querido confirmar que, de facto, o António Costa é um nome muito importante no sentido de mobilizar apoios.

Influenciar.

Influenciar. É um bocadinho óbvio que isso é o caso e não se deve subestimar a capacidade de António Costa de, de facto, fazer essa pressão. Agora, isso vale o que vale.

Obrigado, Edgar Caetano, é o jornalista da secção de economia do Observador. A propósito desta reunião do Eurogrupo, está agendada para às 15h, hora de Lisboa, e há a possibilidade, como o Edgar aqui nos contava, de ficar decidido quem é o novo vice-presidente do Banco Central Europeu. Mário Centeno é um dos candidatos.

E Miguel, lá por fora, Felipe VI, o rei espanhol, envia condolências às famílias das vítimas do descarrilamento de um comboio em Espanha.

Sim, lamenta o que aconteceu e garante que está a acompanhar a situação. Espera-se que também o primeiro-ministro de Espanha se desloque esta manhã, final desta manhã, ao local onde ocorreu este acidente, que envolveu um TGV e que, segundo o último balanço, provocou pelo menos 39 mortos.

12h10, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora?

Donald Trump responde ao primeiro-ministro norueguês e diz que já não se sente obrigado a pensar exclusivamente na paz. O presidente norte-americano acrescenta que isto se deve ao facto de não ter recebido o Prémio Nobel da Paz. Informação passada pela Agência Reuters, que teve acesso a uma carta enviada por Donald Trump. A carta surge na sequência da mensagem do primeiro-ministro norueguês a opor-se às tarifas impostas aos aliados europeus por se oporem à anexação por parte dos Estados Unidos da Gronelândia.

Miguel Vilar e o Jornal do Meio-Dia.