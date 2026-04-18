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E vamos às notícias. A edição é do Luís Soares. O governo quer que as compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica fiquem isentas de tributação em sede de IRS. O Ministério das Finanças, Luís, vai apresentar uma proposta de lei ao Parlamento nesse sentido.

É uma informação que surge depois da revista Sábado ter noticiado que o Fisco ia taxar as vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica. De acordo com a notícia, em alguns casos, essa compensação financeira podia cair para metade do valor comunicado. A informação causou polêmica. Agora, o governo esclarece que vai isentar de impostos as indenizações às vítimas de abusos na Igreja Católica. Nesse comunicado, o Ministério das Finanças explica que esta exclusão vai ser também aplicável às compensações financeiras atribuídas por abusos sexuais a menores e adultos vulneráveis em outras situações similares. O novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa defendeu esta semana que é justo que o Estado isente de impostos as compensações financeiras às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica, uma medida então com a qual o governo pretende avançar para o Parlamento.

Entretanto, o PS afirma que está em diálogo com Tiago Antunes para avaliar uma eventual nova candidatura ao cargo de Provedor de Justiça.

Garantia deixada por José Luís Carneiro, secretário-geral socialista. O nome de Tiago Antunes foi chumbado na quinta-feira, na eleição para o cargo de Provedor de Justiça, ficou a 50 votos da eleição. Isto apesar do acordo entre PS e PSD. O líder socialista garante que está a ser avaliada a possibilidade de uma nova candidatura.

O presidente do grupo parlamentar está em diálogo com o professor Tiago Antunes. Volto a repetir, é uma personalidade de uma grande integridade, de uma grande qualidade humana, cívica, profissional, com provas dadas, nunca na relação que pude ter com ele, senti qualquer pendor partidário na sua forma de estar e de servir o Estado. É um diálogo que está a ser desenvolvido com ele e vamos tomar uma decisão, naturalmente, feita em diálogo com uma personalidade que entendemos que reunia as condições e que apresentamos no diálogo que tivemos com o PSD e partido do qual tivemos a garantia de que apoiariam a candidatura. Assim não aconteceu. Vamos agora tomar a decisão no momento oportuno.

Declarações de José Luís Carneiro esta manhã, à margem de um encontro de líderes de esquerda de todo o mundo, em Barcelona. O secretário-geral do PS alerta também que a direita democrática está numa rampa deslizante para a extrema-direita, incluindo em Portugal. José Luís Carneiro acusa o executivo da AD de estar a ceder aos temas do Chega, em vez de se focar em setores como a saúde ou a educação.

E com a época de crítica dos incêndios à porta, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses alerta que a atual organização da Proteção Civil não consegue responder aos grandes fogos.

Isto numa altura em que o governo está a preparar uma mudança na estrutura da Proteção Civil, com o regresso dos comandos distritais. No explicador desta manhã, António Nunes afirma que ainda não recebeu qualquer indicação por parte do governo sobre este tema, quando vai avançar, mas afirma que, como está, o atual modelo de proteção civil não é eficaz.

O sistema não é perfeito. Agora, não nos parece, do ponto de vista de capacidade de resposta operacional, que algumas sub-regiões criadas tenham essa capacidade. E isso tem provocado, e já o dissemos, quer em 24, quer em 25, no combate aos incêndios florestais, que o modelo que está hoje em funcionamento não é o mais adequado para as grandes emergências.

O presidente da Liga dos Bombeiros acredita que a mudança da organização da Proteção Civil pode ser feita agora e sem qualquer prejuízo para a época alta de incêndios. Já quanto ao objetivo do Executivo em limpar as florestas portuguesas depois da passagem das tempestades até dia 1 de junho, António Nunes não acredita que isso vá ser cumprido e pede ao governo para definir prioridades e para identificar os locais onde essa limpeza não seja feita.

A deputada do PS, Isabel Moreira, considera inadmissível a forma como Cristina Ferreira abordou o caso de uma violação em grupo de uma menor. A deputada socialista é uma das signatárias de uma carta aberta que repudia as declarações da apresentadora.

Carta que é assinada por uma centena de personalidades, entre políticos, psicólogos e atores. É dirigida à comunicação social e também à Ordem dos Psicólogos. Os signatários defendem que a questão da apresentadora foi enviesada e preocupante e levantam preocupações sobre programas que contribuem para a culpabilização da vítima. A deputada do PS, Isabel Moreira, considera que devem ser emitidas diretrizes claras sobre como a comunicação social deve falar sobre este tipo de temas em público.

Do nosso ponto de vista, é muito importante que a Ordem dos Psicólogos emita, se quiser, diretrizes para que os profissionais que estejam nos órgãos de comunicação social a dar opinião sobre estas matérias, o façam de acordo com aquelas que são as diretrizes sérias relativamente a este crime.

A deputada do PS, Isabel Moreira, ouvida pela Rádio Observador, considera também importante que não ocorra uma revitimização da menor nem causa. Também ouvida pela Rádio Observador, a bastonária da Ordem dos Psicólogos, Josefa Ramalho, diz que concorda com as reivindicações feitas nesta carta aberta.

Também temos orientações para a comunicação social, para os mais diversos temas sensíveis e, portanto, não só a questão do abuso sexual, mas também outros temas, como por exemplo, o suicídio e outros temas que são difíceis de abordar. Portanto, há recomendações muito concretas. De qualquer das formas

Vamos tomar diligências para orientar de forma muito específica recomendações sobre este tema, em particular do abuso sexual.

Declarações da bacharel e da Ordem dos Psicólogos, Sofia Ramalho, a propósito dessa carta aberta de repúdio ao comportamento da apresentadora de televisão Cristina Ferreira. A TVI já saiu em defesa da apresentadora. Cristina Ferreira questionou se quando há uma violação em grupo e a vítima pede para parar, os agressores conseguem ouvir.

O Irão voltou a fechar o estreito de Ormuz esta manhã, menos de um dia depois de o reabrir. Os Estados Unidos, Luís, continuam sem reagir oficialmente.

É a resposta do Irão ao bloqueio naval norte-americano, que continuou, apesar da reabertura do estreito no dia de ontem. A informação é avançada pela imprensa estatal iraniana. Em comunicado, o Irão considera que os Estados Unidos quebraram a promessa que tinham feito pelo fato de continuarem a limitar a navegação de embarcações nos portos iranianos. O Irão já tinha avisado que se o bloqueio naval continuasse, ia voltar a fechar o estreito de Ormuz. Para já, não há reação oficial de Donald Trump, mais de duas horas depois do anúncio feito pelo Irão.

E o historiador Bruno Cardoso Reis espera que os Estados Unidos recuem no bloqueio naval ao Irão, por forma que Teerão decida reabrir o estreito de Ormuz novamente.

Foi no programa "Cinco Continentes" desta manhã. Bruno Cardoso Reis explica que essa deverá ser a principal prioridade de Donald Trump.

No fundo, a grande prioridade para os Estados Unidos devia ser reabrir o estreito. Coloca enormes problemas à economia global, ao preço do combustível nos Estados Unidos, como por todo lado, inclusive aqui. Coloca imensos problemas também aos aliados dos Estados Unidos na região, os países do Golfo, que estão a pagar um preço muito elevado por serem aliados dos Estados Unidos, em ataques diretos, que agora pararam neste cessar-fogo, mas também nesta impossibilidade de exportarem ou de importarem normalmente produtos através do estreito de Ormuz. E portanto, parece-me que o mais racional é que isto acabe por se resolver com o levantamento pelos Estados Unidos desse bloqueio.

Análise do historiador Bruno Cardoso Reis, esta manhã no programa "Cinco Continentes", ele que assinala ainda um paradoxo que mina a credibilidade dos Estados Unidos.

Continua a minar a reputação e imagem dos Estados Unidos, que de uma potência central na manutenção da ordem internacional passa a ser, continua a ser, é e continuará a ser, quando Donald Trump lá um fator constante de desordem, de incerteza. E portanto, temos realmente este paradoxo, que é uma grande potência que foi central na criação desta ordem internacional, por exemplo, em coisas como o princípio da liberdade de navegação, e que neste momento são um fator constante de incerteza, de imprevisibilidade, com todos os custos que isso tem para a segurança energética, para a segurança alimentar.

Historiador Bruno Cardoso Reis a explicar o impacto para os Estados Unidos do impasse relacionado com a reabertura do estreito de Ormuz. A Agência Reuters avança, entretanto, que dois navios que tentavam atravessar o estreito foram atacados pelo exército iraniano.

Meio-dia e nove, já a seguir o "Campeão É". Antes, Luís, há outras notícias em destaque a esta hora.

Uma mulher de 25 anos morreu esta madrugada no Porto após um despiste de trotinete, é o que avança a Agência Lusa, uma fonte da Proteção Civil do Porto. A ocorrência foi registrada pouco depois da meia-noite, na zona de Bonfim, no Porto. No local estiveram elementos dos bombeiros e também da corporação de sapadores e do INEM. A Autoridade para as Condições do Trabalho recebeu no ano passado mais de 3 mil pedidos de inspeção por assédio. A esmagadora maioria diz respeito a assédio moral. Houve também 59 casos de assédio sexual. São dados avançados pela ACT. A Lusa credita também que houve 20 contraordenações na sequência destes pedidos de inspeção.

Edição do Meio-Dia com Luís Soares.