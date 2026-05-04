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Jornal do Meio-Dia. O Jornal do Meio-Dia tem a edição do Miguel Vilar. Miguel, a informação está a ser avançada pela imprensa estatal iraniana: um navio de guerra dos Estados Unidos terá sido atingido por dois mísseis.

É uma informação não confirmada pelo Pentágono. Segundo a agência de notícias iraniana Fars, os tripulantes da embarcação, que se preparava para entrar no estreito de Ormuz, ignoraram os avisos feitos pelas forças iranianas. Em resposta, o navio de guerra foi atingido com dois mísseis. Ainda de acordo com o relato, a embarcação deu meia-volta. Não são adiantados mais pormenores, por exemplo, danos provocados pelo ataque. Como disse, essas informações avançadas pela agência de notícias do Irão não são confirmadas pelo Pentágono, sendo que há instantes um alto funcionário dos Estados Unidos, citado pela agência Axios, veio negar qualquer ataque a embarcações de guerra norte-americanas.

E esta manhã o Irão tinha ameaçado, de resto, responder de forma muito dura a qualquer agressão dos Estados Unidos.

Em reação ao anúncio feito por Donald Trump que as forças norte-americanas vão garantir a navegação segura de navios retidos no estreito de Ormuz. O comando central do exército dos Estados Unidos mobilizou mais de uma centena de aeronaves, contratorpedeiros, drones e 15 mil militares. Foi tema do gabinete de guerra, emitido antes da informação desse eventual ataque contra o navio de guerra dos Estados Unidos. Na altura, o coronel José do Carmo sublinhava que a decisão da Casa Branca colocava o regime de Teerão perante um dilema.

Os Estados Unidos com esta ação, que me parece bastante inteligente, porque o Irão neste momento para reagir a isto, além destas ações de rosnar e ladrar à passagem dos navios e no fundo fazer uma pequena disrupção e assustar um bocadinho, fica num dilema: "O que é que fazemos? Atacamos mesmo, atacamos um dos navios e sujeitamos a ação militar americana?"

Aparentemente, sim, a acreditar nas informações avançadas na última hora pela agência de notícias do Irão, sendo que, como já aqui disse, um alto funcionário norte-americano citado pela agência Axios nega que tenha ocorrido qualquer ataque com mísseis a um navio de guerra dos Estados Unidos.

E Miguel, o presidente francês desconhece os detalhes da iniciativa dos Estados Unidos para garantir a circulação de navios.

Disse mesmo, deu conta esta manhã Emmanuel Macron, o chefe de Estado gaulês acrescenta que França não vai participar em operações de força que não sejam claras. Uma declaração feita à entrada da oitava cimeira da Comunidade Política Europeia, que decorre em Erevan, na Arménia.

Hoje, ao analisar a situação, se os Estados Unidos quiserem reabrir ou se estiverem prontos para reabrir o estreito de Ormuz, tudo bem. Aliás, é o que temos vindo a pedir desde o início, mas não vamos participar em qualquer tipo de operação de força, num quadro que, da minha parte, não me parece claro. Por isso criámos uma missão ad hoc, na qual estamos a trabalhar. O planeamento militar decorreu em Londres, mas acima de tudo, gostávamos de assistir a uma reabertura conjunta entre o Irão e os Estados Unidos. Essa é a única solução do estreito a longo prazo, permitindo uma livre navegação e fazendo-o sem restrições, nem portagens.

A declaração do presidente francês à entrada para a oitava cimeira da Comunidade Política Europeia, que decorre na Arménia, reúne chefes de Estado e de governo dos 27 Estados membros da União Europeia, que se junta ao Reino Unido e Canadá. É a primeira vez que um representante de um Estado não europeu participa no encontro. Mark Carney, primeiro-ministro canadiano, encontrou-se com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, explicou e sublinhou a importância da presença neste encontro.

Há várias ligações entre o Canadá e a União Europeia e uma delas é a questão da segurança. Somos o único aliado não europeu aqui presente. Acabamos, inclusivamente, de sair de uma reunião sobre a Ucrânia. São iniciativas onde podemos aprofundar as nossas conversações sobre a indústria da defesa para protegermos os nossos cidadãos. E há também oportunidades económicas. Por isso, é um prazer estar aqui.

O primeiro-ministro do Canadá em conversa com António Costa. É a primeira vez, como disse, que um líder de um país não europeu integra o leque de convidados da Cimeira da Comunidade Europeia. Destaque também para a presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, não participa na cimeira por motivos de agenda.

E o ministro da Administração Interna quer rever o modelo concelhio de combate à criminalidade nos grandes centros urbanos.

Em Lisboa, Porto e na região do Algarve. É isso que diz Luís Neves. Foi esta manhã, num evento da Polícia Municipal de Lisboa, o ministro da Administração Interna considera que o combate à criminalidade nestas zonas não deve estar limitado às organizações municipais e por isso propõe um modelo global que ultrapassa as fronteiras concelhias.

Nos próximos tempos iremos refletir sobre esta ideia, quer aqui, quer no Porto e eventualmente no Algarve, para que haja constância. Penso que não seja desejável, esta é a minha ideia, sujeita ao contraditório, sujeita à discussão, que cada município tenha que ter um centro de comando, suas próprias vigilâncias. Isso poderá acontecer, mas tem que haver uma integração neste espaço territorial, porque falamos de segurança urbana.

É isso que defende o ministro da Administração Interna, que voltou a contrariar a perceção de insegurança em Lisboa. Garante que hoje há menos criminalidade do que havia no passado.

Há que gerir a questão das perceções, porque Lisboa não tem mais crime do que teve no passado. O que foram os anos 2007, 2008 até 2014 e 2015Só para que tenham uma ideia, em 2008, entre assaltos a bancos, carrinhas de transporte de valores e postos CTT, ocorreram quase 900 ataques por ano. Hoje, porventura, não teremos 10% desses crimes. Esse tempo acabou.

Foi o que disse Luís Neves, o ministro da Administração Interna, que participou esta manhã numa cerimónia da Polícia Municipal de Lisboa.

E Miguel, já há um balanço da greve dos profissionais de saúde, que decorre até à meia-noite.

O balanço foi feito há pouco pelo presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e Entidades com Fins Públicos, Mário Rui.

Temos, neste momento, a informação que estamos nos 60% em todo o país. Temos também esta informação que ninguém gosta de dar, mas nós já tivemos com as nossas greves estas situações no passado, continuam a acontecer, então têm que ser mesmo denunciadas. Ou seja, a adesão poderia ter outro efeito do que aquilo que está a ter, se não fosse a coação praticada pelas chefias e pelas administrações das ULS aos seus trabalhadores.

A acusação é feita pelo dirigente sindical, que aponta para uma adesão à greve na casa dos 60%.

Meio-dia e nove, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade.

A dívida pública em Portugal aumentou para 91% do PIB durante o primeiro trimestre deste ano. Dados divulgados na última hora pelo Banco de Portugal representam o aumento de 1,3 pontos percentuais face ao final do último ano. Em concreto, a dívida portuguesa superava os 283 milhões de euros no final do último mês de março, representa mais 470 milhões do que no mês anterior, fevereiro. Ainda de acordo com o Banco Central, esta evolução reflete um crescimento das responsabilidades em depósitos.

Miguel Vidar e o Jornal do Meio-Dia.