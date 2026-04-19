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As notícias na Rádio Observador, com edição do Luís Soares. O secretário-geral do PS repete que é contra a reforma laboral e afirma que as mais recentes sondagens mostram que os portugueses não confiam no Governo.

Declarações de José Luís Carneiro no arranque da reunião da Comissão Nacional do PS, que decorreu esta manhã, em dia também de aniversário do partido. O líder socialista voltou a criticar a reforma laboral do Governo e deixou também vários avisos ao Executivo. João Lourenço.

Em dia de aniversário, a família socialista reúne-se para uma reunião da Comissão Política. Antes do apagar das velas, o discurso do líder refere que o PS mudou o país e traça o caminho para os próximos anos.

Seremos uma oposição firme, responsável. A cada crítica, as nossas propostas alternativas, porque nós temos apenas uma única coligação. A nossa coligação é mesmo com as portuguesas e com os portugueses.

O desafio ao virar da esquina é a reforma laboral. Luís Montenegro guardou segredo na campanha. José Luís Carneiro não gostou e acredita que a reforma não passa de um retrocesso.

Guardou um silêncio sepulcral durante toda a campanha eleitoral. Ou seja, a reforma das leis laborais, melhor dizendo, a contrarreforma das leis laborais.

O aumento do custo de vida também serviu para criticar o Governo. O secretário-geral socialista acusa o Executivo de ser imoral.

O Estado, só em aumento anual da receita do IVA, terá um aumento de receita do IVA de cerca de € 500 milhões, ou seja, uma imoralidade o Estado estar a ganhar dinheiro à custa do sacrifício das portuguesas e dos portugueses.

Com dois anos somados na oposição, as últimas sondagens mostram um cenário mais alegre para o PS. Carneiro pede calma, mas considera que a AD está em apuros.

Não podemos viver com essa inquietação das sondagens. São indicadores, são retratos do momento, mas há uma coisa que elas estruturalmente já dizem. E dizem, fundamentalmente, que os portugueses não confiam no Governo e que o doutor Luís Montenegro está errado quando diz que o país está melhor.

Depois do 25º congresso, a Comissão Nacional vai votar a lista de José Luís Carneiro para os três órgãos do partido. Depois disso, o líder apaga as velas dos 53 anos do Partido Socialista.

João Lourenço, que acompanhou este discurso de José Luís Carneiro no arranque da reunião da Comissão Nacional do PS, num hotel em Lisboa, com críticas de José Luís Carneiro ao Governo, a propósito da reforma laboral. Sobre este tema, o presidente da República vai receber os parceiros sociais na próxima quarta-feira, que vai ser a véspera também da UGT decidir se aprova ou não a mais recente proposta do Governo.

E continuamos a falar de António José Seguro, porque o presidente da República chega esta tarde a Madrid e, Luís, é a primeira visita oficial ao estrangeiro como chefe de Estado.

O presidente da República chega esta tarde a Madrid. Dois dias de visita. Amanhã, uma visita mais institucional. Esta tarde, no arranque, vai haver um encontro com jovens portugueses na embaixada da capital espanhola, como nos explica a enviada especial da Rádio Observador a Madrid, Carla Jorge de Carvalho.

O programa oficial do presidente começa hoje. Arranca hoje à tarde, logo a seguir ao almoço. Seguro vai receber na Embaixada Portuguesa jovens portugueses que estudam e vivem aqui em Espanha. Não sabemos ainda quem são esses jovens, que experiências é que eles poderão relatar ao chefe de Estado português, mas aqui num exercício de tentar perceber o que é a comunidade portuguesa em Espanha ou em Madrid, em concreto, estivemos a olhar para os resultados das últimas eleições presidenciais, que nos dá um retrato daquilo que são as escolhas e a forma como os portugueses olham para a vida política portuguesa. Na primeira volta das presidenciais, Seguro não foi o mais votado. Foi, sim, com uma distância bastante larga, João Cotrim Figueiredo. Seguro ficou em segundo e André Ventura em terceiro. As coisas mudaram completamente na segunda volta e esmagadoramente Seguro foi o candidato mais votado por entre os eleitores portugueses que vivem na área de Madrid. Mas contou hoje, como dizíamos, temos este encontro com os jovens portugueses que estudam e que vivem. Isto fazendo contas com a diferença horária entre Portugal e Espanha, que é mais uma hora aqui em Espanha, quer dizer que o encontro há de começar mais ou menos quando a bola começar a rolar em Alvalade.

Carla Jorge Carvalho, enviada especial da Rádio Observador a Madrid, vai acompanhar esta primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro, também com Rui Pedro Antunes e o João Porfírio. Amanhã, no segundo dia de visita, António José Seguro tem uma agenda mais institucional, com encontros com o rei Felipe VI e também com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez.

O Papa Leão XIV elogia o cessar-fogo no Líbano e apela para que todos os líderes mundiais se entendam para que o mesmo aconteça em todo o Médio Oriente.

Apelo do Papa deixado na oração do Regina Coeli, em Angola. Leão XIV está de visita ao país e presidiu esta manhã à missa no complexo residencial do Kilamba, a 30 km de Luanda. E na oração, no final da missa, o Papa elogiou o entendimento alcançado para o cessar-fogo no Líbano.

A trégua anunciada no Líbano é motivo de esperança, representando um sinal de alívio para o povo libanês e para o Levante. Encorajo aqueles que se têm empenhado na busca de uma solução diplomática a prosseguirem os diálogos de pazPara que o fim das hostilidades em todo o Médio Oriente se torne permanente.

O apelo do Papa, que lamentou também o intensificar de ataques contra a Ucrânia e reitera seu apelo para o fim do conflito e que se siga o caminho do diálogo.

Luís, no Médio Oriente, o Irã admite que há avanços nas negociações com os Estados Unidos, mas avisa que um acordo final de paz ainda está longe.

O presidente do Parlamento explica que em alguns pontos as duas partes já estão mais próximas, mas há outros temas em que as divergências ainda os afastam. O coronel José do Carmo fala num braço de ferro imprevisível face ao atual contexto político interno de cada uma das partes.

Trump, o que é que fará? Vai ceder? Eu não creio que o faça assim. Por outro lado, mantém aberta a porta das negociações no sentido em que: "Ok, fizeram isto, nós vamos manter o bloqueio, façam como quiserem, mas vamos negociar". Por outro lado, o Irã já vem dizendo que isto vai demorar tempo, que o que querem agora é estabelecer um quadro de negociação e não um acordo já feito assim acelerado. Portanto, está-se aqui a jogar duro, mas o tempo não corre politicamente a favor de Trump, nem corre militarmente, economicamente a favor do Irã.

Análise do coronel José do Carmo esta manhã no Gabinete de Guerra, isto depois do Irã ter voltado a fechar o estreito de Ormuz, porque os Estados Unidos mantiveram, por seu lado, o bloqueio naval aos portos iranianos.

13h07, Luís. A esta hora ainda tempo para outras notícias em destaque.

A Comissão Europeia está a preparar um conjunto de medidas para reduzir o consumo de combustíveis e aliviar o impacto do aumento dos preços da energia. Bruxelas vai incentivar, por exemplo, o teletrabalho e também o uso de transportes públicos. De acordo com um documento preliminar citado pelo Financial Times, os estados-membros vão ser encorajados a adotar pelo menos um dia de trabalho remoto por semana, sempre que possível, e também a subsidiar transportes públicos. O objetivo é garantir um alívio imediato face à subida dos custos da energia. Estamos há cinco horas do Derby de Alvalade. O Sporting recebe o Benfica na jornada 30, uma partida importante para as contas do campeonato para ambas as equipas. O jogo está marcado para às 18h, depois à noite há o Porto vs Tondela, numa jornada que pode ser decisiva. É tudo para acompanhar aqui na Rádio Observador, numa emissão especial de desporto que arranca às 16h30. Não sei, João e Filipa, se gostam de correr, se é algo que vos cativa.

Eu estou a tentar.

Eu começo logo por dizer que a minha primeira interação hoje é logo para dizer que detesto correr.

Pronto.

Eu tenho a resistência de alguém que não anda.

Eu queria me tornar mais consistente.

Pronto. E o certo é que em Pequim houve uma maratona, mas um pouquinho diferente daquilo que possam estar a pensar.

Então, Luís.

Os participantes eram robôs e o vencedor foi um robô humanoide da marca chinesa de smartphones Honor, que superou mesmo o recorde mundial humano.

E qual é esse recorde?

O recorde do maratonista do Uganda, que completou 21 km em cerca de 57 minutos. Ora, o robô percorreu essa mesma distância, 21 km, em 50 minutos e 26 segundos, menos cerca de sete minutos, mais coisa menos coisa.

Então o segredo é esse.

Eu nunca na vida iria conseguir fazer isso.

Se eu mandar o robô correr por mim, significa que eu corri?

E o título fica nosso?

O certo é que isso significa um avanço em comparação com a corrida do ano passado, em que o robô vencedor demorou quase três horas para terminar a corrida.

É só porque era tarde.

Agora foram só 50 minutos, mas nem tudo foi melhor, houve ainda alguns percalços com um robô a cair na linha de partida, outro também a colidir com uma barreira, portanto, acho que não foi fácil aquele ano.

Eu adorava ver. Não sei se há vídeos, mas eu adorava ver. Acho isso incrível.

Sim, é possível que haja.

Não sei quanto a vocês, mas eu acho imensa graça quando há estes testes e os robôs não conseguem corresponder.

Os guardanapos todos, é tão engraçado.

Ponto final no Jornal da Uma.