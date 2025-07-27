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Jornal das duas com Vasco Maldonado Correia. Vasco, começamos com essa notícia da morte, aos 90 anos, do arquiteto Nuno Portas. Era considerado uma figura maior da política do urbanismo em Portugal.

O arquiteto e pai do antigo vice-primeiro-ministro Paulo Portas e também de Miguel e Catarina Portas, morreu aos 90 anos. A notícia foi avançada nas redes sociais pela ex-mulher, Helena Sacadura Cabral. A vida de Nuno Portas é aqui recordada pelo jornalista Guilherme Pires.

Nuno Portas nasceu em 1934, em São Bartolomeu, no Conselho de Vila Viçosa. Com uma carreira multifacetada, o percurso profissional foi marcado pela atividade acadêmica, intervenção cívica e política, sempre ligado à arquitetura, isto depois de ter concluído o curso nesta área em 1959, nas escolas de Belas Artes do Porto e de Lisboa, onde mais tarde seria professor. Entre 1962 e 1974, foi investigador no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde coordenou o Núcleo de Arquitetura, Habitação e Urbanismo. Neste período, teve um contributo decisivo para o pensamento crítico sobre o espaço urbano e a habitação em Portugal. Nuno Portas foi um dos maiores defensores do direito à habitação digna e, nesse sentido, promoveu a criação do Serviço de Apoio Ambulatório Local para colmatar a necessidade de habitação das pessoas mais desfavorecidas, isto quando foi secretário de Estado da Habitação e Urbanismo no pós-25 de Abril. Destacam-se ainda, a nível nacional, alguns projetos como o campus da Universidade de Aveiro, o primeiro plano da Expo 98, os estudos de requalificação de Chelas e do centro histórico de Guimarães. Já no plano internacional, Nuno Portas liderou o planeamento intermunicipal de Madrid, trabalhou em projetos com as Nações Unidas, a União Europeia e ainda em projetos no Rio de Janeiro.

Guilherme Pires, com a vida de Nuno Portas, que morreu hoje aos 90 anos, venceu o Prêmio Valmor em 1974 com a obra na Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa. Foi ainda responsável pelo primeiro plano da Expo 98, participou também na construção do urbanismo em Madrid, Barcelona, Rio de Janeiro ou Cabo Verde.

A Ordem dos Arquitetos declarou hoje luto oficial pela morte de Nuno Portas, em homenagem a uma referência dos urbanistas portugueses.

É o que se pode ler num comunicado divulgado ao início desta tarde à Rádio Observador. O Bastonário da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira, diz que Nuno Portas é uma figura maior do urbanismo do mundo.

Provavelmente uma das maiores, senão a maior, porque no pós-25 de April, desde logo, a base das políticas de habitação que nós temos foram criadas por Nuno Portas. A primeira legislação. Não é só o programa SAL, todos conhecem o programa SAL. O programa SAL é um programa de habitação, serviço ambulatório local, de construção de habitação naquilo que hoje se chama de moldes sociais e cooperativos, com participação da população, com envolvimento dos técnicos, que depois veio a revelar também grandes projetos de arquitetura, o mais conhecido do arquiteto Siza Vieira, mas sim uma política em todas as cidades preocupada com a integração urbana, etc.

Avelino Oliveira, Bastonário da Ordem dos Arquitetos, que destaca ainda as várias dimensões de Nuno Portas.

Um arquiteto, um urbanista, um político, ou seja, alguém que se envolveu também na política, um autarca, mas essencialmente um ensaísta, um crítico, um pensador, um projetista, alguém que das suas múltiplas dimensões, teve uma longa vida recheada de muito trabalho e de muita intervenção no território.

Bastonário da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira, ouvido pela Rádio Observador em reação à morte de Nuno Portas aos 90 anos.

E também o presidente da República já recordou o legado de Nuno Portas.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que o país perdeu uma das personalidades mais visionárias e brilhantes da vida acadêmica, cultural, política e social da resistência de inspiração católica. O chefe de Estado destaca Nuno Portas como alguém notável enquanto arquiteto, professor, urbanista, animador de movimentos artísticos e culturais. Destaca ainda Nuno Portas como tendo deixado discípulos muito diversificados.

A Trust News, dona da revista Visão, vai despedir todos os trabalhadores da empresa.

É o que anuncia o Sindicato dos Jornalistas. O anúncio do despedimento dos 80 trabalhadores da empresa aconteceu na sexta-feira. A Trust News pediu aos trabalhadores para continuarem a trabalhar sem receber. É o que denuncia o sindicato em comunicado, em que aponta a postura incompreensível e intolerável do administrador do grupo dono dos títulos como a Visão ou a Caras. O Sindicato dos Jornalistas teme que a Trust News esteja a preparar uma venda a preço de saldo dos diferentes títulos.

A greve da Menzies já provocou o cancelamento de 27 voos no Aeroporto de Lisboa.

Pelo menos 15 partidas e 12 chegadas previstas para hoje no Aeroporto de Lisboa foram canceladas devido à greve dos trabalhadores da Menzies, a antiga Groundforce. Em declarações à Agência Lusa, Carlos Araújo, dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins, avançou que estes são os voos que neste momento já foram dados como cancelados até o fim do dia. Esta é a primeira de cinco greves de quatro dias marcadas para os fins de semana até o início de setembro.

O Papa Leão XIV denuncia a grave situação humanitária em Gaza e apela ao respeito pelo direito internacional.

Na habitual oração do Angelus, na Praça de São Pedro, o chefe da Igreja Católica lembra que a população no enclave está a ser esmagada pela fome e pela violência. Reitera, por isso, o pedido para um cessar-fogo no Médio Oriente.

"Estou a acompanhar com profunda preocupação a situação humanitária extremamente grave em Gaza, onde a população civil está a ser esmagada pela fome e continua exposta à violência e à morte. Renovo o meu sincero apelo ao cessar-fogo, à libertação dos reféns e ao pleno respeito pelo direito internacional humanitário."

E ao respeito integral do direito humanitário.

Apelos do Papa Leão XIV no Angelus desta manhã. Lembrou também as pessoas afetadas pelos confrontos na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, principalmente as crianças e famílias deslocadas e as vítimas da violência no sul da Síria. Na última madrugada, pelo menos 31 pessoas morreram na Faixa de Gaza enquanto aguardavam ajuda humanitária ou vítimas de bombardeamentos. Aconteceu horas depois de o exército israelita ter anunciado uma pausa tática diária nas atividades militares. No futebol, os detalhes da transferência de João Félix já estão acertados entre o Chelsea e o Al-Nassr. Não vai, por isso, rumar ao Benfica, ao que adianta o especialista em transferências, Fabrizio Romano. O Chelsea vai receber € 30 milhões no imediato e mais 20 em objetivos futuros. Jogador formado no Benfica e atualmente no Chelsea, vai escolher o clube de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, em vez de escolher regressar ao Estádio da Luz. O Observador sabe que para isso terá sido decisiva uma chamada telefónica com o técnico português que está aos comandos do Al-Nassr. O comentador da Rádio Observador, Luís Pinto Coelho, explica os motivos que fizeram João Félix optar pelo Al-Nassr.

É lógico que o João Félix, e acredito que até quisesse e preferisse o Benfica, só que depois há outras questões que é o lado do Chelsea. Obviamente, o Chelsea prefere vender por 50. Lá por ter muito dinheiro, não vai desperdiçar dinheiro. E depois há um outro lado, que é o jogador não tem que diminuir salário para ir para a Arábia Saudita, se calhar até vai aumentar. E por último, a chamada de Cristiano Ronaldo e de Jorge Jesus. Obviamente que isso tem peso e ele sabe que estando ali, tendo protagonismo, jogando com regularidade, também estará na seleção.

Luís Pinto Coelho no "E o Campeão É?" da Rádio Observador. João Félix não vai, por isso, regressar ao Estádio da Luz. Há mais más notícias para o Benfica, porque o Bruma não deve jogar mais esta época. O extremo português lesionou-se ontem frente ao Fenerbahçe e o clube anuncia hoje que vai ter que ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Sofreu uma rutura completa do tendão de Aquiles.