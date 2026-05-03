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Atualizar-se a informação. Jornal das 5, com a edição do Miguel Viterbo Dias. Miguel, o Partido Socialista volta a defender a descida do IVA dos combustíveis e chama ao Parlamento os representantes das petrolíferas.

Pedidos que foram feitos na véspera de um novo aumento dos preços da gasolina e do gasóleo. Em declarações aos jornalistas no Porto, o vice-presidente da bancada do Partido Socialista, João Torres, insiste numa redução de 23% para 13% do IVA dos combustíveis, medida que o governo da Aliança Democrática tem rejeitado implementar, mas que para João Torres é absolutamente necessária, até para que o Estado dê um sinal de apoio neste momento que diz ser de dificuldade. O dirigente socialista e o PS vão ainda propor a audição, na Assembleia da República, das associações que representam os retalhistas de combustível e as empresas petrolíferas. Isto porque a partir de amanhã voltam a aumentar os preços dos combustíveis. O gasóleo simples aumenta em média €0,10 por litro. Já a gasolina 95 fica €0,065 mais cara.

A PSP deteve dois jovens na sequência do atropelamento de ontem durante os festejos do Futebol Clube do Porto, em São João da Madeira.

Segundo o Jornal de Notícias, os dois jovens de 18 anos foram entretanto libertados. Vão ser presentes ao juiz esta segunda-feira. Estão ambos indiciados por condução perigosa, isto depois da colisão entre duas viaturas que acabou por projetar uma delas para o passeio. Daí resultaram 10 feridos, entre os quais duas crianças e um adolescente. Uma das vítimas teve mesmo que ser operada, uma outra aguarda ainda cirurgia numa unidade hospitalar. A Polícia de Segurança Pública tomou desde logo conta da ocorrência e está a investigar ainda as circunstâncias em que se deu este acidente.

E o treinador do Sporting deu os parabéns ao Porto pela conquista do campeonato nacional.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Vitória de Guimarães, Rui Borges começou por dar os parabéns aos Dragões pela conquista do 31º campeonato nacional.

Antes de mais, deixar aqui os parabéns ao Futebol Clube do Porto pela conquista do campeonato. Merecedor, porque acabaram por ser a equipa mais regular ao longo da época, por isso têm esse mérito de serem campeões nacionais.

Rui Borges a arrancar a antevisão com os parabéns ao Futebol Clube do Porto. O treinador do Sporting, que diz que as últimas semanas não apagam uma época que teve méritos para os jogadores leoninos.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos desses desejos e desses objetivos. E é natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer, não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme naquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Rui Borges, o treinador do Sporting, quer voltar a estabilizar a equipa em busca do segundo lugar. O Sporting não depende apenas de si próprio, depende também do Benfica. Em caso de vitória frente ao Vitória de Guimarães, os dois clubes ficam em igualdade pontual, mas o Benfica tem vantagem no confronto direto. O Sporting, que joga frente ao Vitória de Guimarães amanhã, quando for 20h15.

E Miguel, o antigo treinador do Manchester United, Alex Ferguson, sentiu-se mal antes do derby frente ao Liverpool.

Jogo que ainda decorre. O antigo treinador estava nas bancadas do Estádio Old Trafford para assistir ao encontro contra o Liverpool, que está agora à passagem dos 75 minutos de jogo. No entanto, ao que adianta o Daily Mail, antes do arranque da partida, o antigo técnico de 84 anos sentiu-se mal, foi levado ao hospital por precaução. Apesar dos cuidados, é esperado que Alex Ferguson possa recuperar em casa. Entretanto, no relvado, o encontro segue empatado a duas bolas depois do Manchester United ter estado a vencer por 2 x 0, com dois gols na primeira parte. Já o Liverpool empatou com dois gols no arranque do segundo tempo.

Cândido Motta foi recordado pelo Presidente da República como alguém que ficará na memória coletiva.

O radialista morreu hoje, aos 82 anos. Entretanto, numa nota publicada na página da presidência, António José Seguro diz que ao longo da vida, Cândido Motta foi redescobrindo a sua profissão de locutor, apresentador e ator, reinventando caminhos na sua própria vida e que a voz inconfundível acompanhou-nos durante muitos anos e permanecerá na memória coletiva do país. Nesta mensagem, o presidente da República destaca ainda a genuína preocupação pelo outro através do humor, deixando uma marca de proximidade e humanismo. Para além da rádio, Cândido Motta era também um braço direito de Hermano José em vários formatos televisivos. Durante vários anos trabalharam em conjunto em programas como a "Roda da Sorte" ou o "Com a Verdade Me Enganas". E à Rádio Observador, Hermano José diz que Cândido Motta só via as coisas positivas da vida.

É importante explicar que ele viveu pelo menos 300 anos. Fez tudo a que tinha direito. Bebeu muito, fumou muito, falou muito, enfim. Se tivesse que fazer um filme da minha vida, há uma cena que eu teria de reproduzir, que eram as conversas que ele tinha até às 4h com meu pai, no meu terraço do Algarve, sobre política e religião. Era uma coisa absolutamente deliciosa. E depois, o meu pai era um homem convicto de direita, ele era um homem convicto de esquerda, mas falavam, tinha uma dialética formidável, daquelas que geram ciúmes, algo que hoje em dia ninguém quer ao lado de ninguém.

Hermano José à Rádio Observador, a recordar uma parte importante da carreira de Cândido Motta, que morreu hoje, aos 82 anos.

Notícia de fecho do Jornal das 5. [vinheta jornal das 5]