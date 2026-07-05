Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Está Carlos Pedro. Carlos, boa tarde mais uma vez. Começamos esta edição pelos incêndios. A esta hora, mais de 2000 operacionais combatem as chamas em território continental. O calor e o risco de incêndio está a obrigar a CP a interromper e, em alguns casos, a reter comboios de forma temporária.

A CP divulgou esta tarde um esclarecimento sobre o impacto do calor extremo na operação dos últimos dias. A empresa explica que as temperaturas estão a afetar componentes da infraestrutura ferroviária, como os sistemas de sinalização, a catenária, os aparelhos de mudança de via e outros equipamentos fundamentais para a circulação segura dos comboios. Por este motivo, há circulações que têm sido interrompidas em determinados locais da rede ferroviária. A CP também já tinha dito que neste fim de semana seriam suprimidos seis comboios Intercidades devido ao calor. A empresa acrescenta agora que tem bloqueado a venda de alguns lugares nos comboios de longo curso, de modo a reduzir a quantidade de passageiros.

Já quanto aos incêndios que assolam o país, em Vouzela, são quase 1200 operacionais a combater as chamas a esta hora. É uma chama que não dá tréguas há quatro dias.

Estão apoiados por quase 400 viaturas e 14 meios aéreos. À Luz, os bombeiros voluntários de Vouzela falam no incêndio que está dominado. A Rádio Observador falou com o Comando Nacional da Proteção Civil, que desmente esta informação. Estamos a tentar confirmar junto dos bombeiros de Vouzela e da Proteção Civil esta informação. Certo é que o fogo está ativo desde a madrugada de quinta-feira e já alastrou para outros três concelhos, dois do distrito de Viseu, mas também já chegou ao distrito de Aveiro, ao concelho de Águeda. No local, estão mais de 1200 operacionais, 14 meios aéreos também ajudam no combate às chamas. Como dizíamos, este incêndio alastrou para outros três concelhos, um deles o de Tondela, e o incêndio que chegou à localidade de Daires já está em fase de rescaldo.

E no distrito de Coimbra há ainda dois incêndios ativos.

Em Cantanhede, é combatido por quase 150 operacionais, 40 viaturas e um meio aéreo. O alerta para as chamas foi dado já esta tarde, por volta das 15h. Há menos de uma hora, as chamas começaram a lavrar noutra localidade de Coimbra, em Vila Nova do Ceira, e aqui o fogo é combatido por mais de uma centena de bombeiros e oito meios aéreos. Em todo o território continental, são mais de 2000 operacionais a combater as chamas, apoiados por 700 viaturas e 24 meios aéreos.

E entretanto, Carlos, por causa do calor, aumentou o número de distritos sob aviso vermelho do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

São agora nove. Juntam-se os distritos de Bragança e Guarda. Este aviso vermelho vai vigorar até às 23h de segunda-feira, amanhã, e além de Bragança e Guarda, já estavam sob aviso vermelho os distritos de Évora, Beja, Santarém, Lisboa e Setúbal, também Castelo Branco e Portalegre.

E ainda a marcar a atualidade nacional este domingo, seis zonas do concelho de Almada estão sem fornecimento de água devido a uma rutura de grandes dimensões.

Sim, e aqui falamos das zonas do Monte da Caparica, Lazarim, Palhais, Alto do Índio, Vale de Flores e Costa da Caparica. De acordo com o aviso dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada, as equipas estão no local para proceder à reparação desta rutura, que aconteceu numa conduta adutora. Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho de Almada têm relatado sucessivas falhas de água, tendo sido lançada até uma petição que conta já com 4000 assinaturas. Estas pessoas pedem e exigem medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água.

E no desporto, Carlos Pedro, já vamos falar do Portugal-Espanha de amanhã, a contar para os oitavos de final do Mundial. Primeiro, convém dizer que em casa já está a seleção de Cabo Verde. Os Tubarões Azuis foram recebidos por uma multidão num dia muito especial para os cabo-verdianos.

A equipa aterrou no Aeroporto Nelson Mandela, na Cidade da Praia, por volta do meio-dia, e os jogadores foram recebidos por milhares de cabo-verdianos eufóricos com a prestação da seleção do país no Campeonato do Mundo. Cabo Verde foi eliminado pela Argentina no prolongamento dos 16 avos-de-final. Uma das estrelas da equipa, o guarda-redes Vozinha, falou aos jornalistas na chegada ao Aeroporto Nelson Mandela. Diz-se orgulhoso da prestação de Cabo Verde, apesar de sentir que a equipa podia ter ido mais longe.

Muito bom. Estamos todos felizes e orgulhosos pelo percurso.

E qual o saldo que fica de tudo isso, dessa participação histórica?

É positivo, mas queríamos mais.

Esse povo todo aqui te vendo, o que você acha, esperando você?

É gratificante receber as pessoas dessa forma que estão aqui.

O guarda-redes Vozinha na chegada à cidade da Praia. Na época passada, o quarentão representou o Desportivo de Chaves. Agora a imprensa brasileira avança que pode estar a caminho do Brasil para representar o Atlético Goianiense ou o Avaí da Série B. Dia especial para os cabo-verdianos, o país completa hoje 51 anos desde a independência. Já houve a sessão solene comemorativa da data. Mais tarde, daqui a uma hora, em Lisboa, o presidente José Maria Neves recebe em Cabo Verde os atletas que estiveram presentes no Mundial.

E Carlos, na última hora acompanhámos o início do treino da seleção nacional. Todos os jogadores estão disponíveis e às ordens de Roberto Martinez, mas importa agora olhar para a seleção adversária, a seleção espanhola.

Exato, que começa a treinar por volta desta hora no Cotton Bowl, também em Dallas, no Texas, é onde está mais uma vez o nosso enviado especial ao Mundial, o omnipresente Miguel Cordeiro. Miguel, há pouco descreveste um ambiente de muita expectativa à volta do treino da seleção nacional, com muitos elementos de vários órgãos de comunicação social de todo o mundo. Eu pergunto agora se se verificou o mesmo com o treino da seleção espanhola.

Sim, é exatamente isso. Mais uma enchente de câmeras, de fotógrafos, de jornalistas. Vêm de todas as partes do mundo, muitos espanhóis, naturalmente. A imprensa espanhola está também em peso neste mundial. São mais do que os portugueses, é óbvio, é também uma população muito maior. Estão também jornalistas de várias partes do mundo: Japão, França, Estados Unidos da América, Brasil. São algumas das nacionalidades com quem já nos cruzamos. E também, obviamente, jornalistas portugueses neste treino. Acontece também sob forte calor. Já estão 34 graus em Dallas. Este treino acontece noutro sítio, acontece no Cotton Stadium. É a cerca de 20 minutos do local onde Portugal está a treinar ainda a esta hora, o SMU Stadium. A seleção espanhola teve três jogadores a falar à imprensa. Rápidas entrevistas de Rodri e Mikel Merino, foram dois dos jogadores que conseguimos perceber. Já não chegamos a tempo de os apanhar, porque a distância de um centro de estágios para o outro já não nos possibilitou chegar a esse momento, mas são declarações que vamos recuperar mais à frente, ao longo desta tarde. Quanto ao treino, começou há cerca de cinco minutos. A seleção espanhola dividida em dois grupos a fazer exercícios de aquecimento. E pelo que está no relvado, vão fazer um treino em campo reduzido com alguns obstáculos e preparar, certamente, posicionamento para esse duelo frente a Portugal. Lamine Yamal, o grande craque desta equipa, subiu ao relvado acompanhado pelos colegas de equipa, principalmente Nico Williams. Estão quase sempre juntos e a seleção espanhola vai treinando também com este olhar atento de vários membros da imprensa. Eu diria, certamente, mais de 200 profissionais que estão nas bancadas deste Cotton Stadium, já sob forte calor.

E que seja o último treino da seleção espanhola neste Campeonato do Mundo. Miguel Cordeiro, enviado especial do Observador aqui a partir de Dallas, a acompanhar este treino da La Roja. Antes, acompanhou o treino da Seleção Nacional e é ele que a partir de Dallas vai trazer à antena da Rádio Observador a conferência de imprensa da equipa portuguesa de antevisão para o duelo de amanhã com a seleção espanhola.

Também em Dallas, ao serviço da Seleção Nacional, está Francisco Trincão, que pode estar prestes a trocar, Carlos Pedro, o Sporting pela Arábia Saudita.

Sim, a notícia é do especialista em mercado de transferências, Fabrizio Romano. É recente, diz que o atleta está em negociações avançadas com o Al-Ahli, o clube que tem na estrutura Rui Pedro Braz. Fabrizio Romano indica que as negociações entre os dois clubes estão em curso e que a venda do extremo português deve ficar fechada por um valor a rondar os 50 milhões de euros. Francisco Trincão é prioridade do emblema saudita para substituir Riyad Mahrez.

E trocamos as chuteiras pelos pneus. O piloto monegasco Charles Leclerc venceu esta tarde o Grande Prêmio da Grã-Bretanha.

O piloto da Ferrari dominou a corrida e beneficiou de incidentes que envolveram uma avaria do carro do piloto Kimi Antonelli e um despiste de Max Verstappen. A seis voltas do final, o despiste do neerlandês implicou a entrada do safety car e reagrupou todos os carros, com a corrida a terminar atrás do carro de segurança. No pódio, ficaram ainda em segundo lugar George Russell, da Mercedes, e Lewis Hamilton em terceiro lugar pela Ferrari.

Fica por aqui esta edição das 17h da tarde na Rádio Observador, com o Carlos Pedro, que está de regresso às 17h30 com a informação atualizada em formato síntese. Um grande abraço, Carlos. Até já.

Até já.