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São seis em ponto. As notícias na Rádio Observador com José Rafael Lopes e começamos com José Luís Carneiro, que entrou na campanha de António José Seguro para apontar o dedo a alguns dos principais adversários do socialista, isto na corrida a Belém.

Foi o prato principal do almoço em Santo Emilião, no distrito de Braga. José Luís Carneiro esperou quase uma semana para se juntar à campanha do antigo líder do PS e João Gama trouxe críticas não só a André Ventura, mas também a João Cotrim Figueiredo.

Quanto mais a norte anda António José Seguro, mais se nota o trabalho bem oleado da máquina socialista. E a fechar a primeira semana de campanha eleitoral, Seguro ouviu de José Luís Carneiro que o PS está apenas atrás de uma candidatura.

O legado de Mário Soares e o legado de Jorge Sampaio. Força, António José Seguro, avança, tens o Partido Socialista contigo.

600 pessoas em Santo Emilião, no coração do distrito de Braga, a ouvir José Luís Carneiro a desclassificar Ventura.

Há mesmo um candidato que diz e que afirma que não quer ser o candidato de todos os portugueses.

E a atacar Cotrim.

Há um outro que esta semana quis colocar o governo sob tutela política do presidente da República.

Ataques aos candidatos mais bem posicionados nas sondagens e juras de amor eterno a António José Seguro. O candidato presidencial subiu ao mesmo palco para dizer que tem orgulho em ser o candidato apoiado pelo Partido Socialista.

O Partido Socialista só manifestou apoio a candidatos presidenciais em quatro ocasiões. A primeira foi Mário Soares, a outra Jorge Sampaio, a terceira Emmanuel Alegre, que abençoado que eu sou. A quarta foi o António José Seguro.

Mas que lidera uma candidatura independente e suprapartidária. O apelo ao voto é uma constante, até porque lembra, para já, nada está ganho.

Eu sei que as sondagens podem criar alguma euforia em algumas pessoas. Nada está ganho. Só está ganho quando se contarem os votos.

José Luís Carneiro na campanha de António José Seguro, com um cachecol ao pescoço, onde se pode ler Seguro 2026, o líder socialista garante que o PS está apenas atrás de um candidato a Belém.

Um resumo do comício desta tarde, a candidatura de António José Seguro, um trabalho do jornalista João Gama, no dia em que várias caras conhecidas do Partido Socialista se juntaram à campanha. Além de José Luís Carneiro, estiveram presentes caras como Sérgio Sousa Pinto, Francisco Assis e também Álvaro Beleza.

E seguimos agora com Henrique Gouveia e Melo, que ataca precisamente José Seguro e acusa o antigo líder do PS de cinismo. São críticas, José, que de resto chegam no dia em que Rui Rio apareceu na campanha para atirar aos populismos.

Em Vila Nova de Famalicão, o mandatário nacional do almirante falou pela primeira vez. Rui Rio não poupa nas críticas, atira aos candidatos que considera populistas. Gouveia e Melo continua o rol de críticas na véspera do voto em mobilidade. Nadine Soares.

Em Famalicão, Rui Rio falou pela primeira vez na campanha. O mandatário nacional da candidatura de Gouveia e Melo não poupa nas críticas e começa com António José Seguro.

Percebo que o melhor presidente da República é o que tem coragem, não é aquele que consegue falar mais tempo sem dizer nada. Aqueles que conseguem falar mais tempo sem dizer nada estão excelentes para fazer discursos em casamentos, em batizados e em despedidas de solteiro.

E André Ventura deixou recado.

O presidente da República também não é aquele que grita as tiradas mais populistas. Tem que ser um homem sério e um homem responsável. Não é aquele que faz aumentar as audiências televisivas, porque o Palácio de Belém ainda não é a Casa dos Segredos.

Cotrim de Figueiredo também não fica de fora da mira de Rui Rio.

Não é o melhor presidente da República aquele que é um candidato do tanto faz, porque nós temos candidatos que tanto faz estarem no Parlamento Europeu como estarem na Presidência da República.

Neste almoço com apoiantes, Gouveia e Melo continuou o rol de ataque para acusar o antigo líder do PS de cinismo.

O que é mais cínico, e que tem a ver com o centrão dos interesses, é que houve candidatos que no passado atacaram os seus próprios partidos, falando em interesses escondidos nos partidos, e essas pessoas que foram atacadas estão agora unidas num casamento de conveniência a ajudarem o candidato. E não consigo perceber, porque eu não sou cínico.

E critica a aposta de Cotrim Figueiredo no eleitorado mais velho.

Vejo muitos candidatos nesta fase a irem ver os lares de idosos com as preocupações de visitar esses lares agora, mas durante anos no sistema político não tiveram a preocupação de resolver problemas.

Sem se esquecer também no final, ainda do adversário Marques Mendes.

Portugal precisa verdadeiramente de quem queira servir o país, não queira servir-se do país e quem tenha consciente do momento difícil que nós estamos a viver.

As linhas de ataque do discurso de Gouveia e Melo na véspera do voto em mobilidade.

Um trabalho da jornalista Nadine Soares, que está a acompanhar a caravana do almirante Gouveia e Melo na campanha para as eleições presidenciais de 10 de janeiro.

E ainda na corrida a Belém, José, o número dois do governo entrou na campanha de Marques Mendes para avisar que a verdadeira corrida começa agora.

Paulo Rangel desvaloriza as sondagens divulgadas nesta altura da campanha eleitoral. No almoço-comício em Vila Verde, no distrito de Braga, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que os adversários estão preocupados com o que não devem e que a fase decisiva começa agora. Miguel Viterbo Dias.

O número dois do governo entrou na campanha para pedir confiança e colocar gel nos pulsos dos adversários.

Vou ouvindo, ao longo desta semana que passou

Uns zunzuns de que: "Agora há este que está à frente, agora há este que está atrás". É bom que se entretenham a contar as décimas. Para nós, essa ginga jorra em que andam cinco para cima e cinco para baixo, ora engorda, ora emagrece.

E avisa dentro e fora da campanha que a corrida final só começa agora.

Esta semana que acabou foi apenas e só a semana do aquecimento. E agora não tenham dúvidas: o nosso sprinter Luís Marques Mendes vai disparar.

Também no tiro aos adversários, Paulo Rangel mete os pontos nos Is, juntando desde logo os candidatos do centro.

Este não é o tempo dos Venturas. Este também não pode ser o tempo das aventuras. Não uma Ventura, mas uma aventura liberal.

E depois os da direita.

O voto em António José Seguro é igual ao voto no almirante Gouveia e Melo. São dois votos em branco.

E por isso, na hora do apelo ao voto antecipado, Marques Mendes pede:

Não pensem tanto em partidos ou em ideologias. Qual é o que está mais bem preparado?

Luís Marques Mendes no almoço-comício em Vila Verde com Paulo Rangel e o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes.

É um trabalho do jornalista Miguel Viterbo Dias a acompanhar a campanha deste candidato, falo de Marques Mendes. A caravana passa ainda por Guimarães para um encontro com jovens e termina em Aveiro, nas festas de São Gonçalinho.

E falamos também de Catarina Martins, que voltou a criticar os adversários à direita e deixa um apelo ao voto, José, em quem faz este país.

Numa referência à própria candidatura, no maior evento da campanha até o momento, não faltou a demonstração de apoio por parte dos bloquistas, com o novo coordenador do partido, José Manuel Pureza, e a ex-líder Mariana Mortágua na plateia. Catarina Martins garante uma presença forte da esquerda e leva a campanha presidencial.

Amanhã e no próximo domingo, esqueçam os candidatos do costume. Votem pela esperança de quem trabalha. Votem por quem faz este país. Já pensaram o que seria desta campanha sem a esquerda? Selvageria e lama. Se há trabalho na campanha, se há saúde, se há habitação, é porque há esquerda.

Declarações de Catarina Martins num encontro com apoiantes no Instituto Superior Técnico. Aqui um registo da Agência Lusa. A candidata presidencial lembrou ainda Maria Luz Pintasilgo para apelar a um voto com coragem dos eleitores.

Tempo ainda nesta edição das 18 para olhar a atualidade internacional. Milhares de agricultores irlandeses e espanhóis protestaram hoje contra o acordo da União Europeia com o Mercosul.

Os protestos aconteceram em Athlone, no centro da Irlanda, e em Ourense. Na Galiza, os agricultores estão contra o acordo de comércio livre entre a União Europeia e os países membros do Mercosul. Consideram-no um acordo prejudicial tanto para o setor primário como para os consumidores. O governo irlandês opôs-se oficialmente a este acordo, aprovado ontem pela Comissão Europeia. Vai ser assinado a 17 de janeiro.

E no desporto, esta noite joga-se a final da Taça da Liga, um dérbi minhoto entre Sporting Clube Braga e Vitória Sport Clube.

Encontro marcado para às 20h, em Leiria. A Rádio Observador conversou com antigos jogadores, Quimberto e José Barroso, figuras de algum relevo na história de ambos os emblemas. Os dois antigos jogadores, um do Vitória, outro do Sporting Braga, recordaram alguns dos momentos de clássicos no passado. Começamos por ouvir o antigo jogador do Vitória, Quimberto, que diz que há uma regra simples para este tipo de jogos: nunca se perde frente a um rival interno.

Esta primeira final entre o Vitória e o Braga, independentemente de ser uma competição que, no nosso tempo, o Barroso sabe tão bem como eu, não existia, mas sendo uma final e sendo um dérbi, há aquela expressão que nós vitorianos e o Braga também, e os sócios do Braga também pensam assim: podemos perder para todos, menos para o Braga e vice-versa.

Já Barroso elogia o trabalho que está a ser feito pelo treinador do Sporting Braga, Carlos Vinicius. O antigo médio bracarense não tem dúvidas: mais cedo ou mais tarde, o troféu de campeão nacional vai chegar a Braga.

Acredito perfeitamente que o Sporting Braga, continuando assim, vai ser uma equipa que poderá lutar pelos objetivos, que é conquistar o título nacional. Será difícil, mas é o grande objetivo do António Salvador, do clube e dos adeptos. Agora, claro que também temos que dar algum desconto, porque não é fácil implantar um novo modelo onde uma equipa vem de um modelo de jogo e depois mudar para outro, mas acredito que o Sporting Braga poderá perfeitamente, dentro de pouco tempo, estar muito melhor ainda, porque tem evoluído desde o início da época.

Barroso, antigo jogador do Sporting Braga, a fazer o lançamento da final da Taça da Liga, jogo entre Vitória e Sporting Braga, marcado para às 20h.

E vai ter relato aqui em direto na Rádio Observador. A emissão especial arranca depois do jornal das 19h. Não vai ser só relato, vamos ter também conversa, posso dizer com algumas lendas do futebol português e não só. O José Rafael Lopes está de regresso às 18h30 para atualizar as notícias. José, até já.

Até já.

E já daqui a pouco vamos ter a edição desta semana de Realpolitik.