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Avançamos para o jornal das 19h, com a jornalista Vanessa Cruz.

João Cotrim Figueiredo nega em absoluto a acusação de assédio por parte de uma antiga assessora da Iniciativa Liberal. O candidato a Belém vai avançar com um processo por difamação. A notícia caiu que nem uma bomba numa ação de campanha na Covilhã. Em causa está a publicação na rede social Instagram de uma ex-assessora da IL, a acusar o então presidente do partido, Cotrim, de assédio sexual. O candidato a Belém nega as acusações.

Tive conhecimento dessa notícia ontem e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora pôs a circular e vai ser objeto de processo por difamação, porque há política, há política suja, e depois há isto, que é ainda abaixo disto. É absolutamente inadmissível. Não percebo como é que em Portugal ainda há gente que acha que consegue fazer política desta maneira. E isto só acontece porque há gente com medo, com surpresa de eu estar a crescer. Não nos vão amedrontar. Vou até o fim para apurar quem pôs isto a circular e por que mente desta forma descarada.

Nas respostas que deu aos jornalistas, João Cotrim Figueiredo diz que tem testemunhas que garantem que nunca teve comportamentos indevidos com mulheres.

Perguntem a qualquer das dezenas de mulheres que trabalharam comigo ao longo destes anos se têm alguma razão de queixa, incluindo as mulheres que trabalharam comigo na mesma altura dessa senhora. Só sobre esse assunto, não vou dizer absolutamente mais nada. É claro da minha parte que é completamente falsa essa alegação. Ficou claro?

Quem está por trás disto, na sua perspectiva?

Descubram vocês, gostava muito. Descubram vocês. Era um bom trabalho.

O desafio colocado por João Cotrim Figueiredo aos jornalistas, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal na corrida a Belém, garante que não vai desistir. Em comunicado, a candidatura de Cotrim Figueiredo escreve que as alegações de assédio são uma calúnia contra o candidato e garante também que esta antiga assessora da IL vai ser processada independentemente das funções que exerce num dos gabinetes do atual governo.

E este caso está a entrar também na campanha eleitoral. Marques Mendes, por exemplo, foi desafiado há pouco pelos jornalistas para comentar este caso que envolve Cotrim Figueiredo. O que disse Marques Mendes, Vanessa?

Repete apenas que não comenta.

Sobre isso não faço nenhum comentário.

Não me desse nenhum comentário, uma vez que vem abalar de alguma forma a campanha.

Sobre essa questão, não faço nenhum comentário.

Marques Mendes à chegada a um comício em Vila Pouca de Aguiar.

E a outra polêmica deste dia a envolver Cotrim Figueiredo acaba por ser lançada pelo próprio, que disse uma coisa esta manhã e depois veio tentar desdizer o que disse.

Bem, agora assumir que foi pouco claro quando admitiu apoiar outro candidato na segunda volta, se ele próprio, Cotrim Figueiredo, não chegar à segunda volta. Nessas primeiras declarações, não excluiu apoiar André Ventura. Agora vem corrigir.

Eu disse que votaria em André Ventura? Não, não disse. Fui pouco claro, assumo que sim, talvez por querer sempre responder às perguntas todas dos jornalistas. O que eu disse é que não me comprometia com o apoio a nenhum candidato na segunda volta. É óbvio que eu não quero André Ventura como presidente da República. Eu acredito que quem vai à segunda volta somos nós.

Um par de horas antes desta declaração, Cotrim tinha dito em Castelo Branco isto:

Não excluo nenhuma hipótese. Qual é a dúvida desta frase? Não excluo nenhuma hipótese, incluindo André Ventura, incluindo Seguro, incluindo Manuel João Vieira, incluindo não apoiar ninguém. Estou a considerar que as últimas três semanas tiveram dinâmicas de campanha diferentes daquelas que eram perspetivadas. Significa que vou ter que ponderar muito bem qual é a melhor forma de me posicionar para uma segunda volta, onde eu creio que vou estar, portanto, não vou precisar de fazer essas escolhas.

E esta não foi a primeira declaração, foi a segunda, com o mesmo tipo de conteúdo. Horas depois, num terceiro momento, Cotrim Figueiredo clarificou que não quer ver André Ventura em Belém e não se compromete com apoios no caso de ele próprio, Cotrim, não passar à segunda volta.

E Augusto Santos Silva está entre os milhares de eleitores que ontem votaram, já nas presidenciais, no voto em mobilidade. Augusto Silva revela que votou em António José Seguro, mas diz que Portugal merecia melhor.

O antigo ministro socialista e ex-presidente da Assembleia da República esteve no Explicador da Tarde Política. Admite que, apesar de nada ter mudado na convicção que tem sobre Seguro não ser a pessoa ideal para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, é aquele que, entre os candidatos disponíveis, considera ter melhor perfil.

Eu continuo a achar que o país merecia uma paleta de candidatos mais qualificada do que aquela que acabou por apresentar-se. E dentro dessa paleta, a pessoa que me parece aproximar-se mais dos requisitos mínimos do exercício do cargo do Presidente da República é o António José Seguro e por isso votei nele.

Augusto Santos Silva destaca ainda outras qualidades de António José Seguro, a experiência política, o sentido de equilíbrio e o fato de não ter embarcado no que Augusto Santos Silva diz ser uma campanha negativa. Questionado sobre se ainda é possível haver nesta altura convergências à esquerda a favor do candidato apoiado pelo PS, diz que sim, que é um movimento em curso.

E a escritora e conselheira do Estado, Lídia Jorge, anuncia, entretanto, o apoio a Seguro nesta corrida presidencial.

Diz que é o candidato do equilíbrio, da moderação e da coragem, também o candidato da defesa da democracia, da Constituição e da separação inequívoca de poderes. À Agência Lusa, Lídia Jorge diz que o momento que vivemos é delicado a nível nacional e internacional. Sublinha que esta eleição tem características muito particulares, mas que Seguro lhe dá segurança, nomeadamente por defender vários temas como os direitos laborais. Estas eleições presidenciais são já no próximo domingo.

Entretanto, notícia desta tarde, Durão Barroso é o novo presidente da FLAD, a Fundação Lus Soamericana para o Desenvolvimento.

O antigo primeiro-ministro e antigo presidente da Comissão Europeia vai substituir Nuno Morais Sarmento à frente da FLAD, já a partir de quinta-feira. O Observador teve acesso ao despacho, que foi assinado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, o até aqui presidente da Fundação Lus Soamericana para o Desenvolvimento. Morais Sarmento pediu a demissão por motivos de saúde. Durão Barroso é o senhor que se segue.

E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira.

A começar por um aviso do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão dirigido a Donald Trump. O país, o Irão, está preparado para a guerra caso Washington queira testar a opção militar. Ao mesmo tempo, o Irão diz-se pronto para negociar com os Estados Unidos as negociações nucleares sem ameaças ou ultimatos. Maria Corina Machado deve encontrar-se com Donald Trump na quinta-feira, uma informação que está a ser avançada pela CNN Internacional, que cita fontes da Casa Branca. Ainda hoje, Marina Corina Machado, líder da oposição venezuelana, esteve no Vaticano, foi recebida pelo Papa Leão XIV, pediu-lhe diretamente que interceda por uma transição pacífica e democrática na Venezuela. E foi avistado algo nunca antes visto no céu.

O Super-Homem?

Não, mas o que foi? Um telescópio do Observatório Europeu do Sul, sediado na Alemanha, captou, Ricardo, uma inexplicável onda de choque em torno de uma estrela morta.

Portanto, não foi aqui muito perto, foi muito longe.

Foi muito longe. Uma onda de choque que continha uma nuvem de gás e poeira cósmica, provavelmente devido a um campo magnético forte, o que é um fenômeno invulgar, tendo em conta que uma estrela morta não deveria produzir este tipo de estrutura.

E há alguma explicação para isto? Sinto que devia ter aqui o som dos arquivos secretos.

Ainda não há. Na verdade, os astrônomos descrevem esta descoberta como enigmática e impressionante. Certamente, ainda vão investigar.

É como tu, Vanessa, enigmática e impressionante. Vais regressar às 19h30 para atualizar estas notícias.