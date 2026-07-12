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Do António José Soares. António, boa tarde mais uma vez. Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto apontam o dedo à maneira como o governo tem feito reformas, críticas feitas no primeiro discurso enquanto líderes do LIVRE.

Declarações que surgem depois de terem sido anunciados os resultados da eleição para a direção do partido no congresso, que terminou hoje em Sintra. A lista A, encabeçada por Isabel Mendes Lopes, venceu por larga margem. O LIVRE vai agora apresentar na Assembleia da República um pacote de medidas para melhorar a vida dos portugueses. Ricardo Lopes.

Não houve surpresas nos resultados da eleição para o grupo de contacto, o órgão executivo do LIVRE.

Lista A, 432 votos, 11 eleitos.

Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto partilham agora a liderança do LIVRE, a lista onde estavam os nomes com mais histórico no partido venceu com quase 70% dos votos. A oposição interna criticava a excessiva centralização nas figuras dos porta-vozes, mas Isabel Mendes Lopes garante que o LIVRE é um partido plural.

Um LIVRE aberto, plural, onde as opiniões contam, onde podemos ter momentos de divergência, mas onde a divergência se faz de uma forma saudável, em democracia, e isso é muito importante continuarmos a fazer aqui no LIVRE.

No discurso de vitória, a líder da bancada parlamentar começou por agradecer o reforço da confiança, mas rapidamente passou ao ataque ao governo.

Ter um Estado mais forte, um Estado que não faz reformas, que na prática são desmantelamentos dos serviços públicos, que desmantela os próprios ministérios e que depois dá o caos que nós assistimos, por exemplo, nos exames nacionais.

Isabel Mendes Lopes considera perigoso que venha a ser feita uma revisão constitucional e pede ao PS que se meta ao barulho.

O Partido Socialista tem os votos para conseguir negociar com o PSD e dizer claramente ao PSD: "Se vocês avançarem para uma revisão constitucional feita com o Chega, então não contam conosco para mais nada, inclusive Orçamentos de Estado".

Críticas feitas, a porta-voz terminou a intervenção com uma mensagem para Rui Tavares, que está de saída da função.

Foi uma honra e também muito divertido, tenho a dizer, partilhar contigo a responsabilidade de sermos porta-vozes do LIVRE. Eu aprendi imenso, também acho que tu aprendeste muito.

Em sentido inverso, Jorge Pinto, que assume agora o lugar de Rui Tavares, dedicou as primeiras palavras àquela que é, incontornavelmente, a maior figura do partido.

É um prazer e uma honra ter esta responsabilidade, por um lado, renovada, de me manter no grupo de contacto, por outro lado, alargada, ao passar a ser co-porta-voz com a Isabel Mendes Lopes e com a enormíssima responsabilidade de vir a seguir ao Rui Tavares neste mesmo cargo.

E trouxe novidades. O LIVRE vai apresentar na Assembleia da República um grande pacote de medidas para vários setores.

Aquilo que o LIVRE vai ter como prioridade, já imediata e para os próximos meses, vamos apresentar no Parlamento um grande pacote de medidas para que consigamos todos ter uma vida plena.

Liderança renovada, ambição reforçada, foi com promessas de, no futuro, chegar ao governo, que terminou este 17º congresso do LIVRE, que marca um ponto de viragem no partido.

O jornalista Ricardo Lopes, que acompanhou os dois dias do congresso do LIVRE este fim de semana em Sintra.

E ainda na política e também a marcar este domingo as declarações de José Luís Carneiro, que diz, António, que o PS está no caminho certo.

E que o facto de ter recebido tantas críticas, quer da direita, quer da esquerda, é sinal disso mesmo. Foi à entrada do Congresso da Federação da Área Urbana de Lisboa, do Partido Socialista. Lembra que o partido era visto como condenado a desaparecer, mas que agora é alvo de pedras por parte dos adversários.

Eu acho que as críticas, naturalmente, são legítimas, são democráticas, são críticas democráticas, mas eu chamo a atenção para o seguinte facto: o Partido Socialista, há um ano e meio, foi visto como uma força que estava condenada a desaparecer. O que é certo é que hoje todos atiram pedras ao Partido Socialista. Por que é que todos atiraram pedras ao Partido Socialista? Houve mesmo um partido que fez um congresso, que do princípio ao fim do congresso, dedicou esse congresso não a falar da esperança para o futuro do país, mas a atacar o Partido Socialista. Por alguma razão há de ser.

José Luís Carneiro a apresentar o PS como alternativa credível ao atual governo.

E António, o novo furo de água em Almada já está a funcionar. A nova captação tem como objetivo diminuir os problemas no abastecimento que se têm verificado no Conselho.

A informação foi avançada pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. Estava previsto começar a trabalhar só no final do mês, mas foi possível antecipar após a aceleração dos trabalhos de instalação. A nova captação aumenta a capacidade de produção do sistema em mais de 60 metros cúbicos por hora.

E lá fora, os Estados Unidos asseguram que o Estreito de Ormuz está aberto para todos os navios que queiram passar de forma segura.

A garantia é do Comando Central Norte-Americano. Num comunicado, apresentam um cenário diferente do que é contado pelo Irão. As forças iranianas tinham assegurado que a passagem estava encerrada até que os Estados Unidos abandonassem a região do Golfo Pérsico, mas Washington desmente.

Ponto final nesta edição das 19h. As notícias estão de regresso à antena da Rádio Observador em formato síntese às 19h30. Também com edição do António José Soares. Um abraço, António. Até já.

Até já, Vicente.