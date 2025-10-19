Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Oito horas. Jornal das 8, a edição é de Vasco Maldonado Correia. A começar com a Comissão Nacional do PS aprovou o apoio do partido à candidatura de António José Seguro à Presidência da República.

O nome foi levado ao órgão máximo do partido, em Penafiel, por José Luís Carneiro e Carlos César, foi aprovado com apenas duas abstenções. Durante a tarde, entre explicações sobre a abstenção no orçamento do Estado e também balanços das autárquicas, o líder do PS já tinha elogiado António José Seguro, candidato que tem provas dadas. É o que diz José Luís Carneiro, Maria Rego.

Demorou quatro meses, mas chegou.

Esta proposta tem a nossa assinatura. Ela propõe o apoio ao António José Seguro como candidato a presidente da República.

José Luís Carneiro fala de um candidato pronto e que conhece os cantos à casa.

Além de ter sido secretário-geral dos jovens socialistas, foi também secretário-geral do nosso partido. Tem provas dadas. Só a resposta do socialismo democrático, o mesmo é dizer, da autêntica social-democracia no nosso país, poderá responder às exigências fundamentais dos valores que aqui estamos a defender.

Em matéria de orçamento do Estado, apesar da discórdia.

Esta está longe de ser uma proposta de orçamento do Estado com a qual nós pudéssemos estar de acordo. É mesmo um mau orçamento do Estado.

Houve um entendimento por um bem maior.

O governo correspondeu a estas exigências que o PS colocou. Tendo correspondido, entendi propor ao grupo parlamentar e à comissão política a abstenção em relação ao orçamento do Estado. Houve um entendimento unânime em relação à abstenção e fizemo-lo por razões de estabilidade política. Bem sabem, aqueles que fizeram campanha eleitoral, os portugueses pedem-nos um contributo neste momento da vida coletiva para a estabilidade política do país.

O porta-voz do partido deixa, ainda assim, o aviso.

O governo não vai utilizar a escusa do voto do Partido Socialista para não cumprir os compromissos que assumiu com os portugueses.

No que toca a eleições autárquicas, houve espaço para otimismos.

Sozinhos, ganhamos 126 câmaras e os nossos adversários, se tivessem ido sozinhos, os nossos principais competidores, teriam 76 câmaras. Nós ganhamos cinco capitais de distrito e hoje temos o mesmo número de capitais de distrito que tem a AD.

José Luís Carneiro, durante um discurso de pouco mais de meia hora na Comissão Nacional do Partido Socialista.

Maria Rego, aqui em Penafiel, a acompanhar a comissão política do PS, que se reuniu esta tarde, há pouco. Falou também aos jornalistas Carlos César, presidente do partido, que defende que o timing deste apoio a António José Seguro tem tudo a ver com o timing e com a passagem das eleições autárquicas.

Nós aguardamos, primeiro, que as eleições autárquicas ocorressem, não provocando aqui uma confusão no debate.

Um som que vamos tentar ouvir com mais qualidade nos próximos noticiários, mas ouvimos Carlos César, que o partido ficou melhor depois das eleições autárquicas, também que o PS conseguiu quebrar algumas desconfianças. Foi, no mínimo, o que o presidente do partido defendeu numa reunião que decorreu à porta fechada em Penafiel.

Entretanto, Luís Marques Mendes promete uma campanha pela positiva na corrida às presidenciais.

Em Santarém, o candidato apoiado pelo PSD garante que não vai optar por ataques pessoais, vai manter a moderação.

Eu estou nesta campanha igual àquilo que sempre fui. Não vou mudar, não me vou descaracterizar. Vou ser exatamente igual àquilo que era e àquilo que tenciono ser. Não vou guinar à direita ou guinar à esquerda, nem vou responder à maledicência com maledicência. Se disserem mal de mim, não registo, mas não vou reagir a dizer mal dos outros. O que conta é ajudar a resolver os problemas das pessoas e não a politiquice.

Sem politiquices, Luís Marques Mendes, candidato a Belém, diz que o objetivo é elevar o debate, centrar a campanha para as presidenciais nos problemas concretos dos portugueses, nomeadamente a habitação e a saúde.

Agora no plano internacional, Israel suspendeu a entrada de ajuda humanitária após o que considera ser uma violação de cessar-fogo.

O governo israelita deu ordens às Forças de Defesa Israelita para suspenderem a entrada dessa ajuda na faixa de Gaza, no mínimo, até nova indicação. De acordo com a Arets, a ordem foi dada pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que aceitou a recomendação nesse sentido do chefe do Estado-Maior das Forças Israelitas. Apesar do corte, o governo garante que o cessar-fogo em Gaza se mantém em vigor, isto apesar do bombardeamento realizado hoje contra o que diz ser alvos terroristas em Gaza, garantia que foi dada pelo porta-voz do governo.

E na análise, o membro do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, João Anes, acredita que o cessar-fogo em Gaza está em condições para ser mantido durante meses.

João Anes diz que a única maneira do cessar-fogo cair por terra é se a comunidade internacional falhar com Israel.

Se nós tivermos um cessar-fogo que cai nas próximas semanas ou mesmo meses, porque ele vai durar, do meu ponto de vista, tem condições pra durar vários meses, neste momento, ao dia de hoje, mas se vier a cair, é porque a comunidade internacional não entregou no devido tempo E com a devida assertividade, aquilo também que se comprometeu com ambas as partes. Portanto, que não falhe agora o mundo a Israel e a Gaza, porque o Hamas esse já falhou o mundo e a humanidade há muito tempo atrás.

João Anes, especialista em Relações Internacionais, membro do Observatório de Segurança e Defesa, da SEDES, aqui, Corações da Rádio Observador, diz que a confirmação do governo israelita de manter este cessar-fogo mostra também que Telavive está agora com maior tolerância neste conflito.

Vamos então para futebol. Três grandes já conhecem adversários da próxima fase da Taça de Portugal.

O Sporting defronta o Marinhense, 60 anos depois do último encontro. Já o Benfica tem derby marcado com o Atlético, ainda com dúvidas se existem condições para o jogo se realizar na Tapadinha. Já o Porto vai encontrar o Sintrense do quarto escalão do futebol português, que esta tarde conseguiu eliminar o Rio Ave.

A curiosidade é que Atlético e Benfica jogaram exatamente na Tapadinha em 82 e o Benfica ganhou por 6 x 0, gols de Humberto Coelho, do Pietra, do Diamantino e com o Strömberg, que estava na bancada, na altura para assinar contrato com o Benfica.

Memórias que tu tens.

E o Bento na baliza.

Memórias que tu tens e que eu-

Ainda não era nascido

Ainda não era nascido.

Mas foi uma de várias surpresas nesta terceira eliminatória.

Esse Sintrense-Rio Ave que terminou com a vitória do Sintrense por 3 x 2, ficou o clube da quarta divisão agora a defrontar o Futebol Clube do Porto na próxima fase. Mas nesta fase, como dizia Nuno, várias equipes da Primeira Liga foram eliminadas por equipes de escalões inferiores. O Marinhense, por exemplo, quinto lugar da Primeira Liga, foi eliminado pelo Fafe, uma derrota por 1 x 0. E ontem, já o Gil Vicente, o Estrela da Amadora e também o Aves tinham falhado o apuramento frente a equipes de divisões inferiores.

Ainda pelo futebol, o Manchester United de Rúben Amorim venceu o Liverpool de 2 x 1 na Liga Inglesa.

Segunda vitória seguida para os Red Devils, que marcaram logo no primeiro minuto do encontro, através de Mbeumo. O Liverpool empatou no segundo tempo. Gakpo foi quem restabeleceu a igualdade e já perto do fim, Harry Maguire, central, assinou de cabeça o 2 x 1 que valeu a vitória para Rúben Amorim. Com este resultado, o Manchester United está agora no oitavo lugar da Premier League.

Entretanto, para fechar, nove minutos na primeira parte, Flamengo e Palmeiras 0 x 0. É para muitos o jogo do título. Nesta altura, recordo que tem 58 pontos a equipe do Flamengo, tem 61 o Palmeiras e, portanto, em caso de vitória, o Abel pode conquistar novamente, vamos lá ver se dá ou não, o Campeonato Brasileiro.

Ficaremos atentos.

Entretanto, a informação de volta quando forem 20h30. Até já.

Até já.