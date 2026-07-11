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Todos os esclarecimentos à democracia portuguesa sobre o que aconteceu, que contratos foram feitos, que empresas foram envolvidas, que passos técnicos e políticos foram dados.

José Manuel Pureza considera também que o pagamento das horas extra aos professores classificadores não é uma generosidade, é apenas a obrigação de cumprir a lei. Já a FENPROF considera patética a decisão do governo de pagar horas extra aos professores que estão a corrigir os exames nacionais. O anúncio, recordamos, foi feito pelo porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, que enaltece o esforço que está a ser feito pelos docentes. O porta-voz do partido explica que o formato do pagamento está a ser definido e vai ser anunciado pelo ministro da Educação e que a decisão foi comunicada aos agrupamentos de exames do júri nacional. Confrontado com esta decisão, o secretário-geral da FENPROF, José Feliciano Costa, considera que o pagamento de horas não resolve o problema de fundo.

Está aqui em causa o processo escolar dos alunos, o percurso e a entrada no ensino superior. Era isso que eles queriam neste momento e isso não se resolve com horas extraordinárias. A resolução passa por outras políticas para a educação. E isso, de facto, não acontece ainda. E não é o problema das horas extraordinárias, é o problema de perceber que tem que haver mudanças profundas no sistema educativo e depois vamos começar a tentar resolver o problema. Agora, este anúncio de horas extraordinárias parece-nos uma coisa, sinceramente, até patética.

A reação da FENPROF ao anúncio de Sebastião Bugalho.

E seguimos, Sr. António, com a líder da bancada parlamentar do LIVRE, que diz que no futuro o partido vai conseguir chegar a governo.

Uma promessa feita por Isabel Mendes Lopes no congresso que está a decorrer este fim de semana em Sintra. No discurso de apresentação, a deputada defende que o LIVRE tem de apresentar propostas concretas para combater as medidas do executivo da AD, mas sublinha que o partido não quer ficar pela oposição. Isabel Mendes Lopes aponta o crescimento LIVRE e não esconde a ambição de poder chegar ao governo.

Nós ouvimos muitas pessoas a clamar por uma refundação da esquerda, pela esquerda pensar no que tem de fazer para conseguir singrar. Ora bem, está aqui a refundação da esquerda. Da esquerda que quer crescer e quer crescer mais para ter o poder de mudar as coisas. Da esquerda que não tem medo de dizer que quer ser governo. Quer ser governo nas freguesias, nas câmaras municipais, nas regiões autónomas e no governo da República. Porque é no poder executivo que nós mudamos mais diretamente a vida das pessoas e o rumo do país.

Declarações de Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, que diz que não é inevitável o país ser governado pela direita.

E António, após os cortes no abastecimento, a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos diz que a água da torneira em Almada pode apresentar alterações.

A interrupção está programada para esta noite, a partir das 22h. A água deve voltar às 06h de domingo. O corte contempla as zonas de Pragal, Monte de Caparica, Caparica e Feijó. E segundo a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, quando regressar às torneiras, poderá apresentar um aspeto esbranquiçado.

Ainda assim, o regulador ressalva que não está em causa a qualidade da água para consumo humano.

A mudança temporária deve-se à presença de ar nas condutas. Nos últimos dias, recordamos, têm sido relatadas sucessivas falhas d'água em Almada, com especial incidência na costa da Caparica. Foi ativado o plano de contingência dos serviços municipalizados de água e saneamento e foi também criado um gabinete de crise.

E também a marcar a atualidade nacional este sábado, a Associação Nacional de Freguesias vai exigir uma resposta sobre as verbas destinadas aos danos provocados pela tempestade Cristina.

A ANAFRE quer saber por que o dinheiro ainda não chegou às freguesias. A associação tem sido muito crítica na forma como o cálculo dos danos é feito, por entender que as freguesias deveriam poder falar diretamente com as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. O presidente Francisco Branco de Brito diz que este pedido já foi feito várias vezes, mas não conseguiram chegar ainda a um valor total sobre quanto é que as freguesias precisam.

E António, a ANAFRE quer também que as freguesias beneficiem do IVA reduzido.

O anúncio feito também pelo presidente Francisco Branco de Brito, no fim de uma reunião do Conselho Geral, que decorreu em Guimarães. O presidente diz que não faz sentido muitas freguesias pagarem mais valor de IVA por ano do que aquele que recebem de financiamento.

Há freguesias que pagam mais valor de IVA por ano do que aquele que recebem de fundo de financiamento de freguesias. Não faz sentido que o Estado transfira para as freguesias, através do Fundo de Financiamento de Freguesias, dinheiro público e que depois as freguesias devolvam esse dinheiro em pagamento novamente ao Estado. Claro que não nos interessa perder financiamento, interessa-nos mantendo o financiamento e, neste caso concreto, aumentar financiamento, mas também garantir que existe um mecanismo de IVA reduzido para que nós possamos fazer a nossa atividade.

O ponto principal desta reunião era discutir a proposta sobre a revisão da Lei das Finanças que a associação vai fazer ao governo.

Na atualidade internacional, Donald Trump diz ter realizado exames médicos perfeitos e pede para fazer um teste cognitivo.

Uma informação avançada pelo próprio presidente norte-americano na rede social Truth Social. Os resultados dos testes não foram ainda divulgados, mas Trump garante ter obtido novamente a pontuação máxima. Na mesma publicação, o presidente dos Estados Unidos volta a atacar jornalistas do The New York Times após notícias sobre falhas de segurança no novo Air Force One.

E o presidente da FIFA expressou as condolências à família de Jayden Adams, o jogador de futebol sul-africano que morreu hoje.

Gianni Infantino anunciou na rede social Instagram os sentimentos e condolências à família e amigos de Jayden Adams, o atleta de 25 anos que tinha jogado neste mundial de futebol pela seleção sul-africana. A família comunicou a morte no início desta tarde.

É o ponto final nesta edição das 8, com António José Soares, que está de regresso às 08h30 com a informação deste sábado atualizada. Um abraço. Até já!

Até já, Vicente.