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Observador. Jornal das nove, com edição da Laura Figueiredo: Luís Marques Mendes defende uma auditoria independente ao processo de compra da nova sede do Banco de Portugal.

Em causa, uma notícia avançada pelo Observador. Mário Centeno foi alertado por assessores técnicos e jurídicos para vários riscos associados ao contrato de promessa para a construção de dois novos edifícios. Apesar dos avisos, avançou com a assinatura há dois meses do final do mandato como governador do Banco de Portugal. O CDS já avançou também com pedido de audiência urgente no Parlamento. Marques Mendes concorda, mas defende que se vá mais longe.

A bem da imagem do Banco de Portugal, a bem da credibilidade do governador, era uma auditoria interna independente, que esclarecesse tudo. É uma sugestão construtiva que deixo.

E face às declarações do primeiro-ministro, que sublinhou que Mário Centeno tem todas as condições e requisitos para ser reconduzido como governador do Banco de Portugal, Marques Mendes não comenta, remete a decisão para o Executivo.

Quem é que vai ser o novo governador? Sobre isso não me vou pronunciar, espero. É uma decisão do governo e portanto, espero a decisão. Não faço ideia qual seja, acho que ninguém sabe.

O candidato à Presidência da República, Luís Marques Mendes, considera que as notícias que vieram hoje a público sobre Mário Centeno não são boas nem bonitas.

Quem também passa a palavra para o governo sobre este tema, Laura, é um dos outros candidatos presidenciais, Henrique Gouveia e Melo.

Que deixa vários elogios ao perfil de Mário Centeno.

Com todas as decisões que sejam por pessoas competentes a assumir funções importantes no Estado português. Parece-me que a pessoa em si, o tal presidente, é competente e sendo competente, tem todas as condições para continuar, apesar de isso ser uma decisão, naturalmente, que pertence à esfera governativa.

Já voltamos a Gouveia e Melo, quem se opõe de forma veemente à recondução de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal é André Ventura, que já deixou esse pedido ao primeiro-ministro.

Eu espero que o primeiro-ministro tenha o bom senso, a que eu apelo aqui também, de que nós tivemos oito anos de tachos do Partido Socialista, oito anos, em que as pessoas saíam do governo, iam para um tacho numa entidade reguladora, no Banco de Portugal, numa entidade qualquer. Eu quero acreditar que esse tempo chegou ao fim. Ao renomearmos pessoas como Mário Centeno, nós estamos a dizer que esse tempo continua.

O presidente do CHEGA não confirma, no entanto, se vai acompanhar o pedido de audição urgente a Mário Centeno, apresentado pelo PS.

E voltamos a Gouveia e Melo, que deixa críticas ao protocandidato à Presidência da República, João Cotrim Figueiredo.

O ex-presidente da Iniciativa Liberal disse este fim de semana ao Observador que estava a ponderar entrar na corrida a Belém. O almirante diz que todos são bem-vindos, mas devem estar disponíveis a 100%, o que para Gouveia e Melo não é o caso.

Todas as pessoas devem ter a oportunidade, se acharem-se em condições, de concorrer à presidência e participarem na democracia. A única coisa que estranhei é o anúncio de um candidato part-time, mas isso é uma preocupação dele próprio. É um candidato que quer estar em Bruxelas e quer, simultaneamente, ser candidato à Presidência da República.

Gouveia e Melo, em declarações aos jornalistas esta tarde, em Lisboa.

Mariana Leitão critica o primeiro-ministro por Luís Montenegro considerar que a direita do caos e do ódio é uma direita responsável.

Em causa, a entrevista que Luís Montenegro deu esta manhã à Antena um, em que considerou que o Chega está a mostrar maior responsabilidade. A recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal diz estar preocupada com a leitura que o chefe do governo faz do partido de André Ventura.

Eu acho sempre muito complicado nós chamarmos responsáveis à direita do caos, à direita do ódio, à direita que não tem soluções, que não apresenta uma única solução. Portanto, vejo essas palavras com alguma apreensão. Não é uma questão da normalização, é uma questão daquilo que este partido defende, da forma que defende conforme lhe é conveniente, conforme o soundbite, nunca com propostas concretas que permitam resolver os problemas do país.

Na visita ao Hospital Amadora-Sintra, esta tarde, a líder da Iniciativa Liberal criticou ainda a falta de estratégia do governo para resolver os problemas no SNS, em particular no acesso às urgências. Mariana Leitão diz que o Executivo prometeu muito, mas fez pouco ou nada.

O senhor primeiro-ministro, ainda em 2024, pôs como grande prioridade a saúde, vários planos de emergência e a verdade é que nós não vemos efetivamente nada a melhorar. E isso é uma grande preocupação. Continuamos com várias notícias a aparecerem, a pôr já em causa urgências a funcionar durante o mês de agosto. Vemos isso com grande preocupação. Tivemos um inverno onde também houve vários problemas e, portanto, não vemos é um plano.

Para a líder da Iniciativa Liberal, falta vontade política ou coragem do primeiro-ministro para fazer as mudanças necessárias no setor da saúde. Mariana Leitão pede ainda maior autonomia das unidades locais para que tenham maior flexibilidade na contratação de profissionais.

E Laura, neste Jornal das nove falamos agora de educação. O governo decidiu alargar o apoio à deslocação a todos os professores e educadores de infância colocados a mais de 70 km de casa.

A medida entra em vigor a partir de setembro, foi anunciada esta tarde pelo ministro da Educação, que considera uma medida inédita na valorização dos profissionais. Os professores passam a receber entre 150 e 450 € mensais de deslocação. Ora Fernando Alexandre faz as contas a quanto esta medida vai custar por ano.

Eu gostava de lembrar que foi o governo anterior, com este ministro e com o primeiro-ministro Luís Montenegro, que criou o apoio à deslocação para os professores. Foi uma medida inédita e inovadora, que nós tínhamos dito que queríamos experimentar e alargar depois de avaliados os efeitos. E por isso, aquilo que nós estamos a fazer é com uma medida que está avaliada em 25 milhões de euros anuais, na forma que apresentamos hoje, é de facto um avanço muito grande em relação àquilo que existia. Aquilo que existia anteriormente era zero.

A medida vai chegar a mais de 8 mil docentes. Em reação às medidas apresentadas, as estruturas sindicais saudaram as propostas do governo, mas pedem mais.

Mudamos de tema. Gilmário Vemba não sabe se existiram razões políticas para não ter entrado em Moçambique.

Os três humoristas chegaram ao final da tarde a Lisboa. Tinham um espetáculo marcado em Maputo, mas as autoridades moçambicanas consideraram que o visto turístico não era suficiente. Tiveram, por isso, de regressar a Portugal. À chegada ao aeroporto Humberto Delgado, Gilmário Vemba destaca que a situação é inédita. Revela também que nova data para o espetáculo apenas quando existirem condições de segurança.

Só haver garantias que nada disto aconteça outra vez. Nós andamos um bocadinho por esse mundo e obviamente que nós nos preparamos para todos os países que nós fomos para garantir que nada de errado acontece. Estamos a andar três pessoas, é uma logística muito grande e não aconteceu em nenhum país, tanto aqui na Europa, nem em Angola, nem em São Tomé, nem em Cabo Verde.

Os três humoristas tiveram que dormir no chão do aeroporto de Maputo antes de embarcarem de regresso a Portugal. Gilmário Vemba deixa também críticas à política de mobilidade da CPLP.

Para mim aquilo até foi vergonhoso para a própria CPLP, sendo nós membros da CPLP, a fazer um projeto com essas coisas. Eu acho que não tínhamos ali nada de ilegalidade que não pudesse ser de alguma forma contornado.

Quanto à citação de apoio de Gilmário Vemba a Venâncio Mondlane, o humorista revela que já falou com o antigo candidato à presidência moçambicana depois de ter ficado retido no aeroporto.

9h08m. Laura Figueiredo, vamos agora para o habitual espaço de informação local neste noticiário.

Em Almada, mantêm-se encerradas as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Garcia de Horta. O serviço fechou portas no fim de semana, só reabre no próximo sábado. É uma das três urgências fechadas esta segunda-feira, a par de Santarém e Leiria. No Porto, as obras do metro vão afetar a ligação ferroviária entre Porto e Aveiro até ao final do ano, sobretudo durante a noite e aos fins de semana. É o que adianta a Metro do Porto em comunicado. Nos próximos três fins de semana, os condicionamentos na circulação vão acontecer entre a meia-noite e às 8h da manhã. Esperam-se, depois, novos constrangimentos em setembro. A Amadora vai receber a segunda edição do festival É um Encontro, um evento gastronómico organizado pela Associação Crescer. Está marcado para os dias entre 12 e 14 de setembro. Reúne chefs de renome, membros da comunidade e também artistas que vão realizar show cookings, workshops, cocktails e também masterclasses. Entre os convidados estão os chefs Joosta Nobre, Chakall e também Joana Barrios. O festival solidário tem lugar no Parque Central da Amadora. As Caldas da Rainha recebem as tradicionais tasquinhas na Expoeste, entre 8 e 17 de agosto. O evento reúne associações e coletividades locais com pratos típicos e doçaria regional. Além da oferta gastronómica, vão ainda estar presentes 40 expositores dedicados ao artesanato local. Há ainda música ao vivo com diferentes artistas nacionais de música ligeira. A entrada é gratuita. O Castelo de Leiria vai receber três espetáculos do Festival Cria Jazz, uma iniciativa do grupo de teatro O Nariz. O evento vai contar com músicos de todo o mundo, como o espanhol Mário Posada ou o italiano Mário Loi. Esta sexta edição do festival arranca no domingo, dia 27, a partir das 19h. Em Aveiro, o Mercado do Peixe recebe no próximo sábado, às 18h30, o espetáculo Azul Assim Apenas. O evento está integrado na programação cultural À Tarde no Mercado, promovida pela Câmara Municipal de Aveiro. A entrada é livre, sujeita-se só à lotação do espaço.

É o ponto final no Jornal das Nove, teleedição da Laura Figueiredo. Até já, Laura.

Até já.