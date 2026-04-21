Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Luza, na Comporta. Dois adultos, duas noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt.

Nove da noite, vamos às notícias na Rádio Observador. Jornal das 9, com a edição da Diana Rosa. E Diana, a Ministra da Saúde admite erros durante a greve do INEM em 2024.

Tem estado a ser ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do Instituto Nacional de Emergência Médica. Ana Paula Martins admite que a comunicação entre gabinetes poderia ter sido melhor.

Independentemente de ser nossa responsabilidade ou não, nós teríamos que ter um procedimento dentro dos gabinetes que assim que chegasse um pré-aviso de greve, que afetasse as nossas instituições na saúde, porque ali tratam-se salva-vidas, em todas elas, nós teríamos de acautelar que as entidades sabiam. Mas eu volto a referir, sob o ponto de vista legal, não é a nossa obrigação, ainda que sob o ponto de vista da responsabilidade que nos assiste, não podemos ignorar que podemos ajudar e podemos fazer melhor.

A Ministra da Saúde assume também a responsabilidade política pela greve, no entanto, ao mesmo tempo descarta culpas das consequências que resultaram do protesto.

Isso não implica que eu tenha tido diretamente, ou a senhora Secretária de Estado da Gestão da Saúde, ou a equipa governativa, que nós tenhamos tido uma implicação direta, que haja uma relação de causalidade entre o fato de assumirmos responsabilidades políticas, por isso aqui estou, não me fui embora, não fugi, não desertei. Estou aqui a responder perante os senhores deputados. Vou continuar a estar a responder perante os senhores deputados, perante o povo português.

Questionada sobre a dívida de 20 milhões de euros do INEM aos bombeiros, a Ministra da Saúde nega o valor. Nas contas de Ana Paula Martins, são nove milhões relativos ao mês de fevereiro.

E a ministra contrariou os dados da Liga dos Bombeiros Portugueses, que recusa discrepâncias entre a dívida descrita pela instituição e o INEM.

António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros, explica as contas.

Peço imensa desculpa, mas não há discrepância nenhuma. Há uma questão de desvalorização, eventualmente, por uma ou outra situação. Repare, se há 9,7 milhões de euros mensais, se nós olharmos pro mês de fevereiro e o mês de março, já dá 19 milhões. Quando nós tomamos a nossa decisão, ainda havia o mês de janeiro, que já foi pago uma parte, que é de dívida. Portanto, não há aqui discrepâncias nenhumas. E houve momentos em que os valores eram muito superiores.

António Nunes explica ainda que a dívida não foi a principal razão que levou à decisão de denunciar o acordo de cooperação, mas sim uma série de incumprimentos nos termos do documento. Diz, no entanto, que a Liga dos Bombeiros Portugueses está disponível para negociar um novo acordo.

E o Sindicato Independente dos Médicos acusa a direção executiva do SNS de falhar até no básico, alerta que as unidades locais de saúde desconhecem os objetivos e o financiamento para este ano.

Metas que devem ser estabelecidas pela direção executiva, liderada por Álvaro Santos Almeida. Hermínia Teixeira, do Secretariado Nacional do SIM, aponta para falhas elementares da equipa que gere a saúde pública.

A direção executiva não cumpre sequer o básico, que é definir os objetivos e o financiamento para 2026 para as ULS do país. Desde há dois, três anos que consecutivamente atrasamos anualmente o período e o prazo de contratualização do ano em vigor.

A contratualização da direção executiva com as unidades locais de saúde tem de estar fechada em março, não tendo acontecido, Hermínia Teixeira aponta para contrassensos por parte da equipa de Álvaro Santos Almeida.

Desde 2024 que nós temos um modelo organizativo diferente no país, que agora tudo foi distribuído em 39 ULS e era preciso rever a grelha de melhoria contínua da qualidade das ULS e das USF. Isso nunca foi feito. A grelha e estes critérios que estamos a falar são de 2019. Ou seja, o que nos estão a exigir é completamente discordante com aquilo que se faz à data.

Em declarações à Luz, Hermínia Teixeira, do SIM, lembra que o documento em atraso deve prever objetivos relacionados com financiamento e recursos humanos, por exemplo, para diminuir as listas de espera.

Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, vai ser recebida amanhã em Lisboa por Luís Montenegro.

Nas últimas semanas, a vencedora do Nobel da Paz tem tido uma agenda diplomática na Europa, mais especificamente em Espanha, onde esteve reunida com a direita e a extrema-direita espanhola, por exemplo, o Vox, mas recusou encontrar-se com o primeiro-ministro do país. Vem agora a Portugal para ser recebida por Luís Montenegro.

E quem esteve hoje em Portugal foi o presidente do Brasil. Lula da Silva teve como foco da agenda reforçar a cooperação econômica com Lisboa.

Além do apoio no âmbito da imigração entre Brasil e Portugal, depois de ser recebido pelo primeiro-ministro em São Bento, o chefe de Estado prometeu mais empresas brasileiras em Portugal.

Agora que Portugal ajudou o Brasil a fazer o acordo União Europeia-Mercosul, agora sim, nós conseguimosDizer alto e bom som que Portugal pode ser a grande porta da entrada dos interesses empresariais brasileiros aqui em Portugal.

Ao lado, numa declaração conjunta, Luís Montenegro destacou a integração da comunidade brasileira em território português.

Nunca como hoje houve uma comunidade brasileira tão expressiva a viver em Portugal. Às vezes, na comunicação social, tem-se dado eco a algum adulterar daquilo que é uma relação que tem corrido, de forma global, muitíssimo bem. Os brasileiros que procuram Portugal, que neste momento são mais de 500 mil, têm vindo para trabalhar, para desenvolver os seus projetos de vida e têm tido uma integração social e económica absolutamente impecável.

E por falar em integração, Montenegro revelou também que o governo já resolveu mais de 235 mil processos de cidadãos brasileiros em território português nos últimos dois anos.

E a poucas horas de terminar o cessar-fogo entre Irão e Estados Unidos, o Paquistão volta a apelar ao Irão que participe numa nova ronda de negociações.

Cessa perto da 1h da manhã a trégua acordada entre os dois lados do conflito. Donald Trump já voltou a ameaçar com tropas no terreno, diz até que tem vontade de bombardear o território iraniano, recusa estender o cessar-fogo. Do outro lado, o Irão diz que está pronto para a guerra, está a ponderar participar nessas reuniões de paz. No meio, está o Paquistão, que tem acolhido as negociações. Espera que o Irão diga "sim" a mais um encontro com os Estados Unidos antes do fim da trégua, uma vez que o Irão ainda não deu a certeza se vai ou não enviar essa delegação até à capital paquistanesa.

Diana, neste jornal vamos também atualizar as notícias de âmbito local.

E começamos, Filipa, pela Amadora, onde vai haver um festival de música jazz entre os dias 7 e 10 de maio. A edição 14 do festival volta a ocupar vários espaços da cidade, com uma programação que conta com diversos nomes do jazz internacional. Vai também haver um momento de celebração no âmbito do centenário de Miles Davis. Os bilhetes já estão à venda na Ticketline e nos restantes locais habituais. O Seixal está entre os melhores concelhos do país na recolha de óleos alimentares usados. São dados da Agência Portuguesa do Ambiente. Paulo Silva, presidente da Câmara Municipal, destaca que a autarquia promove o uso eficaz dos oleões e adota soluções complementares. Neste ranking, a par do Seixal, estão os concelhos da Maia e de Oeiras. Em Santarém, a Assembleia Municipal vai passar a reunir-se no novo espaço. Deixa a Casa do Campino e instala-se no Salão Nobre do Comando Distrital da GNR. De acordo com o Jornal Regional Almeirinense, esta mudança prende-se com razões de ordem logística e operacional. A primeira sessão no novo local está marcada para o dia 30, às 18h30. Artur Silva foi eleito o novo reitor da Universidade de Aveiro. De acordo com uma nota da universidade, teve 15 votos a favor e três abstenções dos membros do Conselho Geral. Desempenhava até agora o cargo de vice-reitor. Foi o único candidato a concorrer à sucessão de Paulo Jorge Ferreira, que cumpriu dois mandatos. O novo reitor apresenta um currículo científico com cerca de 900 artigos publicados e ocupou a presidência da Sociedade Portuguesa de Química. No Porto, Pedro Duarte, presidente da Câmara, admite a possibilidade de haver transportes públicos gratuitos na cidade já durante o verão. A proposta foi discutida hoje numa reunião do executivo camarário. O autarca garante que vai fazer de tudo para antecipar a implementação desta medida, que estava prevista entrar em vigor no dia 1 de janeiro do próximo ano. Fechamos em Leiria. O Teatro Gil Lúcio da Silva passou a ser classificado como monumento de interesse municipal. Com esta medida, a autarquia pretende valorizar e proteger o equipamento. Sublinha que, com a classificação, o espaço passa a beneficiar de medidas de proteção e valorização para preservar o valor histórico e arquitetónico.

Notícia de fecho do Jornal das Nove.