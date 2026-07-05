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Começa agora o Jornal das 9, edição de João Lourenço. João, a conquista do mundial não me vai definir como jogador. Foi esta a ideia deixada por Cristiano Ronaldo na antevisão do jogo com Espanha.

O capitão português falou aos jornalistas no estádio de Dallas e tentou libertar a pressão para o duelo contra os espanhóis. Uma conferência de imprensa com a sala cheia para escutar CR7. O capitão da equipe portuguesa mostrou-se tranquilo em relação a qualquer resultado que Portugal consiga frente à Espanha.

É desfrutar de cada momento. Eu não vou ser mais Cristiano por ganhar o mundial ou vou ser menos Cristiano se não ganhar o mundial. Obviamente, todos estamos aqui com esperança, e eu principalmente, todas as competições que eu entro é para tentar ganhar, mas sabemos que vai ser só um que vai ganhar, não pode haver nem dois, nem três. Por isso é desfrutar, não pensar no dia de amanhã, desfrutar dia a dia. Foi algo que eu aprendi. Se uma das coisas que a idade te dá é maturidade, experiência, relativizar e suavizar muitas das coisas.

Sobre a partida de amanhã, Cristiano Ronaldo disse que acredita na vitória da equipe das Quinas, mas colocou o favoritismo na equipe espanhola.

Espanha é sempre candidata a ganhar o que seja, mundiais, Eurocopas, Liga das Confederações. Espanha, teoricamente, é favorita, porque já ganhou e tem mais títulos que Portugal, mas é uma competição diferente, está muito equilibrado. Quem tiver os melhores detalhes no partido ganha. Espero que seja Portugal. Eu creio com esse feeling que vamos ganhar. Esperemos amanhã. Esperar para ver.

A esperança de Cristiano Ronaldo na véspera do jogo com Espanha.

E depois de Ronaldo, falou Roberto Martínez.

O selecionador nacional não revelou os detalhes sobre o plano da equipe das Quinas e disse por várias vezes que todos os jogadores estão prontos para ir a jogo. Portugal tem apresentado sempre mexidas no onze titular e por isso Roberto Martínez foi questionado sobre o plano que tem para o duelo de amanhã, mas não quis deixar mais detalhes.

Todos os nossos jogadores, já falei disso, são incríveis com o seu compromisso para a seleção e para a equipe e precisamos utilizar isso. Certamente, jogar contra a Espanha não é o mesmo que jogar contra a Colômbia ou provavelmente a Croácia é uma equipe que também gosta de bola, mas nós precisamos ajustar naquilo que possa ajudar os nossos jogadores a fazerem a diferença. Isso é a ideia que continuamos.

O selecionador português voltou também a destacar o processo de crescimento da equipe. Considera que todos os desafios que se levantaram nos últimos jogos foram fundamentais para preparar a seleção nacional para os oitavos de final.

Durante o percurso no mundial, é importante sempre olhar para frente e olhar o próximo adversário. Isso ajuda muito a crescer. O que é importante é que a equipe sabe sofrer, a equipe sabe manter o nível até o fim. Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas sem dúvida estamos agora mais preparados que quando chegamos.

Esta é a conferência de imprensa com discursos e, neste caso, as ideias de Roberto Martínez e também de Cristiano Ronaldo. Uma antevisão ao duelo com a Espanha. Marque na agenda 20h com relato e comentário aqui na Rádio Observador.

E continuamos a acompanhar toda a situação dos incêndios em Portugal continental. O maior incêndio ativo no país continua em Vouzela.

E as chamas lavram desde a madrugada de quinta-feira, já alastraram para outros três concelhos, dois no distrito de Viseu e ainda um em Aveiro, concretamente o concelho de Águeda. À Agência Lusa, o comandante dos bombeiros voluntários de Vouzela disse que o fogo estava dominado, mas que ainda não está resolvido. Isto porque continuam a surgir vários reacendimentos que têm dificultado o trabalho dos operacionais. Neste momento, continua ainda um grande destacamento, tanto de bombeiros como também de outros ramos das autoridades presentes no terreno. Concretamente, 1100 operacionais, acompanhados por cerca de 370 viaturas, continuam ainda no local, cerca de três meios aéreos.

E este combate ao fogo em Vouzela tem merecido a ajuda de militares espanhóis.

São mais de 100 elementos da Unidade Militar de Emergência que estiveram na região Centro. O jornalista Miguel Pinheiro Correia foi conhecer a missão destes militares muito elogiados pelos populares portugueses. Mesmo com o fogo à porta, os moradores de Daire, em Tondela, não poupam tempo nos elogios.

Os que acudiram aqui são espanhóis. Esses foram os espanhóis.

Espanhóis impecáveis que disseram: "A arder até aqui, para que é para logo não nos chatearem".

Em época de incêndios, a rivalidade ibérica não vai a jogo e o idioma também não é um entrave.

No final, temos que tentar resolver todo o tipo de problemas e eu acho que quando há vontade, nos entendemos entre todos.

A voz que ouvimos é do homem que comanda mais de 100 operacionais espanhóis no combate às chamas em Tondela.

Olá, sou o capitão Daniel Salsón.

Daniel Salsón veste uma farda vermelha, mas não é bombeiro.

A UME é uma unidade militar que está especializada para atuar frente a todo tipo de emergências.

Os militares da Unidade Militar de Emergências, ou UME, atuam em todos os cenários, desde sismos a cheias ou incêndios. Em Espanha, estão divididos em cinco batalhões, que tanto podem atuar no território nacional

Pode fazê-lo de várias maneiras. Temos, através de tratados bilaterais, os países, tratados bilaterais de cooperação em emergência. Uma maneira fundamental, que é como estamos ativados atualmente, é através do mecanismo de proteção civil da União Europeia.

Os militares chegaram a Portugal ainda na madrugada de sábado.

Nada mais chegar e diretamente, segundo chegamos, começamos a trabalhar e a ajudar no incêndio.

Saíram de Espanha com maquinaria pesada, mas não só. Trouxeram comida e bebida suficiente para garantirem a autossuficiência. Para muitos deles, Portugal não é novidade.

Acredito que a coordenação é muito boa, é fantástica. Tenho que dizer que o quinto batalhão em emergências já foi destacado anteriormente em Portugal. Fomos destacados em 2017, também estivemos perto desta zona em 2024. Por isso a relação é bastante fluida.

A criação de um ramo militar em Portugal idêntico à UME é um debate antigo. Daniel Salsón reconhece as diferenças de cada país, mas elenca as mais-valias desta unidade.

Cada país tem a sua idiossincrasia e pode ter as organizações ou infraestruturas em função da sua sociedade. O que posso dizer é que a Unidade Militar de Emergências aporta uma série de valores que não fazem outra coisa que somar. Espírito de sacrifício, abnegação, capacidade de luta em todo tipo de terrenos.

Sobre os elogios dos portugueses afetados pelos incêndios, o capitão reage com orgulho.

Afinal é a nossa razão de ser. E a verdade é que não há nada melhor que sentir o agradecimento das pessoas que foram ajudadas e que puderam salvar incluso a sua vida ou os seus bens materiais, a sua casa.

Enquanto as chamas lavrarem em Portugal, os militares continuarão na região Centro. Depois, regressam a Espanha, onde aguardarão a próxima missão.

Um trabalho do jornalista Miguel Pinheiro Correia, em Vouzela, na freguesia de São João do Monte, o enviado especial do Observador, neste cenário de incêndios florestais que tem marcado a zona centro desde quinta-feira.

O secretário-geral do PCP alerta para as toneladas de combustível acumulado existentes na zona centro.

João Raimundo disse que a acumulação se deve às tempestades do inverno e referiu que ainda há tempo para retirar este combustível das áreas florestais.

Estou convencido que podíamos ter ido e devíamos ter ido mais longe. Ainda estamos a tempo de o fazer. Nós estivemos nas jornadas parlamentares há duas semanas. Uma das propostas que apresentamos foi que se mobilizem todos os meios, todos os que forem possíveis, públicos e privados, para limpar o mais possível, em particular a zona centro, a zona de Leiria, em particular a zona do distrito de Leiria.

O líder comunista, em declarações à Agência Lusa, à margem da participação no passeio das mulheres da CDU na cidade do Porto. João Raimundo disse ainda que o governo tomou medidas para limpar uma parte importante, mas considera que o problema são os dois terços que ficaram por limpar.

Donald Trump vai encontrar-se com Volodymyr Zelensky na próxima quarta-feira.

Este encontro realiza-se à margem da Cimeira da NATO, que se realiza em Ancara, na capital da Turquia. O presidente norte-americano também se vai encontrar com o homólogo da Síria, Ahmed al-Sharaa. O encontro com Zelensky, que já tinha sido anunciado neste sábado pelo líder ucraniano, procura fazer avançar as negociações para colocar fim à guerra na Ucrânia. Já o encontro com o presidente sírio acontece num contexto de conflitos generalizado no Médio Oriente, e depois de Donald Trump já ter sugerido, em mais de uma ocasião, que a Síria se deve juntar a Israel na ofensiva contra o Hezbollah.

E vamos agora até ao Mundial. Até porque há nova partida a contar para os oitavos de final.

E com uma partida que já leva 10 minutos perante bancadas cheias no MetLife Stadium. Diogo Verona, houve um gol anulado à seleção da Noruega e creio que, e auxiliando-me aqui pelas imagens televisivas, creio que pode haver um pênalti a favor do Brasil?

Está em análise, sim. Um lance a envolver Hayer, central norueguês, e também Matheus Cunha, o jogador do Manchester United. É um lance muito discutível, até porque é verdade que o jogador norueguês toca primeira bola, só que é aquele ato continua que vai varrer e, portanto, vai a bola, vai jogador. Vai ao VAR. O árbitro vai ver as imagens, portanto, para a equipa de videoarbitragem, há pênalti. Vamos tentar perceber também qual é que é o entendimento do árbitro principal.

Vamos acompanhar então esse momento, numa altura em que já está dentro, neste caso, já está com os olhos postos no monitor.

Ismael Elfath é o árbitro da partida. De facto, é um lance muito no limite.

A bola já não está na altura do corte, neste caso, do homem da Noruega.

Ele toca muito longe. Sim, a decisão já está tomada. O árbitro vai decidir, vai tomar agora também balanço para comunicar a decisão. Pênalti para o Brasil. Como tu dizias, a Noruega até começou melhor, logo ao minuto quatro, o gol anulado ao médio do Bodø/Glimt, mas após um passe por parte da frente de ataque da Noruega, e estamos a ver Hayer na imagem, ele está inconsolado.

Há pouco, Diogo Verão, estavas a partilhar conosco a média de alturas dos atletas da Noruega, que segundo os teus dados, são pessoas muito baixinhas.

O mais baixo tem 1,77.

Exatamente. Já agora, como é o mais alto?

O mais alto, se não estou em erro, foi o homem que acabou de cometer o pênalti, o Kristoffer Hayer, que tem praticamente dois metros, 1,97.

Para o central norueguês.

Em lance de ataque do Brasil, pode servir de poste quase.

Sim. Houve esse gol anulado a Patrick Berg, o médio do Bodø/Glimt, após passe de Sørloth, mas estava em fora de jogo Sørloth e, portanto, não contou para a Noruega. Pode agora contar para o Brasil, que eu também estava a olhar atentamente, João, está mesmo num declarado 4-2-4. Vai ser o médio Bruno Guimarães que assume a responsabilidade. Vai partir para a bola Bruno Guimarães, o jogador que joga no Newcastle United, de Inglaterra. Minuto 13, lá vem Bruno Guimarães. Atirou e falhou! Falhou o pênalti. Neste caso, defendeu o guarda-redes Ørjan Nyland. Há que dar destaque ao guarda-redes nórdico. Consegue negar o gol a Bruno Guimarães.

E é certamente um primeiro sinal de susto, o segundo, neste caso, depois desse gol anulado à Noruega, pênalti falhado para o Brasil, minuto 14. Brasil zero, Noruega também zero.

E agora, com 14 minutos para lá das 9h, vamos ao habitual espaço de informação local.

Começamos em Almada, onde os espaços de cidadão da Costa de Caparica e do Fajão estão temporariamente encerrados. Segundo a autarquia, as razões deste encerramento são de ordem operacional. O serviço vai estar encerrado até o próximo dia 12 de julho. O município de Sintra inicia os trabalhos de reparação do pavimento rodoviário em diversos arruamentos. Vão ser afetadas as freguesias, neste caso, a união das freguesias de Massamá e de Monte Abraão. A empreitada tem duração prevista de duas semanas e pretende reforçar as condições de conforto e segurança da estrada. O Castelo de Leiria ganha nova programação com diversas experiências imersivas. O programa Castelo Em Cena é uma iniciativa de animação histórica e também musical, faz parte da estratégia de valorização do Castelo de Leiria e pretende proporcionar experiências diferentes aos visitantes nacionais e internacionais. Em Matosinhos, foi inaugurada a Biblioteca Comunitária de Leça do Bairro. A iniciativa contou com o apoio financeiro de mais de €17.700 da autarquia. O novo espaço cultural pretende promover a leitura, aprendizagem e a partilha de conhecimentos. Em Porto de Mós, vai decorrer o concerto da banda Os Quatro e Meia. A atuação faz parte das festas de São Pedro do município. O concerto já tem início perto das 22h30. Em Estarreja, o trânsito vai estar condicionado na Estrada Nacional 224 no dia 8 de julho. A intervenção deve-se à construção da nova rotunda de acesso à Rua do Carvalhal. O desvio do trânsito vai ser efetuado junto à rotunda do Eco Parque Empresarial de Estarreja.

E é o ponto final no Jornal das Nove, edição do jornalista João Lourenço.