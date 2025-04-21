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Começa agora o Jornal das 10 com a Laura Figueiredo. Laura, Marcelo Rebelo de Sousa elogia a coragem do Papa Francisco em defesa da dignidade humana e recorda-o como um amíxter de humanas intenso de Portugal.

O presidente da República falava no Palácio de Belém, numa declaração a propósito da morte do Papa. O chefe de Estado agradeceu o carinho de Francisco pelo nosso país e recordou a relação do Papa com Portugal.

Francisco descobriu Portugal e Fátima, que não conhecia, tarde na sua vida, em 2017, canonizando Francisco e Jacinta Marto. E aí iniciando uma intensa ligação que envolveu a canonização de Bartolomeu dos Mártires e culminou na Jornada Mundial da Juventude há menos de dois anos, momento inesquecível da presença portuguesa no mundo.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda a voz corajosa do Papa no contexto internacional ao longo dos 12 anos de pontificado.

Foi talvez a mais corajosa voz de entre os líderes espirituais dos últimos 12 anos na defesa da dignidade humana, da paz, da justiça, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do diálogo entre culturas e civilizações, da preferência pelos deserdados das periferias, pelos mais pobres, frágeis, sofredores, sacrificados, excluídos e explorados, rejeitados e esquecidos, neste tempo de antigos e novos senhores, interesses e egoísmos que combatem os valores pelos quais sempre se pautou.

O presidente da República numa declaração ao país ao início da noite, na sequência da morte do Papa Francisco esta segunda-feira. Depois da mensagem ao país, o presidente da República deslocou-se à sede de Lisboa para assistir à missa em homenagem ao Papa. Estão também presentes nesta missa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e também representantes dos três ramos das Forças Armadas portuguesas.

E Laura, o cardeal-camerlengo já selou o quarto e o escritório do Papa Francisco.

Kevin Farrell já selou os apartamentos pontifícios no segundo andar da Casa Santa Marta, onde morreu o Papa, e também no terceiro andar do Palácio Apostólico. Uma informação avançada pela agência Ecclesia. Esta é uma das responsabilidades do cardeal-camerlengo. O quarto e o escritório do chefe da Igreja Católica só podem voltar a ser abertos quando for eleito um novo papa.

Entretanto, está oficialmente confirmada a causa da morte do Papa Francisco.

Francisco teve um AVC e um consequente ataque cardíaco, de acordo com uma nota divulgada pelo Vaticano. O AVC levou a um coma e a uma falha cardíaca irreversível. Nesta nota, a Santa Sé faz ainda o historial clínico do Papa. Francisco sofria de insuficiência respiratória aguda e teve uma pneumonia bilateral. A imprensa italiana já tinha avançado durante a manhã que Francisco morreu na sequência de um AVC. O Papa morreu às 7h35 desta segunda-feira, na sua residência na Casa de Santa Marta, no Vaticano.

O testamento deixado pelo Papa revela que Francisco quer ser sepultado na Terra sem particular decoração.

O Vaticano revelou o testamento do Papa Francisco, onde ficaram escritas as intenções do líder da Igreja Católica em relação à forma como deve ser sepultado. O texto é datado de 29 de junho de 2022. O Papa quer ser sepultado na Basílica Papal de Santa Maria Maior, explica que a sua vida e o ministério sacerdotal e episcopal foi sempre confiado à mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Francisco quer ser sepultado na Terra de forma simples, sem particular decoração e com uma única inscrição: Francisco. As despesas da preparação da sepultura serão cobertas pelo montante do benfeitor escolhido pelo Papa, que deixou também instruções ao comissário extraordinário do Cabido Libriano, uma instituição de Santa Maria Maior.

A primeira congregação de cardeais acontece já amanhã para decidir as cerimônias fúnebres do Papa Francisco.

O Vaticano começou já a confirmar as primeiras datas para organizar a sucessão do Papa Francisco. Está já marcada a primeira congregação de cardeais para terça-feira. Esta noite terá lugar o rito de confirmação da morte de Francisco e a colocação do corpo na urna. A vigília vai ser realizada na capela de Santa Marta e não no Palácio Apostólico, como decretado em vida pelo próprio Papa. Francisco escolheu viver na casa de Santa Marta desde que foi eleito em 2013 e recusou residir no Palácio Apostólico.

A reitora da Universidade Católica Portuguesa rejeita que o Papa tenha sido um progressista. Em entrevista à Rádio Observador, Isabel Capeloa Gil diz que Francisco se limitou a voltar às bases do cristianismo.

Fala num tradicionalista que voltou a ler o Evangelho. E muitas vezes que o Papa era progressista. Eu não acho que o Papa fosse progressista. O Papa regressou às origens daquilo que é a missão do catolicismo e do cristianismo, com uma leitura muito pragmática do Evangelho, que é um texto absolutamente pragmático. Na verdade, nós deparamos com histórias da vida real das pessoas. Não é macroteologia, é vida real das pessoas. E a partir daquela vida real é que Jesus Cristo nos mostra o caminho. E o Papa voltou a isso. Portanto, quando se diz que o Papa é progressista, o Papa é um tradicionalista que lê de novo o Evangelho.

Na última visita a Portugal, o Papa Francisco passou pela Universidade Católica, em Lisboa, para uma conversa com os jovens. Isabel Capeloa Gil destaca a mensagem de esperança que o líder da Igreja quis passar aos mais novos.

Incentivou-os, no fundo, a acreditar nas suas capacidades, a não terem medo, a serem livres Daquilo que desejavam, naquilo que queriam, que a mudança era possível, que a transformação do mundo era possível, que essa capacidade de imaginar as coisas de forma diferente, que os jovens trazem, era muito necessária para refazer o mundo cheio de contradições. E depois disse esta frase, que acho que nos ficou da visita do papa ao campus e da sua presença frutífera no campus, foi: "Não tenham medo, não sejam administradores de medo, mas empreendedores de sonhos".

Isabel Capelo e Gil, a reitora da Universidade Católica Portuguesa, em entrevista à Rádio Observador, uma conversa com o jornalista Miguel Cordeiro, que já está disponível em podcast.

Laura, em todo o mundo multiplicam-se as homenagens ao papa Francisco. Da Europa à América do Sul, já foram definidas ações solenes para assinalar a morte do papa.

O governo português decretou três dias de luto nacional, mas há países que foram mais longe, como nos conta a jornalista Diana Rosa.

Começamos pela Argentina, terra natal de Francisco, que, tal como o Brasil, decretou sete dias de luto nacional. Javier Milei, presidente argentino, já tem viagem marcada para o Vaticano nesta quarta-feira para assistir às cerimônias fúnebres. Mais acima, nos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente que foi criticado sem pruridos pelo papa, em particular em matéria de políticas de imigração, ordenou a colocação da bandeira nacional a meia haste em todos os edifícios públicos norte-americanos. Na Europa, na Áustria, foram hasteadas bandeiras negras nas igrejas e realizada uma missa pela memória de Francisco. Já no Reino Unido, as residências da família real vão ter as bandeiras também a meia haste, à semelhança do Parlamento Europeu. Em Paris, a Torre Eiffel fica às escuras e na Catedral de Notre Dame vão ouvir-se 88 badaladas, uma por cada ano de vida do Papa Francisco, que morreu hoje precisamente aos 88 anos.

A jornalista Diana Rosa com as homenagens oficiais por todo o mundo ao Papa Francisco. Entretanto, Donald Trump já anunciou que vai comparecer no funeral do Papa Francisco. Na rede social True Social, o presidente dos Estados Unidos revelou que vai ao funeral com a mulher e diz mesmo que mal podem esperar.

Mudemos de tema agora neste jornal. O líder do PS Braga demitiu-se depois de notícias sobre o envolvimento em violência doméstica.

Vítor Hugo Salgado anunciou que vai deixar o cargo e lamenta a decisão do PS de não apoiar a recandidatura à Câmara de Vizela, depois das notícias de alegadas agressões de Vítor Hugo à mulher. O autarca, que não negou as acusações, lembra que não foi ouvido nem acusado em qualquer processo e conclui, por isso, que o Partido Socialista foi precipitado. Ora, esta noite, no debate com Paulo Raimundo, do PCP, na RTP, Pedro Nuno Santos abordou o tema, desde que o PS tomou uma decisão firme e definitiva.

Bom, em matéria de violência doméstica, o Partido Socialista não vacila e é por isso que foi tomada uma decisão firme e definitiva sobre esse caso.

Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, esta noite em debate com Paulo Raimundo, um frente a frente a que vamos dar destaque no próximo noticiário.

Laura, que outras notícias estão a marcar a atualidade e merecem destaque neste jornal?

A nova maternidade do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, deve ultrapassar o objetivo para partos realizados até ao final do ano. Não se preveem constrangimentos no serviço. Durante a inauguração, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Carlos Martins, lembrou que as obras não foram um processo fácil, mas revela que não espera constrangimentos ou encerramentos semelhantes aos que têm acontecido noutras urgências e serviços de ginecologia e obstetrícia, sobretudo na região de Lisboa. O economista Paul Krugman considera que Portugal está ligeiramente mais exposto à guerra comercial provocada pelos Estados Unidos do que outros países europeus. O economista norte-americano e prêmio Nobel da Economia em 2008, foi o principal orador da conferência Falar em Liberdade, que aconteceu hoje no Museu do Dinheiro, em Lisboa. Durante a conferência, abordou o tema das tarifas impostas por Donald Trump. Considera que o impacto vai ser minimizado pela pertença de Portugal à União Europeia. O jogo entre o Boavista e o Sporting está em risco de não ser realizado no estádio do Bessa. De acordo com o Diário Desportivo A Bola, o recinto boavisteiro está sem luz porque o clube tem dívidas ao fornecedor de eletricidade. Neste momento, a equipa principal do Boavista está a treinar no estádio dos Morais. Segundo o mesmo jornal, a falta de eletricidade no estádio do Bessa está a afetar a venda de bilhetes para o jogo com o Sporting.

E chegamos assim ao final deste jornal das 10 aqui na sua Rádio Observador, um jornal com edição da Laura Figueiredo.