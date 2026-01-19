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José Seguro. Notícias das 10, com a edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, estão bem os dois portugueses envolvidos no acidente de dois comboios ontem no sul de Espanha.

A informação foi confirmada à Agência Lusa pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. O segundo português que se encontrava entre os feridos foi assistido no Hospital Reina Sofia, em Córdoba, já teve alta. Já antes, o gabinete de Paulo Rangel tinha informado que uma cidadã portuguesa estava em casa e bem de saúde, depois desse acidente ferroviário que aconteceu ontem à noite, envolveu dois comboios de alta velocidade. De acordo com as autoridades espanholas, morreram 40 pessoas e cerca de 150 ficaram feridas. O governo de Pedro Sánchez decretou três dias de luto nacional entre a manhã e quinta-feira.

Mais dois apoiantes da direita, Carlos Guimarães Pinto e Cecília Meireles, declaram que vão votar em António José Seguro.

Depois de nomes como Pedro Duarte, Miguel Poiares Maduro ou Maria Amélia Lopes, também de direita, terem sido claros quanto ao sentido de voto na segunda volta, é a vez do deputado da IL e da ex-deputada do CDS manifestarem a preferência pelo candidato António José Seguro. O anúncio foi feito hoje num espaço de comentário na SIC. Carlos Guimarães Pinto enaltece o perfil do candidato, fala num voto claro, sem hesitações.

Não vou votar em António José Seguro como um mal menor. Estas são umas eleições presidenciais em que a personalidade, o caráter, o respeito pelas instituições, pela separação de poderes, são tão ou mais importantes do que o partido de origem e por isso parece-me claro que é esta a escolha. Nem sequer preciso justificar este voto falando no quão má a alternativa é. Basta uma consciência de que considero que ele pode vir a ser um bom presidente da República.

Mais cautelosa manifesta-se Cecília Meireles. Ainda assim, sublinha que António José Seguro reúne mais condições para o mais alto cargo da nação.

Eu acho que o presidente da República deve ser um árbitro, mais do que um jogador. Não tenho dúvida nenhuma de que todos terão tentações partidárias, quer André Ventura, quer António José Seguro, mas acho que tendencialmente António José Seguro será mais árbitro do que jogador. É uma escolha em que não me sinto bem representada. Acho que apesar de tudo, me sentirei menos não representada.

Cecília Meireles, do CDS, e Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, a clarificar o sentido de voto na segunda volta. Quem vai permanecer em silêncio é Pedro Passos Coelho, numa resposta à Agência Lusa, recusa-se a tecer qualquer comentário sobre as eleições presidenciais.

António José Seguro considera que está a ser bem-sucedido o apelo que fez aos democratas para que o apoiem na segunda volta das eleições.

O repto foi lançado ontem no discurso de vitória da primeira volta. Para Seguro, cautela, nada está ganho, mas adianta que há mais apoios no horizonte.

Representa que o apelo que eu ontem fiz está a ser bem-sucedido. Eu ontem apelei a todos os democratas, aos progressistas e aos humanistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade e pela democracia, num momento muito exigente da vida do nosso país e da vida da Europa e até do mundo.

E isso é visto também como uma resposta à atitude do Luís Montenegro.

Vejo estes apoios como manifestação de confiança e que correspondem a esse apelo que eu fiz. Fico feliz, muito feliz. E sei que há outros que estão em vias de ser também tornados públicos, isso é muito bom.

António José Seguro regressa amanhã à estrada, vai visitar um centro de saúde na área metropolitana de Lisboa.

E nas Caldas da Rainha, cidade onde vive há mais de 20 anos, o candidato apoiado pelo PS venceu André Ventura com mais do dobro dos votos. A proximidade com a terra terá sido um fator para o acolhimento dos eleitores.

Isso mesmo deu conta a Laura Figueiredo, jornalista do Observador, que questionou hoje vários moradores das Caldas da Rainha.

Com pouca surpresa e muita satisfação a jogar em casa, António José Seguro tem a simpatia dos conterrâneos e por isso o resultado não surpreende.

Já esperava e fiquei satisfeita pelo político que é e sendo daqui, está aqui a morar em Caldas da Rainha, fiquei muito satisfeita por ele ter ganho.

Satisfação e um sentimento de proximidade que alguns admitem ter influenciado o voto. Afinal, António José Seguro é uma figura conhecida nas Caldas da Rainha.

Algumas vezes, a passear, até às compras, no café. Sim, ele faz muito a vida por aqui ao fim de semana.

Entre orgulho local e expectativas para a segunda volta, é assim que se faz a leitura da noite eleitoral no Mercado da Fruta.

Tenho a certeza que ele vai vencer esta vitória, que ele já a tem na mão.

Opinião que se repete.

Eu espero muito bem, e para isso lutarei, que o António José Seguro seja presidente.

Esperança depositada em António José Seguro.

Olhe, só peço que ele tome bem conta da gente, que bem precisamos. Acho que ele que é o homem para isso.

Confiança não falta no candidato que vive nas Caldas da Rainha já há mais de 20 anos. Dia oito, os moradores prometem não ter dúvidas na hora de ir votar.

A jornalista Laura Figueiredo, que esteve hoje nas Caldas da Rainha, terra onde vive António José Seguro e onde o candidato obteve mais de 44% dos votos, contra 20% de André Ventura.

E Diana, vai ser realizada na quinta-feira a Cimeira de Emergência da União Europeia para debater a situação na Gronelândia.

António Costa convocou ontem essa reunião, é agora avançada a data. Vai ser realizada pelas 18h, hora de Lisboa. Entretanto, Filipa, a Comissão Europeia afirma que o bloco comunitário tem todos os instrumentos em cima da mesa, mas prefere dialogar com os Estados Unidos, mesmo com as ameaças tarifárias de Donald Trump. O comissário europeu da Economia diz que não está a ser excluída qualquer possibilidade. A Europa está pronta a reagir. Foram declarações no final da reunião do Eurogrupo em Bruxelas

E Zelensky deixa um aviso: a Rússia está a preparar um ataque maciço e espera apenas pelo momento certo para o executar.

Vladimir Zelensky alerta os ucranianos. Devem manter-se muito cautelosos.

Nos próximos dias devemos permanecer extremamente vigilantes. A Rússia preparou um ataque, um ataque massivo, e está à espera do momento certo para o realizar. Por favor, prestem muita atenção a todos os avisos de ataque. Todas as regiões devem estar prontas para responder o mais rápido possível e apoiar as pessoas.

Aviso deixado hoje pelo presidente ucraniano, que apela a cada região para estar pronta, para responder de forma rápida. Ainda hoje, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas no ataque contra Kharkiv. É o que adianta o chefe da administração militar regional.

Vamos ao desporto. Amanhã é dia de Liga dos Campeões. Penúltima jornada. Entra em campo o Sporting contra o PSG, em Alvalade.

O técnico leonino desvaloriza as ausências de Ulman, Pedro Gonçalves e Diomande. Rui Borges considera que vai defrontar a melhor equipa da Europa, mas garante que isso traz ainda mais motivação aos jogadores.

Para amanhã, acima de tudo, muita coragem. Defrontar os melhores. É a melhor equipa, como eu digo, em termos coletivos, em termos individuais, e por isso será um desafio enorme para todos. Independentemente de quem jogue, acho que qualquer jogador que eu meta ou metesse, mesmo dos que estão de fora, estaria motivadíssimo para dar uma resposta, para ajudar a equipa.

Já o treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, recordou as recentes conquistas do Sporting e admitiu que a equipa tem muita qualidade.

É uma equipa muito bem trabalhada, uma equipa que ganhou a dobradinha na época passada. Este ano têm 10 pontos na Champions League, vão em segundo na Liga. Gosto do que fazem com bola, da personalidade que têm para jogar desde trás, a personalidade que tiveram para jogar mano-a-mano no campo do Bayern de Munique e estar a ganhar o jogo durante muito tempo. Amanhã vamos encontrar uma equipa muito completa, que sabe jogar muito bem com bola e sem bola. A verdade é que não esperava ver tanto nível na equipa. Vai ser um jogo muito complicado.

O Sporting-Paris Saint-Germain é um jogo que pode acompanhar amanhã na Rádio Observador, a partir das 20h.

20h08, Diana, que outros temas marcam a atualidade?

O jogador espanhol Rafael Obrador foi emprestado pelo Benfica ao Torino até ao final da época. Em comunicado, o clube da Luz explica que a cedência inclui a opção de compra. O defesa esquerdo de 21 anos chegou ao Benfica no verão passado, vindo do Real Madrid, mas só fez um jogo pela equipa principal. Nunca foi utilizado por José Mourinho. É o segundo jogador a sair neste mercado de inverno, depois de David Jurásek. Giorgia Meloni expressa pesar pela morte do estilista italiano Valentino. A primeira-ministra de Itália descreve-o como um mestre indiscutível do mundo da moda e símbolo eterno da alta costura italiana, que vai continuar a inspirar gerações. É a mensagem deixada por Meloni no X. Também o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros lamentou a perda do que define como uma figura destacada na moda mundial e um ícone do made in Italy. Valentino tornou-se num símbolo de estilo, criatividade e prestígio, diz o diplomata. O estilista italiano morreu hoje, aos 93 anos, em Roma.