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Jornal das 10, com a edição da Diana Rosa. Diana, o governo decidiu subir o imposto sobre os produtos petrolíferos no que toca ao gasóleo.

Numa altura em que o gasóleo está, em média, a €2 por litro. Pela segunda semana consecutiva, o governo aproveita a queda dos preços do gasóleo a nível internacional para voltar a subir a taxa do ISP, ao que consta da portaria publicada em Diário da República. Esta é também a segunda semana seguida que o Ministério das Finanças faz sair a portaria sem associar qualquer comunicado às redações. A taxa da gasolina, que foi fixada no início de abril, mantém-se inalterada. Com isto, Filipa, a descida do preço do gasóleo na próxima semana, que poderia até atingir os €0,04 por litro, vai ser, afinal, mais contida. Em duas semanas, o governo já fez subir o imposto em 2,3 cêntimos, fixando a taxa de ISP do gasóleo em €0,30 por litro.

E o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro rejeita atrasos na resposta a pedidos de apoio na sequência da depressão Cristina.

Rival Esteves explica que a CCDR do Centro tem de respeitar o rigor a que o processo obriga, lembra que é dinheiro público transposto para entidades privadas e explica que em causa não está apenas a falta de financiamento, mas sobretudo a mão de obra.

Eu nunca uso a palavra demora porque não acho que haja demora alguma. A demora é a demora da nossa expectativa e da nossa ansiedade. É preciso fazer bem. E a demora maior não é o dinheiro que ainda não chegou. A demora maior é que nós não temos empreiteiros, máquinas, etc., para fazer tudo o que há para fazer. Como eu digo às vezes a alguns colegas vossos, nós até podíamos já ter o dinheiro todo na mão de toda a gente, indivíduos, donos de habitações ou inquilinos, empresas, câmaras, o dinheiro podia estar na conta de toda a gente, todo o dinheiro preciso. Íamos precisar de vários anos para ter a capacidade técnica e de recursos humanos para fazer fisicamente.

Rival Esteves esta tarde em Porto de Mos, no distrito de Leiria, onde participou numa reunião com a comunidade intermunicipal da região. O responsável da CCDR, antigo autarca de Aveiro, garantiu que está a ser feito um esforço para que o trabalho seja feito o mais rapidamente possível.

E vão estar disponíveis nos próximos dias as camas destinadas a responder aos chamados internamentos sociais. O objetivo é que as unidades hospitalares não fiquem sobrecarregadas com estes casos.

O prazo é estimado pelo presidente da União das Misericórdias à Rádio Observador. Quer isto dizer que o governo demorou quatro meses a disponibilizar as camas prometidas em janeiro, numa altura em que os hospitais registavam um pico de afluência. Hoje o Jornal Expresso avançou que até agora nenhuma das 400 camas foi disponibilizada, mas Manuel Lemos relativiza e antevê novidades no próximo mês.

Eu julgo que nos próximos dias as pessoas vão começar a chegar às misericórdias. Aliás, nunca deixaram de chegar às misericórdias, porque nós já tínhamos um acordo anterior que nunca foi revogado. Aliás, a portaria é apenas uma alteração da portaria existente. Portanto, digamos, o que estava em vigor, manteve-se em vigor. As pessoas continuam a chegar às misericórdias. Eu julgo que no princípio de maio começam a chegar as pessoas ao abrigo deste acordo.

À Rádio Observador, o presidente da União das Misericórdias revela ainda que há um sério problema com os idosos que estão neste regime de internamento social.

Nós temos uma rede de lares que, infelizmente, é deficiente.

Mas e ao fim destes seis meses, o que é que acontece?

Normalmente, o que acontece, o Estado renova por mais seis meses. Não tem outra solução. Nós sabemos dos esforços que, nomeadamente, o Ministério da Solidariedade está a fazer para acelerar o processo do apoio domiciliário, embora muitas vezes aqui se diga, e esse também é um trabalho que os hospitais têm que fazer, é de perceberem bem se a pessoa tem ou não tem rede de guarda familiar.

As explicações do presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, diz que a rede de lares em Portugal é insuficiente.

E o programa nacional reprodutivo vai ser lançado ainda este ano. A garantia foi deixada hoje pela diretora-geral da Saúde.

Rita Machado explica que entre as medidas previstas está o alargamento do âmbito das consultas de planeamento familiar.

Percebemos que a tal consulta do planeamento familiar é uma consulta que muitas vezes as pessoas não têm a procura, se calhar, desejada. Portanto, uma das ideias é ampliarmos aquilo que é o espectro da consulta e, portanto, permitir que as pessoas possam discutir sobre planeamento familiar, sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre questões de fertilidade, em consulta em sede própria e naquilo que é a nossa, diria eu, a parte basal de todo o sistema de saúde, que são os cuidados de saúde primários e as equipes de família.

A diretora-geral da Saúde explica que ainda não há uma data concreta para que o plano entre em vigor, mas prevê que possa ser possível no segundo semestre deste ano.

Noutros temas, a Casa Branca confirma que vai enviar uma delegação para retomar as negociações com o Irão no Paquistão.

Os Estados Unidos vão destacar os enviados Steve Witkoff e Jared Kushner para retomar as negociações amanhã em Islamabad, o que indica a porta-voz da presidência norte-americana à Fox News.

O presidente decidiu mandar o enviado especial Witkoff e Jared Kushner de volta a Islamabad. Os iranianos querem falar, querem falar pessoalmente e, como já vos disse inúmeras vezes, o presidente está sempre disposto a dar uma oportunidade à diplomacia. Assim, o Steve e o Jared vão amanhã para o Paquistão para ouvir o que os iranianos têm a dizer. Esperamos que haja progressos e que esta reunião tenha desenvolvimentos positivos. O presidente, o vice-presidente e o secretário de Estado vão ficar aqui nos Estados Unidos à espera de novidades e, pelo que sei, o vice-presidente está de prontidão e disposto a deslocar-se ao Paquistão, caso consideremos que é uma utilização necessária do seu tempo.

We feel it's a necessary use of his time

Caroline Leavitt, que prestou declarações aos jornalistas, J.D. Vance vai estar ausente destas negociações depois de ter liderado a delegação de Washington na primeira ronda negocial.

E o presidente do Conselho Europeu descarta, para já, aliviar sanções ao Irão.

Em declarações no Chipre, onde decorreu a conferência informal de líderes, António Costa explica que o país ainda não deu sinais de merecer esse alívio.

É muito cedo. Nós não temos uma boa experiência com o Irão. Infelizmente, o Irão não entregou o que precisava para garantir à comunidade internacional que nunca teriam uma arma nuclear. E não podemos ignorar a natureza e a violência do regime e as milhares de pessoas que foram mortas recentemente. Por isto tudo, eu acho que é muito cedo para falarmos sobre alívio de qualquer tipo de sanções.

Já a presidenta da Comissão Europeia associou o levantamento das sanções a uma desescalada sustentada e progressos nos esforços internacionais para conter a ameaça nuclear.

Diana, vamos ainda a outros temas que marcam a atualidade.

Em apenas dois meses, o ministro da Administração Interna expulsou 11 agentes da PSP e nove militares da GNR. Ao todo, são 20 elementos das forças de segurança afastados por comportamentos desviantes. Esta semana, no Parlamento, Luís Neves disse que já tinha assinado inúmeros despachos. O ministro sublinhou que seria inflexível com quem não demonstrasse ter as competências adequadas para o exercício da função. As interrupções da gravidez aumentaram 5% em 2024 e ultrapassaram as 18 mil por ano. São os dados anunciados hoje pela Direção-Geral da Saúde. De acordo com o relatório da DGS, 97% das interrupções são feitas por opção da mulher nas primeiras 10 semanas de gravidez. O segundo motivo mais frequente são doenças graves ou malformações do feto. O novo sistema de sinalização do metro de Lisboa vai permitir a ausência de um maquinista. É o que anuncia a presidente da empresa, Cristina Vasto Met. Este sistema permite parar o metro sem ordem humana, vai entrar em funcionamento no primeiro trimestre do próximo ano, quando for inaugurada a nova linha circular.

Diana Rosa com o Jornal das 10.