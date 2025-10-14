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Boa noite, vamos às notícias. Jornal das 11, com a Laura Figueiredo. E Laura, o secretário-geral do PS vai propor à Comissão Política Nacional que o partido se abstenha na votação da generalidade do Orçamento do Estado para 2026.

Uma informação adiantada à Lusa por fonte do partido. A reunião da Comissão Política Nacional decorre a esta hora na sede do PS, em Lisboa, no Largo do Rato. Está o jornalista do Observador, João Gama, a acompanhar este encontro agora em direto. João Gama, boa noite. Há indicação de quando poderá acabar essa reunião?

Adivinha-se aqui uma reunião longa, numa noite que também acabará longa, aqui na sede do Partido Socialista, no Largo do Rato Máximo. O que te consigo dizer, Laura, é que há alguns membros da Comissão Política Nacional a fazer alguns intervalos durante esta reunião, que começou já um pouco atrasada, pelas 21h30, e vizinha-se longa por duas razões. São dois temas a serem tratados pela Comissão Nacional do Partido Socialista, não só o Orçamento do Estado, a viabilização do Orçamento do Estado, que aliás foi um tema que marcou a campanha eleitoral de José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista. Já tinha dito que o governo tinha cedido, em algumas áreas-chave, a reivindicações e exigências do Partido Socialista, por isso viabilizaria esse mesmo orçamento. É uma informação que foi agora confirmada pela Agência Lusa. Não houve declarações à chegada, aqui ao Largo do Rato, nem à saída, porque antes desta reunião, o grupo parlamentar do PS esteve reunido no Parlamento, na sala do Senado, uma reunião do grupo parlamentar para discutir especificamente o Orçamento do Estado. Outro dos temas que está em agenda a ser discutido a esta hora pela mais alta cúpula do Partido Socialista é também o resultado autárquico, que foi celebrado, de certa forma, por José Luís Carneiro, que disse que o Partido Socialista estava de volta depois das eleições do passado domingo. A verdade é que o PS perdeu a Associação Nacional de Municípios, mas a derrota foi por pouco para o PSD, que está no governo. Vamos ficar à espera para saber que conclusões saem desta reunião, que tem também presentes membros como Pedro Costa e também Ricardo Leão, que aos microfones da Rádio Observador já criticaram a estratégia escolhida pelo partido, pelo PS, nomeadamente em cidades como Lisboa. Todos estes membros serão ouvidos e no final está prometida uma declaração de José Luís Carneiro, só ainda não sabemos as horas.

Jornalista João Gama, em direto a partir do Largo do Rato, na sede do PS, onde decorre a reunião da Comissão Política Nacional.

Também o comitê central do PCP esteve esta tarde reunido. Paulo Raimundo garante que não pediu recontagem dos votos em Lisboa nem em nenhum local do país.

Esclarecimento na sequência da notícia que dá conta de 60 votos que ficaram por contar na freguesia de São Domingos de Benfica. No domingo, a lista encabeçada por João Ferreira ficou 11 votos atrás do Chega. A CDU perdeu assim, para o partido de André Ventura, o segundo assento que tinha no executivo municipal. Ora o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, diz que para já vai esperar pelo apuramento final dos votos, que ainda decorre.

O apuramento está a ser feito, em Lisboa e em todo o país. Não tenho nenhuma dúvida que o apuramento se fará. Agora não há nenhuma voz do PCP a pedir a recontagem, nem em Lisboa, nem em lado nenhum. Nunca ninguém do PCP afirmou que ia pedir uma recontagem. Agora, como digo, o apuramento está a ser feito. Quando chegarmos ao fim do apuramento, logo se vê o que é que acontece.

Esta recontagem pode vir a demorar mais do que um dia. Antes da conferência de imprensa de Paulo Raimundo, a CDU de Lisboa avançou, em comunicado enviado ao Observador, que nesta assembleia vão ser contabilizados 60 votos da freguesia de São Domingos de Benfica, que não chegaram a ser contados.

E a nova proposta da Lei da Nacionalidade vai ser discutida amanhã no Parlamento. A parte da perda da nacionalidade fica num diploma autónomo.

É uma maneira de evitar problemas de constitucionalidade, confirmou o Observador junto de fonte parlamentar. O governo quer manter a sanção mais pesada para imigrantes que cometam crimes graves, mas a ideia é que essa mudança fique isolada num outro diploma. Entretanto, PSD e CDS retiraram mesmo a retroatividade da proposta da Lei da Nacionalidade, uma confirmação que foi feita de viva voz pelo deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, António Rodrigues.

Nós dividimos a proposta de lei inicial em duas propostas, quer na lei da nacionalidade pura e simples, quer na questão da perda da nacionalidade como uma sanção acessória, que passa a constar de um projeto de lei separado, precisamente porque havia dúvidas quanto à eventual inconstitucionalidade sobre essa matéria. E queremos também deixar claro que se essa matéria for enviada para o Tribunal Constitucional para apreciação, essa não contaminará o processo da Lei da Nacionalidade.

Assim que o diploma chegar a Belém, o Presidente da República promete tomar uma decisão até quinta-feira.

E o Ministro dos Negócios Estrangeiros vai ser ouvido no Parlamento sobre a passagem dos aviões norte-americanos nos Açores.

Em causa os caças F-35 norte-americanos que tinham como destino Israel e que fizeram escala na base das Lajes, na Ilha Terceira. O pedido de audição de Paulo Rangel foi feito pelo PS, foi hoje aprovado pela Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, com os votos favoráveis do PS, PSD e Iniciativa Liberal, e mereceu o voto contra do Chega. Quanto ao Bloco de Esquerda e o PCP, que não têm assento permanente na segunda comissão, apresentaram também requerimentos com o mesmo objetivo, mas não foram votados por não terem comparecido deputados dessas bancadas na reunião de hoje.

E Donald Trump deixa um aviso ao Hamas: ou entrega as armas ou vai ser desarmado pela força.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião de gabinete da administração Trump, o presidente dos Estados Unidos foi explícito: ou o Hamas avança por iniciativa própria ou vai ser desarmado de forma rápida e talvez violenta.

"Eles vão desarmar, porque eles disseram que iam desarmar. E se eles não desarmarem, nós vamos fazê-lo. Não preciso de vos estar a explicar como é que isso vai funcionar, mas se eles não desarmarem, nós vamos desarmá-los. Eles sabem que eu não estou a brincar. Agora fizemos algo monumental, recuperamos os reféns e essa era a primeira coisa que tínhamos de fazer, acima de tudo."

Na Casa Branca, Donald Trump voltou ainda a insistir que o Hamas tem de devolver os corpos dos israelitas mortos na Faixa de Gaza, uma medida que considera essencial para a próxima fase do plano de paz. No desporto, a seleção portuguesa empatou com a Hungria por 2-2 e adia assim a qualificação para o Mundial de 2026. Hungria abriu o marcador aos oito minutos. Aos 22, Cristiano Ronaldo fez o primeiro gol e já no final da primeira parte marcou o segundo, conseguindo assim bater mais um recorde. Cristiano Ronaldo torna-se agora o jogador com mais gols em fase de qualificação para o Mundial. A seleção portuguesa esteve a vencer até ao final da segunda parte, altura em que aos 91 minutos, o capitão húngaro Szoboszlai empatou o jogo para a Hungria e adiou a festa de Portugal. No final da partida, na flash interview, o selecionador nacional Roberto Martínez disse que apesar de não ter garantido o apuramento, o resultado pode ter sido uma aprendizagem para o futuro.

O que é importante é relembrar que não há jogos fáceis. Estamos a falar que tivemos quatro pontos num estágio, há muita informação. Para o apuramento é uma pena, porque queríamos apurar à frente dos nossos adeptos, mas para a preparação do Mundial pode ser um jogo importante para nós, para aprender muito e saber como gerir um jogo assim, especialmente nos últimos 10 minutos.

A seleção das Quinas precisa agora de vencer o próximo jogo frente à Irlanda, em Dublin, no dia 13 de novembro, para garantir a nona qualificação da história em Mundiais. Laura, vamos também atualizar as notícias de âmbito local. Sintra vai investir mais de € 2 milhões na requalificação da zona à volta da estação ferroviária de Algueirão-Mem Martins. No comunicado publicado no site oficial, a Câmara explica que o investimento tem como objetivo a valorização do espaço urbano, através da melhoria das infraestruturas, do aumento da qualidade dos espaços públicos e também da criação de melhores condições para a circulação. Já a cidade de Aveiro vai investir €150 mil nas luzes de Natal da cidade. A autarquia revela, numa nota de imprensa, que o projeto vai evocar elementos simbólicos da cidade e da região, como os ovos moles, os moliceiros, a ria, os pescadores, o sal, os marinoutros, as salineiras e a natureza. Vai ser instalada também a grande árvore de Natal no Cais da Fonte Nova. Em Almada, na Costa de Caparica, vai acontecer o Portugal Championship 2025, um evento organizado pela Associação Portuguesa de Speed Clubbing. Vai decorrer entre 29 de novembro e 1 de dezembro, no Pavilhão Municipal da Costa de Caparica. Em Famalicão, as associações Dar as Mãos e Gerações estão a organizar um evento sobre o combate à pobreza. As duas associações realizam exposições de fotografia e de poemas alusivos aos fenômenos da pobreza e exclusão social. As exposições começaram hoje, estendem-se até 24 de outubro. Em Rio Maior está marcado um evento para assinalar o Dia Mundial do Pão, a 16 de outubro. A Costa e Ferreira, produtora do famoso Pão de Rio Maior, vai abrir as portas da fábrica em Alto da Serra para um open day dedicado à inovação e sustentabilidade na panificação. Em Bombal, foi recuperado um grifo, o Comando Territorial de Leiria, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, recuperou ontem um grifo reabilitado. O grifo é um dos maiores abutres europeus e uma das maiores aves existentes em Portugal, com quase três metros de envergadura. Em Portugal, estima-se que existam cerca de 2400 grifos.